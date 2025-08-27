Новини
Уиткоф: Тръмп е разочарован и от двете страни. Конфликтът е много сложен, но трябва да го разрешим до края на годината
  Тема: Украйна

Уиткоф: Тръмп е разочарован и от двете страни. Конфликтът е много сложен, но трябва да го разрешим до края на годината

27 Август, 2025 04:59, обновена 27 Август, 2025 05:52 1 121 14

Специалният президентски пратеник на САЩ ще се срещне с украински представители в Ню Йорк тази седмица

Уиткоф: Тръмп е разочарован и от двете страни. Конфликтът е много сложен, но трябва да го разрешим до края на годината - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Специалният президентски пратеник на САЩ за мироопазващите мисии Стивън Уиткоф заяви, че ще се срещне с украински представители в Ню Йорк тази седмица.

„И това е много сериозен сигнал“, каза той в интервю за Fox News.

Още новини от Украйна

Уиткоф добави, че САЩ поддържат ежедневен диалог с Русия относно украинското уреждане.

Той не се съгласи с твърденията на журналиста, че руската икономика "се проваля". „Не знам дали бих казал това.“

Той обясни позицията на американския президент Доналд Тръмп. „Мисля, че президентът е разочарован, защото не смята, че това е неговата война и не смята, че тази война трябва да продължи, той иска смъртните случаи да спрат“, обясни специалният пратеник.

Уиткоф смята, че руският лидер Владимир Путин иска конфликтът в Украйна да бъде разрешен.

„Това е абсолютно вярно. Той определено го е казал“, каза Уиткоф на въпрос дали руският лидер е говорил за желанието на Русия да сложи край на украинския конфликт.

Той добави, че конфликтът в Украйна е „много сложен“, но президентът на САЩ Доналд Тръмп „е ангажиран с разрешаването му“.

Съединените щати искат да намерят „съставките“ за мирно споразумение за Украйна до края на тази година, заяви Уиткоф.

„Имаме технически екипи, които работят по тях. Надяваме се, че до края на тази година, а може би и малко по-рано, ще можем да намерим всичко необходимо за сключване на мирно споразумение“, каза той.



САЩ
Оценка 5 от 1 гласа.
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Уиткоф:

    4 2 Отговор
    Аз съм по-тъп от Дончо Тъпото.

    05:12 27.08.2025

  • 2 Уса

    3 4 Отговор
    Ние свикнахме с тоя конфликт и искаме да продължи

    05:15 27.08.2025

  • 3 Това е проблема.

    5 7 Отговор
    Тръмп и бункерния фюрер са в комбина.

    Путлер иска край на войната, но е в позиция цунгцванг заради отказа на Украйна да капитулира,а същевременно Дончо продава американско оръжие на Европа по завишени цени. Няма да има мир в обозримо бъдеще.

    05:17 27.08.2025

  • 4 Фигаро

    7 8 Отговор
    Тоя Путлер е голям измамник лъже и маже, като дърта пиганка.

    05:17 27.08.2025

  • 5 Много е сложен

    7 4 Отговор
    Конфликта. Някой искат до последния украйнец , някой до последния бандера. Но истината е чие рибата мирише от към глава, та тя трябва първа да се отреже. Махнат ли главата войната ще спре.

    Коментиран от #8

    05:22 27.08.2025

  • 6 Бен Търпин

    6 1 Отговор
    Уиткоф е много изветрял, но няма друг избор освен да изпълнява задълженията си на любим пудел на Дончо.

    05:23 27.08.2025

  • 7 Сесесере

    3 6 Отговор
    Путлер, може да спре войната на мига, можеше и да не я започва, и тогава нямаше да обеднееш безкрайно! Единственото положително на тази война е, че руснаците се утилизират с хиляди на ден!

    05:25 27.08.2025

  • 8 До последния рашист в Украйна

    9 5 Отговор

    До коментар #5 от "Много е сложен":

    ще е войната.

    05:25 27.08.2025

  • 9 Констатация

    10 7 Отговор
    Някои заблудени индивиди (фенове на хунтата в Кремъл) все още хранят илюзии, че фашистка Русия ще има краен успех в тази война. До момента (вече 3 години и половина) тази "СВО" не е постигнала и 1% от първоначално обявените цели(няма и да ги постигне) .
    3 години и половина мъки и 1 милион убити и осакатени рашисти за 1/3 от Донбас. По-голям провал едва ли може да има.

    05:33 27.08.2025

  • 10 вехтия

    3 4 Отговор
    урсулите не искат край на войната

    Коментиран от #12

    05:37 27.08.2025

  • 11 А каква е истината 😁

    5 0 Отговор
    Тръмп казва сбогом на Нобеловата награда за мир, ако до октомври няма мир в Украйна.

    05:45 27.08.2025

  • 12 Не са урсулите, а фашистите

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "вехтия":

    в Кремъл и бункерния диктатор. Те се превъоръжават и убиват десетки хиляди руснаци и украинци.

    05:47 27.08.2025

  • 13 Историята учи☝️

    5 2 Отговор
    В Украйна ще се случи същото което стана и във Виетнам.
    Агресорът ще бъде прогонен и опозорен.

    05:54 27.08.2025

  • 14 Когато губиш, трябва да спреш.

    2 0 Отговор
    САЩ, Великобритания и ЕС искат войната, поставят нереалистични условия и притискат Русия.

    06:03 27.08.2025