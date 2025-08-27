Уиткоф: Тръмп е разочарован и от двете страни. Конфликтът е много сложен, но трябва да го разрешим до края на годината

Специалният президентски пратеник на САЩ за мироопазващите мисии Стивън Уиткоф заяви, че ще се срещне с украински представители в Ню Йорк тази седмица.
„И това е много сериозен сигнал“, каза той в интервю за Fox News.
Уиткоф добави, че САЩ поддържат ежедневен диалог с Русия относно украинското уреждане.
Той не се съгласи с твърденията на журналиста, че руската икономика "се проваля". „Не знам дали бих казал това.“
Той обясни позицията на американския президент Доналд Тръмп. „Мисля, че президентът е разочарован, защото не смята, че това е неговата война и не смята, че тази война трябва да продължи, той иска смъртните случаи да спрат“, обясни специалният пратеник.
Уиткоф смята, че руският лидер Владимир Путин иска конфликтът в Украйна да бъде разрешен.
„Това е абсолютно вярно. Той определено го е казал“, каза Уиткоф на въпрос дали руският лидер е говорил за желанието на Русия да сложи край на украинския конфликт.
Той добави, че конфликтът в Украйна е „много сложен“, но президентът на САЩ Доналд Тръмп „е ангажиран с разрешаването му“.
Съединените щати искат да намерят „съставките“ за мирно споразумение за Украйна до края на тази година, заяви Уиткоф.
„Имаме технически екипи, които работят по тях. Надяваме се, че до края на тази година, а може би и малко по-рано, ще можем да намерим всичко необходимо за сключване на мирно споразумение“, каза той.
1 Уиткоф:
05:12 27.08.2025
2 Уса
05:15 27.08.2025
3 Това е проблема.
Путлер иска край на войната, но е в позиция цунгцванг заради отказа на Украйна да капитулира,а същевременно Дончо продава американско оръжие на Европа по завишени цени. Няма да има мир в обозримо бъдеще.
05:17 27.08.2025
4 Фигаро
05:17 27.08.2025
5 Много е сложен
Коментиран от #8
05:22 27.08.2025
6 Бен Търпин
05:23 27.08.2025
7 Сесесере
05:25 27.08.2025
8 До последния рашист в Украйна
До коментар #5 от "Много е сложен":ще е войната.
05:25 27.08.2025
9 Констатация
3 години и половина мъки и 1 милион убити и осакатени рашисти за 1/3 от Донбас. По-голям провал едва ли може да има.
05:33 27.08.2025
10 вехтия
Коментиран от #12
05:37 27.08.2025
11 А каква е истината 😁
05:45 27.08.2025
12 Не са урсулите, а фашистите
До коментар #10 от "вехтия":в Кремъл и бункерния диктатор. Те се превъоръжават и убиват десетки хиляди руснаци и украинци.
05:47 27.08.2025
13 Историята учи☝️
Агресорът ще бъде прогонен и опозорен.
05:54 27.08.2025
14 Когато губиш, трябва да спреш.
06:03 27.08.2025