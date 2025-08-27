Пентагонът осигурява средства за ускоряване на разработването на ракети ERAM ВИДЕО

Пентагонът се е ангажирал да предостави над 67,3 милиона долара на двама изпълнители, за да ускори разработването на ракетата с удължен обсег (ERAM), на фона на скорошни медийни съобщения за планове за доставка на такива боеприпаси на Украйна, съобщи РИА Новости, позовавайки се на договорни документи.

Стратегията на Пентагона за ускоряване на разработването на ERAM е разкрита във финансовите отчети на правителството на САЩ. Документите показват, че вместо един бавно напредващ договор, Пентагонът е финансирал два отделни и паралелни проекта за изграждане на прототип, като същевременно е поел значителни финансови ангажименти за довеждане на оръжието до етап на готовност за производство.

Според документите, CoAspire LLC от Феърфакс, Вирджиния, е получила общо над 33,8 милиона долара, вместо първоначално планираните 13,2 милиона долара. Zone 5 Technologies LLC от Сан Луис Обиспо, Калифорния, получила паралелен договор, като общите ангажименти са увеличени от 7,7 милиона долара на 33,5 милиона долара.

Министерството на военновъздушните сили на САЩ е възложилж договорите чрез гъвкав механизъм, известен като „друго споразумение за транзакция“ (OTA), вид сделка, често използвана за заобикаляне на традиционните процедури за обществени поръчки за бързо създаване на прототипи.

Миналата седмица Wall Street Journal съобщи, позовавайки се на свои източници, че администрацията на Тръмп е одобрила продажбата на 3 350 ракети с голям обсег на Украйна, които се очаква да бъдат доставени на украинските въоръжени сили след няколко седмици. Пакетът е на стойност 850 милиона долара и включва „други артикули“ в допълнение към ракетите. По-голямата част от разходите са покрити от европейските съюзници на Киев. Ракетите ERAM имат обсег от 150 до 280 мили (241-450 километра) и ще изискват одобрение за употреба от Пентагона, твърди вестникът.