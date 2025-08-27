Пентагонът осигурява средства за ускоряване на разработването на ракети ERAM ВИДЕО

Пентагонът се е ангажирал да предостави над 67,3 милиона долара на двама изпълнители, за да ускори разработването на ракетата с удължен обсег (ERAM), на фона на скорошни медийни съобщения за планове за доставка на такива боеприпаси на Украйна, съобщи РИА Новости, позовавайки се на договорни документи.
Стратегията на Пентагона за ускоряване на разработването на ERAM е разкрита във финансовите отчети на правителството на САЩ. Документите показват, че вместо един бавно напредващ договор, Пентагонът е финансирал два отделни и паралелни проекта за изграждане на прототип, като същевременно е поел значителни финансови ангажименти за довеждане на оръжието до етап на готовност за производство.
Според документите, CoAspire LLC от Феърфакс, Вирджиния, е получила общо над 33,8 милиона долара, вместо първоначално планираните 13,2 милиона долара. Zone 5 Technologies LLC от Сан Луис Обиспо, Калифорния, получила паралелен договор, като общите ангажименти са увеличени от 7,7 милиона долара на 33,5 милиона долара.
Министерството на военновъздушните сили на САЩ е възложилж договорите чрез гъвкав механизъм, известен като „друго споразумение за транзакция“ (OTA), вид сделка, често използвана за заобикаляне на традиционните процедури за обществени поръчки за бързо създаване на прототипи.
Миналата седмица Wall Street Journal съобщи, позовавайки се на свои източници, че администрацията на Тръмп е одобрила продажбата на 3 350 ракети с голям обсег на Украйна, които се очаква да бъдат доставени на украинските въоръжени сили след няколко седмици. Пакетът е на стойност 850 милиона долара и включва „други артикули“ в допълнение към ракетите. По-голямата част от разходите са покрити от европейските съюзници на Киев. Ракетите ERAM имат обсег от 150 до 280 мили (241-450 километра) и ще изискват одобрение за употреба от Пентагона, твърди вестникът.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мдаа
Коментиран от #5
06:39 27.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Халеевата комета
Коментиран от #18
06:46 27.08.2025
5 Мнее
До коментар #2 от "Мдаа":Колективния Запад не е нападнал Рашистан.Руските нацисти са агресора ,хищника пред портите ни..Крепостната ушанка разбира само от тояга.Споко и Запада има ЯО
Коментиран от #11, #17
06:50 27.08.2025
6 Летописец
Коментиран от #8
06:59 27.08.2025
7 Само питам
Коментиран от #19
07:00 27.08.2025
8 Злобното Джуджи
До коментар #6 от "Летописец":Първо бе Словото !!!
Послe дойдоха Каските, Пейтриът, АТАСМС и ЕRAM.
Въпроса е утре да не пристигне Атома , докато Времето работи за Русия 😁👍
07:06 27.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Хохо Бохо
До коментар #5 от "Мнее":Колективните закараха портите до покрайна. 404 е само театрална сцена, а хо хо лите са наемници, финансирани, въоръжени и обучени от колективните. Дори правителството им е марионетно и изпълнява заповеди от краварника
Коментиран от #15
07:20 27.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Идва възмездието,търсите си го!
07:25 27.08.2025
14 Ой завалиите!
07:31 27.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Мефистофел
ERAM (Extended Range Attack Munition) са с въздушно базиране и радиус от около 400 км. Колко самолета имат укрите за целта?
07:49 27.08.2025
17 Хахахаха
До коментар #5 от "Мнее":Нападнал е Русия онова празното дето търчи над раменете ти .
08:17 27.08.2025
18 Към бункера!
До коментар #4 от "Халеевата комета":Ще утилизират бункерният.
08:24 27.08.2025
19 Българин
До коментар #7 от "Само питам":Тогава от русия няма да остане много.
08:27 27.08.2025
20 Търновец
08:28 27.08.2025