Пентагонът осигурява средства за ускоряване на разработването на ракети ERAM ВИДЕО

27 Август, 2025 06:24, обновена 27 Август, 2025 06:30 1 732 20

За целта са заделени 67,3 милиона долара по два успоредни договора

Пентагонът осигурява средства за ускоряване на разработването на ракети ERAM ВИДЕО - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пентагонът се е ангажирал да предостави над 67,3 милиона долара на двама изпълнители, за да ускори разработването на ракетата с удължен обсег (ERAM), на фона на скорошни медийни съобщения за планове за доставка на такива боеприпаси на Украйна, съобщи РИА Новости, позовавайки се на договорни документи.

Стратегията на Пентагона за ускоряване на разработването на ERAM е разкрита във финансовите отчети на правителството на САЩ. Документите показват, че вместо един бавно напредващ договор, Пентагонът е финансирал два отделни и паралелни проекта за изграждане на прототип, като същевременно е поел значителни финансови ангажименти за довеждане на оръжието до етап на готовност за производство.

Според документите, CoAspire LLC от Феърфакс, Вирджиния, е получила общо над 33,8 милиона долара, вместо първоначално планираните 13,2 милиона долара. Zone 5 Technologies LLC от Сан Луис Обиспо, Калифорния, получила паралелен договор, като общите ангажименти са увеличени от 7,7 милиона долара на 33,5 милиона долара.

Министерството на военновъздушните сили на САЩ е възложилж договорите чрез гъвкав механизъм, известен като „друго споразумение за транзакция“ (OTA), вид сделка, често използвана за заобикаляне на традиционните процедури за обществени поръчки за бързо създаване на прототипи.

Миналата седмица Wall Street Journal съобщи, позовавайки се на свои източници, че администрацията на Тръмп е одобрила продажбата на 3 350 ракети с голям обсег на Украйна, които се очаква да бъдат доставени на украинските въоръжени сили след няколко седмици. Пакетът е на стойност 850 милиона долара и включва „други артикули“ в допълнение към ракетите. По-голямата част от разходите са покрити от европейските съюзници на Киев. Ракетите ERAM имат обсег от 150 до 280 мили (241-450 километра) и ще изискват одобрение за употреба от Пентагона, твърди вестникът.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 16 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мдаа

    18 11 Отговор
    Значи, войната на така наречения колективен запад срещу Русия си продължава. Явно, докато не изядат ядрените шамари , няма да се кротнат!😉

    Коментиран от #5

    06:39 27.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Халеевата комета

    12 2 Отговор
    До Марс ли ще ходят? Или само до луната?

    Коментиран от #18

    06:46 27.08.2025

  • 5 Мнее

    7 23 Отговор

    До коментар #2 от "Мдаа":

    Колективния Запад не е нападнал Рашистан.Руските нацисти са агресора ,хищника пред портите ни..Крепостната ушанка разбира само от тояга.Споко и Запада има ЯО

    Коментиран от #11, #17

    06:50 27.08.2025

  • 6 Летописец

    15 4 Отговор
    Сащ официално става страна във войната срещу Русия .Ще си носи последствията .

    Коментиран от #8

    06:59 27.08.2025

  • 7 Само питам

    20 5 Отговор
    Ами ако и руснаците започнат да използват ракети "удължен обсег" , които да прескачат отвъд Украйна , тогава какво правим!??

    Коментиран от #19

    07:00 27.08.2025

  • 8 Злобното Джуджи

    10 5 Отговор

    До коментар #6 от "Летописец":

    Първо бе Словото !!!
    Послe дойдоха Каските, Пейтриът, АТАСМС и ЕRAM.
    Въпроса е утре да не пристигне Атома , докато Времето работи за Русия 😁👍

    07:06 27.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хохо Бохо

    11 2 Отговор

    До коментар #5 от "Мнее":

    Колективните закараха портите до покрайна. 404 е само театрална сцена, а хо хо лите са наемници, финансирани, въоръжени и обучени от колективните. Дори правителството им е марионетно и изпълнява заповеди от краварника

    Коментиран от #15

    07:20 27.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Идва възмездието,търсите си го!

    9 2 Отговор
    Готови са на руснаците и атомните оръжия, явно това иска кукуто Тръмп и ЕС крадците!

    07:25 27.08.2025

  • 14 Ой завалиите!

    8 0 Отговор
    Още работят над прототипа!😂😂😂

    07:31 27.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мефистофел

    5 1 Отговор
    Това много смърди на "усвояване на средства". Някой да се наджоби демек.
    ERAM (Extended Range Attack Munition) са с въздушно базиране и радиус от около 400 км. Колко самолета имат укрите за целта?

    07:49 27.08.2025

  • 17 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мнее":

    Нападнал е Русия онова празното дето търчи над раменете ти .

    08:17 27.08.2025

  • 18 Към бункера!

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Халеевата комета":

    Ще утилизират бункерният.

    08:24 27.08.2025

  • 19 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Само питам":

    Тогава от русия няма да остане много.

    08:27 27.08.2025

  • 20 Търновец

    0 0 Отговор
    Много е зле да се продават нападателни оръжие независимо на коя от двете страни

    08:28 27.08.2025