Американската компания "Спейс Екс" (SpaceX) най-накрая извърши успешен тест с разработената от нея мегаракета "Старшип" (Starship) след поредица технически неуспехи, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Гигантът, висок повече от 120 метра, излетя от частната стартова площадка на "Спейс Екс" в щата Тексас - "Старбейс" (Starbase), малко след 18:30 ч. вчера (2:30 ч. българско време днес). "Старшип" се приводни успешно в Индийския океан преди броени минути, стана ясно от прякото предаване на сайта на компанията на Илон Мъск - най-богатия човек в света.
Този десети тестов полет бе извършен след три опита във въздуха и един на Земята, завършили с експлозия - поредица технически неуспехи, които хвърлят съмнение върху реалния напредък на проекта, отбелязва АФП.
"Старшип" е най-голямата космическа ракета, разработвана някога. Тя е проектирана за полети до Луната и Марс.
След редица провали: SpaceX най-после извърши успешен тест с мегаракетата Starship
1 Факт
Коментиран от #11
06:44 27.08.2025
2 Злобното Джуджи
06:46 27.08.2025
3 Само питам
Коментиран от #16
06:49 27.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Летище София-Джингиби
до колко се е издигнала
07:03 27.08.2025
7 В действителност
Коментиран от #9
07:12 27.08.2025
8 Старият шип
Иначе само големи хвалби и халосии, а до Луната даже не може да стигне.
07:17 27.08.2025
9 Е, полека лека!
До коментар #7 от "В действителност":Днес до Индийският океан, утре до Тихият, пътят до Марс е дълъг!
07:27 27.08.2025
10 Гориил
Коментиран от #14, #18
07:52 27.08.2025
11 Българин
До коментар #1 от "Факт":А преди това германец,фон Браун, бе кофискуван от американците ,отиде в щатите и им показа на краварите как стават нещата.Като цяло на говедата все някой чужденец им измисля нещата,те са само да разпалват войни и да крадат петрол като за световно.
Коментиран от #13
07:54 27.08.2025
12 смех
07:54 27.08.2025
13 факт
До коментар #11 от "Българин":И какво е измислил фон браун като се доказа чр нр са кацали на Луната
07:55 27.08.2025
14 Българин
До коментар #10 от "Гориил":Нито по нова нито по бнт нито по бнр казаха за Ангара.
Коментиран от #15
07:56 27.08.2025
15 Гориил
До коментар #14 от "Българин":Това е така, защото пропагандата ви е американоцентрична.
08:04 27.08.2025
16 Не следиш играта
До коментар #3 от "Само питам":Спейс екс е разработила и ползва свои двигатели, ползващи метан. Кодовите им имена са Мерлин и Раптор. Те са за многократна употреба.
08:07 27.08.2025
17 1488
08:11 27.08.2025
18 Да видим колко са големи
До коментар #10 от "Гориил":21 августа 2025 года над Архангельской областью в небо поднялась ракета-носитель Ангара-1.2. 1.2 е по-леката версия на ракетата. Тежката е Ангара А5. По-малка е от Фалкон Хеви. Това и е 5-тия успешен пуск. 4-тия беше на 11 март 2014. По един старт на година. Добро темпо, нали?
08:15 27.08.2025