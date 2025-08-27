Новини
След редица провали: SpaceX най-после извърши успешен тест с мегаракетата Starship

27 Август, 2025 06:33, обновена 27 Август, 2025 06:37 1 864 18

Тя е проектирана за полети до Луната и Марс.

След редица провали: SpaceX най-после извърши успешен тест с мегаракетата Starship - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американската компания "Спейс Екс" (SpaceX) най-накрая извърши успешен тест с разработената от нея мегаракета "Старшип" (Starship) след поредица технически неуспехи, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Гигантът, висок повече от 120 метра, излетя от частната стартова площадка на "Спейс Екс" в щата Тексас - "Старбейс" (Starbase), малко след 18:30 ч. вчера (2:30 ч. българско време днес). "Старшип" се приводни успешно в Индийския океан преди броени минути, стана ясно от прякото предаване на сайта на компанията на Илон Мъск - най-богатия човек в света.

Този десети тестов полет бе извършен след три опита във въздуха и един на Земята, завършили с експлозия - поредица технически неуспехи, които хвърлят съмнение върху реалния напредък на проекта, отбелязва АФП.

"Старшип" е най-голямата космическа ракета, разработвана някога. Тя е проектирана за полети до Луната и Марс.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Факт

    7 13 Отговор
    Южно Африканец отиде в страната на неограничените възможности и им показа как стават нещата! При това проби в най-високо технологичния бизнес. Русия има от какво да се учи.

    Коментиран от #11

    06:44 27.08.2025

  • 2 Злобното Джуджи

    5 6 Отговор
    Илон трябва да разбере че Политика и Иновации не са дини за под една мишница. Язък че загуби цяла година да избива комплекси и прави на мъж. Успех със Старшип, ще се видим на Марс 👍😁

    06:46 27.08.2025

  • 3 Само питам

    13 7 Отговор
    С руски ракетни двигатели ли е?

    Коментиран от #16

    06:49 27.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Летище София-Джингиби

    11 4 Отговор
    Какво ще рече успешен, че не се е разпаднала ли?
    до колко се е издигнала

    07:03 27.08.2025

  • 7 В действителност

    9 3 Отговор
    Постояла е във въздуха без да гръмне. Щом е изстреляно към индийския океан, това не е космическа ракета.

    Коментиран от #9

    07:12 27.08.2025

  • 8 Старият шип

    6 1 Отговор
    най-много да стигне до кривия присад.
    Иначе само големи хвалби и халосии, а до Луната даже не може да стигне.

    07:17 27.08.2025

  • 9 Е, полека лека!

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "В действителност":

    Днес до Индийският океан, утре до Тихият, пътят до Марс е дълъг!

    07:27 27.08.2025

  • 10 Гориил

    6 1 Отговор
    Размерът и мощността на руската мегаракета „Ангара“ са по-големи. Само преди три дни руската мегаракета „Ангара“ беше изстреляна от космодрума Плесецк и изведе 68 спътника в околоземна орбита.

    Коментиран от #14, #18

    07:52 27.08.2025

  • 11 Българин

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    А преди това германец,фон Браун, бе кофискуван от американците ,отиде в щатите и им показа на краварите как стават нещата.Като цяло на говедата все някой чужденец им измисля нещата,те са само да разпалват войни и да крадат петрол като за световно.

    Коментиран от #13

    07:54 27.08.2025

  • 12 смех

    4 0 Отговор
    А бе къде е европейската Ариане Европа е б си и прОвала

    07:54 27.08.2025

  • 13 факт

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    И какво е измислил фон браун като се доказа чр нр са кацали на Луната

    07:55 27.08.2025

  • 14 Българин

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Гориил":

    Нито по нова нито по бнт нито по бнр казаха за Ангара.

    Коментиран от #15

    07:56 27.08.2025

  • 15 Гориил

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    Това е така, защото пропагандата ви е американоцентрична.

    08:04 27.08.2025

  • 16 Не следиш играта

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Само питам":

    Спейс екс е разработила и ползва свои двигатели, ползващи метан. Кодовите им имена са Мерлин и Раптор. Те са за многократна употреба.

    08:07 27.08.2025

  • 17 1488

    1 0 Отговор
    мъск е онова в сащ, което е шишо за беге

    08:11 27.08.2025

  • 18 Да видим колко са големи

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гориил":

    21 августа 2025 года над Архангельской областью в небо поднялась ракета-носитель Ангара-1.2. 1.2 е по-леката версия на ракетата. Тежката е Ангара А5. По-малка е от Фалкон Хеви. Това и е 5-тия успешен пуск. 4-тия беше на 11 март 2014. По един старт на година. Добро темпо, нали?

    08:15 27.08.2025