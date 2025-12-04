Космически скандал! Русия изтегли свой астронавт от мисия на SpaceX

Русия изтегли своя космонавт, назначен за предстояща мисия на SpaceX, заради направени снимки в тренировъчния център на компанията в Калифорния, предаде Euronews.

Олег Артемиев бе изтеглен от мисията Crew-12 до Международната космическа станция след твърдения, че е нарушил американските разпоредби, като е снимал двигателите на SpaceX и друга чувствителна документация.

Георги Тришкин, анализатор в космическата индустрия, заяви, че е започнато междуведомствено разследване на инцидента. Предполагаемите нарушения са станали по време на обучение в съоръжението на SpaceX в Хоторн, където Артемиев е използвал мобилния си телефон, за да снима чувствителни обекти. Според Тришкин опитен космонавт трудно би допуснал такава сериозна грешка неволно.

Руската космическа агенция Роскосмос обяви, че 54-годишният Артемиев ще бъде заменен от Андрей Федяев, който летя в мисията Crew-6 на SpaceX през 2023 г. Компанията посочва, че промяната е направена "във връзка с преместването на Олег Артемиев на друга работа.

Артемиев е извършил три космически полета и е прекарал 560 дни в орбита. Той е депутат в Московската градска дума от 2019 г. 43-годишният Федяев е прекарал 186 дни на борда на космическата станция по време на мисията Crew-6, която е изстреляна през март 2023 г. и се е завърнала през септември 2023 г.

Мисията Crew-12 е планирана да бъде изстреляна не по-рано от 15 февруари 2026 г. на борда на космическия кораб Crew Dragon на SpaceX по програмата за търговски екипажи на НАСА.

Инцидентът се случва, тъй като космическото сътрудничество остава една от малкото области, в които Русия и Западът поддържат работни отношения въпреки пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна през февруари 2022 г. През юли НАСА и Роскосмос се споразумяха да удължат операциите на Международната космическа станция до 2028 г., като планират да се справят с деорбитацията на станцията до 2030 г.

Бившият ръководител на Роскосмос Дмитрий Рогозин многократно заплаши да изтегли Русия от програмата на МКС в началото на 2022 г., предупреждавайки, че санкциите на САЩ могат да доведат до катастрофа на станцията на територията на САЩ или Европа. През февруари 2022 г. той предположи, че без руско сътрудничество МКС може да попадне в "неконтролирано деорбитиране" и постави под въпрос "кой ще спаси МКС" от такъв сценарий.

По това време служители на НАСА омаловажиха заплахите на Рогозин, като администраторът Бил Нелсън го критикува за реториката му, докато хвали професионализма на други служители на руската космическа програма. Рогозин беше отстранен от поста си през юли 2022 г. и заменен от Юрий Борисов. След това той се обяви за лидер на доброволческото подразделение "Царски вълци", за което се твърди, че е натоварено със задачата да тества оръжия за руските войски в Украйна.

Европейската космическа агенция прекрати сътрудничеството с Роскосмос по мисията на марсохода ExoMars през март 2022 г., а британската сателитна компания OneWeb премина към алтернативни доставчици на изстрелвания, след като прекъсна връзките си с руската агенция.