Космически скандал! Русия изтегли свой астронавт от мисия на SpaceX

Русия изтегли своя космонавт, назначен за предстояща мисия на SpaceX, заради направени снимки в тренировъчния център на компанията в Калифорния, предаде Euronews.
Олег Артемиев бе изтеглен от мисията Crew-12 до Международната космическа станция след твърдения, че е нарушил американските разпоредби, като е снимал двигателите на SpaceX и друга чувствителна документация.
Георги Тришкин, анализатор в космическата индустрия, заяви, че е започнато междуведомствено разследване на инцидента. Предполагаемите нарушения са станали по време на обучение в съоръжението на SpaceX в Хоторн, където Артемиев е използвал мобилния си телефон, за да снима чувствителни обекти. Според Тришкин опитен космонавт трудно би допуснал такава сериозна грешка неволно.
Руската космическа агенция Роскосмос обяви, че 54-годишният Артемиев ще бъде заменен от Андрей Федяев, който летя в мисията Crew-6 на SpaceX през 2023 г. Компанията посочва, че промяната е направена "във връзка с преместването на Олег Артемиев на друга работа.
Артемиев е извършил три космически полета и е прекарал 560 дни в орбита. Той е депутат в Московската градска дума от 2019 г. 43-годишният Федяев е прекарал 186 дни на борда на космическата станция по време на мисията Crew-6, която е изстреляна през март 2023 г. и се е завърнала през септември 2023 г.
Мисията Crew-12 е планирана да бъде изстреляна не по-рано от 15 февруари 2026 г. на борда на космическия кораб Crew Dragon на SpaceX по програмата за търговски екипажи на НАСА.
Инцидентът се случва, тъй като космическото сътрудничество остава една от малкото области, в които Русия и Западът поддържат работни отношения въпреки пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна през февруари 2022 г. През юли НАСА и Роскосмос се споразумяха да удължат операциите на Международната космическа станция до 2028 г., като планират да се справят с деорбитацията на станцията до 2030 г.
Бившият ръководител на Роскосмос Дмитрий Рогозин многократно заплаши да изтегли Русия от програмата на МКС в началото на 2022 г., предупреждавайки, че санкциите на САЩ могат да доведат до катастрофа на станцията на територията на САЩ или Европа. През февруари 2022 г. той предположи, че без руско сътрудничество МКС може да попадне в "неконтролирано деорбитиране" и постави под въпрос "кой ще спаси МКС" от такъв сценарий.
По това време служители на НАСА омаловажиха заплахите на Рогозин, като администраторът Бил Нелсън го критикува за реториката му, докато хвали професионализма на други служители на руската космическа програма. Рогозин беше отстранен от поста си през юли 2022 г. и заменен от Юрий Борисов. След това той се обяви за лидер на доброволческото подразделение "Царски вълци", за което се твърди, че е натоварено със задачата да тества оръжия за руските войски в Украйна.
Европейската космическа агенция прекрати сътрудничеството с Роскосмос по мисията на марсохода ExoMars през март 2022 г., а британската сателитна компания OneWeb премина към алтернативни доставчици на изстрелвания, след като прекъсна връзките си с руската агенция.
пешо
Коментиран от #3, #7, #8
12:25 04.12.2025
да си го кажем
Коментиран от #51
12:26 04.12.2025
3 И твоя мозък го откраднаха
До коментар #1 от "пешо":Не беше много, така че няма да усетиш никаква разлика.
12:27 04.12.2025
Дии
12:27 04.12.2025
Ами да
12:28 04.12.2025
А бе факти
12:28 04.12.2025
Винкело
До коментар #1 от "пешо":Че те руснаците не й викат "руска салата" и не претендират да е руска.
12:29 04.12.2025
мЕНДЕЛЕЕВАТА ТАБЛИЦА И БАЛЕТА
До коментар #1 от "пешо":И. ТЕ ЛИ?!?!! НИИКОЙ НЕ ЗНАЕШЕ ЧЕ ДОСТОЕВСКИ ПУШКИН ЛЕРМОНТОВ СА КРАДЦИ....ЯВНО ГЛЕДАШ ОТ ТВОЯТА КАМБАНАРИЯ НА ЕС КРАДЕЦ
Коментиран от #13, #20, #31
12:30 04.12.2025
Ганя Путинофила
12:33 04.12.2025
така, така
До скоро всички разчитаха на Русия да имат достъп до космоса. Седнали днес да расъждават!
Ми то, индустриалния шпионаж никога не е спирал, при това от всички играчи, независимо от общите им програми и привидно сътрудничество. Важното е какво си в състояние да реализираш, а не какво си успяк да видиш или заснемеш. Ако ставаше само с гледане, то кучето да е най-добрия касапин.
Коментиран от #14, #25
12:34 04.12.2025
Руската програма Союз
Коментиран от #15, #33, #38, #52, #56
12:34 04.12.2025
Балет танцуват
До коментар #8 от "мЕНДЕЛЕЕВАТА ТАБЛИЦА И БАЛЕТА":само пе дали.
12:36 04.12.2025
Юрий Гагарин, космонавт
До коментар #11 от "така, така":"......До скоро всички разчитаха на Русия...."
Байконур си замина, Русия остана без нито един действащ космодрум !!! Дори Байконур да бъде възстановен след Три Года, българските F-16 Block 70 пак ще го ударят 😁👍
Коментиран от #29, #47
12:38 04.12.2025
да бе
До коментар #12 от "Руската програма Союз":Сигурно и свръхзвуковите ракети са ги откраднали от американците или немците. Само дето, американците още не могат да ги направят, все брак дават опитите на гениалните.
12:38 04.12.2025
Медуня
12:39 04.12.2025
Руснаци, сър
Коментиран от #54
12:39 04.12.2025
Стойко
12:41 04.12.2025
стоян георгиев
12:42 04.12.2025
Българин
Коментиран от #39
12:47 04.12.2025
Юрий Гагарин, космонавт
Коментиран от #28
12:48 04.12.2025
Хмм
12:49 04.12.2025
Хипотетично
12:50 04.12.2025
Юрий Гагарин
До коментар #24 от "Юрий Гагарин, космонавт":не е бил в космоса. Той не е първият съветски космонавт, а Герман Титов. Юрий не случайно се е пропил и са бързали да го убият да не се разприказва. Целта е била да изпреварят американците и правят опит една седмица преди с Гагарин – Виктор Илюшин (син на авиоконструктора), но човекът се приземява в Китай полужив. Спешно решават да "изстрелят" съветски космонавт първи и симулират полета. Ракетата е стартирана без космонавт, а Юрий спешно е закаран със самолет на мястото на приземяването където той скача с парашут. Обяснението е, че спускаемият апарат не е пригоден за меко кацане и се е разбил с 20 м/с., а Гагарин е скочил с парашута от него когато е бил на 7км. височина. На пресконференциите не представя селфита на фона на Земята защото на кораба нямало фотоапарат?! Неправилно описва безтегловността, но хората тогава не знаят истината. Казва, че се почувствал прекрасно и веднага е започнал да работи, а истината е, че първите 5 минути човек се чувства зле и организма се адаптира след време. Няколко пъти като пиян се е изцепвал, че е бил опитно животно като кучето Лайка.
Коментиран от #43, #63
12:53 04.12.2025
така, така
До коментар #14 от "Юрий Гагарин, космонавт":Заминал си ти!
Не ги мисли руснаците, те ще си направят ремонта на пусковата площадка. Ще имат известно забавяне в графика на планираните полети и какво от това. Ако много се забавят нещата, могат да ползват другата пускова площадка на Байконур, която предадоха да се експлоатира от Казакстан. Отделно, могат да ускорят завършването на подготовката за пилотирани полети от техния си космодрум Восточний.
Руснаците няма да се оставят без космическа програма, виж къде сме ние. Прословутата Европа я няма никаква, на опашката е.
Коментиран от #30
12:53 04.12.2025
хххх
До коментар #29 от "така, така":Русия отдавна е без космическа програма и не съществува на космическата карта като Русия вече не се води космическа държава.Длро Байконур не е техен и Казахстан щеше да ги изрита от там
Коментиран от #46
12:56 04.12.2025
поредния
До коментар #8 от "мЕНДЕЛЕЕВАТА ТАБЛИЦА И БАЛЕТА":който не знае че Достоевски нагло нагло е плагиатствал от Гогол. Ма нали знаем само имена, а не и творения
12:57 04.12.2025
Опорка
12:57 04.12.2025
МКС е руска станция
Коментиран от #36, #37, #40
12:59 04.12.2025
Американски двигател - какво ли е това?
13:02 04.12.2025
анонимко
До коментар #12 от "Руската програма Союз":То пък, щото американската програма беше чисто тяхна си разработка?
13:07 04.12.2025
онавтика
До коментар #23 от "Българин":Дори ние имаме двама космонавти, а другите си нямат . Вместо тях имат само някакви тайконавти и някакви астронавти.
Коментиран от #55
13:07 04.12.2025
МКС
Заря Русия САЩ
Юнити САЩ САЩ
Звезда Русия Русия
Дестини САЩ САЩ
Куест САЩ САЩ
Пирс Русия Русия
Хармъни Италия САЩ
Кълъмбъс Италия ЕКА/ САЩ
товарен херметизиран сегмент Япония Япония
херметизирана секция Япония Япония/ САЩ
Поиск Русия Русия
Транквилити Италия САЩ
Купола Италия САЩ
Рассвет Русия Русия
Леонардо Италия САЩ
Коментиран от #44
13:11 04.12.2025
бегай
До коментар #28 от "Юрий Гагарин":За холивуд продукцията - разходка на Луната, всички знаем. Ма никой не се сърди чак толкова на авторите - няма как да се знаели, че един ден наистина ще има апарати дето ще кацат на Луната и, чиито снимки ще онагледят наивността им да се пресъздаде лунната обстановка. Нещо като днес да гледаш сериите на Стар Трек, наивно е, но и забавно.
Твоят опит да преразкажеш историята на създаването на "Разходка на Луната", вменявайки неадекватността на руснаците е нелеп и смешен. След полета на Гагарин са реализирани още много такива. Както си отбелязал Титов е летял същата тази 1961 година с Восток 2, при това неговия полет се води първи в света за над 24 часа в космоса, Още през 1962, руснаците правят първи полет в света с двама пилоти на борда.
Първият истинки американски полет се случва 1962 година, но броим полета на Алън Шепърд, неговото е за 5 минути и въобще не е излизане в пространството, което наричаме космос.
Та ако е било само за съревнование, то руснака пак печели. Историйки като твоята са безсмислени - резултата остава 1:0 за Русия. Добре е, че хората в тоя бизнес нямат твоето плоскомислие.
Коментиран от #59
13:12 04.12.2025
МКС
До коментар #42 от "МКС":и това са без останалите 17 американски модули за "ферми" за електричество и поддържащи модули.
13:13 04.12.2025
Нещо си в грешка
До коментар #36 от "ха ха ха":"МКС е едва 17% руска станция" по себестойност 17%, защото руските модули са евтини, а американските са платили милиарди за една куха боядисана тръба. 80% от обема и масата на станцията са руски. Цялата станция - 100% е качена с руски ракети. 100% е руска енергетичната част, двигателната и животоподдържащата система. 100% от европейските и японския модул са произведени в Русия и платени от ЕСА и ЯАХА.
Коментиран от #58, #60
13:15 04.12.2025
Я не се
До коментар #14 от "Юрий Гагарин, космонавт":обаждай от казана че ще викна Сатанаил да те помандръца!
13:18 04.12.2025
Да вметна нещо
13:22 04.12.2025
Няма такъв резил
От къде ли са снимали злоплучния робот, когото не са успели да пресъздадат ходещ.
То само по снимки не става
13:26 04.12.2025
С.Иванов
Чудят се откъде да каква простотия да измислят ...
"Снимал чувствителни обекти с мобилния си телефон"
Смях, смях .... та чак да му се доплаче на човек от англо-саксонските наративи ....
13:31 04.12.2025
Аоо
До коментар #2 от "да си го кажем":То бива лъжи, ама чак толкова, като тези на Запада?
13:32 04.12.2025
Аоо
До коментар #12 от "Руската програма Союз":Американците се включиха във ВСВ именно за това, да се докопат до разработките на немците и да заберат немските учени в САЩ.
Коментиран от #62, #64
13:35 04.12.2025
Кажи честно ... 🤣
13:38 04.12.2025
Аоо
До коментар #17 от "Руснаци, сър":Е, българите имаха космонавт благодарение на Русия, а сега космоса гледат през бинокъл от поляната. Ама така е като сте неблагодарници.
13:38 04.12.2025
Аоо
До коментар #39 от "онавтика":И това ви е подарък от Русия. А сега българите гледат космоса от поляните и таваните.,
13:40 04.12.2025
си пън
До коментар #12 от "Руската програма Союз":а америте ги измислиха сами,а туй,че много германски учени вместо на съд се оказаха в сащ по операция кламер,е случайност
13:43 04.12.2025
Като
13:44 04.12.2025
ха ха ха
До коментар #45 от "Нещо си в грешка":въобще не говоря за стойност. Говоря за тонаж от тези над 400 тона изкарани горе предимно със Совалките на времето. СССР вдига едва 20% от станцията горе и някои модули от години са затворени. 20%. НЕ 100. и това го има черно на бяло. Нито един европейски и японски модул не е произведен в Русия. Големи измишльотини дръпваш.
13:49 04.12.2025
Ето снимка на
До коментар #43 от "бегай":платформата останала от "Аполо11" направена от индийския спътник "Чандраян - 2".
13:52 04.12.2025
ха ха ха
До коментар #45 от "Нещо си в грешка":да не говорим че дори Пица Хът си слага логото на руска ракета, за да имат пари да си изстрелят руския модул Звезда. Рассвет е качена дори с Атлантис.
Сега седни и сложи в чичко гоогъл "Ред на сглобяване на МКС" че барем малко се ограмотиш и да не ти се смеят тука.
13:54 04.12.2025
здрасти
13:56 04.12.2025
мхм
До коментар #52 от "Аоо":Предполагам и срещу японците затова се включиха хамерите?
13:58 04.12.2025
за сведение
До коментар #28 от "Юрий Гагарин":Единственото доказателство за полета на Гагарин идва от… САЩ.
През 1961-а шпионската система на САЩ вече е достатъчно усъвършенствана, за да може да засича изстрелване на ракети. Изстрелването на Восток-1 е потвърдено и американските системи следят полета на кораба. Изведнъж корабът започва да предава радиосигнали. Сигнала не е бил шифрова и американците бързо разбират, че това е телевизионен сигнал - пускат го през най-обикновен телеизионен приемник и макар и с лошо качество и без звук, сигналът показва човек, който се движи и говори. Така американците са научили, още преди полетът да е завършил, че руснаците са изпратили човек в космоса. Затова и никога не са оспорвали този факт и са го приветствали повече от радушно.
Така че, този полет макар и парадоксално, но е документиран и в американските архиви.
Коментиран от #65
14:00 04.12.2025
ВСВ е между
До коментар #52 от "Аоо":Съюзниците (Великобритания, САЩ и СССР) и Тройната ос (Германия, Италия, Япония) а не само между Германия и Русия както лъжат руснаците. Първо - с Германия е воювал СССР, а не само Русия. Второ - войната е започнала срещу Полша, Великобритания, Белгия, Нидерландия, Финландия, Люксембург и Франция когато СССР е бил съюзник на Хитлер. Трето - двете от Тройната ос (Италия и Япония) са победени от англо-американците. Четвърто - СССР се е бил на Източния фронт с огромната материална помощ от Съюзниците. Пето - театърът на бойните действия почти не е засегнал Русия, бил е най-дълго на териториите на Прибалтиките, Беларус и Украйна - там са най-многото жертви. И шесто - каузата му е била правилна и с него е бил морално целият свят. Сега РФ е в ролята на агресор, вероломно нападнал Украйна.
14:03 04.12.2025
Потърси в гуглето,
До коментар #63 от "за сведение":има клип по този повод.
14:06 04.12.2025