Китай: Не е разумно да започваме преговори за ядрено разоръжаване с Русия и САЩ

Китай заяви днес, че не е разумно, нито реалистично, да се очаква от страната да започва преговори за ядрено разоръжаване със САЩ и Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун каза това, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че е обсъдил контрола върху ядрените оръжия с руския лидер Владимир Путин и иска Китай също да се включи.
"Ядрените сили на Китай и САЩ изобщо не са на едно и също равнище и политиката по ядрените въпроси в двете страни е много различна", каза Го.
Говорителят засегна и друга тема, като заяви, че Китай се надява САЩ да работят по ангажимента на Тръмп към китайските студенти.
Го Цзякун призова САЩ да спрат "непредизвикания тормоз, разпити и депортации" на китайски студенти.
Тръмп каза вчера, че американските колежи ще изпаднат в трудна ситуация, ако в тях не учат китайски студенти, след като привържениците му го разкритикуваха заради изказване, че ще позволи на 600 000 китайски студенти да влязат в страната.
