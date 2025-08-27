Новини
Китай: Не е разумно да започваме преговори за ядрено разоръжаване с Русия и САЩ

27 Август, 2025 13:55

Ядрените сили на Китай и САЩ изобщо не са на едно и също равнище и политиката по ядрените въпроси в двете страни е много различна

Китай: Не е разумно да започваме преговори за ядрено разоръжаване с Русия и САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Китай заяви днес, че не е разумно, нито реалистично, да се очаква от страната да започва преговори за ядрено разоръжаване със САЩ и Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун каза това, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че е обсъдил контрола върху ядрените оръжия с руския лидер Владимир Путин и иска Китай също да се включи.

"Ядрените сили на Китай и САЩ изобщо не са на едно и също равнище и политиката по ядрените въпроси в двете страни е много различна", каза Го.

Говорителят засегна и друга тема, като заяви, че Китай се надява САЩ да работят по ангажимента на Тръмп към китайските студенти.

Го Цзякун призова САЩ да спрат "непредизвикания тормоз, разпити и депортации" на китайски студенти.

Тръмп каза вчера, че американските колежи ще изпаднат в трудна ситуация, ако в тях не учат китайски студенти, след като привържениците му го разкритикуваха заради изказване, че ще позволи на 600 000 китайски студенти да влязат в страната.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Без Китай

    9 20 Отговор
    Маскалия е умрела!

    Коментиран от #11, #20

    13:57 27.08.2025

  • 2 Давайте още технологии на Китай

    8 13 Отговор
    После ще питате кой ми с ра в гащите!

    13:58 27.08.2025

  • 3 Госあ

    12 2 Отговор
    Без китайски студенти, сащ е чао. Даже оранжадата е наясно с това. Иначе, не виждам защо Китай не се съгласят на преговори, ако САЩ и Русия не съкратят ядрените си бойни глави колкото имат Китай ! Както би се изразил портокала, това ще бъде страхотно ! В противен случай, Китай наистина няма какво да преговарят, а само да увеличават своя !

    14:01 27.08.2025

  • 4 Посейдон

    15 2 Отговор
    Огладняващите хиени от колективния западНАЛ
    това чака, Русия да се разоръжи и да тръгнат да изпълняват вековната мечта на англосЪксонските παραζΝτΝ.

    Коментиран от #22

    14:02 27.08.2025

  • 5 Дух

    1 11 Отговор
    Обикновените Американци се оказаха умни и мъдри хора , загърбиха Джендър Олигофренията ,и са си го казали или ставаш или не ставаш за жена ,предпочетоха да си умират като мухи в Тръмполандия участващи в филм на ужасите повечето американци по умняха и разбраха колко са отегчени и неразбрани от побъркания живот ,може би и аз съм като тях ударил дъното бедняк и бездомник , затова повечето ми български Копейки болни от СПИНА русофислизъм дерзаят от яд и го раздават Гръкомани

    14:03 27.08.2025

  • 6 Китайците

    18 2 Отговор
    Са си доста умни. След като САЩ са ги обявили за враг номер едно. Няма да искат да се разоражават. Тихо, ясно и точно.

    14:04 27.08.2025

  • 7 да на китайците

    4 14 Отговор
    Китайците са прави.Русия и САЩ са най- ненадеждните с които може да се преговаря.
    За Тръмп всичко е сделка и то лична , а за Путин превземане на чужди територии ..и робство.

    14:04 27.08.2025

  • 8 Четете сайта СКАНДАЛНО

    18 6 Отговор
    "CAЩ: Kитaй мoжe дa пoтoпи вcичкитe ни caмoлeтoнocaчи зa 20 минyти"

    Коментиран от #15, #17

    14:06 27.08.2025

  • 9 русия е васал на Китай

    4 9 Отговор
    Император Си ще притежава най-големия арсенал от ядрени оръжия след като поеме официално властта над РФ.
    В момента клоуна ПуСин отвлича вниманието на САЩ и Европа.

    14:09 27.08.2025

  • 10 РФ е един огромен КЕН eф !

    5 7 Отговор
    Добре, че са китайците да снабдяват opките с всичко необходимо, което не могат да изкопаят, яе те завалийките един пирон не могат да направят.

    14:11 27.08.2025

  • 11 ха-ха

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Без Китай":

    Умрела е баба ти , най-вероятно .!

    14:13 27.08.2025

  • 12 Мишел

    8 2 Отговор
    През 2022г. Китай обяви, че ще преговаря със САЩ за ядрените арсенали, когато китайският стане равен на американския. За преговори с Русия и Северна Корея никога не ставало дума, защото трите държави са фактически съюзни ядрени сили.

    14:17 27.08.2025

  • 13 Реалист

    4 5 Отговор
    Властта на престъпниците, узурпирали властта в Кремъл зависи на 100% от Китай.
    Не са решили, не са занулили Путлер с цялата му рашистка банда.

    14:20 27.08.2025

  • 14 Джо

    2 0 Отговор
    Ама то споразумението го има от 5 март 1970, но видно никой от подписалите го не го спазва. Разбира се обаче, към всички останали, които проявяват желание да се въоръжат с ядрено оръжие биват притискани да не го правят. В същото време днес установяваме, че точно САЩ, Русия и Китай са се въоръжили до зъби многократно и въпреки споразумението.

    Коментиран от #18

    14:23 27.08.2025

  • 15 Те и японците ги потопиха

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Четете сайта СКАНДАЛНО":

    и после се изпариха от Дебелата Берта!

    14:24 27.08.2025

  • 16 Всичко от московия е лъжа и измама !

    0 4 Отговор
    "Ядрените сили на Китай и САЩ изобщо не са на едно и също равнище"
    Изобщо не споменават рашистан, защото СИ много добре знае, че всичко вече е за брак.

    14:27 27.08.2025

  • 17 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Четете сайта СКАНДАЛНО":

    През 2021г. Китай демонстрира потапяне на движещ се в океана моторен кораб с ракета, изстреляна от Вътрешна Монголия на 4500 км. Така доказа, че самолетоносачите са само едра движеща се мишена.

    Коментиран от #21

    14:27 27.08.2025

  • 18 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Джо":

    Китай не подписа споразумението. И не само той.

    14:29 27.08.2025

  • 19 Хел споунс

    1 0 Отговор
    Докато ги има САЩ и марионетките им и дума не може да става за разоръжаване.

    14:54 27.08.2025

  • 20 Бъдеще

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Без Китай":

    Украйна СЪС подкрепата на 50+ държави ВЕЧЕ е умрела... Така че не ги мисли Русия и Китай...

    14:59 27.08.2025

  • 21 лъже

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мишел":

    Мишко , много измисляш и лъжеш,ма!

    15:24 27.08.2025

  • 22 Нептун

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Посейдон":

    Руския Хищник сам се изтребва. Исторически доказано Граждански войни, голодомор, Гулаг, Сталинчо, Путлерчо.Лее се руска кръв, а не Западна.
    Въпрос че към копейките Колко руснаци сами са се изтребили????Моля цифри в милиони.

    15:26 27.08.2025

