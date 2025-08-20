Европа влиза в играта, наред с усилията на Тръмп да посредничи за мирни преговори между Русия и Украйна

След като бяха странични наблюдатели на срещата на американския президент Доналд Тръмп с руския му колега Владимир Путин в Аляска в петък, европейските лидери се върнаха на масата за преговори в Белия дом в понеделник, съобщи Европейският нюзрум – платформа за сътрудничество между 23 европейски новинарски агенции, сред които е и БТА.

Руският президент Владимир Путин и украинският му колега Володимир Зеленски са все по-близо до първата си среща от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна преди три години и половина, след интензивни дипломатически преговори през последната седмица.

След срещата в понеделник между група европейски лидери, американския президент Доналд Тръмп и Зеленски в Белия дом САЩ се съгласиха също да помогнат на европейските си съюзници да предоставят гаранции за сигурността на Украйна в случай, че бъде подписано мирно споразумение за прекратяване на войната с Русия.

Това развитие беше приветствано от европейските лидери, които твърдо подкрепят Украйна от началото на войната.

"След три години и половина война дипломатическата дейност се ускорява и има нарастващ импулс за предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна, включително съгласието на президента на САЩ Тръмп да участва в тези усилия", заяви вчера председателят на Европейския съвет Антонио Коща след видеоконферентна среща на Европейския съвет.

Тръмп заяви, че в понеделник е разговарял по телефона с Путин и е започнал да организира среща между него и Зеленски. Това ще бъде първата подобна среща от 2019 г. насам.

"След тази среща ще имаме тристранна среща, в която ще участват двамата президенти и аз", заяви Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Трут соушъл" след срещата в Белия дом със Зеленски и европейските лидери. Тръмп добави, че това е "много добра първа стъпка за спиране на войната, която продължава вече почти четири години".

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви в понеделник, че се водят преговори за гаранции за сигурността на Украйна, подобни на тези, предоставени на държавите членки на пакта. Тръмп изключи вчера възможността за разполагане на американски войски на терен.

Как се стигна дотук?

Европейските лидери и Украйна бяха изключени от преговорите, а срещата беше критикувана от някои анализатори за това, че буквално е разпънала червения килим пред Путин.

"Няма реален напредък и явно резултатът е 1:0 за Путин – няма нови санкции. За украинците - нищо. За Европа - дълбоко разочарование", написа в социалната мрежа "Екс" бившият председател на Мюнхенската конференция по сигурността Волфганг Ишингер.

Политическият анализатор и бивш словенски евродепутат Клемен Грошел отбеляза, че Тръмп е казал, че САЩ ще бъдат само посредник в преговорите между Москва и Киев, и е обяснил в интервю за телевизия "Фокс нюз" след срещата, че Украйна трябва да осъзнае, че е малка държава, а Русия е голяма. "По този начин той изпрати много ясно послание, че САЩ няма да бъдат сред тези, които ще защитават и отстояват украинските позиции", каза Грошел.

Според официален представител, запознат с разговора, който Тръмп е провел със Зеленски и европейските лидери по време на полета си от Аляска, американският лидер е подкрепил предложението на Путин Русия да поеме пълен контрол над две източни украински области в замяна на замразяване на фронтовата линия в други две.

Путин "де факто иска Украйна да напусне Донбас" - регион, състоящ се от Донецка и Луганска област в Източна Украйна, който Русия понастоящем контролира само частично, заяви източникът. В замяна руските сили ще спрат настъплението си в крайбрежната Херсонска област и Запорожка област в Южна Украйна, където основните градове все още са под украински контрол.

Няколко месеца след началото на пълномащабната си инвазия в Украйна, Русия обяви през септември 2022 г., че е анексирала и четирите украински области, въпреки че нейните войски все още не контролират напълно нито една от тях.

Зеленски се срещна с Тръмп в Белия дом в понеделник, а по-късно към тях се присъединиха френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, италианската министър-председателка Джорджа Мелони, финландският президент Александър Стуб и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Заслужава отбелязване отсъствието на испанския премиер Педро Санчес. Това предизвика критики от страна на испанската опозиция, която обвини Санчес, че е понижил ролята на Испания в Европейския съюз, след като на последната среща на върха на НАТО отказа да увеличи разходите за отбрана на страната до 5 процента от БВП.

Санчес следва консенсусната позиция на ЕС по отношение на Украйна и настоява, че Киев трябва да участва във всяко решение за бъдещето на страната. Той също така подчерта нуждата от незабавно прекратяване на огъня, за да се улесни постигането на справедлив и траен мир.

Каква е реакцията на Европа и каква роля изигра тя?

Европейските държави, опасяващи се да не бъдат пренебрегнати, настояват да се гарантира, че техните позиции и тази на Киев няма да бъдат изключени от диалога между САЩ и Русия, който може да определи дългосрочната сигурност на Европа.

Европейските лидери призоваха за незабавно прекратяване на огъня като първа стъпка към мира, поискаха задължителни гаранции за сигурността на Украйна и предупредиха Тръмп да не се доверява на уверенията на Путин.

Въпросът за прекратяването на огъня е един от тези, по които САЩ и Европа може да имат разногласия. Тръмп вече не настоява за такова и вярва, че пълно мирно споразумение може да бъде постигнато и без спиране на огъня, докато Мерц в понеделник подчерта важността му.

Макрон беше също предпазлив по отношение на вероятността за прекратяване на огъня като резултат от евентуална среща между Зеленски и Путин.

"Имаме американския президент и Украйна, които искат мир [...] Не съм убеден обаче за Путин“, каза той и добави: "Крайната му цел е да завземе колкото се може повече територии, да отслаби Украйна и да я направи нежизнеспособна сама по себе си или да я върне обратно в сферата на влияние на Русия. Това е доста очевидно за всички".

"Макар да е положително, че нямаше разногласия между Тръмп и Зеленски, когато говориха заедно пред медиите от Белия дом три дни след срещата на върха в Аляска, Тръмп не направи много, за да разсее представата, че САЩ ще подкрепят всеобхватно мирно споразумение, до голяма степен при условията на Русия. Путин все още е този, който командва парада", каза Дейвид Салво, управляващ директор на Алианса за гарантиране на демокрацията към Германския фонд "Маршал".

Други експерти отбелязаха завръщането на европейските лидери в играта.

"През февруари имаше въпроси дали Европа "ще има място на масата за преговори". Вчерашните срещи показват, че Европа всъщност разполага с много места на масата. Това фундаментално променя характера на тези преговори. Европейските лидери заслужават похвала за това, че са разгадали подхода, който да проработи с Тръмп", каза в публикация в "Екс" Муджатаба Рахман, управляващ директор за Европа в "Евразия груп", компания за политически рискове.

Европа е единна в стремежа си за мир, но някои страни демонстрират различия

След неделната видеоконферентна среща на така наречената "Коалиция на желаещите" (група от страни, координиращи военната и икономическата помощ за Украйна - бел. Европейски нюзрум), българският министър-председател Росен Желязков заяви в публикация в "Екс", че гаранциите за сигурността на Украйна трябва да включват устойчива подкрепа както от Европа, така и от САЩ. По неговите думи, видеоконферентната среща е подчертала първостепенната задача да се спрат убийствата и да се подкрепи траен и справедлив мир в Украйна, основан на принципите на международното право.

Попитан за срещата в петък между Тръмп и Путин и бъдещето на войната в Украйна, българският президент Румен Радев заяви пред журналисти, че срещата в Аляска възстановява диалога и надеждата за мир за всички.

Позицията на Албания, кандидатка за членство в ЕС, по отношение на Украйна също е в съответствие с позициите както на Европейския съюз, така и на НАТО, където членува.

В рамките на Европа обаче не всички лидери са на едно и също мнение по отношение на конфликта.

Словашкият премиер Роберт Фицо, който е критик на подкрепата на ЕС за Украйна, заяви, че срещата между Тръмп и Путин официално поставя началото на нормализирането на отношенията между САЩ и Русия. Според него пътят напред не е в "обвиняването" на руското политическо ръководство или налагането на санкции, а в конструктивния диалог.

Той беше критикуван от опозицията за това, че повтаря руските аргументи. "Видяхте ли реакциите на нашето правителство, на министър-председателя и на министъра на отбраната Роберт Калиняк спрямо все още непотвърденото споразумение и руските искания от Аляска?", каза Михал Шимечка, лидер на опозиционната партия "Прогресивна Словакия". "И двамата незабавно застанаха публично на страната на Русия, като заявиха, че на Русия трябва да бъдат дадени гаранции за сигурност и че е необходимо да се обсъди това, което Путин нарече "отстраняване на основните причини за конфликта".

Унгария е друг изявен критичен глас.

Преди срещата на върха в Аляска всички държави членки на ЕС с изключение на Унгария подписаха писмо, в което изразиха подкрепата си за мирната инициатива на Тръмп и предупредиха, че украинците са тези, които имат "правото да избират собствената си съдба", като се обявиха за санкции срещу Русия.

Какво следва?

Предстоящите седмици ще бъдат решаващи за това дали натискът на Тръмп за преки преговори между Зеленски и Путин ще доведе до реален напредък или ще затвърди съществуващите различия.

Форматът, мястото и дневният ред остават неуточнени. Всякакви евентуални преговори вероятно ще се сблъскат с неизбежни препятствия, не на последно място настояването на Украйна, че няма да отстъпи суверенна територия, и решимостта на Путин да осигури признаване на териториалните придобивки на Русия.

За Европа предизвикателството е да остане значим играч в процес, който все повече се оформя от Вашингтон и Москва. Европейски представители настояват за гаранции за сигурност, които да надхвърлят декларациите. Съюзниците от НАТО остават нащрек, че Тръмп може да принуди Киев да сключи сделка, благоприятна за Москва, за да отбележи победа във външната политика.

Междувременно боевете продължават, като в понеделник Русия предприе мащабна нощна атака срещу Украйна с дронове и ракети, а Украйна нанесе удар по руска петролна рафинерия с дрон.