Европа влиза в играта, наред с усилията на Тръмп да посредничи за мирни преговори между Русия и Украйна
  Тема: Украйна

Европа влиза в играта, наред с усилията на Тръмп да посредничи за мирни преговори между Русия и Украйна

20 Август, 2025 18:53 1 266 53

Предстоящите седмици ще бъдат решаващи за това дали натискът на Тръмп за преки преговори между Зеленски и Путин ще доведе до реален напредък или ще затвърди съществуващите различия

Европа влиза в играта, наред с усилията на Тръмп да посредничи за мирни преговори между Русия и Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

След като бяха странични наблюдатели на срещата на американския президент Доналд Тръмп с руския му колега Владимир Путин в Аляска в петък, европейските лидери се върнаха на масата за преговори в Белия дом в понеделник, съобщи Европейският нюзрум – платформа за сътрудничество между 23 европейски новинарски агенции, сред които е и БТА.

Руският президент Владимир Путин и украинският му колега Володимир Зеленски са все по-близо до първата си среща от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна преди три години и половина, след интензивни дипломатически преговори през последната седмица.

След срещата в понеделник между група европейски лидери, американския президент Доналд Тръмп и Зеленски в Белия дом САЩ се съгласиха също да помогнат на европейските си съюзници да предоставят гаранции за сигурността на Украйна в случай, че бъде подписано мирно споразумение за прекратяване на войната с Русия.

Това развитие беше приветствано от европейските лидери, които твърдо подкрепят Украйна от началото на войната.

"След три години и половина война дипломатическата дейност се ускорява и има нарастващ импулс за предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна, включително съгласието на президента на САЩ Тръмп да участва в тези усилия", заяви вчера председателят на Европейския съвет Антонио Коща след видеоконферентна среща на Европейския съвет.

Тръмп заяви, че в понеделник е разговарял по телефона с Путин и е започнал да организира среща между него и Зеленски. Това ще бъде първата подобна среща от 2019 г. насам.

"След тази среща ще имаме тристранна среща, в която ще участват двамата президенти и аз", заяви Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Трут соушъл" след срещата в Белия дом със Зеленски и европейските лидери. Тръмп добави, че това е "много добра първа стъпка за спиране на войната, която продължава вече почти четири години".

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви в понеделник, че се водят преговори за гаранции за сигурността на Украйна, подобни на тези, предоставени на държавите членки на пакта. Тръмп изключи вчера възможността за разполагане на американски войски на терен.

Как се стигна дотук?

Европейските лидери и Украйна бяха изключени от преговорите, а срещата беше критикувана от някои анализатори за това, че буквално е разпънала червения килим пред Путин.

"Няма реален напредък и явно резултатът е 1:0 за Путин – няма нови санкции. За украинците - нищо. За Европа - дълбоко разочарование", написа в социалната мрежа "Екс" бившият председател на Мюнхенската конференция по сигурността Волфганг Ишингер.

Политическият анализатор и бивш словенски евродепутат Клемен Грошел отбеляза, че Тръмп е казал, че САЩ ще бъдат само посредник в преговорите между Москва и Киев, и е обяснил в интервю за телевизия "Фокс нюз" след срещата, че Украйна трябва да осъзнае, че е малка държава, а Русия е голяма. "По този начин той изпрати много ясно послание, че САЩ няма да бъдат сред тези, които ще защитават и отстояват украинските позиции", каза Грошел.

Според официален представител, запознат с разговора, който Тръмп е провел със Зеленски и европейските лидери по време на полета си от Аляска, американският лидер е подкрепил предложението на Путин Русия да поеме пълен контрол над две източни украински области в замяна на замразяване на фронтовата линия в други две.

Путин "де факто иска Украйна да напусне Донбас" - регион, състоящ се от Донецка и Луганска област в Източна Украйна, който Русия понастоящем контролира само частично, заяви източникът. В замяна руските сили ще спрат настъплението си в крайбрежната Херсонска област и Запорожка област в Южна Украйна, където основните градове все още са под украински контрол.

Няколко месеца след началото на пълномащабната си инвазия в Украйна, Русия обяви през септември 2022 г., че е анексирала и четирите украински области, въпреки че нейните войски все още не контролират напълно нито една от тях.

Зеленски се срещна с Тръмп в Белия дом в понеделник, а по-късно към тях се присъединиха френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, италианската министър-председателка Джорджа Мелони, финландският президент Александър Стуб и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Заслужава отбелязване отсъствието на испанския премиер Педро Санчес. Това предизвика критики от страна на испанската опозиция, която обвини Санчес, че е понижил ролята на Испания в Европейския съюз, след като на последната среща на върха на НАТО отказа да увеличи разходите за отбрана на страната до 5 процента от БВП.

Санчес следва консенсусната позиция на ЕС по отношение на Украйна и настоява, че Киев трябва да участва във всяко решение за бъдещето на страната. Той също така подчерта нуждата от незабавно прекратяване на огъня, за да се улесни постигането на справедлив и траен мир.

Каква е реакцията на Европа и каква роля изигра тя?

Европейските държави, опасяващи се да не бъдат пренебрегнати, настояват да се гарантира, че техните позиции и тази на Киев няма да бъдат изключени от диалога между САЩ и Русия, който може да определи дългосрочната сигурност на Европа.

Европейските лидери призоваха за незабавно прекратяване на огъня като първа стъпка към мира, поискаха задължителни гаранции за сигурността на Украйна и предупредиха Тръмп да не се доверява на уверенията на Путин.

Въпросът за прекратяването на огъня е един от тези, по които САЩ и Европа може да имат разногласия. Тръмп вече не настоява за такова и вярва, че пълно мирно споразумение може да бъде постигнато и без спиране на огъня, докато Мерц в понеделник подчерта важността му.

Макрон беше също предпазлив по отношение на вероятността за прекратяване на огъня като резултат от евентуална среща между Зеленски и Путин.

"Имаме американския президент и Украйна, които искат мир [...] Не съм убеден обаче за Путин“, каза той и добави: "Крайната му цел е да завземе колкото се може повече територии, да отслаби Украйна и да я направи нежизнеспособна сама по себе си или да я върне обратно в сферата на влияние на Русия. Това е доста очевидно за всички".

"Макар да е положително, че нямаше разногласия между Тръмп и Зеленски, когато говориха заедно пред медиите от Белия дом три дни след срещата на върха в Аляска, Тръмп не направи много, за да разсее представата, че САЩ ще подкрепят всеобхватно мирно споразумение, до голяма степен при условията на Русия. Путин все още е този, който командва парада", каза Дейвид Салво, управляващ директор на Алианса за гарантиране на демокрацията към Германския фонд "Маршал".

Други експерти отбелязаха завръщането на европейските лидери в играта.

"През февруари имаше въпроси дали Европа "ще има място на масата за преговори". Вчерашните срещи показват, че Европа всъщност разполага с много места на масата. Това фундаментално променя характера на тези преговори. Европейските лидери заслужават похвала за това, че са разгадали подхода, който да проработи с Тръмп", каза в публикация в "Екс" Муджатаба Рахман, управляващ директор за Европа в "Евразия груп", компания за политически рискове.

Европа е единна в стремежа си за мир, но някои страни демонстрират различия

След неделната видеоконферентна среща на така наречената "Коалиция на желаещите" (група от страни, координиращи военната и икономическата помощ за Украйна - бел. Европейски нюзрум), българският министър-председател Росен Желязков заяви в публикация в "Екс", че гаранциите за сигурността на Украйна трябва да включват устойчива подкрепа както от Европа, така и от САЩ. По неговите думи, видеоконферентната среща е подчертала първостепенната задача да се спрат убийствата и да се подкрепи траен и справедлив мир в Украйна, основан на принципите на международното право.

Попитан за срещата в петък между Тръмп и Путин и бъдещето на войната в Украйна, българският президент Румен Радев заяви пред журналисти, че срещата в Аляска възстановява диалога и надеждата за мир за всички.

Позицията на Албания, кандидатка за членство в ЕС, по отношение на Украйна също е в съответствие с позициите както на Европейския съюз, така и на НАТО, където членува.

В рамките на Европа обаче не всички лидери са на едно и също мнение по отношение на конфликта.

Словашкият премиер Роберт Фицо, който е критик на подкрепата на ЕС за Украйна, заяви, че срещата между Тръмп и Путин официално поставя началото на нормализирането на отношенията между САЩ и Русия. Според него пътят напред не е в "обвиняването" на руското политическо ръководство или налагането на санкции, а в конструктивния диалог.

Той беше критикуван от опозицията за това, че повтаря руските аргументи. "Видяхте ли реакциите на нашето правителство, на министър-председателя и на министъра на отбраната Роберт Калиняк спрямо все още непотвърденото споразумение и руските искания от Аляска?", каза Михал Шимечка, лидер на опозиционната партия "Прогресивна Словакия". "И двамата незабавно застанаха публично на страната на Русия, като заявиха, че на Русия трябва да бъдат дадени гаранции за сигурност и че е необходимо да се обсъди това, което Путин нарече "отстраняване на основните причини за конфликта".

Унгария е друг изявен критичен глас.

Преди срещата на върха в Аляска всички държави членки на ЕС с изключение на Унгария подписаха писмо, в което изразиха подкрепата си за мирната инициатива на Тръмп и предупредиха, че украинците са тези, които имат "правото да избират собствената си съдба", като се обявиха за санкции срещу Русия.

Какво следва?

Предстоящите седмици ще бъдат решаващи за това дали натискът на Тръмп за преки преговори между Зеленски и Путин ще доведе до реален напредък или ще затвърди съществуващите различия.

Форматът, мястото и дневният ред остават неуточнени. Всякакви евентуални преговори вероятно ще се сблъскат с неизбежни препятствия, не на последно място настояването на Украйна, че няма да отстъпи суверенна територия, и решимостта на Путин да осигури признаване на териториалните придобивки на Русия.

За Европа предизвикателството е да остане значим играч в процес, който все повече се оформя от Вашингтон и Москва. Европейски представители настояват за гаранции за сигурност, които да надхвърлят декларациите. Съюзниците от НАТО остават нащрек, че Тръмп може да принуди Киев да сключи сделка, благоприятна за Москва, за да отбележи победа във външната политика.

Междувременно боевете продължават, като в понеделник Русия предприе мащабна нощна атака срещу Украйна с дронове и ракети, а Украйна нанесе удар по руска петролна рафинерия с дрон.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СМЕШКОВЦИ

    31 3 Отговор
    Пуделите и те се бутат.

    18:56 20.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 налюдател

    22 1 Отговор
    Желаещите да купуват вазелин за всеки случай

    18:58 20.08.2025

  • 4 Зеленски съм

    29 3 Отговор
    Не е ли късво бе, НАТОвци?
    1.7 милиона екраински войници са мъртви, а вие мачкате Русия в бодеще време с меки дупета.

    Циркодерасти!

    19:00 20.08.2025

  • 5 Разликата между украинец и българин?

    9 12 Отговор
    Украинеца се бие за Крим, а българина се радва, че Тиквата хариза Камчия!
    Кажете сега, не е ли прав проф. Иво Христов? 90% де били!

    Коментиран от #8, #23

    19:01 20.08.2025

  • 6 Ганя Путинофила

    3 27 Отговор
    Путин няма полезен ход.
    Ако победи, следват 200 години санкции!
    Ако загуби, следва разпад на РФ!

    Коментиран от #15, #43, #44

    19:02 20.08.2025

  • 7 ааа

    21 1 Отговор
    урсулита и рютето са най-готени. Как са ги натирили в края и глеедат като препикано мушкато

    19:03 20.08.2025

  • 8 Дрът русофил

    3 17 Отговор

    До коментар #5 от "Разликата между украинец и българин?":

    Като сме в НАТО, защо Член 5 не освободи Камчия ?
    Кой полезен идиот от Брюксел взе това путинофилско племе в ЕС и НАТО?

    19:03 20.08.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    23 1 Отговор
    МИС. ИРКИ,
    ЕсеС не е Европа, а само ЧАСТ от Европа❗
    И САШт не е Америка, а само ЧАСТ от Америка❗

    19:04 20.08.2025

  • 10 Бай Хой от Ханой

    18 1 Отговор
    Отбор карикатури.....

    19:04 20.08.2025

  • 11 "Руски еничарин да се наричам

    3 15 Отговор
    първа радост е за мене"!
    Иван Вазов

    19:05 20.08.2025

  • 12 Сатана Z

    12 1 Отговор
    "Европа влиза в играта" или Кучето играе според тоягата

    19:06 20.08.2025

  • 13 Много

    11 0 Отговор
    Умрели физиономии на тая снимка бе

    19:09 20.08.2025

  • 14 Еееех,

    12 1 Отговор
    Голям мерак да ни набутат във война.Мислете за мир бре!

    19:09 20.08.2025

  • 15 Орк

    13 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    Не сте ли разбирали, горките, че санкциите са повече за вас отколкото за Русия

    19:09 20.08.2025

  • 16 Чочо

    3 0 Отговор
    😄😄😄😄😄😄😄

    19:09 20.08.2025

  • 17 виктория

    10 0 Отговор
    а така европа!! със задника напред!!!

    19:10 20.08.2025

  • 18 2 милиона ще минат още тази година

    12 2 Отговор
    Общите загуби на Украйна в убити и изчезнали достигнаха 1,7 милиона души. Такива данни са предоставени от руски хакери, които са хакнали базите данни на украинския Генерален щаб.

    Коментиран от #19, #21

    19:11 20.08.2025

  • 19 ранените

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "2 милиона ще минат още тази година":

    ги няма в сметката

    19:12 20.08.2025

  • 20 Ами не

    3 10 Отговор
    Не се заблуждавайте, мир в Украйна ще има, когато от путин и Русия не остане нищо! До тогава само различни варианти на война, дори може и световна! Европа ще търпи руския идиот до някъде, но не безкрайно! Тръмп също е пътник!

    Коментиран от #32

    19:13 20.08.2025

  • 21 ГРУ гайтанжиева

    1 9 Отговор

    До коментар #18 от "2 милиона ще минат още тази година":

    Московски фейкове от "фермата", разпространявани от полезни ... и д и о т и !

    19:15 20.08.2025

  • 22 Възpожденец 🇧🇬

    1 11 Отговор
    Путлер никога няма да се срещне със Зеленски.
    Нали разбирате колко нелепо и комично ще изглежда тази kypeшка до Президент Зеленски ?

    Коментиран от #29

    19:17 20.08.2025

  • 23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "Разликата между украинец и българин?":

    "Разликата между украинец и българин?"
    Българинът РАБОТИ цял месец за 1500 лева заплата, у...ецът лежи на плажа, п•рди в хотела и му снасят 2 000 лв ,
    ЗАЩОТО СТРАДАЛ 🥸

    19:19 20.08.2025

  • 24 Злобното Джуджи

    4 3 Отговор
    А.Т.О.М.

    Това ще реши всичките руски / украински проблеми 👍

    Коментиран от #34

    19:19 20.08.2025

  • 25 000

    10 0 Отговор
    Украйна е загубила 1,7 милиона убити и изчезнали за три години военни действия.
    Западните сатани и техните откачени отроци ще горят в ада.

    Коментиран от #37

    19:20 20.08.2025

  • 26 Хаха

    7 0 Отговор
    Анатоли пак не си разбрал! Европа влиза в ролята на васал, платец, а България влиза Емче ролята на най- големия длъжник, зада може Боко и Желязко и другите да въртят далавери с украинската корва от Овча купел

    19:21 20.08.2025

  • 27 Пешо Волгата - 4 хилядник

    2 7 Отговор
    Войната няма да свърши скоро. ЕС ударно събира пари и купува американско оръжие за украинците. САЩ нямат нищо против. Това вече дава резултати- украинците не само спряха руското настъпление при Покровск, но и преминаха в контраатака, като ликвидираха хиляди руски окупатори.

    19:22 20.08.2025

  • 28 Защо ти трябваше Пусине...

    3 9 Отговор
    Нито една от целите на "СВО" в момента не е постигната и на 1%.... ,няма "смяна на режима в Киев", няма разоръжаване на Украйна,няма "не искаме НАТО до границите си"..Даже се разшири НАТО, Мордор получи и 1200 км граница с НАТО....Украйна е тежко въоръжена, ще стане освен член на ЕС, а и на НАТО, и на нейна територия ще има скоро НАТО - вски военни, а САЩ ще ги пазят по въздуха....
    Бункерното плъхче Путлерчо може спокойно да целуне близките си, да целуне пак KYPана, да оближе и целуне пистолета ... да натисне спусъка без да се чуди много, много....Ако не го направи той, ще му помогне някой от обкръжениетому ... Нефелен е....а изперкалите силовики в Мордор не обичат нефелните....

    Коментиран от #41

    19:22 20.08.2025

  • 29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 1 Отговор

    До коментар #22 от "Възpожденец 🇧🇬":

    А защо зенаркомана отказа среща с тръмп и Путин в Москва?

    19:22 20.08.2025

  • 30 Експерта от хоремага

    12 1 Отговор
    Европа става донор на икономиката на САЩ. Купува оръжие и руска газ от САЩ. Среща Путин-Зеленски няма да има. Ще има среща между Путин и новоизбран президент на Украйна след проточили се избори. До тогава Европа ще си е купила много оръжие, газ и квот се сетиш от САЩ, а Русия ще увеличи розовото на картата.
    САЩ и Русия си смигнаха и стиснаха ръцете, а европейските шм@тки ша мигат кат гугутки !

    19:22 20.08.2025

  • 31 Гост

    5 0 Отговор
    Кат барбарони са се изтипосали. Само че ония са по убави...

    19:22 20.08.2025

  • 32 Орк

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ами не":

    Европа има куп своите идиоти. И ги търпи

    19:22 20.08.2025

  • 33 защо

    4 0 Отговор
    Автора дали е прочел какво е "постнал"?

    19:22 20.08.2025

  • 34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Злобното Джуджи":

    Кажи на психиатъра си че е с много слаба квалификация.

    19:23 20.08.2025

  • 35 пенсионер

    2 1 Отговор
    Страхотни разсъждения от Тръмп!!! Украйна била малка държава и затова намало да се занимава с войната. А Израел да не би да е голяма държава??? Израел е 1/30 от територията на Украйна. Защо тогава Тръмп подържа Израел и игнорира Украйна? Тоя също го е ударила деменцията, както и мен, пенсионера. Светът съвсем се обърка.

    19:24 20.08.2025

  • 36 Механик

    7 0 Отговор
    Гледам снимката и падам от смях.
    Зеленски направо е исполин. Единия му крак в стъпил в Полша, а другия на Червения площад. А главата му.... главата му е над облаците.
    А с тоя костюм направо ми прилича на баптитски проповедник.

    19:24 20.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 РАЗВЕСЕЛЕН

    7 0 Отговор
    Влизат в играта като чистачи на тоалетните и тези дето ще платят сметката.

    19:24 20.08.2025

  • 39 Сатана Z

    6 0 Отговор
    В последното си изявление Сергей Лавров подчерта ключовата уязвимост на Киев - Декларацията за суверенитет от 1990 г. Именно там бяха формулирани принципите на неутралитет и неприсъединяване към военно-политически блокове, включително НАТО. Русия фино използва факта, че отхвърлянето на тези разпоредби означава обезсилване на правното основание за признаване на независимостта на Украйна, което поставя под въпрос самия факт на съществуване на държавата в сегашния ѝ вид. По този начин дискусията за НАТО придобива не само политически, но и правен характер, пряко засягайки легитимността на украинската държавност.

    19:28 20.08.2025

  • 40 Гончар Романенко

    4 0 Отговор
    Влиза, ама в ролята на слушател, кога Хаджи Дончо си говори с Путин! :))

    19:29 20.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Дон Дони

    4 0 Отговор
    Абе нещо пак не сте разбрали! Отидоха за подкрепа но им го казаха ясно, че само при едни условия ще има мир! Така че пак са извън играта даже повече! Ако решат да спъват преговорите ще носят сами Украйна на герба което е непосилно! Явно факти сте надрана плоча и повтаряте едно и също угодното за вашите господари!

    19:35 20.08.2025

  • 43 Сър Пи Чук

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    Май нещо не вдявате след още две години санкции и ЕС ще престане да съществува като съюз!

    19:38 20.08.2025

  • 44 Сър Пи Чук

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    Май нещо не вдявате след още две години санкции и ЕС ще престане да съществува като съюз!

    19:40 20.08.2025

  • 45 Пазете се от Гунди

    4 0 Отговор
    С този състав само за оборка на стадиона стават!😂😂😂😂

    19:41 20.08.2025

  • 46 Коста

    0 3 Отговор
    Европа ще даде на Окраина 100 млрд долари и Войници и Окраина ще превземе Масква

    Коментиран от #50

    19:42 20.08.2025

  • 47 Да,бе

    4 0 Отговор
    ЕС го няма и на резервната скамейка,ама влизал в играта...Влиза само в менюто и като плащач сметката на големите батковци.

    19:42 20.08.2025

  • 48 дедо..

    5 0 Отговор
    Днес лавров се изказа че ако влезнат урсулците със солдати да подкрепят кiевската хунта-масква пленници от юръпо няма да взима..всичко с нозете вперьодь..

    19:45 20.08.2025

  • 49 Източната коалиция на желаещите е готова

    3 0 Отговор
    Европа вече е в играта. Коалицията на желаещите от БРИКС също е в играта и ведно със Северна Корея и останалите е възможно да изпратят свои миротворци във Великобритания , Франция и Германия. Това ще е прекрасно сътрудничество между двете коалиции на желаещите в името на мира и сигурността на Европа и Украина.

    19:46 20.08.2025

  • 50 Пазете се от Гунди

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Коста":

    С евраци ли ще стрелят! Милиардите ще ги вземе Зельо но вече и на Марс не може да се скрие!

    19:53 20.08.2025

  • 51 Путин

    2 0 Отговор
    Къв колега ми е тоя пиш-ман пианист бе?! Съвсем откачихте.

    А и евронаглеците в каква игра са? Кой ги е канил? Да саботират мира се натискат.

    20:03 20.08.2025

  • 52 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Признавам си че не не разбирам добре как Европа влиза в играта и не съм съм сигурен за това как може да бъде фактор в тази игра!?Засега аз виждам участие в играта от страна на ЕС като тичане по тъч линията с подскоци пируети жестове мимики отвреме навреме силни викове и крясъци ...но реално е извън играта!?Компрометирана резерва с малък шанс/перспектива да излезе на терена!?...А големи играчи като Китай Индия Бразилия а и др.по-малки внимателно наблюдават и се готвят!?

    20:27 20.08.2025

  • 53 ами

    0 0 Отговор
    защо тези руснаци не искат бази на нато по границата си.......

    20:28 20.08.2025

