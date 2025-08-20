Украинското разузнаване: Руснаците вече използват бойни дронове от четвърто поколение

На линията на бойно съприкосновение руските войски все по-често използват дронове от ново поколение. Украинското разузнаване публикува подробности за нов дрон, който Русия активно използва в различни посоки на фронта. Това съобщава пресслужбата на Главното разузнавателно управление (ГРУ) към Министерството на отбраната на Украйна, предава Цензор.НЕТ.



Тези технологии извеждат разузнаването на руснаците на ново ниво. Новият дрон може да се използва както като разузнавателен, така и като ударен, а също и като фалшива примамка, с цел да претовари украинската противовъздушна отбрана.



"Тази модификация е оборудвана с камера и два LTE (Long Term Evolution) модема, които позволяват предаване на видео в реално време или в запис чрез мобилни базови станции, както и получаване на команди за корекция на курса.



В ударната версия камерата на дрона (с възможност за промяна на ъгъла на гледане) и дистанционното управление могат да се използват за насочване към целта от оператора, използвайки принципа FPV дроновете“, се казва в съобщението.



Тоест, сега операторът не е необходимо ръчно да търси цели на екрана - системата го прави сама. Това прави скриването от дрона невъзможно и именно това притеснява Въоръжените сили на Украйна.



Безпилотният летателен апарат (БпЛА) има фюзелаж с делта крило, подобен на Shahed, но малко по-малък.



Навигацията се осъществява от устойчива на заглушаване сателитна позиционираща система с четири антени и китайски модули Allystar. Което прави дрона имунизиран и срещу системите за радиоелектронната борба (РЕБ).



Почти половината от компонентите на безпилотния летателен апарат са произведени в Китай (комуникационни модули, миникомпютър, регулатор на мощността, кварцов осцилатор).



Двигателят DLE е инсталиран в носа на фюзелажа, което прави дрона най-близък до баржиращия боеприпас Italmas, произведен от руската Zala Group.



Следващата стъпка е интегрирането на тази технология постоянно в атакуващи дронове. Това създава напълно нова бойна архитектура, където човекът във веригата за вземане на решения вече не е задължителен. А в условията на позиционна война, когато всяка секунда е от значение, това може да осигури ключово предимствона фронта.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4 Оценка 4 от 22 гласа.