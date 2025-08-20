Украинското разузнаване: Руснаците вече използват бойни дронове от четвърто поколение

На линията на бойно съприкосновение руските войски все по-често използват дронове от ново поколение. Украинското разузнаване публикува подробности за нов дрон, който Русия активно използва в различни посоки на фронта. Това съобщава пресслужбата на Главното разузнавателно управление (ГРУ) към Министерството на отбраната на Украйна, предава Цензор.НЕТ.
Тези технологии извеждат разузнаването на руснаците на ново ниво. Новият дрон може да се използва както като разузнавателен, така и като ударен, а също и като фалшива примамка, с цел да претовари украинската противовъздушна отбрана.
"Тази модификация е оборудвана с камера и два LTE (Long Term Evolution) модема, които позволяват предаване на видео в реално време или в запис чрез мобилни базови станции, както и получаване на команди за корекция на курса.
В ударната версия камерата на дрона (с възможност за промяна на ъгъла на гледане) и дистанционното управление могат да се използват за насочване към целта от оператора, използвайки принципа FPV дроновете“, се казва в съобщението.
Тоест, сега операторът не е необходимо ръчно да търси цели на екрана - системата го прави сама. Това прави скриването от дрона невъзможно и именно това притеснява Въоръжените сили на Украйна.
Безпилотният летателен апарат (БпЛА) има фюзелаж с делта крило, подобен на Shahed, но малко по-малък.
Навигацията се осъществява от устойчива на заглушаване сателитна позиционираща система с четири антени и китайски модули Allystar. Което прави дрона имунизиран и срещу системите за радиоелектронната борба (РЕБ).
Почти половината от компонентите на безпилотния летателен апарат са произведени в Китай (комуникационни модули, миникомпютър, регулатор на мощността, кварцов осцилатор).
Двигателят DLE е инсталиран в носа на фюзелажа, което прави дрона най-близък до баржиращия боеприпас Italmas, произведен от руската Zala Group.
Следващата стъпка е интегрирането на тази технология постоянно в атакуващи дронове. Това създава напълно нова бойна архитектура, където човекът във веригата за вземане на решения вече не е задължителен. А в условията на позиционна война, когато всяка секунда е от значение, това може да осигури ключово предимствона фронта.
Украинското разузнаване: Руснаците вече използват бойни дронове от четвърто поколение
20 Август, 2025 19:23 1 739 81
Новият дрон може да се използва както като разузнавателен, така и като ударен, а също и като фалшива примамка, с цел да претовари украинската ПВО
На линията на бойно съприкосновение руските войски все по-често използват дронове от ново поколение. Украинското разузнаване публикува подробности за нов дрон, който Русия активно използва в различни посоки на фронта. Това съобщава пресслужбата на Главното разузнавателно управление (ГРУ) към Министерството на отбраната на Украйна, предава Цензор.НЕТ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
Коментиран от #14, #65
19:24 20.08.2025
2 Само Расия гърми
Коментиран от #77
19:25 20.08.2025
3 Гробар
Коментиран от #17
19:25 20.08.2025
4 Жълтопаветен разпоран
Коментиран от #24
19:26 20.08.2025
5 щурм на Константиновка
Коментиран от #37
19:26 20.08.2025
6 русия е васал на Китай
Коментиран от #51
19:27 20.08.2025
7 Наско Гнома
19:27 20.08.2025
8 Морети
19:27 20.08.2025
9 Вие сте виновни
19:28 20.08.2025
10 Злобното Джуджи
19:28 20.08.2025
11 Шопара Мирчев
19:28 20.08.2025
12 още азовци при бандерко
19:29 20.08.2025
13 Експерта от хоремага
САЩ и Русия си смигнаха и стиснаха ръцете, а европейските шм@тки ша мигат кат гугутки !
19:29 20.08.2025
14 Εβρ⭕мин....ΔиΛи
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Не каза, кога ще поемаш към уКраИна
а наведените все за помощи говорите !!!😁
19:29 20.08.2025
15 Киро Проссссссссссссстото
19:30 20.08.2025
16 Защо ти трябваше Пусине
Бункерното плъхче Путлерчо може спокойно да целуне близките си, да целуне пак KYPана, да оближе и целуне пистолета ... да натисне спусъка без да се чуди много, много....Ако не го направи той, ще му помогне някой от обкръжениетому ... Нефелен е....а изперкалите силовики в Мордор не обичат нефелните....
Коментиран от #20, #23
19:31 20.08.2025
17 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
До коментар #3 от "Гробар":По-евтина npocта yтка от Късата ножка НЯМА. Като магистрална труженичка обслужва всеки, който му подхвърли копейки.
19:31 20.08.2025
18 Опа
19:31 20.08.2025
19 Трайчо Фашиста
19:31 20.08.2025
20 🤣🤣🤣🤣🤣
До коментар #16 от "Защо ти трябваше Пусине":На кВи Зеленки си ?!!!
19:31 20.08.2025
21 БЪЛГАРСКИТЕ БАНДЕРИ
19:31 20.08.2025
22 американците в ролята на китайците
19:32 20.08.2025
23 Факт
До коментар #16 от "Защо ти трябваше Пусине":А на всичко отгоре освен гаврата и унижението на раша и бункерния ,погреба без време и милион и половина нещастни рашки
19:32 20.08.2025
24 Червенокремълски тъпопитек
До коментар #4 от "Жълтопаветен разпоран":Нъц, путинчо цапа гащите с кафяво и жълто, щото нито пропагандата му върви, нито войната. Само средностатистическия разпоренвъзрожденец не го е схванал, а само бълва глупости по форумите
Коментиран от #32
19:32 20.08.2025
25 Ааааа
Коментиран от #43
19:33 20.08.2025
26 Хаха
19:34 20.08.2025
27 Ха ха ха ха
19:34 20.08.2025
28 Бах
Кога тея жендаре ще се превъоръжават , кога ще станат адекватни за за ентуалнс война с Русия . Трябват им 20 години.
И кой ще какараш да се бие . Мина това време и приключи!
19:34 20.08.2025
29 Нормално
19:34 20.08.2025
30 Реално
Коментиран от #47, #52
19:35 20.08.2025
31 Хай марс
19:35 20.08.2025
32 Вземи си вали....
До коментар #24 от "Червенокремълски тъпопитек":....долче, успокой се
....може и два 😉😘
19:36 20.08.2025
33 Тц, не вярвам аз
19:36 20.08.2025
34 Витанката съм
Коментиран от #39
19:37 20.08.2025
35 Казах вече
19:37 20.08.2025
36 Бай Ганьо
19:38 20.08.2025
37 Хаха
До коментар #5 от "щурм на Константиновка":Тая Константиновка (голяма колкото Каспичан) колко пъти я освобождават руснаците?
19:39 20.08.2025
38 Що тъй бе Стоене?
19:40 20.08.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 УРСУЛАТА ПОМЕТНА 18-ТОТО
19:42 20.08.2025
41 Бесния Оракул
19:42 20.08.2025
42 Активист
19:42 20.08.2025
43 тя па Мара
До коментар #25 от "Ааааа":много-умна ,добре че беше урсулата да и обясни ,с какво се бият руснаците.
19:43 20.08.2025
44 стоян георгиев
Коментиран от #49, #55, #62
19:43 20.08.2025
45 МЪКЪ МЪКЪ
19:44 20.08.2025
46 Дон Дони
19:45 20.08.2025
47 ако баба беше мъжка,
До коментар #30 от "Реално":щеше да има дръжка.
19:45 20.08.2025
48 Малко късно
19:45 20.08.2025
49 Дон Дони
До коментар #44 от "стоян георгиев":Стоянчо спри да гледаш американски филми!
19:46 20.08.2025
50 И кво
19:47 20.08.2025
51 голем дебил
До коментар #6 от "русия е васал на Китай":Ами браво,няма да се помага само на Покрайна я,и после да викате че сама бие по Русия.
19:47 20.08.2025
52 Дон Дони
До коментар #30 от "Реално":Дааа! А велика Украйна сама се бие! Зельо сам ходи във Вашингтон да търси мир и оръжие!
19:48 20.08.2025
53 хакери
Според картотеката на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна, от началото на Втората военна операция Украйна е загубила 1 милион 721 хиляди души, като загубите нарастват всяка година: 2022 г. - 118 500; 2023 г. - 405 400; 2024 г. - 595 000; 2025 г. - 621 000, а годината все още не е свършила.
Информацията е получена в резултат на комплексен хак на компютъра и локалната мрежа на служителите на украинския Генерален щаб от хакери от Killnet, Palach Pro, User Sec, Beregini, използващи най-новия вирус Nuance, който работи изключително на територията на Украйна, заразява устройството на жертвата, изтегля данни и ги блокира без възможност за възстановяване, съобщи хакерската група Beregini.
19:49 20.08.2025
54 Имам подозрение
Коментиран от #67
19:49 20.08.2025
55 маке..
До коментар #44 от "стоян георгиев":Шизостоенке..излез отнужнико,стига си гнъиела тиягавна
19:49 20.08.2025
56 Уcpaла Фона
Като полетят и тоалетните чинии на Хосеп Борел - глей кво става, мaйнo льо.
19:50 20.08.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 И на тях ще им намерят цаката
19:50 20.08.2025
59 Пасивен Кремълски педофил с токчета
19:51 20.08.2025
60 Каунь
19:51 20.08.2025
61 стоян георгиев
Коментиран от #75
19:54 20.08.2025
62 доцент Ангел Кунчев
До коментар #44 от "стоян георгиев":Според мен Западът ще отговори с това Ковид-вълна. Усещам го с бустурите си, хахахах
19:55 20.08.2025
63 Ами --- и ! Война е !
Надмощието е Важно !
Кой кякто Може !
19:59 20.08.2025
64 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс
20:01 20.08.2025
65 Точно
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Както турците сте мюсюлмани , ама надупени на евреи и янки !
20:03 20.08.2025
66 касата
20:06 20.08.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Доньо
Коментиран от #70
20:11 20.08.2025
70 Връзва се.
До коментар #69 от "Доньо":Краднали са чертежите от китайците.
20:13 20.08.2025
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Серьожа
20:18 20.08.2025
73 Перо
20:18 20.08.2025
74 Казвай си
До коментар #57 от "ЩЕ КАЖА":За казване на тАпни не трябват ни акъл, ни образование. И да се криеш между кълките на Путин, нищо не трябва, освен шубе.
20:20 20.08.2025
75 За разлика от тях
До коментар #61 от "стоян георгиев":украинците трепят орки и севрни корейци.
20:22 20.08.2025
76 Мдаа
20:24 20.08.2025
77 Само росиа гърми,
До коментар #2 от "Само Расия гърми":защото месните рубладжийчета публикуват това,което им наредят от русссската църква!
20:24 20.08.2025
78 Която западна държава
Имаче тогава медиите им само пишат услужливо глупости
20:25 20.08.2025
79 Механик
Та, питам, кога излъгахте??
п.п.
И са обърна внимание, че всички части (особено електрониката) за дронове се прави в КИТАЙ. И за руските, и за украинските.
20:27 20.08.2025
80 Ачо
20:29 20.08.2025
81 Този коментар е премахнат от модератор.