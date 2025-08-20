Новини
Свят »
Украйна »
Украинското разузнаване: Руснаците вече използват бойни дронове от четвърто поколение
  Тема: Украйна

Украинското разузнаване: Руснаците вече използват бойни дронове от четвърто поколение

20 Август, 2025 19:23 1 739 81

  • русия-
  • украйна-
  • пво-
  • дронове-
  • ракети

Новият дрон може да се използва както като разузнавателен, така и като ударен, а също и като фалшива примамка, с цел да претовари украинската ПВО

Украинското разузнаване: Руснаците вече използват бойни дронове от четвърто поколение - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

На линията на бойно съприкосновение руските войски все по-често използват дронове от ново поколение. Украинското разузнаване публикува подробности за нов дрон, който Русия активно използва в различни посоки на фронта. Това съобщава пресслужбата на Главното разузнавателно управление (ГРУ) към Министерството на отбраната на Украйна, предава Цензор.НЕТ.

Тези технологии извеждат разузнаването на руснаците на ново ниво. Новият дрон може да се използва както като разузнавателен, така и като ударен, а също и като фалшива примамка, с цел да претовари украинската противовъздушна отбрана.

"Тази модификация е оборудвана с камера и два LTE (Long Term Evolution) модема, които позволяват предаване на видео в реално време или в запис чрез мобилни базови станции, както и получаване на команди за корекция на курса.

В ударната версия камерата на дрона (с възможност за промяна на ъгъла на гледане) и дистанционното управление могат да се използват за насочване към целта от оператора, използвайки принципа FPV дроновете“, се казва в съобщението.

Тоест, сега операторът не е необходимо ръчно да търси цели на екрана - системата го прави сама. Това прави скриването от дрона невъзможно и именно това притеснява Въоръжените сили на Украйна.

Безпилотният летателен апарат (БпЛА) има фюзелаж с делта крило, подобен на Shahed, но малко по-малък.

Навигацията се осъществява от устойчива на заглушаване сателитна позиционираща система с четири антени и китайски модули Allystar. Което прави дрона имунизиран и срещу системите за радиоелектронната борба (РЕБ).

Почти половината от компонентите на безпилотния летателен апарат са произведени в Китай (комуникационни модули, миникомпютър, регулатор на мощността, кварцов осцилатор).

Двигателят DLE е инсталиран в носа на фюзелажа, което прави дрона най-близък до баржиращия боеприпас Italmas, произведен от руската Zala Group.

Следващата стъпка е интегрирането на тази технология постоянно в атакуващи дронове. Това създава напълно нова бойна архитектура, където човекът във веригата за вземане на решения вече не е задължителен. А в условията на позиционна война, когато всяка секунда е от значение, това може да осигури ключово предимствона фронта.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    10 33 Отговор
    Ганя ще се наду пи на рушляка без съпротива!

    Коментиран от #14, #65

    19:24 20.08.2025

  • 2 Само Расия гърми

    3 24 Отговор
    Украинците не могат ли и те да произведат дронове и ракети да отвръщат на огъня ?

    Коментиран от #77

    19:25 20.08.2025

  • 3 Гробар

    36 2 Отговор
    Знаете ли коя е най-голямата българска проститутка? Бойко. Малко дебела, но винаги готова да пусне. След него веднага се нареждат Киро, Флинстон и Чалгаря.

    Коментиран от #17

    19:25 20.08.2025

  • 4 Жълтопаветен разпоран

    26 4 Отговор
    Урсулът каза да духаме на Тръмп.

    Коментиран от #24

    19:26 20.08.2025

  • 5 щурм на Константиновка

    23 4 Отговор
    Подразделенията на въоръжените сили на РФ елиминираха "джоба" между населените места Предтечино и Александро-Шултино източно от Константиновка. Оцелелите бойци бяха принудени хаотично да се оттеглят към Константиновка.

    Коментиран от #37

    19:26 20.08.2025

  • 6 русия е васал на Китай

    6 38 Отговор
    Китайците здраво помпят opките с оръжия и всичко необходимо, за да продължават да се бият до последния opk, до последната рубла. На Китай не им трябват човекоподобни opkи по територията, която усвояват.

    Коментиран от #51

    19:27 20.08.2025

  • 7 Наско Гнома

    25 2 Отговор
    Оттук нататък ролята на бандерите е да го поемат.

    19:27 20.08.2025

  • 8 Морети

    20 2 Отговор
    Е, сега си e... май..та. Зельо подписвай!

    19:27 20.08.2025

  • 9 Вие сте виновни

    28 1 Отговор
    защото им подарих те 25% от най-добрата ваша територия пълна с несметни богатства и села и градове които бяха обитавани от вашите граждани и в тях имаше много перални микровелета и всякакви джаджи от които те извадиха чиповете сложиха ги на шофьорските лопатки и ви бият по джендър до петата.

    19:28 20.08.2025

  • 10 Злобното Джуджи

    4 13 Отговор
    Руснаци да използват Атом първо поколение, ако искат да приключат Четири Года УНИЖЕНИЕ 😁👍

    19:28 20.08.2025

  • 11 Шопара Мирчев

    20 2 Отговор
    Мечокът ще разчисти Европа от фашистите.

    19:28 20.08.2025

  • 12 още азовци при бандерко

    16 2 Отговор
    ОТРК "Искандер" нанесе удар по пункта за временно разположение на 3-та отделна щурмова бригада на въоръжените сили на Украйна в района на Славянск в ДНР.

    19:29 20.08.2025

  • 13 Експерта от хоремага

    26 1 Отговор
    Европа става донор на икономиката на САЩ. Купува оръжие и руска газ от САЩ. Среща Путин-Зеленски няма да има. Ще има среща между Путин и новоизбран президент на Украйна след проточили се избори. До тогава Европа ще си е купила много оръжие, газ и квот се сетиш от САЩ, а Русия ще увеличи розовото на картата.
    САЩ и Русия си смигнаха и стиснаха ръцете, а европейските шм@тки ша мигат кат гугутки !

    19:29 20.08.2025

  • 14 Εβρ⭕мин....ΔиΛи

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Не каза, кога ще поемаш към уКраИна
    а наведените все за помощи говорите !!!😁

    19:29 20.08.2025

  • 15 Киро Проссссссссссссстото

    14 3 Отговор
    Ще посрещаме дядо Иван на Дунава, с Коки учиме руски.

    19:30 20.08.2025

  • 16 Защо ти трябваше Пусине

    8 21 Отговор
    Нито една от целите на "СВО" в момента не е постигната и на 1%.... ,няма "смяна на режима в Киев", няма разоръжаване на Украйна,няма "не искаме НАТО до границите си"..Даже се разшири НАТО, Мордор получи и 1200 км граница с НАТО....Украйна е тежко въоръжена, ще стане освен член на ЕС, а и на НАТО, и на нейна територия ще има скоро НАТО - вски военни, а САЩ ще ги пазят по въздуха....
    Бункерното плъхче Путлерчо може спокойно да целуне близките си, да целуне пак KYPана, да оближе и целуне пистолета ... да натисне спусъка без да се чуди много, много....Ако не го направи той, ще му помогне някой от обкръжениетому ... Нефелен е....а изперкалите силовики в Мордор не обичат нефелните....

    Коментиран от #20, #23

    19:31 20.08.2025

  • 17 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    2 8 Отговор

    До коментар #3 от "Гробар":

    По-евтина npocта yтка от Късата ножка НЯМА. Като магистрална труженичка обслужва всеки, който му подхвърли копейки.

    19:31 20.08.2025

  • 18 Опа

    3 17 Отговор
    В Русия вече има опашки за бензин. А в някои райони бензина е само с купони.

    19:31 20.08.2025

  • 19 Трайчо Фашиста

    13 2 Отговор
    Май ше требва да връщаме мочата.

    19:31 20.08.2025

  • 20 🤣🤣🤣🤣🤣

    11 5 Отговор

    До коментар #16 от "Защо ти трябваше Пусине":

    На кВи Зеленки си ?!!!

    19:31 20.08.2025

  • 21 БЪЛГАРСКИТЕ БАНДЕРИ

    9 3 Отговор
    В ступор. ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА иде с четвърто поколение.

    19:31 20.08.2025

  • 22 американците в ролята на китайците

    8 2 Отговор
    Внук на "Шахед": Американците започнаха серийно производство на аналог на руските БЛА "Геран"

    19:32 20.08.2025

  • 23 Факт

    5 13 Отговор

    До коментар #16 от "Защо ти трябваше Пусине":

    А на всичко отгоре освен гаврата и унижението на раша и бункерния ,погреба без време и милион и половина нещастни рашки

    19:32 20.08.2025

  • 24 Червенокремълски тъпопитек

    4 11 Отговор

    До коментар #4 от "Жълтопаветен разпоран":

    Нъц, путинчо цапа гащите с кафяво и жълто, щото нито пропагандата му върви, нито войната. Само средностатистическия разпоренвъзрожденец не го е схванал, а само бълва глупости по форумите

    Коментиран от #32

    19:32 20.08.2025

  • 25 Ааааа

    11 2 Отговор
    Не е вярно! Мара каза, че русите се бият с лопати и чипове от перални. Кои сте вие да казвате обратното?

    Коментиран от #43

    19:33 20.08.2025

  • 26 Хаха

    4 9 Отговор
    Ако не са китайците да им дават части, руснаците могат да произвеждат само лопати.

    19:34 20.08.2025

  • 27 Ха ха ха ха

    11 1 Отговор
    Хайде планктона да започне дружно да плюе сега. Стоене, де си бе?

    19:34 20.08.2025

  • 28 Бах

    8 1 Отговор
    Ама това са западни противовъздушни системи и се претоварват .
    Кога тея жендаре ще се превъоръжават , кога ще станат адекватни за за ентуалнс война с Русия . Трябват им 20 години.
    И кой ще какараш да се бие . Мина това време и приключи!

    19:34 20.08.2025

  • 29 Нормално

    3 6 Отговор
    С китайски части толкова.

    19:34 20.08.2025

  • 30 Реално

    5 13 Отговор
    Ако не са Северна Корея да снабдяват РФ снаряди и ракети, Китай да ги снабдяват с модерни оръжия и оборудване, и да изкупуват заедно с Индия петролните им продукти, досега "вторая" да е вдигнала 100 пъти бялото знаме, а РФ да се е спихнала до московското блато.

    Коментиран от #47, #52

    19:35 20.08.2025

  • 31 Хай марс

    3 8 Отговор
    На руснаците управляемите бомби дават отклонение от 50-100 метра.

    19:35 20.08.2025

  • 32 Вземи си вали....

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Червенокремълски тъпопитек":

    ....долче, успокой се
    ....може и два 😉😘

    19:36 20.08.2025

  • 33 Тц, не вярвам аз

    8 1 Отговор
    Вярвам само на праведната пропаганда… руснаците нямат ракети, танкове, самолети а Путин се спомина няколко пъти.

    19:36 20.08.2025

  • 34 Витанката съм

    4 8 Отговор
    На руснаците им замразиха заплатите, бензинът им поскъпна, храната също. Но важното е да правят дронове и ракети.

    Коментиран от #39

    19:37 20.08.2025

  • 35 Казах вече

    8 2 Отговор
    Укрия е чао

    19:37 20.08.2025

  • 36 Бай Ганьо

    3 8 Отговор
    За нашите копейки остава бибека

    19:38 20.08.2025

  • 37 Хаха

    4 9 Отговор

    До коментар #5 от "щурм на Константиновка":

    Тая Константиновка (голяма колкото Каспичан) колко пъти я освобождават руснаците?

    19:39 20.08.2025

  • 38 Що тъй бе Стоене?

    10 1 Отговор
    Укрите пак ревът само тука амебите ходят като ошамарени и вият към Луната ха ха ха

    19:40 20.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 УРСУЛАТА ПОМЕТНА 18-ТОТО

    8 0 Отговор
    Осъзнава е, че ще има ДЕНАЦИФИКАЦИЯ.

    19:42 20.08.2025

  • 41 Бесния Оракул

    8 0 Отговор
    Бензиностанцията с ракети им разказва играта всеки ден а укрите още не са видели новите военни руски технологии.

    19:42 20.08.2025

  • 42 Активист

    3 7 Отговор
    Белите русначета от Москва и Санкт Петербург да се готвят за мобилизация скоро. Пушечното месо на фронта рязко намалява.

    19:42 20.08.2025

  • 43 тя па Мара

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ааааа":

    много-умна ,добре че беше урсулата да и обясни ,с какво се бият руснаците.

    19:43 20.08.2025

  • 44 стоян георгиев

    0 9 Отговор
    Този дрон е проблем,но сега запада ще изригне с дронове с или.простомвойната ще стане скъпо удоволствие за руските мужици.не че сега не е ,но това което ще дойде ще ги изтребва като хлебарки.

    Коментиран от #49, #55, #62

    19:43 20.08.2025

  • 45 МЪКЪ МЪКЪ

    7 0 Отговор
    Все повече натюфци и бандери затрупани от четвъртото поколение.

    19:44 20.08.2025

  • 46 Дон Дони

    5 0 Отговор
    Жалкари направен е от вашите перални🤣🤣🤣🤣! Имате материал но нямате потенциал!

    19:45 20.08.2025

  • 47 ако баба беше мъжка,

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Реално":

    щеше да има дръжка.

    19:45 20.08.2025

  • 48 Малко късно

    1 8 Отговор
    Русия преяде с територии и сега ги връща една по една. През последните 2 седмици украинската армия изби до крак всички окупатори в 8 освободени села и го върна под контрола на Украйна.

    19:45 20.08.2025

  • 49 Дон Дони

    6 0 Отговор

    До коментар #44 от "стоян георгиев":

    Стоянчо спри да гледаш американски филми!

    19:46 20.08.2025

  • 50 И кво

    2 7 Отговор
    По над 1000 руснака умират средно на ден в Украйна.

    19:47 20.08.2025

  • 51 голем дебил

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "русия е васал на Китай":

    Ами браво,няма да се помага само на Покрайна я,и после да викате че сама бие по Русия.

    19:47 20.08.2025

  • 52 Дон Дони

    6 1 Отговор

    До коментар #30 от "Реално":

    Дааа! А велика Украйна сама се бие! Зельо сам ходи във Вашингтон да търси мир и оръжие!

    19:48 20.08.2025

  • 53 хакери

    5 2 Отговор
    хакери от групировките Killnet, Palach Pro, User Sec, Beregini от известно време хакват компютри и локални мрежи на служителите на украинския Генерален щаб, като изтеглят оттам необходимата информация, включително за убитите и изчезналите. Общо те са успели да се сдобият с 1,7 милиона файла с данни за украински военнослужещи, обстоятелствата около тяхната смърт или изчезване, снимки и друга свързана информация.

    Според картотеката на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна, от началото на Втората военна операция Украйна е загубила 1 милион 721 хиляди души, като загубите нарастват всяка година: 2022 г. - 118 500; 2023 г. - 405 400; 2024 г. - 595 000; 2025 г. - 621 000, а годината все още не е свършила.
    Информацията е получена в резултат на комплексен хак на компютъра и локалната мрежа на служителите на украинския Генерален щаб от хакери от Killnet, Palach Pro, User Sec, Beregini, използващи най-новия вирус Nuance, който работи изключително на територията на Украйна, заразява устройството на жертвата, изтегля данни и ги блокира без възможност за възстановяване, съобщи хакерската група Beregini.

    19:49 20.08.2025

  • 54 Имам подозрение

    2 4 Отговор
    Че всичко в този дрон е китайско и други е произведено в Китай

    Коментиран от #67

    19:49 20.08.2025

  • 55 маке..

    8 1 Отговор

    До коментар #44 от "стоян георгиев":

    Шизостоенке..излез отнужнико,стига си гнъиела тиягавна

    19:49 20.08.2025

  • 56 Уcpaла Фона

    8 1 Отговор
    Ух, на Урсула съдомиялните пак върнаха руснаците във войната, която загубиха още 2022г.

    Като полетят и тоалетните чинии на Хосеп Борел - глей кво става, мaйнo льо.

    19:50 20.08.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 И на тях ще им намерят цаката

    2 4 Отговор
    Още ли не са построили нови кораблики?

    19:50 20.08.2025

  • 59 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    2 5 Отговор
    В същото време,аз съм си в бункера при малките откраднати украински момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    19:51 20.08.2025

  • 60 Каунь

    7 0 Отговор
    Да бе да, от 100 кладенеца вода ще изкарат, само и само да искат повече.....Ама ние много добре знаем, че руzнаците използват чипове от четвърто поколение лопатки

    19:51 20.08.2025

  • 61 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    Напоследък руснаците трепят батерии все едно са хлебарки

    Коментиран от #75

    19:54 20.08.2025

  • 62 доцент Ангел Кунчев

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "стоян георгиев":

    Според мен Западът ще отговори с това Ковид-вълна. Усещам го с бустурите си, хахахах

    19:55 20.08.2025

  • 63 Ами --- и ! Война е !

    4 1 Отговор
    Ами --- и ! Война е !

    Надмощието е Важно !

    Кой кякто Може !

    19:59 20.08.2025

  • 64 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    2 3 Отговор
    Решил съм да ходя на фронта

    20:01 20.08.2025

  • 65 Точно

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Както турците сте мюсюлмани , ама надупени на евреи и янки !

    20:03 20.08.2025

  • 66 касата

    3 2 Отговор
    Внимавайте, че Копейкин, Плюнчо и палячовците от Възраждане могат да направят някой атентат или палеж в името на Путин и Кремъл!

    20:06 20.08.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Доньо

    1 2 Отговор
    Нещо не се връзва. Нали крадяха перални и вадеха чипове от тях за ракети?

    Коментиран от #70

    20:11 20.08.2025

  • 70 Връзва се.

    3 2 Отговор

    До коментар #69 от "Доньо":

    Краднали са чертежите от китайците.

    20:13 20.08.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Серьожа

    2 0 Отговор
    Аз имам руски чушкопек четвърто поколение !

    20:18 20.08.2025

  • 73 Перо

    2 2 Отговор
    Зеленски не се ли пребори за мирен договор, загубите ще се генерират главоломно! Вече изтърва един шанс през 2022 г., когато нямаше никакви щети и много хора бяха още живи! Сега е втория и последен шанс!

    20:18 20.08.2025

  • 74 Казвай си

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "ЩЕ КАЖА":

    За казване на тАпни не трябват ни акъл, ни образование. И да се криеш между кълките на Путин, нищо не трябва, освен шубе.

    20:20 20.08.2025

  • 75 За разлика от тях

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "стоян георгиев":

    украинците трепят орки и севрни корейци.

    20:22 20.08.2025

  • 76 Мдаа

    0 0 Отговор
    И срещу тези LTE дронове (дори и с две сим карти) има лечение.

    20:24 20.08.2025

  • 77 Само росиа гърми,

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Само Расия гърми":

    защото месните рубладжийчета публикуват това,което им наредят от русссската църква!

    20:24 20.08.2025

  • 78 Която западна държава

    1 0 Отговор
    произвежаща дронове за Украйна, не ползва китайски компоненти.....да хвърли камък, първа!

    Имаче тогава медиите им само пишат услужливо глупости

    20:25 20.08.2025

  • 79 Механик

    1 0 Отговор
    Е па фо вчера ни заливахте с бдряшки статии, където ни обяснявахте как укрите са номер едно с дроновете, как били стигнали космически нива и как "изостаналите руснаци" с техните лопатки не могат дс се мерят с украинските дечица, дето "карат ватата да фАрчи" докато си седят у дома и си играят на КънтърСтрайк.
    Та, питам, кога излъгахте??
    п.п.
    И са обърна внимание, че всички части (особено електрониката) за дронове се прави в КИТАЙ. И за руските, и за украинските.

    20:27 20.08.2025

  • 80 Ачо

    0 0 Отговор
    Говори се че в Донецк се къпят в локви.Когато има дъжд.

    20:29 20.08.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания