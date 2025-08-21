Ким Чен Ун: Нашата армия е най-мощната в света! Браво на героичните севернокорейски войски в Украйна

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун похвали "героичните севернокорейски войски", сражавали се за Русия в Украйна. Това направи той на среща с офицери от задграничната операция на армията, съобщава "Ройтерс", като цитира държавната медия KCNA.

Ким "високо оцени подвизите им да водят бойните части на нашите въоръжени сили, участвали в операциите за освобождаване на Курската област на Руската федерация, до победа", съобщи KCNA.

Ким и руският президент Владимир Путин подписаха договора за стратегическо партньорство през юни миналата година, който включва пакт за взаимна отбрана.

Преди срещата на Путин с президента на САЩ Доналд Тръмп, Ким разговаря с Путин по телефона и потвърди пълната си подкрепа за Москва.

Ким отдаде почит на севернокорейските войници, загинали по време на войната с Украйна, като покри ковчезите им със знамена и положи двете си ръце върху тях - рядка публична демонстрация.

"Нашата армия е героична. Нашата армия напълно демонстрира своите уникални качества. Такъв резултат затвърди нейното име и репутация като най-мощната армия в света", каза Ким, според KCNA.

Северна Корея е изпратила над 10 000 войници в подкрепа на руската война в Украйна и се смята, че планира ново разполагане, според оценка на южнокорейското разузнаване.