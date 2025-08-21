Новини
Ким Чен Ун: Нашата армия е най-мощната в света! Браво на героичните севернокорейски войски в Украйна
Ким Чен Ун: Нашата армия е най-мощната в света! Браво на героичните севернокорейски войски в Украйна

21 Август, 2025 07:19 2 142 40

Северна Корея е изпратила над 10 000 войници в подкрепа на руската война в Украйна и се смята, че планира ново разполагане, според оценка на южнокорейското разузнаване

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Севернокорейският лидер Ким Чен Ун похвали "героичните севернокорейски войски", сражавали се за Русия в Украйна. Това направи той на среща с офицери от задграничната операция на армията, съобщава "Ройтерс", като цитира държавната медия KCNA.

Ким "високо оцени подвизите им да водят бойните части на нашите въоръжени сили, участвали в операциите за освобождаване на Курската област на Руската федерация, до победа", съобщи KCNA.

Ким и руският президент Владимир Путин подписаха договора за стратегическо партньорство през юни миналата година, който включва пакт за взаимна отбрана.

Преди срещата на Путин с президента на САЩ Доналд Тръмп, Ким разговаря с Путин по телефона и потвърди пълната си подкрепа за Москва.

Ким отдаде почит на севернокорейските войници, загинали по време на войната с Украйна, като покри ковчезите им със знамена и положи двете си ръце върху тях - рядка публична демонстрация.

"Нашата армия е героична. Нашата армия напълно демонстрира своите уникални качества. Такъв резултат затвърди нейното име и репутация като най-мощната армия в света", каза Ким, според KCNA.

Северна Корея е изпратила над 10 000 войници в подкрепа на руската война в Украйна и се смята, че планира ново разполагане, според оценка на южнокорейското разузнаване.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тити

    35 29 Отговор
    Мокрите сънища на диктаторите.

    07:21 21.08.2025

  • 3 Божеее

    37 21 Отговор
    Ами отиди ти бе. .айновоз , защо пращаш децата на другите да умират, даже не за Родината си.

    Коментиран от #26

    07:23 21.08.2025

  • 4 Българин

    35 35 Отговор
    Малоумният Ким и злодеят Путин, рано или късно ще увиснат на въжето.

    Коментиран от #13

    07:23 21.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хи хи

    23 25 Отговор
    Света изпраща международна войска в помощ на Русия, а на урките никой не ще прати !

    Коментиран от #14

    07:26 21.08.2025

  • 7 пхенянець..

    9 11 Отговор

    До коментар #1 от "Невменяем.....":

    Чакаме да влезнеме в сумско,на вова тоо регион не ну требва-много бедновад..обещал го е на назе и ще прайме после скоростен път до сумито и ще го сдеяме по бърже от бг-тата

    07:26 21.08.2025

  • 8 Фори

    25 21 Отговор
    Най мощната е. Щом Русия не може без помоща на северна корея. Уж велика държава а без малките не може! Без Китай пък са загинали моментално!

    Коментиран от #12, #35

    07:26 21.08.2025

  • 9 центаджия..

    11 10 Отговор

    До коментар #5 от "Злобното Джуджи":

    Дуземнио шизоджуджак..пак излезна от между страниците на мъртвите души от гогол

    07:28 21.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Независим

    17 18 Отговор
    Тия двамата са доказателство че извратения сатана съществува на този свят.

    Коментиран от #36

    07:32 21.08.2025

  • 12 шулер..

    12 9 Отговор

    До коментар #8 от "Фори":

    А пък урсулците будали-пет пъти са повече от бандерците а зеления ги върти на малкио си пръст излъга ги с планчетата за победа и мужиците с полички от юръпо му дадоо над триста млрда евра за пеликанската му гуша

    Коментиран от #37

    07:33 21.08.2025

  • 13 Швед

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    ....а също и Круела Демон от "101 далматинци"!

    07:33 21.08.2025

  • 14 Говорит Москва

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Хи хи":

    Ще им трябва помощ и салам

    07:34 21.08.2025

  • 15 Патриотин

    12 10 Отговор
    Те и във въстановяванеро на руската икономика вършат чудеса за неколко долара на ден и шестнайсет часа работа! Путин се оказа по голям експлоататор от капиталистите, дори спрямо братушката Ким!

    Коментиран от #23

    07:39 21.08.2025

  • 16 копейката

    9 8 Отговор

    До коментар #10 от "Град Козлодуй":

    Тогава никой не смееше и да помисли за референдум, комунистите веднага щяха да вкарат желаещите в лагерите на смъртта

    07:40 21.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Кучешка радост

    10 5 Отговор
    Северна Корея има армия от над седем милиона, които вече ще имат опит за съвременни войни.

    07:45 21.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Я пак!

    9 2 Отговор
    Заглавие:
    "Браво на героичните севернокорейски войски в Украйна" и "Севернокорейският лидер Ким Чен Ун похвали "героичните севернокорейски войски", сражавали се за Русия в Украйна."

    Пък цитата:
    ""високо оцени подвизите им да водят бойните части на нашите въоръжени сили, участвали в операциите за освобождаване на Курската област на Руската федерация, до победа", съобщи KCNA"

    Курск в Украйна ли е ? :):)

    Коментиран от #21

    07:49 21.08.2025

  • 21 Ами лузърски манипулации

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Я пак!":

    от обективни медии!

    07:52 21.08.2025

  • 22 Пешо

    3 0 Отговор
    Ту-ту!

    07:52 21.08.2025

  • 23 Хи хи

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "Патриотин":

    Не 16, а 25 часа в денонощието за повече и по мощни снаряди срещу Запада !!

    Коментиран от #30

    07:52 21.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ко речи?

    3 3 Отговор
    Определено има най-мощния (в теглово изражение) вожд.

    07:57 21.08.2025

  • 26 Мефистофел

    2 10 Отговор

    До коментар #3 от "Божеее":

    Поясни! Това за кого се отнася? За Макарона, за Стармър, за Мерц ... или за някой друг от коалицията на желаещите?

    08:00 21.08.2025

  • 27 Нормално

    14 3 Отговор
    И тоя тлъстяк, като Путлер има бръмбари в кратуната си вместо мозък.

    08:02 21.08.2025

  • 28 Хахахаха

    11 6 Отговор
    Копейки, това сега гордо ли е или срамно. Гладните корейци спасяват втарая в мире от излагация.

    08:04 21.08.2025

  • 29 Н.Колев

    2 5 Отговор
    ЗАТОВА ЛИ ГИ ИЗБИХА В УКРАЙНА!?
    ТИЯ СА НЯКАКВЪВ МРАВУНЯК.

    08:05 21.08.2025

  • 30 Патриотин

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Хи хи":

    Съжеляваш ли ги корейските си братчеди? Ако ми се разревеш, ша ми стане гaдно!

    08:05 21.08.2025

  • 31 Факт

    3 1 Отговор
    Ким Чен Ун: Нашата армия е най-мощната в света!
    А копейките смятаха че руската армия е най-мощната на света!
    И ти ли Киме!! 😂😂😂

    Коментиран от #34

    08:11 21.08.2025

  • 32 Фикри

    2 1 Отговор
    Изпрарели над 10 000, а колко се върнаха в чували ?

    08:12 21.08.2025

  • 33 Факт

    3 2 Отговор
    Разследване на Би Би Си: Изпращат севернокорейци да работят „като роби“ в Русия
    Работа над 18 часа на ден, без достъп до болница, а тези, които заспивали прави от умора на работа - били пребивани от бой
    Пред Би Би Си говорят шестима севернокорейски работници, които напускат Русия с началото на войната в Украйна
    Те описват подробно как работниците са подложени на „ужасни“ условия на труд и или третирани „като роби“ и как севернокорейските власти засилват контрола си над, за да ги спрат да бягат към Русия.
    Един от работниците – Джин, казва пред Би Би Си, че щом пристигнал в далечна Източна Русия е бил придружен от летището до строителната площадка от севернокорейски агент по сигурността, който му наредил да не говори с никого и да не гледа нищо. „Външният свят е врагът ни“, му е казал агентът.
    Така Джин бил нает веднага на работа в строителството на високи жилищни блокове, като работел по повече от 18 часа на ден.И шестимата работници описват пред Би Би Си едни и същи условия на работа – денят им започва, ставайки в 6 сутринта, и са принудени да работят до 2 сутринта на следващия ден, със само 2 дни почивка в годината. „Някои от работниците напускаха постовете си, за да спят през деня или заспиваха прави, докато работеха, но ръководителите ни ги откриваха и ги пребиваха от бой. Наистина беше сякаш умираме“, разказва третият работник.

    08:17 21.08.2025

  • 34 Китайците

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Факт":

    Още не са се изказали за над двумилионната си НОА

    08:18 21.08.2025

  • 35 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Фори":

    Най мощната е, затова САЩ не смеят да помислят да нападнат Северна Корея.

    08:23 21.08.2025

  • 36 Аха

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Независим":

    И зеленски е негов пророк!

    08:24 21.08.2025

  • 37 Лука.

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "шулер..":

    Обиждаш ЕС и Украйна.От русия ли си или от кндр .И да не се от там там ти е мястото

    08:35 21.08.2025

  • 38 Изпърдели Евразийци

    0 1 Отговор
    Но Ганьо ги обича и е готов да адде курбан по права линия

    08:39 21.08.2025

  • 39 Най-мощната армия....

    2 0 Отговор
    Още не може да пребори свинската тения

    08:39 21.08.2025

  • 40 сдсфагаефаффаф

    0 0 Отговор
    Долу сектата на комунизма и поробващата народите империя на злото СССР

    08:53 21.08.2025

