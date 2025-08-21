Израелската армия: Палестински бойци обстрелваха главния коридор за доставки на хуманитарна помощ в ивицата Газа

Израелската армия обяви, че палестински бойци са обстрелвали главния коридор за доставки на хуманитарна помощ в ивицата Газа, предаде ДПА, цитирана от БТА.



Снаряд е бил изстрелян от район близо до болница "Насер" в град Хан Юнис, в южната част на крайбрежната територия, се казва в изявлението, публикувано вчера.



Според израелската армия атаката е била извършена по време на преминаването на конвой от камиони, които са отивали да вземат хуманитарна помощ от контролно-пропускателния пункт "Керем Шалом". Снарядът е паднал "на 300 метра от коридора", се казва в изявлението, в което обстрелът е определен като опит за саботиране на доставките.



Военното крило на палестинското ислямистко движение "Хамас" от своя страна обяви, че е атакувало "командно-контролен център, а също вражески войници и превозни средства, струпали се югозападно от град Рафах", в най-южната част на ивицата Газа.



Международни хуманитарни организации обвиниха многократно Израел, че възпрепятства потока от хуманитарна помощ към палестинската територия. Израелските власти на свой ред твърдят, че всеки ден пропускат в Газа стотици камиони, както и че позволяват доставки по въздуха, отбелязва ДПА.

По-рано снощи премиерът Бенямин Нетаняху обяви, че Израел ще започне незабавни преговори за освобождаването на всички заложници, държани в Газа, и за прекратяване на почти двугодишната война при условия, приемливи за Израел, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Пред войници, служещи в Газа, Нетаняху заяви, че се среща с командири, за да бъдат одобрени планове за превземане на град Газа и разгромяването на "Хамас".

"В същото време дадох указания да започнат незабавни преговори за освобождаването на всички наши заложници и край на войната при условия, приемливи за Израел", каза той и добави: "Намираме се във фазата на вземане на решения."

Израелската армия продължи да оказва натиск върху град Газа и вчера.

В сряда военните мобилизираха 60 000 резервисти, което беше знак, че правителството продължава с плана си въпреки международните критики.

Мобилизирането на десетки хиляди резервисти вероятно ще отнеме седмици, което ще даде време на посредниците да се опитат да преодолеят различията по новото предложение за временно прекратяване на огъня, което "Хамас" е приела, но на което израелското правителство все още не е реагирало официално.

Предложението призовава за 60-дневно примирие и освобождаването на 10 живи заложници, държани в Газа от бойци на "Хамас", и на 18 тела. В замяна Израел ще освободи около 200 дългогодишни палестински затворници, държани от Израел.

Израелското правителство заяви, че всичките останали 50 заложници, държани от "Хамас" в Газа, трябва да бъдат освободени незабавно.