Новини
Свят »
Палестина »
Израелски танкове навлизат по-дълбоко в град Газа

Израелски танкове навлизат по-дълбоко в град Газа

1 Септември, 2025 14:18 347 4

  • ивицата газа-
  • газа-
  • израел-
  • хамас-
  • палестина

Израел отрича действията в Газа да се равняват на геноцид

Израелски танкове навлизат по-дълбоко в град Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израел днес изпрати танкове по-навътре в град Газа и взриви натъпкани с експлозиви бронирани машини в едно от предградията му, ат израелски въздушни удари убиха най-малко 19 души в едноименната ивица, съобщиха представители на местните власти и очевидци, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

Тези съобщения идват в момент, когато председателят на една от водещите световните организации в областта на разследването на престъплението геноцид заяви, че тя е приела резолюция, в която се посочва, че са налице всички правни критерии, за да бъдат квалифицирани действията на Израел в ивицата Газа като геноцид.

Засега няма коментар от страна на Израел за офанзивата му в град Газа и изявлението на Международната асоциация на учените за геноцида, посочва Ройтерс. Израел отрича действията му в Газа да се равняват на геноцид.

Местни жители на град Газа казаха, че израелските сили са изпратили стари бронирани машини в източните части на пренаселения квартал Шейх Радуан, след което са ги взривили с дистанционно управление, разрушавайки няколко сгради и принуждавайки още палестински семейства да напуснат града.

Израел продължава с изпълнението на плана си за превземане на град Газа, целящ унищожаването на "Хамас" след почти две години война, посочва Ройтерс. Израелската армия призовава жителите на града незабавно да се насочат на юг и продължава придвижването си в западна посока.


Палестина
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 4 Отговор
    Геноцид има когато е застрашено съществуването на даден етнос. Палестинците в Йордания и Ливан са 80% от населението, ама не дават и 5 пари за терористите от Сектор Газа.

    Коментиран от #3

    14:22 01.09.2025

  • 2 Хамза ще разберат

    1 0 Отговор
    Следващия път няма да вземат заложници. Ще мелят всичко.

    14:22 01.09.2025

  • 3 И вие сте бая по света

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Няма проблем целия Ерусалим да бъде прочистен от прокажения ви ген.

    14:23 01.09.2025

  • 4 мдаааа

    1 0 Отговор
    Разликата между руzzия и Израел е , че израелците имат танкове ... 🤭

    14:27 01.09.2025