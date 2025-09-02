Новини
Ердоган: Това решение на САЩ е несъвместимо с причината за съществуване на ООН

Ердоган: Това решение на САЩ е несъвместимо с причината за съществуване на ООН

2 Септември, 2025 19:10

Ердоган говори пред журналисти в самолета на връщане от Китай, където участва в среща на Шанхайската организация за сътрудничество

Ердоган: Това решение на САЩ е несъвместимо с причината за съществуване на ООН - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган коментира днес отказа на САЩ да издадат визи на палестинския президент Махмуд Абас и на още 80 палестинци, което на практика възпрепятства участието им на Общото събрание на ООН. Това се случва на фона на готовността на много държави да признаят Палестина, предаде турската държавна телевизия "ТРТ Хабер", цитирана от БТА.

„Това решение на САЩ е несъвместимо с причината за съществуване на ООН. Считаме, че то трябва да бъде незабавно преразгледано. ООН съществува, за да бъдат обсъдени глобалните въпроси и да бъдат намерени решения за тях. Отсъствието на Палестина от Общото събрание на ООН може да направи доволен само Израел. Това е Общо събрание, на което все още не са утвърдени дневният ред и участниците. Исках да разговарям по тази тема в генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, но за съжаление и двамата не намерихме възможност за това. Искам да чуя и неговото мнение, защото ситуацията (в Газа – бел. ред.) не настъпи внезапно. Има жертви в Палестина, както и такива, които плачат с кървави сълзи, докато виждат случващото се. Трябва да бъдат предприети стъпки за спазване на законите и техните права“, заяви Ердоган и допълни, че от началото на войната в Газа са загинали 60 хиляди души, а ранените достигат 150 хиляди.

Ердоган говори пред журналисти в самолета на връщане от Китай, където участва в среща на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС).

Президентът на Турция определи участието на страната на ШОС като знак за значението, което Турция отдава както на организацията, така и на отношенията си с азиатските държави.

„Населението на десетте държави, които са членове на Шанхайската организация за сътрудничество, достига 3,8 млрд. души, а икономиките им наближават 30 трилиона долара“, подчерта Ердоган.

Той припомни, че организацията, създадена през 1996 г., играе ключова роля за решаването на регионални и глобални въпроси.

В този контекст турският президент заяви, че отново е повдигнал пред лидерите в Китай въпроса за ситуацията в Газа.

„Китай е наясно с регионалното значение на Турция. Затова вижда Турция като важен актьор. Ще продължаваме да развиваме отношенията си с Китай. От икономиката през дигиталните технологии и енергетиката. Не разглеждаме света само като Изток – Запад. Постоянно казваме, че трябва да бъдат създадени мостове между Изтока и Запада. В свят, в който международната система е запушена, нормализирането минава само и единствено през справедливостта“, подчерта Ердоган.


