Бившият британски премиер Тони Блеър с изненадваща визита при Доналд Тръмп

28 Август, 2025 04:16, обновена 28 Август, 2025 04:22 437 2

Той ще съветва американския президент за неговия "всеобхватен план" за бъдещето на Газа

Бившият британски премиер Тони Блеър с изненадваща визита при Доналд Тръмп - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият британски премиер Тони Блеър е във Вашингтон, за да съветва Доналд Тръмп за неговия "всеобхватен план" за бъдещето на Газа след призива на американския президент за превръщането ѝ в "ривиера на Близкия изток", съобщи вестник "Таймс", цитиран от БНР.

Твърди се, че бившият премиер вече работи от месеци с Джаред Кушнър, зет на Тръмп и бивш мирен посредник в Близкия изток, по планове за възстановяване на разрушената територия като модерен търговски център и курортна дестинация, което ще бъде част от дискусиите с Тръмп на срещата в Белия дом за съдбата на анклава.

Тя се провежда в момент, когато Великобритания се готви да последва Франция и да признае палестинска държава в ООН следващия месец, ако Израел не изпълни няколко условия, включително прекратяване на огъня. Спирането на бойните действия обаче е малко вероятно след като израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви планове за военно нападение за прочистване на град Газа от „Хамас“.

Служител на Белия дом заяви, че всички аспекти на ситуацията в палестинската територия са били на масата за разговорите с участието на Блеър, Кушнър и висши служители, включително кризата със заложниците и увеличаването на помощта за територията.

72-годишният Блеър има дългогодишен интерес към региона и е изградил дълбоки връзки като специален пратеник на Квартета за Близкия изток - група от ООН, ЕС, САЩ и Русия, която посредничи в израелско-палестинския мирен процес от 2007 до 2015 г. Той е бил във връзка със Стив Уиткоф, специалния пратеник на Тръмп, а източници са съобщили на новинарския сайт "Axios", че Блеър е посетил Белия дом в същия ден като Нетаняху миналия месец и е казал на президента, че го е номинирал за Нобелова награда за мир.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Най-много този бля,

    2 0 Отговор
    че Ирак имали ОМП, а накрая мънка като първокласник, че не било вярно.
    За какво беше тогава цялата цигания срещу Ирак, ако не за петрол?

    04:26 28.08.2025

  • 2 Перо

    2 0 Отговор
    От пудела на Буш-младши, нищо не става!

    04:40 28.08.2025