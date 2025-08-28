Бившият британски премиер Тони Блеър с изненадваща визита при Доналд Тръмп

Бившият британски премиер Тони Блеър е във Вашингтон, за да съветва Доналд Тръмп за неговия "всеобхватен план" за бъдещето на Газа след призива на американския президент за превръщането ѝ в "ривиера на Близкия изток", съобщи вестник "Таймс", цитиран от БНР.



Твърди се, че бившият премиер вече работи от месеци с Джаред Кушнър, зет на Тръмп и бивш мирен посредник в Близкия изток, по планове за възстановяване на разрушената територия като модерен търговски център и курортна дестинация, което ще бъде част от дискусиите с Тръмп на срещата в Белия дом за съдбата на анклава.



Тя се провежда в момент, когато Великобритания се готви да последва Франция и да признае палестинска държава в ООН следващия месец, ако Израел не изпълни няколко условия, включително прекратяване на огъня. Спирането на бойните действия обаче е малко вероятно след като израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви планове за военно нападение за прочистване на град Газа от „Хамас“.



Служител на Белия дом заяви, че всички аспекти на ситуацията в палестинската територия са били на масата за разговорите с участието на Блеър, Кушнър и висши служители, включително кризата със заложниците и увеличаването на помощта за територията.



72-годишният Блеър има дългогодишен интерес към региона и е изградил дълбоки връзки като специален пратеник на Квартета за Близкия изток - група от ООН, ЕС, САЩ и Русия, която посредничи в израелско-палестинския мирен процес от 2007 до 2015 г. Той е бил във връзка със Стив Уиткоф, специалния пратеник на Тръмп, а източници са съобщили на новинарския сайт "Axios", че Блеър е посетил Белия дом в същия ден като Нетаняху миналия месец и е казал на президента, че го е номинирал за Нобелова награда за мир.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 3 Оценка 3 от 1 гласа.