"Ванс: Не искаме Русия да завземе цяла Украйна"

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс нарече спора с Володимир Зеленски, който се състоя в Овалния кабинет на Белия дом през февруари, полезен за американците.
Коментирайки в интервю за USA Today скандала, разиграл се по време на срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и Зеленски на 28 февруари, Ванс каза, че „хората понякога не са съгласни“. „Бих ли искал да видя публична препирня в Овалния кабинет? Не е задължително“, отбеляза вицепрезидентът на САЩ. В същото време той подчерта, че „за американците беше полезно да видят това“.
„Има много допирни точки между Съединените щати и Украйна“, продължи Ванс, добавяйки, че „понякога страните имат някои разногласия“. В същото време той заяви позицията, че в отношенията между Съединените щати и Украйна той „винаги е бил загрижен не толкова за украинците, колкото за американската страна и по-конкретно за действията на администрацията на предшественика на Тръмп Джо Байдън“.
Според Ванс, по време на мандата на Байдън, Зеленски е получил милиарди долари от Съединените щати „без реална цел, без истинска дипломация“. Той отбеляза, че Байдън „нямаше план за прекратяване на конфликта“. Според Ванс Украйна се е превърнала в „бездънна яма, където САЩ хвърлят пари след възникване на проблем, без да имат план за решаването му“.
Ванс също така заяви, че украинският конфликт е достигнал етап, в който „продължаването на боевете не носи нищо за руснаците, а украинците също не постигат нищо“. Според него „би било по-добре за всички, включително за Съединените щати“, ако „убийствата спрат и този конфликт приключи с мирно уреждане“.
Вицепрезидентът на САЩ отбеляза, че той и Тръмп са провели няколко „добри разговора“ със Зеленски и „възнамеряват да продължат да работят за мир“. „Въпреки редица разногласия, ние със сигурност искаме да защитим териториалната цялост на Украйна. Не искаме Русия да завземе цялата страна“, каза той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 То и индианците
Коментиран от #27
05:31 28.08.2025
3 ЧЕ ТО И РУСИЯ
05:32 28.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Те нали изнудиха
До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Зеления НЕпрезидент да подпише НЕвалиден договор за източване на руските природни ресурси от покрайнините на Русия? За това не искат покрайнината да се върне на империята!
05:33 28.08.2025
7 Лицемерният
05:35 28.08.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
"Скандалът ни със Зеленски беше полезен за американците"
🤣🤣
Поне 80% от американосите НЕ МОГАТ ДА ПОКАЖАТ къде е У...йна на картата‼️
05:35 28.08.2025
9 Леля Тьотка
Тя работата се търкулна - свърши се с 404!
05:37 28.08.2025
10 Мефистофел
Че тя и Русия не иска. Това което иска, е да разкара фашагите от власт.
05:41 28.08.2025
11 Русия няма да завзема цяла Украйна!
05:43 28.08.2025
12 Име
05:43 28.08.2025
13 Факт
Коментиран от #16
05:45 28.08.2025
14 Стрелец
05:47 28.08.2025
15 САЩ да си сърбат попарата
05:47 28.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Останалото
05:50 28.08.2025
18 Бай той Толстой
Коментиран от #36
05:51 28.08.2025
19 Чапай
05:51 28.08.2025
20 Кого го интересува,
06:02 28.08.2025
21 Граничар
Когато е обявена за "НЕзависима", няма граници с РФ, които да бъдат ползвани за ориентир - има граници на областите, но не и на самата държава. РФ и САЩ, реално са едно и също - независими щати/републики със собствено правителство, официални езици, религия и т.н.
В момента се провежда АТО с украинска страна и Специална военна операция от страна на РФ!
Реално няма обявена ВОЙНА!
Обявят ли официална война ще се търсят съюзници и конфликта ще се разшири!
Лавината от събития е трудно да се спре!
Купувайте консерви и копайте землянки!
06:07 28.08.2025
22 СтаМат МаГа
Коментиран от #31, #38
06:10 28.08.2025
23 Вова
06:16 28.08.2025
24 Уса
06:22 28.08.2025
25 Уса
06:24 28.08.2025
26 Значи
06:29 28.08.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Жоро
Коментиран от #37
06:46 28.08.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Механик
Я си гледайте бандитите и каптагоните, че са ви напъплили като срамни въшки.
06:48 28.08.2025
31 Антон
До коментар #22 от "СтаМат МаГа":Кой наричаш вова? Онова дребно, ботоксово същество, обявено официално за терорист и масов убиец? Само тип, като тръмпоча може да посрещне масов убиец с червен килим.
Коментиран от #33
06:51 28.08.2025
32 Механик
До коментар #27 от "Специална Военна Опсерация":Тоест, според тебе изобретяването на компютъра е достатъчно оправдание за избиването на индианците и плячкосването на земите и съкровищата им ли?
Ми ти имаш невероятен морал, бе! Браво! Дано родителите ти се гордеят много с тебе и възпитанието ти.
(особено когато подпалиш и почнеш да кълнеш и обиждаш)
06:51 28.08.2025
33 Механик
До коментар #31 от "Антон":Между другото, ама ти уточни ли вече дали "Тръмпоча" е Краснов или все пак е ваше момче??
Хехехе!
06:53 28.08.2025
34 Местан Куртев
06:54 28.08.2025
35 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
06:56 28.08.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Механик
До коментар #28 от "Жоро":Напълно съм съгласен с теб, терористите и копейките им трябва да са в чувал.
07:00 28.08.2025
38 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #22 от "СтаМат МаГа":От толкова бой на душманите нищо не остана от втарая, всичко утече у тинята при крайцеро‼️
07:04 28.08.2025
39 така така
07:09 28.08.2025