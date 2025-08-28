Новини
Свят »
САЩ »
Ванс: Не искаме Русия да завземе цяла Украйна
  Тема: Украйна

Ванс: Не искаме Русия да завземе цяла Украйна

28 Август, 2025 05:19, обновена 28 Август, 2025 05:28 1 738 39

  • сащ-
  • ванс-
  • зеленски-
  • украйна-
  • русия

Скандалът ни със Зеленски беше полезен за американците, заяви вицепрезидентът на САЩ

Ванс: Не искаме Русия да завземе цяла Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс нарече спора с Володимир Зеленски, който се състоя в Овалния кабинет на Белия дом през февруари, полезен за американците.

Коментирайки в интервю за USA Today скандала, разиграл се по време на срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и Зеленски на 28 февруари, Ванс каза, че „хората понякога не са съгласни“. „Бих ли искал да видя публична препирня в Овалния кабинет? Не е задължително“, отбеляза вицепрезидентът на САЩ. В същото време той подчерта, че „за американците беше полезно да видят това“.

Още новини от Украйна

„Има много допирни точки между Съединените щати и Украйна“, продължи Ванс, добавяйки, че „понякога страните имат някои разногласия“. В същото време той заяви позицията, че в отношенията между Съединените щати и Украйна той „винаги е бил загрижен не толкова за украинците, колкото за американската страна и по-конкретно за действията на администрацията на предшественика на Тръмп Джо Байдън“.

Според Ванс, по време на мандата на Байдън, Зеленски е получил милиарди долари от Съединените щати „без реална цел, без истинска дипломация“. Той отбеляза, че Байдън „нямаше план за прекратяване на конфликта“. Според Ванс Украйна се е превърнала в „бездънна яма, където САЩ хвърлят пари след възникване на проблем, без да имат план за решаването му“.

Ванс също така заяви, че украинският конфликт е достигнал етап, в който „продължаването на боевете не носи нищо за руснаците, а украинците също не постигат нищо“. Според него „би било по-добре за всички, включително за Съединените щати“, ако „убийствата спрат и този конфликт приключи с мирно уреждане“.

Вицепрезидентът на САЩ отбеляза, че той и Тръмп са провели няколко „добри разговора“ със Зеленски и „възнамеряват да продължат да работят за мир“. „Въпреки редица разногласия, ние със сигурност искаме да защитим териториалната цялост на Украйна. Не искаме Русия да завземе цялата страна“, каза той.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 То и индианците

    38 4 Отговор
    Не искаха вие, навлеците там да им завземете земята. Ама вие не ги питахте изобщо, нали? И къде са днес индианците? И къде ще сте вие съвсем скоро? А отгадайте?

    Коментиран от #27

    05:31 28.08.2025

  • 3 ЧЕ ТО И РУСИЯ

    33 6 Отговор
    НЕ Я ИСКА --ИМА ДОСТА ГНИЛИ ЯБЪЛКИ В ТАЯ КОШНИЦА И ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОЧИСТЕНИ

    05:32 28.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Те нали изнудиха

    31 6 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Зеления НЕпрезидент да подпише НЕвалиден договор за източване на руските природни ресурси от покрайнините на Русия? За това не искат покрайнината да се върне на империята!

    05:33 28.08.2025

  • 7 Лицемерният

    38 5 Отговор
    Западен свят е прекалено подъл и с нищо не допринася за установяването на мир в Украйна. Дори Нещо повече , най провокативно подстрекава украинците да продължават да воюват предоставяйки оръжие и илюзорното обещание за победа в тази война

    05:35 28.08.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    34 1 Отговор
    🤣🤣
    "Скандалът ни със Зеленски беше полезен за американците"
    🤣🤣
    Поне 80% от американосите НЕ МОГАТ ДА ПОКАЖАТ къде е У...йна на картата‼️

    05:35 28.08.2025

  • 9 Леля Тьотка

    30 4 Отговор
    Ем не искате ама как ще спрете руския валяк?
    Тя работата се търкулна - свърши се с 404!

    05:37 28.08.2025

  • 10 Мефистофел

    35 6 Отговор
    "Ванс: Не искаме Русия да завземе цяла Украйна"

    Че тя и Русия не иска. Това което иска, е да разкара фашагите от власт.

    05:41 28.08.2025

  • 11 Русия няма да завзема цяла Украйна!

    29 4 Отговор
    Взема си Руската Земя, дадена за създаване на УССР! Покрайненцити си имат Исконна земя в Галичина!?

    05:43 28.08.2025

  • 12 Име

    8 1 Отговор
    Хубав ден!

    05:43 28.08.2025

  • 13 Факт

    38 5 Отговор
    Ако САЩ и Запада, не бяха влезнали с копитата напред в Украйна през 2014г с преврат...никаква война нямаше да има. Даже Крим щеше да си остане украински! Такава е съдбата на народите предадени от собственият си псевдо елит.

    Коментиран от #16

    05:45 28.08.2025

  • 14 Стрелец

    8 1 Отговор
    Или Орион още се вижда. Разкъсани облаци , топло вода, лек вятър и вълни!

    05:47 28.08.2025

  • 15 САЩ да си сърбат попарата

    26 4 Отговор
    Усетиха се сащиянците, че ще загубят всичко от Украйна и всички мизерия, които причиниха са били напразно.

    05:47 28.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Останалото

    4 9 Отговор
    кой ще асвабади ?

    05:50 28.08.2025

  • 18 Бай той Толстой

    24 5 Отговор
    Украйна е част от Русия! Толкова!!! По-силният печели!

    Коментиран от #36

    05:51 28.08.2025

  • 19 Чапай

    16 1 Отговор
    Путин да побърза,докато Тръмп е президент!

    05:51 28.08.2025

  • 20 Кого го интересува,

    21 5 Отговор
    Какво мислела тази, сащиянската Ваня? Те са на 10 000 км от Покрайнината на Русия, кво пък ги интересува тех, кво става тука?

    06:02 28.08.2025

  • 21 Граничар

    12 3 Отговор
    Дайте да уточним границите на Украйна!
    Когато е обявена за "НЕзависима", няма граници с РФ, които да бъдат ползвани за ориентир - има граници на областите, но не и на самата държава. РФ и САЩ, реално са едно и също - независими щати/републики със собствено правителство, официални езици, религия и т.н.
    В момента се провежда АТО с украинска страна и Специална военна операция от страна на РФ!
    Реално няма обявена ВОЙНА!
    Обявят ли официална война ще се търсят съюзници и конфликта ще се разшири!
    Лавината от събития е трудно да се спре!
    Купувайте консерви и копайте землянки!

    06:07 28.08.2025

  • 22 СтаМат МаГа

    16 8 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат от злоба душите черни катранени душмански !

    Коментиран от #31, #38

    06:10 28.08.2025

  • 23 Вова

    15 3 Отговор
    Кой го интересува,какво не искате ?

    06:16 28.08.2025

  • 24 Уса

    8 6 Отговор
    Имаме сделка с Русия,колко да завземе горе долу половината

    06:22 28.08.2025

  • 25 Уса

    13 1 Отговор
    За американците Украйна е руска и ако остане нещо се е бакшиш

    06:24 28.08.2025

  • 26 Значи

    9 0 Отговор
    И те искат Русия да вземат някои райони от Украйна

    06:29 28.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Жоро

    7 5 Отговор
    Пожелавам на ванс съсед да влезе в дома му, да го подпали, да убие сина му, да изнасили жена му, да се гаври с родителите му и да отвлече останалите му деца...след което да се настани в част от дома му с твърдението, че този дом е негов, а ванс трябва да спре да се защитава, защото му е роднина...

    Коментиран от #37

    06:46 28.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Механик

    4 1 Отговор
    Искам-неискам... абе, кой те пита тебе какво ти харесва, бе?
    Я си гледайте бандитите и каптагоните, че са ви напъплили като срамни въшки.

    06:48 28.08.2025

  • 31 Антон

    2 5 Отговор

    До коментар #22 от "СтаМат МаГа":

    Кой наричаш вова? Онова дребно, ботоксово същество, обявено официално за терорист и масов убиец? Само тип, като тръмпоча може да посрещне масов убиец с червен килим.

    Коментиран от #33

    06:51 28.08.2025

  • 32 Механик

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Специална Военна Опсерация":

    Тоест, според тебе изобретяването на компютъра е достатъчно оправдание за избиването на индианците и плячкосването на земите и съкровищата им ли?
    Ми ти имаш невероятен морал, бе! Браво! Дано родителите ти се гордеят много с тебе и възпитанието ти.
    (особено когато подпалиш и почнеш да кълнеш и обиждаш)

    06:51 28.08.2025

  • 33 Механик

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Антон":

    Между другото, ама ти уточни ли вече дали "Тръмпоча" е Краснов или все пак е ваше момче??
    Хехехе!

    06:53 28.08.2025

  • 34 Местан Куртев

    3 0 Отговор
    Местим, лево, десно, местим!

    06:54 28.08.2025

  • 35 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 2 Отговор
    Изпадналите лкохолици още не са взели голям град в Украина, а те говорят за цялата‼️

    06:56 28.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Жоро":

    Напълно съм съгласен с теб, терористите и копейките им трябва да са в чувал.

    07:00 28.08.2025

  • 38 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "СтаМат МаГа":

    От толкова бой на душманите нищо не остана от втарая, всичко утече у тинята при крайцеро‼️

    07:04 28.08.2025

  • 39 така така

    0 0 Отговор
    е знаем че искате малко и за вас…

    07:09 28.08.2025