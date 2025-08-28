"Ванс: Не искаме Русия да завземе цяла Украйна"

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс нарече спора с Володимир Зеленски, който се състоя в Овалния кабинет на Белия дом през февруари, полезен за американците.

Коментирайки в интервю за USA Today скандала, разиграл се по време на срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и Зеленски на 28 февруари, Ванс каза, че „хората понякога не са съгласни“. „Бих ли искал да видя публична препирня в Овалния кабинет? Не е задължително“, отбеляза вицепрезидентът на САЩ. В същото време той подчерта, че „за американците беше полезно да видят това“.

„Има много допирни точки между Съединените щати и Украйна“, продължи Ванс, добавяйки, че „понякога страните имат някои разногласия“. В същото време той заяви позицията, че в отношенията между Съединените щати и Украйна той „винаги е бил загрижен не толкова за украинците, колкото за американската страна и по-конкретно за действията на администрацията на предшественика на Тръмп Джо Байдън“.

Според Ванс, по време на мандата на Байдън, Зеленски е получил милиарди долари от Съединените щати „без реална цел, без истинска дипломация“. Той отбеляза, че Байдън „нямаше план за прекратяване на конфликта“. Според Ванс Украйна се е превърнала в „бездънна яма, където САЩ хвърлят пари след възникване на проблем, без да имат план за решаването му“.

Ванс също така заяви, че украинският конфликт е достигнал етап, в който „продължаването на боевете не носи нищо за руснаците, а украинците също не постигат нищо“. Според него „би било по-добре за всички, включително за Съединените щати“, ако „убийствата спрат и този конфликт приключи с мирно уреждане“.

Вицепрезидентът на САЩ отбеляза, че той и Тръмп са провели няколко „добри разговора“ със Зеленски и „възнамеряват да продължат да работят за мир“. „Въпреки редица разногласия, ние със сигурност искаме да защитим териториалната цялост на Украйна. Не искаме Русия да завземе цялата страна“, каза той.