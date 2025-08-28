По-голямата част от жителите на Германия смятат, че Киев трябва да отстъпи територия, за да постигне мирно уреждане на кризата, съобщава вестник Die Welt, позовавайки се на проучване на социологическата компания Forsa.

Твърдението, че Украйна „в случай на крайна необходимост“ трябва да отстъпи територия на Русия, за да постигне мир, е подкрепено от 52% от анкетираните. Сред поддръжниците на партията „Алтернатива за Германия“ 72% от участниците в проучването са изразили това мнение. По-малко от половината от тези, които подкрепят консервативния блок на Християндемократическия и Християнсоциалния съюз и Социалдемократическата партия на Германия, които са част от управляващата коалиция, са съгласни с твърдението (съответно 43% и 48%).

Проучването е проведено на 18-19 август по поръчка на телевизионните канали N-TV и RTL. В него са участвали малко над 1000 души. Данни за процента на грешки не са предоставени.