Повечето германци смятат, че Киев трябва да отстъпи територия, за да има мир
  Тема: Украйна

28 Август, 2025 05:29, обновена 28 Август, 2025 05:34 693 10

Това сочи проучване на социологическата компания Forsa

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По-голямата част от жителите на Германия смятат, че Киев трябва да отстъпи територия, за да постигне мирно уреждане на кризата, съобщава вестник Die Welt, позовавайки се на проучване на социологическата компания Forsa.

Твърдението, че Украйна „в случай на крайна необходимост“ трябва да отстъпи територия на Русия, за да постигне мир, е подкрепено от 52% от анкетираните. Сред поддръжниците на партията „Алтернатива за Германия“ 72% от участниците в проучването са изразили това мнение. По-малко от половината от тези, които подкрепят консервативния блок на Християндемократическия и Християнсоциалния съюз и Социалдемократическата партия на Германия, които са част от управляващата коалиция, са съгласни с твърдението (съответно 43% и 48%).

Още новини от Украйна

Проучването е проведено на 18-19 август по поръчка на телевизионните канали N-TV и RTL. В него са участвали малко над 1000 души. Данни за процента на грешки не са предоставени.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
  • 1 Германци какво

    3 6 Отговор
    Смятали за съвсем чужди войни и територии?
    Какво смятали марсианците за рибите в Средиземно море? 😂

    05:37 28.08.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 1 Отговор
    Щяха да гонят рашките чак до МаЦква🤔❗
    Щяха да налагат мир чрез сила🤔❗
    Щяха да налагат деветнадесети пакет санкции ❗
    Щяха да приемат У...йна в ЕсеС и НАТО.....❗
    Щяха......

    05:40 28.08.2025

  • 3 Защото

    12 2 Отговор
    повечето са умни германци !

    05:41 28.08.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 5 Отговор
    Колко са 1 000 души от 83 000 000, че нещо калкулаторът ми се задръсти с нули🤣

    05:43 28.08.2025

  • 5 Вова

    4 3 Отговор
    Смятам,че и германците трябва да отстъпят!Поне Бавария !

    05:44 28.08.2025

  • 6 Урсулите,

    13 2 Отговор
    Не посягай на нещо , което не ти принадлежи. ССРУ Крайна е руската западна покрайнина. Когато искаш да вземеш, чуждото , конфликта е неизбежен. РускатА покрайнина е прекалено голяма хапка в устата на Европейската империя. А според Макрон нашата Европа може да умре Задавена от алчност.

    05:47 28.08.2025

  • 7 имат шесто чувство

    9 1 Отговор
    Руските военни унищожиха танк "Леопард" на въоръжените сили на Украйна, който стреля от упор по многоетажни сгради в Покровск, където се твърди, че се крият малки групи от руските въоръжени сили. Съответното видео се появи в мрежата.

    05:57 28.08.2025

  • 8 Факт

    10 1 Отговор
    Повечето германци и европейци са промити мозъци и мислят, както им кажат по телевизора. Преди идването на Тръмп "мислеха" по друг начин!

    06:04 28.08.2025

  • 9 Повечето

    5 3 Отговор
    германци са мюсюлмани !

    06:04 28.08.2025

  • 10 Крали Марко

    1 0 Отговор
    Украйна е нужна на Русия и Беларус са възобновяване та новия СССР. Като пепел от пепелта ще се изправи и американците го знаят.

    07:08 28.08.2025

