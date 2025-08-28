Мексико се обръща срещу Пекин заради натиска от САЩ, качва митата за китайските стоки

Мексиканските власти планират да повишат митата върху стоки, внасяни от Китай, в съответствие с дългогодишно искане на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Според тях увеличението на митата ще засегне автомобили, текстил и пластмасови изделия, доставяни от Китай. Очаква се по-високи мита да бъдат наложени и на други азиатски страни. Окончателно решение за размера на митата все още не е взето.

Натискът от Вашингтон се обяснява с желанието да се предотврати вносът на евтини китайски стоки в Съединените щати, пише Bloomberg. Американската администрация твърди, че продукти от Китай първо се внасят в Мексико, а след това оттам в Съединените щати.

Агенцията припомня, че администрацията на Тръмп отдавна иска от мексиканското ръководство да наложи по-високи вносни мита върху стоки от Китай, за да защити собствените си продукти от високите мита. В края на февруари министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник обсъди този въпрос с мексиканския министър на икономиката Марсело Ебрард.