Мексико се обръща срещу Пекин заради натиска от САЩ, качва митата за китайските стоки

Мексиканските власти планират да повишат митата върху стоки, внасяни от Китай, в съответствие с дългогодишно искане на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Bloomberg, позовавайки се на свои източници.
Според тях увеличението на митата ще засегне автомобили, текстил и пластмасови изделия, доставяни от Китай. Очаква се по-високи мита да бъдат наложени и на други азиатски страни. Окончателно решение за размера на митата все още не е взето.
Натискът от Вашингтон се обяснява с желанието да се предотврати вносът на евтини китайски стоки в Съединените щати, пише Bloomberg. Американската администрация твърди, че продукти от Китай първо се внасят в Мексико, а след това оттам в Съединените щати.
Агенцията припомня, че администрацията на Тръмп отдавна иска от мексиканското ръководство да наложи по-високи вносни мита върху стоки от Китай, за да защити собствените си продукти от високите мита. В края на февруари министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник обсъди този въпрос с мексиканския министър на икономиката Марсело Ебрард.
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
05:52 28.08.2025
2 Видя се
05:56 28.08.2025
3 Факт
Коментиран от #4
06:04 28.08.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #3 от "Факт":ДЕ-доларизацията отдавна е в ход❗
Просто процесът е бавен ❕
Банките бавно, но сигурно, скъсяват доларовите си запаси❕
Дори СА отказа да преподпише САШтинския диктат за продажба на петрол САМО СРЕЩУ ДОЛАРИ❗
06:13 28.08.2025