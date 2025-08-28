Новини
Мексико се обръща срещу Пекин заради натиска от САЩ, качва митата за китайските стоки

28 Август, 2025 05:42, обновена 28 Август, 2025 05:48 688 4

Според източници на Bloomberg увеличението на митата ще засегне вноса на автомобили, текстил и пластмасови изделия

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мексиканските власти планират да повишат митата върху стоки, внасяни от Китай, в съответствие с дългогодишно искане на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Според тях увеличението на митата ще засегне автомобили, текстил и пластмасови изделия, доставяни от Китай. Очаква се по-високи мита да бъдат наложени и на други азиатски страни. Окончателно решение за размера на митата все още не е взето.

Натискът от Вашингтон се обяснява с желанието да се предотврати вносът на евтини китайски стоки в Съединените щати, пише Bloomberg. Американската администрация твърди, че продукти от Китай първо се внасят в Мексико, а след това оттам в Съединените щати.

Агенцията припомня, че администрацията на Тръмп отдавна иска от мексиканското ръководство да наложи по-високи вносни мита върху стоки от Китай, за да защити собствените си продукти от високите мита. В края на февруари министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник обсъди този въпрос с мексиканския министър на икономиката Марсело Ебрард.


Мексико
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 2 Отговор
    Това си е НАМЕСА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ на Мексико, ама то за САШтинските интереси, целият Свят трябва да обслужва техните интереси❗

    05:52 28.08.2025

  • 2 Видя се

    8 2 Отговор
    Фашингтон е диктатура! Няма нищо общо със свободата и демокрацията. Натискът, изнудването, принудата са присъщи на престъпниците.

    05:56 28.08.2025

  • 3 Факт

    8 2 Отговор
    Накрая ще принудят Света до се откаже от Долара!

    Коментиран от #4

    06:04 28.08.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    ДЕ-доларизацията отдавна е в ход❗
    Просто процесът е бавен ❕
    Банките бавно, но сигурно, скъсяват доларовите си запаси❕
    Дори СА отказа да преподпише САШтинския диктат за продажба на петрол САМО СРЕЩУ ДОЛАРИ❗

    06:13 28.08.2025

