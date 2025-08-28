Хегсет: Китайци вече няма да обслужват облачните системи на Пентагона

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че Пентагонът е издал официално писмо, след като е научил, че „Майкрософт“ използва китайски граждани за обслужване на облачните системи на Пентагона, което той определи като „нарушение на доверието“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Изискваме одит от трета страна на програмата за цифров ескорт на „Майкрософт“, включително кода и подадените от китайските граждани материали“, каза Хегсет във видеоклип, публикуван в социалната мрежа „Екс“.

След репортаж на разследващото журналистическо издание „ПроПублика“, „Майкрософт“ заяви през юли, че е прекратила практиката да използва разработчици, базирани в Китай, които да предоставят техническа поддръжка на американските военни под надзора на американски „цифрови ескорти“.