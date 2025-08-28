Румъния получи още три самолета F-16

Три самолета F-16 Fighting Falcon, които Румъния купи от Норвегия, кацнаха днес в 86-та военновъздушна база Борча и ще влязат на въоръжение в 571-а авиационна ескадрила "Изтребители" във военновъздушната база Михаил Когълничану, предаде Аджерпрес, позовавайки се на съобщение на Министерството на националната отбрана, предаде БТА.
Изтребителите се присъединяват към вече влезлите на въоръжение в румънските военновъздушни сили F-16 и ще допринесат за укрепването на капацитета за въздушна отбрана на Румъния, се посочва в съобщението.
Пристигналият днес лот самолети е част от договор, подписан между правителството на Румъния и Кралство Норвегия за покупката на 32 самолета F-16, заедно с първоначална логистична подкрепа и допълнителен пакет стоки и услуги, доставени от правителството на Съединените щати.
До момента са доставени 21 самолета, от които 16 съставляват 48-а ескадрила "Изтребители" в базата Къмпия Турзий, а пет ще влязат в състава на 571-а авиационна ескадрила "Изтребители" във военновъздушната база Михаил Когълничану.
Приключването на доставката на целия лот се очаква да стане до края на 2025 г., уточнява агенцията.
1 Дон Корлеоне
Коментиран от #6, #7
20:56 28.08.2025
2 ЛЕЛЯ ГУНЧЕВА
20:57 28.08.2025
3 ГЕН ТАШКОВ
Коментиран от #14
20:59 28.08.2025
4 си дзън
21:00 28.08.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Нищо, че сме ПЛАТИЛИ
ШЕСТНАДЕСЕТ Ф 16
Коментиран от #13
21:01 28.08.2025
6 Смях
До коментар #1 от "Дон Корлеоне":... с 50-годишни Ф-16.
21:01 28.08.2025
7 бебето
До коментар #1 от "Дон Корлеоне":Зеленото градинско джудже Хаяско фалира Европа.
21:01 28.08.2025
8 И като ги е получила ?
21:02 28.08.2025
9 Дън Бай
21:02 28.08.2025
10 Сатана Z
21:03 28.08.2025
11 Гориил
21:03 28.08.2025
12 И какво? ....
Коментиран от #17
21:04 28.08.2025
13 си дзън
До коментар #5 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Няма да получи БГ други Ф-16, след като приятелите на Радев предадоха радара му на руснаците.
Коментиран от #16
21:04 28.08.2025
14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #3 от "ГЕН ТАШКОВ":А а и ти имаш ГОЛямо въображение❗
Къде са НОВИТЕ петнадесет❓
Щото дойде един пребоядисан, че и не можаха да го подкарат, като стара кола пред блока❗
Вторият се загуби някъде над океана....
А за другите ....."ще чакате" ‼️
21:05 28.08.2025
15 Абе оуууууу
21:07 28.08.2025
16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #13 от "си дзън":Ти сериозно ли ни излизаш, със стари номера от селски вечеринки❗
21:07 28.08.2025
17 Такова,
До коментар #12 от "И какво? ....":за без пари!
Коментиран от #18
21:07 28.08.2025
18 за без пари!
До коментар #17 от "Такова,":Ама ти така си мислиш ....
21:09 28.08.2025