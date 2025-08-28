Новини
Румъния получи още три самолета F-16

28 Август, 2025 20:54 471 18

Изтребителите се присъединяват към вече влезлите на въоръжение в румънските военновъздушни сили F-16

Румъния получи още три самолета F-16 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Три самолета F-16 Fighting Falcon, които Румъния купи от Норвегия, кацнаха днес в 86-та военновъздушна база Борча и ще влязат на въоръжение в 571-а авиационна ескадрила "Изтребители" във военновъздушната база Михаил Когълничану, предаде Аджерпрес, позовавайки се на съобщение на Министерството на националната отбрана, предаде БТА.

Изтребителите се присъединяват към вече влезлите на въоръжение в румънските военновъздушни сили F-16 и ще допринесат за укрепването на капацитета за въздушна отбрана на Румъния, се посочва в съобщението.

Пристигналият днес лот самолети е част от договор, подписан между правителството на Румъния и Кралство Норвегия за покупката на 32 самолета F-16, заедно с първоначална логистична подкрепа и допълнителен пакет стоки и услуги, доставени от правителството на Съединените щати.

До момента са доставени 21 самолета, от които 16 съставляват 48-а ескадрила "Изтребители" в базата Къмпия Турзий, а пет ще влязат в състава на 571-а авиационна ескадрила "Изтребители" във военновъздушната база Михаил Когълничану.

Приключването на доставката на целия лот се очаква да стане до края на 2025 г., уточнява агенцията.


Румъния
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дон Корлеоне

    1 12 Отговор
    Хаяско въоръжи Европа.

    Коментиран от #6, #7

    20:56 28.08.2025

  • 2 ЛЕЛЯ ГУНЧЕВА

    2 1 Отговор
    ООО НЕ ЗАМИНАВАМ ЗА АСПАРУХОВИЯ МОСТ👇

    20:57 28.08.2025

  • 3 ГЕН ТАШКОВ

    6 2 Отговор
    САМОЛЕТИ НА СТАРО , РУМЪНЦИТЕ ИЗЛЕНАХА МНОГО ГЛУПАВ НАРОД НАШИТЕ МОЖЕ ДА НЯМАТ ВЪОРАЖЕНИЕ НО ПОНЕ СА НОВИ

    Коментиран от #14

    20:59 28.08.2025

  • 4 си дзън

    6 1 Отговор
    Абе дали единственият БГ пилот на Ф-16 е направил някое кръгче?

    21:00 28.08.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 1 Отговор
    А ние получихме ЕДИН самоНЕлет‼️
    Нищо, че сме ПЛАТИЛИ
    ШЕСТНАДЕСЕТ Ф 16

    Коментиран от #13

    21:01 28.08.2025

  • 6 Смях

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дон Корлеоне":

    ... с 50-годишни Ф-16.

    21:01 28.08.2025

  • 7 бебето

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дон Корлеоне":

    Зеленото градинско джудже Хаяско фалира Европа.

    21:01 28.08.2025

  • 8 И като ги е получила ?

    5 0 Отговор
    И кво?

    21:02 28.08.2025

  • 9 Дън Бай

    5 0 Отговор
    А нашия още чака термостат.

    21:02 28.08.2025

  • 10 Сатана Z

    5 0 Отговор
    А ние получихме един Ф16 в полу живо състояние и ме се знае каква е диагнозата.Ще го бъде или не.

    21:03 28.08.2025

  • 11 Гориил

    3 0 Отговор
    Румъния плаща данък за членството си в НАТО. Поддръжката на самолети, произведени в чужбина, струва десет пъти повече от поддръжката на самолети, произведени в страната. Един час във въздуха с американски F-16 струва 10-12 хиляди евро.

    21:03 28.08.2025

  • 12 И какво? ....

    2 1 Отговор
    Три самолета Румъния купила била от Норвегия....И?

    Коментиран от #17

    21:04 28.08.2025

  • 13 си дзън

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Няма да получи БГ други Ф-16, след като приятелите на Радев предадоха радара му на руснаците.

    Коментиран от #16

    21:04 28.08.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "ГЕН ТАШКОВ":

    А а и ти имаш ГОЛямо въображение❗
    Къде са НОВИТЕ петнадесет❓
    Щото дойде един пребоядисан, че и не можаха да го подкарат, като стара кола пред блока❗
    Вторият се загуби някъде над океана....
    А за другите ....."ще чакате" ‼️

    21:05 28.08.2025

  • 15 Абе оуууууу

    1 0 Отговор
    Вместо да напишете само за две години как Румъния затъна в дългове вие ни пишете глупости ....

    21:07 28.08.2025

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "си дзън":

    Ти сериозно ли ни излизаш, със стари номера от селски вечеринки❗

    21:07 28.08.2025

  • 17 Такова,

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "И какво? ....":

    за без пари!

    Коментиран от #18

    21:07 28.08.2025

  • 18 за без пари!

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Такова,":

    Ама ти така си мислиш ....

    21:09 28.08.2025

