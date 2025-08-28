Новини
Полски боен изтребител F-16 се разби по време на репетиция за авиационно шоу, пилотът загина

Полски боен изтребител F-16 се разби по време на репетиция за авиационно шоу, пилотът загина

28 Август, 2025 22:29 493 19

  • ф-16-
  • f-16-
  • изтребител-
  • полша-
  • радом

Авиационното шоу в Радом, планирано за този уикенд, е отменено

Полски боен изтребител F-16 се разби по време на репетиция за авиационно шоу, пилотът загина - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Боен изтребител F-16 на полските военновъздушни сили се разби по време на репетиция за авиационно шоу в град Радом в централна Полша и пилотът загина, съобщи правителствен говорител, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Полските медии информират, че самолетът се е разбил на пистата около 20:30 ч. българско време и я е повредил. Авиационното шоу в Радом, планирано за този уикенд, е отменено.

Говорителят на полското правителство Адам Шлапка потвърди смъртта на пилота в социалната платформа "Екс", но не даде повече подробности. Министърът на националната отбрана на Полша Владислав Кошиняк-Камиш е на път към мястото на катастрофата, добави говорителят.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 8 гласа.
