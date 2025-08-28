Полски боен изтребител F-16 се разби по време на репетиция за авиационно шоу, пилотът загина

Боен изтребител F-16 на полските военновъздушни сили се разби по време на репетиция за авиационно шоу в град Радом в централна Полша и пилотът загина, съобщи правителствен говорител, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Полските медии информират, че самолетът се е разбил на пистата около 20:30 ч. българско време и я е повредил. Авиационното шоу в Радом, планирано за този уикенд, е отменено.
Говорителят на полското правителство Адам Шлапка потвърди смъртта на пилота в социалната платформа "Екс", но не даде повече подробности. Министърът на националната отбрана на Полша Владислав Кошиняк-Камиш е на път към мястото на катастрофата, добави говорителят.
🇵🇱 The pilot of a Polish F-16 did not survive the Radom crash— NEXTA (@nexta_tv) August 28, 2025
The jet went down during rehearsals for the Radom Air Show. The event, scheduled for August 30–31, is Poland’s largest aviation show and one of Europe’s top, set to feature over 150 aircraft from 20 countries. https://t.co/2ZNLIJPvKO pic.twitter.com/cGtnZCbeR0
4 фъ-16 трета ръка втори капитален ремонт
22:32 28.08.2025
11 Механик
Хахаха!
п.п.
Нашите ефки няма опасност да се разбият, понеже не летаят.
22:39 28.08.2025
14 Румен Решетников
До коментар #3 от "Мара":Я скажи сколька въздушни москвичи на Матушката ти се разбиха само тази година, а? 😀
22:39 28.08.2025
16 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #8 от "Хипотетично":Гледах видеото Този самолет не е да прави фигури Тромав е и пилотът не успя да направи захода и се удари в земята Още едно доказателство за качествата на самолета
22:41 28.08.2025
