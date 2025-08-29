Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Техеран е готов да възобнови „справедливи” преговори за ядрената си програма, ако Западът прояви добра воля

Техеран е готов да възобнови „справедливи” преговори за ядрената си програма, ако Западът прояви добра воля

29 Август, 2025 05:34, обновена 29 Август, 2025 05:36 415 0

  • иран-
  • санкции-
  • ядрена програма-
  • арагчи

Това заяви снощи иранският външен министър Абас Арагчи

Техеран е готов да възобнови „справедливи” преговори за ядрената си програма, ако Западът прояви добра воля - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран е готов да възобнови „справедливи” преговори за спорната си ядрена програма, ако Западът прояви добра воля, заяви снощи иранският външен министър Абас Арагчи, часове след като три европейски сили задействаха процеса за повторно налагане на санкции на ООН срещу Техеран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Арагчи потвърждава готовността на Иран да възобнови справедливи и балансирани дипломатически преговори, при условие че другите страни проявят сериозност и добра воля, и избягват действия, които накърняват шансовете за успех“, пише в писмо от иранския външен министър, изпратено до върховния представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания