Техеран е готов да възобнови „справедливи” преговори за ядрената си програма, ако Западът прояви добра воля

Най-малко 23 са жертвите, а 48 ранените при мащабната руска атака с дронове и ракети срещу Киев

Русия вчера предприе мащабна въздушна атака срещу Киев, която включваше необичайни удари срещу центъра на украинската столица, предаде Асошиейтед Прес ...