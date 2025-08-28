Новини
Тръмп не е доволен от удара на Русия срещу Украйна
  Тема: Украйна

Тръмп не е доволен от удара на Русия срещу Украйна

28 Август, 2025 22:51

Той не беше доволен от тази новина, но също така не бе и изненадан, каза говорителката на Белия дом

Тръмп не е доволен от удара на Русия срещу Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белият дом заяви днес, че президентът Доналд Тръмп "не е доволен", научавайки, че Русия е атакувала Украйна с ракети и дронове през миналата нощ, като е убила най-малко 15 души и е нанесла щети на постройки, включително на сградата на Британския съвет в Киев, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Той не беше доволен от тази новина, но също така не бе и изненадан. Това са две страни, които са във война от много дълго време", каза пред журналисти говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

Левит добави, че Тръмп ще направи допълнително изявление по ситуацията по-късно.

Броят на убитите при руската въздушна атака срещу Киев тази нощ се увеличи на 19 души. Около десет души все още може да са затиснати под руините, предаде Укринформ, като се позова на съобщение на ръководителя на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко в приложението "Телеграм".

„Деветнадесет мъртви. Операциите по издирване и спасяване на мястото на нападението в квартал "Дарницки" продължават“, написа той.

Кметът на украинската столица Виталий Кличко уточни в „Телеграм“, че сред жертвите има четири деца.

До момента е известно, че са ранени 63-ма души, включително 11 деца. Тридесет и пет ранени са приети за лечение в болниците, сред тях са и шест деца.


  • 1 Бай Дончю

    8 2 Отговор
    Са фана за руска сламка

    22:53 28.08.2025

  • 2 стоян георгиев

    8 17 Отговор
    Тръмп е влюбен в Путин. Целия свят видя как го посрещна като император. Вместо да защитава Украйна той се скри с него да плетат заговори. Подмамен от неговия чар сега изпълнява всичките му желания и прищявки.

    Коментиран от #15, #19

    22:55 28.08.2025

  • 3 Пич

    27 3 Отговор
    Аз пък съм много доволен !!! Бавят ги даже руснаците !!!

    Коментиран от #21

    22:55 28.08.2025

  • 4 Маро,

    23 1 Отговор
    А от ИСРАел доволен ли е? Кво каза Тръмпича.

    Коментиран от #14

    22:56 28.08.2025

  • 5 Аз пък съм

    16 2 Отговор
    доволен.

    Коментиран от #10

    22:57 28.08.2025

  • 6 стоян георгиев

    2 19 Отговор
    Тръмп ми падна в очите. Но и той е податлив на руския чар на Путин. Срам и позор за САЩ. От къде на къде ще му се обажда по телефона, какво има толкова да си говорят?

    Коментиран от #13, #18, #23

    22:57 28.08.2025

  • 7 Дааа,

    2 15 Отговор
    Жалкият агент Краснов! Срам за Америка!

    22:58 28.08.2025

  • 8 няма лошо

    21 3 Отговор
    Голяма заря ще да е било , щом и на Тръмп не му е харесала . Сутринта ще е по-интересно - отново ще има рев и соп....ли , че лошите руснаци пак са думнали укрията като за последно . А войната тепърва предстои ...

    22:58 28.08.2025

  • 9 иван костов

    20 2 Отговор
    На никой не му пука, от какво е доволен и недоволен байДончо!😂😂😂 Хегемона е паднал в 00 !😂😂😂😂😂

    22:59 28.08.2025

  • 10 ха-ха

    14 2 Отговор

    До коментар #5 от "Аз пък съм":

    И аз , даже много съм доволен .

    22:59 28.08.2025

  • 11 Факт

    13 1 Отговор
    Приятни сънища!

    Коментиран от #27

    23:00 28.08.2025

  • 12 Механик

    15 2 Отговор
    Е, и кво като не е доволен? М?
    п.п.
    Извинете, дали вече почна редовната среднощната яка пачанга в Киев??

    23:00 28.08.2025

  • 13 ха-ха

    12 1 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    Наш стоенчо не пише с главни букви . Сменяй ника - разконспириран си !

    Коментиран от #28

    23:01 28.08.2025

  • 14 Ами

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "Маро,":

    Без Израел няма Америка! С техни пари се създаде държавата САЩ. А Руснаците съществуват много преди Америка. Русия е на 550 години Като Империя и още 200 като отдели княжества. Америка е на 250 години като самостоятелна държава.

    23:02 28.08.2025

  • 15 Дякон Унуфрий Араллампиев

    13 4 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Гледайте на нещата от добрата страна Русия даде да се разбере че всякакви строежи и инвестиции в Украйна са излишни Путин им спестява пари те пак недоволни Кой ги кара да строят и възстановяват разрушеното Кацата без дъно кога ще я напълнят

    23:03 28.08.2025

  • 16 пешо

    13 1 Отговор
    досега да не би да ги атакуваше с домати

    23:03 28.08.2025

  • 17 Много ясно

    8 3 Отговор
    Америка се превърна във Васал на Русия.

    Коментиран от #22, #26

    23:03 28.08.2025

  • 20 Скръбна вест

    16 1 Отговор
    След наглия удар по Киев сърцето на стоян георгиев не издържа и се пренесе в отвъдния свят. На никой няма да липсва.

    Коментиран от #25, #29

    23:05 28.08.2025

  • 21 Евгений Онанегин

    2 11 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Ама май те толкова си могат. А сами ако бяха сигурно щяха да са свършили.Да са благодарят на дръпна трите и на сиганитес чалми.

    Коментиран от #36

    23:05 28.08.2025

  • 22 онзи

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "Много ясно":

    Случват се и такива неща .

    23:05 28.08.2025

  • 24 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "пешо":

    Може и да се е стигнало до това действие, от Тръмп очаквам всичко.

    23:06 28.08.2025

  • 25 пешо

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "Скръбна вест":

    даже и ще почерпим

    23:07 28.08.2025

  • 26 Механик

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Много ясно":

    Последно, Русия "изостанала, крепостна държава от 18-ти век" ли е или "Америка се превърна във Васал на Русия."- както си написал?
    И вече е крайно време да се уточните, дали Тръмпоча е "агент краснов" или е "ваше момче"?

    Коментиран от #31

    23:08 28.08.2025

  • 27 И на

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Факт":

    Тебе!

    23:08 28.08.2025

  • 29 Механик

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Скръбна вест":

    На мен наш Стоенчо ша ми липсва.
    Знам, че е не е човешко да се подиграваш на хората в неравностойно приложение, но си признавам, че много обичах да натривам пърлицата на жалкото ментално джужде - Стоенчо. (Известен също и като Злото Жужи или Котарака.)
    п.п.
    Но аз вярвам, че малкото му несъръзмерно и урУдливо телце е все още живичко и утре отново ще имам над кого да идевателствам.

    Коментиран от #32

    23:13 28.08.2025

  • 30 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Механик":

    Не, аз обожавам единствено Зеленски нося и негова снимка в джоба. Не харесвам старци. Но любовта ми е платонична, нямам задни мисли.

    23:13 28.08.2025

  • 32 Скръбна вест

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Механик":

    Той имаше много ментални проблеми и след като надупчиха Киев реши да последва любимите си деца. Загина тихо.

    23:16 28.08.2025

  • 33 Механик

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Али":

    Стоенчо, а ти какво украинско имаш у вас?
    Щото има само две УКРАИНСКИ неща. Едното е "чернобилската катастрофа" и второто е "автомобила" ЗаЗ.
    Да нямаш някоя запорожка у вас, а ?

    Коментиран от #35

    23:16 28.08.2025

  • 34 Русия попиля НАТО

    6 1 Отговор
    Русия ги предупреждава, че е на ръба на търпението си след почти 4 години. Ако руснаците искаха, Киев отдавна нямаше да го има. Иначе писъците и квиченето на Запада са доста забавни. Сякаш току що разбраха какво означава война.

    23:25 28.08.2025

  • 35 Али

    2 5 Отговор

    До коментар #33 от "Механик":

    Виждам, механиката ти е руска. Та русия е много изостанала, ама много, а за Украйна не е въпроса.Но и Украйна е изостанала, нали е водена до сега от русия. Но тя явно е по-способна и ще дръпнеш напред. А русията е обречена. Не случайно децата на твоите кумир са на запад.

    23:25 28.08.2025

  • 36 Пич

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Евгений Онанегин":

    Съжалявам да те разочаровам , но руснаците не воюват ! И аз се затруднявам точно да определя какво правят , но ако воюваха , вече германците и французите щяха да пищят !!!

    23:31 28.08.2025

  • 38 джо

    2 1 Отговор
    Разбирам ,че Тръмп не доволен и аз не съм доволен от Путин още в началото на войната трябваше една част като СБУ , както и цялата шайка със наркомана клоун трябваше да бъдат унищожени . Тогава може би щяха да бъдат убити 10-15 хиляди а сега жертвите са над милион и огромни разрушения , хиляди инвалиди и сираци. Тая война Западът ще я финансира с години Путин трябваше да я пренесе в Европа за да разберат какво значи война особено терористическите операции които се планират , финансират и се извършват от Западните служби и специалисти.

    00:10 29.08.2025

  • 39 Иван

    0 0 Отговор
    Има ли още затиснати муслемски турчета?

    00:15 29.08.2025