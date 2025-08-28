Тръмп не е доволен от удара на Русия срещу Украйна

Белият дом заяви днес, че президентът Доналд Тръмп "не е доволен", научавайки, че Русия е атакувала Украйна с ракети и дронове през миналата нощ, като е убила най-малко 15 души и е нанесла щети на постройки, включително на сградата на Британския съвет в Киев, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Той не беше доволен от тази новина, но също така не бе и изненадан. Това са две страни, които са във война от много дълго време", каза пред журналисти говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

Левит добави, че Тръмп ще направи допълнително изявление по ситуацията по-късно.

Броят на убитите при руската въздушна атака срещу Киев тази нощ се увеличи на 19 души. Около десет души все още може да са затиснати под руините, предаде Укринформ, като се позова на съобщение на ръководителя на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко в приложението "Телеграм".

„Деветнадесет мъртви. Операциите по издирване и спасяване на мястото на нападението в квартал "Дарницки" продължават“, написа той.

Кметът на украинската столица Виталий Кличко уточни в „Телеграм“, че сред жертвите има четири деца.

До момента е известно, че са ранени 63-ма души, включително 11 деца. Тридесет и пет ранени са приети за лечение в болниците, сред тях са и шест деца.