Тръмп не е доволен от удара на Русия срещу Украйна

Белият дом заяви днес, че президентът Доналд Тръмп "не е доволен", научавайки, че Русия е атакувала Украйна с ракети и дронове през миналата нощ, като е убила най-малко 15 души и е нанесла щети на постройки, включително на сградата на Британския съвет в Киев, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Той не беше доволен от тази новина, но също така не бе и изненадан. Това са две страни, които са във война от много дълго време", каза пред журналисти говорителката на Белия дом Карълайн Левит.
Левит добави, че Тръмп ще направи допълнително изявление по ситуацията по-късно.
Броят на убитите при руската въздушна атака срещу Киев тази нощ се увеличи на 19 души. Около десет души все още може да са затиснати под руините, предаде Укринформ, като се позова на съобщение на ръководителя на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко в приложението "Телеграм".
„Деветнадесет мъртви. Операциите по издирване и спасяване на мястото на нападението в квартал "Дарницки" продължават“, написа той.
Кметът на украинската столица Виталий Кличко уточни в „Телеграм“, че сред жертвите има четири деца.
До момента е известно, че са ранени 63-ма души, включително 11 деца. Тридесет и пет ранени са приети за лечение в болниците, сред тях са и шест деца.
1 Бай Дончю
22:53 28.08.2025
2 стоян георгиев
Коментиран от #15, #19
22:55 28.08.2025
3 Пич
Коментиран от #21
22:55 28.08.2025
4 Маро,
Коментиран от #14
22:56 28.08.2025
5 Аз пък съм
Коментиран от #10
22:57 28.08.2025
6 стоян георгиев
Коментиран от #13, #18, #23
22:57 28.08.2025
7 Дааа,
22:58 28.08.2025
8 няма лошо
22:58 28.08.2025
9 иван костов
22:59 28.08.2025
10 ха-ха
До коментар #5 от "Аз пък съм":И аз , даже много съм доволен .
22:59 28.08.2025
11 Факт
Коментиран от #27
23:00 28.08.2025
12 Механик
п.п.
Извинете, дали вече почна редовната среднощната яка пачанга в Киев??
23:00 28.08.2025
13 ха-ха
До коментар #6 от "стоян георгиев":Наш стоенчо не пише с главни букви . Сменяй ника - разконспириран си !
Коментиран от #28
23:01 28.08.2025
14 Ами
До коментар #4 от "Маро,":Без Израел няма Америка! С техни пари се създаде държавата САЩ. А Руснаците съществуват много преди Америка. Русия е на 550 години Като Империя и още 200 като отдели княжества. Америка е на 250 години като самостоятелна държава.
23:02 28.08.2025
15 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #2 от "стоян георгиев":Гледайте на нещата от добрата страна Русия даде да се разбере че всякакви строежи и инвестиции в Украйна са излишни Путин им спестява пари те пак недоволни Кой ги кара да строят и възстановяват разрушеното Кацата без дъно кога ще я напълнят
23:03 28.08.2025
16 пешо
23:03 28.08.2025
17 Много ясно
Коментиран от #22, #26
23:03 28.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Скръбна вест
Коментиран от #25, #29
23:05 28.08.2025
21 Евгений Онанегин
До коментар #3 от "Пич":Ама май те толкова си могат. А сами ако бяха сигурно щяха да са свършили.Да са благодарят на дръпна трите и на сиганитес чалми.
Коментиран от #36
23:05 28.08.2025
22 онзи
До коментар #17 от "Много ясно":Случват се и такива неща .
23:05 28.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 стоян георгиев
До коментар #19 от "пешо":Може и да се е стигнало до това действие, от Тръмп очаквам всичко.
23:06 28.08.2025
25 пешо
До коментар #20 от "Скръбна вест":даже и ще почерпим
23:07 28.08.2025
26 Механик
До коментар #17 от "Много ясно":Последно, Русия "изостанала, крепостна държава от 18-ти век" ли е или "Америка се превърна във Васал на Русия."- както си написал?
И вече е крайно време да се уточните, дали Тръмпоча е "агент краснов" или е "ваше момче"?
Коментиран от #31
23:08 28.08.2025
27 И на
До коментар #11 от "Факт":Тебе!
23:08 28.08.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Механик
До коментар #20 от "Скръбна вест":На мен наш Стоенчо ша ми липсва.
Знам, че е не е човешко да се подиграваш на хората в неравностойно приложение, но си признавам, че много обичах да натривам пърлицата на жалкото ментално джужде - Стоенчо. (Известен също и като Злото Жужи или Котарака.)
п.п.
Но аз вярвам, че малкото му несъръзмерно и урУдливо телце е все още живичко и утре отново ще имам над кого да идевателствам.
Коментиран от #32
23:13 28.08.2025
30 стоян георгиев
До коментар #18 от "Механик":Не, аз обожавам единствено Зеленски нося и негова снимка в джоба. Не харесвам старци. Но любовта ми е платонична, нямам задни мисли.
23:13 28.08.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Скръбна вест
До коментар #29 от "Механик":Той имаше много ментални проблеми и след като надупчиха Киев реши да последва любимите си деца. Загина тихо.
23:16 28.08.2025
33 Механик
До коментар #31 от "Али":Стоенчо, а ти какво украинско имаш у вас?
Щото има само две УКРАИНСКИ неща. Едното е "чернобилската катастрофа" и второто е "автомобила" ЗаЗ.
Да нямаш някоя запорожка у вас, а ?
Коментиран от #35
23:16 28.08.2025
34 Русия попиля НАТО
23:25 28.08.2025
35 Али
До коментар #33 от "Механик":Виждам, механиката ти е руска. Та русия е много изостанала, ама много, а за Украйна не е въпроса.Но и Украйна е изостанала, нали е водена до сега от русия. Но тя явно е по-способна и ще дръпнеш напред. А русията е обречена. Не случайно децата на твоите кумир са на запад.
23:25 28.08.2025
36 Пич
До коментар #21 от "Евгений Онанегин":Съжалявам да те разочаровам , но руснаците не воюват ! И аз се затруднявам точно да определя какво правят , но ако воюваха , вече германците и французите щяха да пищят !!!
23:31 28.08.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 джо
00:10 29.08.2025
39 Иван
00:15 29.08.2025