САЩ потвърдиха правото на Гренландия сама да определя своето бъдеще

Ръководителят на американската дипломатическа мисия в Дания потвърди правото на Гренландия да определя сама собственото си бъдеще след изявления на датското разузнаване, обвиняващи американски граждани в опит да повлияят на политическите нагласи на арктическия остров, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Американският шарже д'афер Марк Стро се срещна вчера с датски и гренландски служители в Копенхаген. Дания го извика за обяснение в отговор на информация на обществената телевизия Де Ер, в която се казва, че най-малко трима американци, които имат връзки с президента на САЩ Доналд Тръмп, са заподозрени в насърчаване на нагласи срещу датското управление на острова в опит да предизвикат отделянето му.
Американският Държавен департамент посочи снощи в изявление, че Стро е имал "продуктивен разговор", и потвърди ангажимента на САЩ за тесни връзки както с Дания, така и с Гренландия. "САЩ уважават правото на народа на Гренландия да определя собственото си бъдеще", отбеляза Държавния департамент. Той допълни, че американското правителство не контролира и не насочва действията на частни лица, и отказа да коментира изявленията на датското разузнаване.
Полуавтономната датска територия Гренландия се ползва с правото да обяви независимост, посочва Ройтерс.
Тръмп неведнъж е проявявал интерес за придобиване на Гренландия за стратегически цели и не изключва постигането на този свой стремеж със сила.
Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен коментира въпроса пред Де Ер: "Ние сме партньор и съюзник и очакваме, че дипломатическите правила ще бъдат спазвани. Очакваме международното право и суверенитетът да бъдат зачитани".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен циониост
Коментиран от #15
16:41 28.08.2025
2 Дичо
16:44 28.08.2025
3 БАРТЕР
Коментиран от #6
16:46 28.08.2025
4 Малката русалка
16:47 28.08.2025
5 Сатана Z
16:47 28.08.2025
6 честен циониост
До коментар #3 от "БАРТЕР":На кой ще се предлагаш, като и посланик вече 6-и месец няма?
Коментиран от #10
16:47 28.08.2025
7 Нелегитимен режим
Коментиран от #13
16:47 28.08.2025
8 Kaлпазанин
16:48 28.08.2025
9 12340
ами е фукнала точно в обратната посока?!
16:55 28.08.2025
10 Атина Палада
До коментар #6 от "честен циониост":Ами няма посланик ,защото вече сме под чужда сила:) А тя ни е позната..:))))
16:56 28.08.2025
11 Атина Палада
16:57 28.08.2025
12 долу сащ
16:59 28.08.2025
13 Мунка
До коментар #7 от "Нелегитимен режим":Е там нали имат други проблеми с дълбоката държава, дръж се Тръмпи!
17:00 28.08.2025
14 Пенка
17:02 28.08.2025
15 Вова
До коментар #1 от "честен циониост":Мерси, като свърша с тях, ще почистя и белите роми от Ерусалим.
17:03 28.08.2025
16 Янки
17:18 28.08.2025
17 демократ
17:30 28.08.2025