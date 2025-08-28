Новини
САЩ потвърдиха правото на Гренландия сама да определя своето бъдеще

28 Август, 2025 16:40 752 17

  • гренландия-
  • дания-
  • сащ-
  • марк стро-
  • доналд тръмп

Тръмп неведнъж е проявявал интерес за придобиване на Гренландия за стратегически цели

САЩ потвърдиха правото на Гренландия сама да определя своето бъдеще - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ръководителят на американската дипломатическа мисия в Дания потвърди правото на Гренландия да определя сама собственото си бъдеще след изявления на датското разузнаване, обвиняващи американски граждани в опит да повлияят на политическите нагласи на арктическия остров, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Американският шарже д'афер Марк Стро се срещна вчера с датски и гренландски служители в Копенхаген. Дания го извика за обяснение в отговор на информация на обществената телевизия Де Ер, в която се казва, че най-малко трима американци, които имат връзки с президента на САЩ Доналд Тръмп, са заподозрени в насърчаване на нагласи срещу датското управление на острова в опит да предизвикат отделянето му.

Американският Държавен департамент посочи снощи в изявление, че Стро е имал "продуктивен разговор", и потвърди ангажимента на САЩ за тесни връзки както с Дания, така и с Гренландия. "САЩ уважават правото на народа на Гренландия да определя собственото си бъдеще", отбеляза Държавния департамент. Той допълни, че американското правителство не контролира и не насочва действията на частни лица, и отказа да коментира изявленията на датското разузнаване.

Полуавтономната датска територия Гренландия се ползва с правото да обяви независимост, посочва Ройтерс.

Тръмп неведнъж е проявявал интерес за придобиване на Гренландия за стратегически цели и не изключва постигането на този свой стремеж със сила.

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен коментира въпроса пред Де Ер: "Ние сме партньор и съюзник и очакваме, че дипломатическите правила ще бъдат спазвани. Очакваме международното право и суверенитетът да бъдат зачитани".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен циониост

    6 12 Отговор
    Вова вече им е отредил съдбата на тия северняци.

    Коментиран от #15

    16:41 28.08.2025

  • 2 Дичо

    2 1 Отговор
    Ми тия мязат на китайци

    16:44 28.08.2025

  • 3 БАРТЕР

    3 1 Отговор
    КАТО НЕ ДАВАТ ГРЕНЛАНДИЯ ДА ТИЧАТ НАШИТЕ ДА ПРЕДЛОЖАТ БЪЛГАРИЯ.МАКАР ЧЕ , ................ АБЕ ДВА ПЪТИ СМЕ Я ПРЕДЛАГАЛИ И НЕ СА НИ ИСКАЛИ.ТА И 3-ТИЯ ЩЕ Е СЪЩОТО !

    Коментиран от #6

    16:46 28.08.2025

  • 4 Малката русалка

    3 1 Отговор
    Да си направят референдум местните ескимоси

    16:47 28.08.2025

  • 5 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Всеки американски дипломат стъпил в България казва същото на местните туземци

    16:47 28.08.2025

  • 6 честен циониост

    2 8 Отговор

    До коментар #3 от "БАРТЕР":

    На кой ще се предлагаш, като и посланик вече 6-и месец няма?

    Коментиран от #10

    16:47 28.08.2025

  • 7 Нелегитимен режим

    3 1 Отговор
    САЩ са терористичен режим и не могат да определят правото на когото и да е. Нужно е ООН да влезе във Вашингтон и окошари бандюгите в Конгреса

    Коментиран от #13

    16:47 28.08.2025

  • 8 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Сигурни сме ,,,,!!!!!!? Че държите на думата си и сте мъже ,нищо че историята казва друго

    16:48 28.08.2025

  • 9 12340

    1 0 Отговор
    фон дер Оная, не и ли пука за западните територии на ЕС,
    ами е фукнала точно в обратната посока?!

    16:55 28.08.2025

  • 10 Атина Палада

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "честен циониост":

    Ами няма посланик ,защото вече сме под чужда сила:) А тя ни е позната..:))))

    16:56 28.08.2025

  • 11 Атина Палада

    2 1 Отговор
    САЩ ще направят предложение на което Гренландия няма да може да откаже за присъединяване към САЩ

    16:57 28.08.2025

  • 12 долу сащ

    1 0 Отговор
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп поднови заплахите си да анексира Гренландия с военна сила, ако това се наложи, като заяви снощи пред американската телевизия Ен Би Си, че САЩ „много силно“ се нуждаят от големия арктически остров за националната си сигурност, предаде ДПА. Какво да му коментираш, ТОВА Е СЪЮЗНИКА ХЕГЕМОН, ще си изчака момента и ще стане.... ЦЕННОСТИ

    16:59 28.08.2025

  • 13 Мунка

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Нелегитимен режим":

    Е там нали имат други проблеми с дълбоката държава, дръж се Тръмпи!

    17:00 28.08.2025

  • 14 Пенка

    0 0 Отговор
    Много ясно, че им е важно за националната сигурност. Дръж се, Тръмпи!

    17:02 28.08.2025

  • 15 Вова

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен циониост":

    Мерси, като свърша с тях, ще почистя и белите роми от Ерусалим.

    17:03 28.08.2025

  • 16 Янки

    0 0 Отговор
    Гренландия потвърди правото на щата Тексас сам да определи бъдещето си

    17:18 28.08.2025

  • 17 демократ

    0 0 Отговор
    Рдни смешни 5млб датчани да управляват Гренландия шут у затника и аере

    17:30 28.08.2025

