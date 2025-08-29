Кара-Мурза: САЩ нанасят ужасна вреда, легитимирайки Путин

ДВ: Свидетели сме на продължителен процес по подготовката на една среща, която Тръмп толкова много иска да организира и за която той твърди, че Путин и Зеленски са се съгласили да участват и да разговарят. Но възниква впечатлението, че на Тръмп няма да му се получат нещата, че нищо няма да се случи. Как оценявате тези усилия на Доналд Тръмп?
Владимир Кара-Мурза: Историята отдавна е отговорила на този въпрос. Всички много добре знаят, че умиротворяването на един агресор никога не води до мир. Води само до нова кръв, до нови войни, до нови страдания, до нова болка. Защото единственият език, който диктаторите разбират, единственият език, който агресорите разбират, е езикът на принципите, езикът на силата.
Но за съжаление виждаме, че когато се подготвяше срещата на върха в Аляска, сегашната американска администрация повтори грешката, която направиха лидерите на Великобритания и Франция през трийсетте години на миналия век. Мисля, че много хора проверяваха календарите си по време на срещата в Аляска, за да видят дали е 2025 или 1938 година. Защото бяха поразителни паралелите с Мюнхенското споразумение, когато лидерите на Великобритания и Франция просто предадоха на Хитлер Судетската област в Чехословакия, без дори да питат самата Чехословакия. Също така е важно да се отбележи, че основната награда за Владимир Путин на тази среща в Аляска беше самата среща - фактът, че имаше такава среща.
"Путин е узурпатор"
Нека не забравяме, че Владимир Путин, първо, е узурпатор, той не е легитимен президент на Руската федерация, той е на власт вече 26-а година, без дори да се притеснява от вероятността да се проведат свободни избори. И изведнъж този нелегитимен узурпатор получава покана от президента на Съединените американски щати за посещение на американска земя. Червеният килим буквално е постлан за него, а някакъв оркестър свири нещо в негова чест. Това е просто срамно, огромна победа и награда за Путин - абсолютно незаслужена.
Нека не забравяме също, че Владимир Путин е заподозрян във военни престъпления. Срещу него има официална заповед за арест, издадена от прокурора на Международния наказателен съд (МНС) през пролетта на 2023 година.
Всъщност това е причината Путин и Тръмп да се срещнат в Аляска, защото Путин много се страхува, че всяка държава, която е страна по Римския статут и уважава решението на Международния наказателен съд, ще приземи принудително самолета му, ако прелети над тази държава, ще го отведе в Хага, където му е мястото, както някога отведоха Милошевич. А единственият начин да се прелети директно от руска до американска територия, без да се прелита над територията на друга държава, е да се лети до Аляска, където има около 100 километра от Беринговия проток. Точно това направиха те.
ДВ: Какво бихте посъветвали Тръмп като политик, как да се държи с Путин?
Владимир Кара-Мурза: Няма нужда от съветите ми тук. Историята отдавна се е произнесла. Василий Ключевски някога е казал, че историята не учи никого на нищо, тя само наказва за това, че не сме научили нейните уроци. Знаем как ще завърши това, знаем докъде ще доведе.
Малко са нещата, които така подкопават репутацията и доверието в една политика, както двойните стандарти. За съжаление, що се отнася до сегашната американска администрация, съвсем ясно е, че тя демонстрира двоен стандарт по отношение на диктаторите в различни страни. Едни са стандартите за диктаторите във Венецуела, а съвсем други - за диктатора в Москва, който е нелегитимен узурпатор, диктатор, а също така и агресор, който разпали най-мащабната, най-кървавата война на европейския континент след Втората световна война.
ДВ: Защо Путин продължава да упорства? Защо не се съгласява с Тръмп, който му предлага сделки и съвместни проекти?
Владимир Кара-Мурза: Опитите на някои лидери на западни държави да умилостивят Путин, да договорят нещо с него, да го успокоят, изглеждат не само наивни, но и много глупави. Докато режимът в Кремъл потъпква правата и свободите на собствените си граждани, той никога няма да спазва цивилизованите норми на международно поведение. Тези две неща - вътрешните репресии и външната агресия - винаги са тясно свързани в Русия. Ето защо само когато в Русия се появи нормално, свободно, легитимно, демократично избрано правителство, само тогава руската държава ще престане да представлява заплаха както за собствените си граждани, така и за околните държави.
"Тръмп и Путин много си приличат"
ДВ: Сегашната американска администрация обръща по-малко внимание на въпросите, свързани с правата на човека, включително в Русия. Сякаш руските и американските власти са намерили разбиране по този въпрос?
Владимир Кара-Мурза: Мисля, че Доналд Тръмп като цяло много прилича на Владимир Путин като психотип, като манталитет. Просто в Америка има такава система, такова държавно устройство, което не позволява да се развихриш, макар Тръмп да се опитва. Не е моя работа да коментирам американската вътрешна политика, те сами ще се справят с проблемите си, на мен ми стига Русия. Достатъчен е само един поглед към това, което се случва в Америка, за да разберем, че Доналд Тръмп тества границите на демократичната държавна система на САЩ.
Просто в Русия, когато Путин дойде на власт преди повече от 25 години, демокрацията и демократичните институции бяха все още в зародиш и той успя бързо да ги разруши. В Америка има два и половина века демократична традиция. Затова тук е малко по-трудно това да се разруши. Но ми се струва, че Тръмп просто искрено симпатизира на Путин като човек. Иска да бъде като него, харесва му да разговаря с него, да се среща с него. Те са много сходни. И двамата искат еднолична власт, искат да разполагат със съдбите на другите хора, не им пука за всички тези ограничения, избори, свободна преса, парламенти, правосъдие и така нататък.
"Тръмп нанася вреди с легитимирането на режима на Путин"
ДВ: Означава ли това, че американската администрация фактически се е затворила за тези въпроси, затворила се е за представителите на демократичните сили в Русия и иска да общува само с Путин?
Владимир Кара-Мурза: Според мен е абсолютно очевидно, че настоящата американска администрация прави всичко възможно, за да легитимира режима на Владимир Путин на международната сцена. И всичко, което правят, нанася ужасна вреда - не само на демокрацията в Русия, но и на принципите и ценностите на международната политика като цяло. Те много ясно показват, че просто не им пука за никакви принципи и ценности.
Автор: Олга Тихомирова
