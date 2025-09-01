Путин: Въпросът за разширяването на НАТО на изток трябва да бъде решен

Въпросът за разширяването на НАТО на изток трябва да бъде решен, за да има устойчив мир в Украйна, заяви днес руският президент Владимир Путин, цитиран от Ройтерс, след разговори с китайския си колега Си Цзинпин и индийския премиер Нарендра Моди, предаде БТА.
В кулоарите на форума на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тянцзин Моди държеше ръката на Путин, докато двамата отиваха към Си. Тримата се усмихваха, докато разговаряха, заобиколени от преводачи, отбеляза Ройтерс.
В речта си пред ШОС Путин заяви, че Западът се е опитал да вкара Украйна в своята орбита, а след това да привлече бившата съветска република във водения от САЩ военен алианс.
"За да бъде украинското споразумение устойчиво и дългосрочно, трябва да бъде елиминирана първопричината за кризата, която току-що споменах и която многократно съм споменавал и преди", каза руският президент.
Трябва да бъде възстановен и "справедливият баланс в сферата на сигурността", отбеляза Путин в съкратено изложение на руските искания за НАТО и европейската сигурност.
По време на срещата на върха на НАТО в Букурещ през 2008 г. лидерите на алианса се споразумяха някой ден Украйна и Грузия да станат членове на блока. През 2019 г. Украйна прие поправка в конституцията си, която отвори пътя за пълноправно членство в НАТО и ЕС.
През май Ройтерс съобщи, че условията на Путин за прекратяване на войната включват искане западните лидери писмено да обещаят да спрат разширяването на военния алианс на изток и да премахнат част от санкциите срещу Русия.
Руският президент днес посочи, че "разбирателството", постигнато с американския му колега Доналд Тръмп на срещата в Аляска през август е отворила път за мир в Украйна, който ще бъде обсъден на срещата на ШОС в Китай.
"Високо ценим усилията и предложенията от Китай и Индия, които имат за цел да улеснят разрешаването на украинската криза", заяви Путин на форума. "Разбирателството, постигнато по време на последната руско-американска среща в Аляска, надявам се, също ще допринесе за (постигането на) тази цел", добави руският президент.
Той каза, че вчера е обсъдил със Си постигнатото по време на преговорите си с Тръмп и "вече тече" работа за разрешаване на конфликта. Путин допълни, че ще даде повече подробности по време на двустранните си срещи с китайския лидер и други държавни ръководители.
Китай и Индия са най-големите купувачи на суров петрол от Русия – втория по големина износител в света. Тръмп наложи допълнителни мита на Индия заради купуването на руски суров петрол, но засега няма признаци, че Делхи или Пекин ще спрат да поръчват петрол от Русия – ключов износ за руската икономика.
Моди от своя страна днес заяви, че Делхи стои "рамо до рамо" с Москва, дори и в "трудни времена", след като Путин го нарече "скъп приятел".
"Дори в най-трудните ситуации Индия и Русия винаги са вървели рамо до рамо", заяви индийският премиер. "Нашето близко сътрудничество е важно не само за народите на двете страни, но и за глобалния мир, стабилност и благополучие", добави той.
По-късно Моди публикува снимка в социалната мрежа "Екс" на себе си и руския президент в бронираната руска лимузина "Аурус" , използвана от Путин.
Междувременно китайският президент призова лидерите от ШОС да използват своя "мегамащабен пазар", докато Путин демонстрира подкрепата си за амбицията му за нов глобален ред в областта на сигурността и икономиката, което представлява предизвикателство към САЩ.
"Трябва да се застъпим за равноправна и подредена мултиполяризация на света, приобщаваща икономическа глобализация и да насърчаваме изграждането на по-справедлива и равноправна система за глобално управление", заяви той. "Трябва да използваме предимството на мегамащабния пазар, да подобрим нивото на търговията и да улесним инвестициите", добави Си, призовавайки блока за сътрудничество, включително в сферите на енергетиката, инфраструктурата, науката, технологиите и изкуствения интелект.
Китайският президент каза още, че партньорите в ШОС трябва да "се противопоставят на манталитета на Студената война и конфронтацията между блокове" и да подкрепят многостранните търговски системи. Това беше очевиден удар срещу митническата война на Тръмп, която непропорционално засегна икономики като Индия, върху чийто износ бяха наложени мита от 50% през последната седмица.
Китай осигури 2 млрд. юана (280 млн. долара) безплатна помощ за страните членки тази година и още 10 млрд. юана заеми за банков консорциум на ШОС, добави Си.
По време на форума на ШОС страните членки се изказаха за необходимостта от реформиране на ООН, така че организацията да се адаптира към съвременната реалност, отбеляза ТАСС. Те подписаха и споразумение за създаването на Универсален център за противодействие на предизвикателствата и заплахите пред сигурността на страните-членки на ШОС и споразумение за Антинаркотичния център на организацията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хех
13:05 01.09.2025
2 Финландия и Швеция стигат
Коментиран от #14
13:06 01.09.2025
3 604
13:08 01.09.2025
4 Прав е
13:08 01.09.2025
5 аааа
Коментиран от #21, #38, #63, #75
13:09 01.09.2025
6 А с Финландия и Швеция
Коментиран от #8
13:09 01.09.2025
7 Точен
13:09 01.09.2025
8 Финландия и Швеция
До коментар #6 от "А с Финландия и Швеция":ще си берат плодовете на своята глупост и ще видят колко им е струвала в касичката на САЩ.
Коментиран от #16, #69
13:10 01.09.2025
9 Сега и Австрия влиза
Япония също заяви желание!
Маскалия е обкръжена!
13:11 01.09.2025
10 ПЪРВОПРИЧИНАТА
13:11 01.09.2025
13 Брикс
Докара тия брюрократи до разпад
13:13 01.09.2025
14 отец Щирлиц
До коментар #2 от "Финландия и Швеция стигат":Проблема не му е от сега а от 1989г нато се настани зорноволно в много държави. Да сте чули за референдум някъде.
Коментиран от #77
13:15 01.09.2025
15 хххх
Коментиран от #51
13:15 01.09.2025
17 Факти
Коментиран от #30, #47
13:15 01.09.2025
18 Не може
Кое не разбирате и как по-ясно да ви се обясни?
13:16 01.09.2025
19 Тома
13:16 01.09.2025
20 хихи
13:17 01.09.2025
21 Не четеш
До коментар #5 от "аааа":,, През 2019 г. Украйна прие поправка в Конституцията си,която отвори пътя за пълноправно членство в НАТО и ЕС.”
13:18 01.09.2025
22 Иванова
Коментиран от #34, #43
13:18 01.09.2025
23 Факти
Коментиран от #28, #33, #82
13:20 01.09.2025
24 Инж1
Коментиран от #26, #27
13:20 01.09.2025
25 ВОДКА КАЗАЧОКОВ
13:21 01.09.2025
26 Защото САЩ
До коментар #24 от "Инж1":не направи преврати в Швеция и Финландия и не спонсорира терористичен и фашистки режим там. А плода на своята глупост ще осъзнаят сами след известно време.
Коментиран от #31
13:22 01.09.2025
27 Факти
До коментар #24 от "Инж1":Не могат да ги нападнат защото вече са в НАТО. То на Путин това му е проблемът - една държава като влезе в НАТО и вече не може да я нападне.
13:23 01.09.2025
28 Пропагандата
До коментар #23 от "Факти":винаги има за цел глупака.
13:23 01.09.2025
29 "Всякога проклета Русия" по Раковски
С терористи не се преговаря, не се договаря, терористите се изчистват като плевели.
13:24 01.09.2025
30 1234
До коментар #17 от "Факти":Границата е в съвсем друга посока и далеч от Москва...
По територия два пъти по малка от Украйна по население няколко пъти... Никаква заплаха...
Коментиран от #44
13:24 01.09.2025
31 Факти
До коментар #26 от "Защото САЩ":Русия като направи преврат в България и инсталира марионетен престъпен комунистически режим защо не я критикувате, а й се кланяте? Май ви тресе Стокхолмския синдром и се влюбихте в похитителя.
Коментиран от #36
13:26 01.09.2025
32 Историк
Коментиран от #40
13:27 01.09.2025
33 хихи
До коментар #23 от "Факти":Първо нас ни излъгаха, че да ни приемат в ЕС и да потекат реки мед и масло трябва задължително да сче член на НАТО...Три лъжи..
Малта не е член на НАТО и е член на на ЕС и меда и маслото са на лице...
Малта си плаща за сигурността на Великобритания... Не е сигурно, че ако направим оферта на САЩ или Великобритания няма да ни излезне по на сметка...
13:27 01.09.2025
34 Констатация
До коментар #22 от "Иванова":НАТО е единственият военен алианс. Няма друг създаден на Изток ,за да се противопоставя на НАТО.
13:28 01.09.2025
35 Ми то
13:28 01.09.2025
36 Ти ко не разбра
До коментар #31 от "Факти":Защото САЩ не направи преврати в Швеция и Финландия и не спонсорира терористичен и фашистки режим там. А плода на своята глупост ще осъзнаят сами след известно време.
13:28 01.09.2025
37 Ми че НАТО...
Коментиран от #41
13:28 01.09.2025
39 Пончо
Или надробяваме агресора на няколко държави и така той си се занимава със себе си,
а Украйна се развива според избора си
Коментиран от #42
13:29 01.09.2025
40 Нато глупако
До коментар #32 от "Историк":е агресивен и вреден за света съюз. За да има НАТО, трябват войни.
13:30 01.09.2025
41 Кой спечели ли
До коментар #37 от "Ми че НАТО...":САЩ спечели и продължава да печели за сметка на Украйна и Европа.
13:31 01.09.2025
42 И на следващата война
До коментар #39 от "Пончо":на агресора САЩ кой ще премахваш? Прости тро...
13:32 01.09.2025
43 Айде бе
До коментар #22 от "Иванова":Как го разбираш самоопределението? Като организираш преврат давайки 5 млрд. долара за него? Хайде не ми се правете на приятно разсеяни.
13:32 01.09.2025
44 Факти
До коментар #30 от "1234":Литва е на същото разстояние от Москва и е от 20 години в НАТО. Финландия е на една крачка от Петербург. НАТО не е никаква заплаха за Русия. Само истински uguom може да вярва, че някой ще нападне държавата с най-големия ядрен арсенал на света. Путин си измисля извинения за войната, която е 100% завоевателна.
Коментиран от #46, #67
13:36 01.09.2025
45 Ветеран от Протеста
Коментиран от #49
13:37 01.09.2025
46 Е що ви изкарват тогава
До коментар #44 от "Факти":Това е достатъчно показателно, че Русия е права. Никой не се занимава с лъжи и пропаганда срещу Русия за спорта.
13:38 01.09.2025
47 Финландия отдавна
До коментар #17 от "Факти":е капиталистическа държава. Проблемът с Украйна са километрите петролопроводи и газопроводи,през които Русия продаваше на Европа ресурси.А и Крим с неговата военноморска база не е във Финландия.
Коментиран от #59
13:41 01.09.2025
48 Вие сте бунаци
Коментиран от #50
13:41 01.09.2025
50 Пропагандата
До коментар #48 от "Вие сте бунаци":винаги има за цел глупака.
13:43 01.09.2025
51 Така ли?
До коментар #15 от "хххх":Чети , чети ! В статията ти е написано -2019 г. поправка в конституцията за чл. в нато !!!
13:43 01.09.2025
52 Вангя
13:44 01.09.2025
53 Зеленски
Дано само по-бързо се реши...
Коментиран от #54
13:44 01.09.2025
54 Така е
До коментар #53 от "Зеленски":Следващият направо ще занули Украйна.
13:46 01.09.2025
55 не може да бъде
13:46 01.09.2025
56 Боб Чорба
13:46 01.09.2025
57 ПУТИН
13:47 01.09.2025
58 Абе
13:48 01.09.2025
60 Класически комунист лъжец Путин
Коментиран от #62
13:52 01.09.2025
61 Кой ще нападне САЩ
До коментар #59 от "Факти":че стана кубинската криза? Същото е и сега. Няма как двете световни сили да си разполагат ракетите до границите.
Коментиран от #71
13:53 01.09.2025
63 Цък
До коментар #5 от "аааа":Боклук. Край с толеранса към продажниците и лъжците
13:53 01.09.2025
65 Смесваш вътрешната политика
До коментар #59 от "Факти":на Русия със световната геополитика.Вероятно и доктрината Улфовиц не ти говори нищо.И както винаги се случва, обидите и липсата на аргументи вървят ръка за ръка.
13:57 01.09.2025
66 да питам
14:01 01.09.2025
67 Дика
До коментар #44 от "Факти":Войната за Русия е начин на живот. Путин организира тази срещу Украйна щото видя че вътре в страната положението става все по зле, опозицията започна да се засилва, пияндурниците по цял ден се наливат и нищо свестно не се произвежда и тоя им намери работа. Няма излизане от средновековието там.
Коментиран от #72
14:01 01.09.2025
68 руzко = боклук
14:05 01.09.2025
69 ха ха хаааа
До коментар #8 от "Финландия и Швеция":В класиката на ЕС и НАТО , дрънкат много замразени рубли и копейки 😉
14:05 01.09.2025
70 Чичак
Другия вариант е Украинско Китайска граница
14:05 01.09.2025
71 Факти
До коментар #61 от "Кой ще нападне САЩ":Кое му е същото? САЩ не окупираха и не анексираха Куба. Просто спряха да търгуват с нея. Фашистът Путин като направи СЪЩОТО с Украйна тогава разправяй, че "сега е същото"? Нищо не е същото. Русия дори не е държава. Това е ОПГ на Путин.
Коментиран от #74, #76
14:07 01.09.2025
72 Пропагандата
До коментар #67 от "Дика":винаги има за цел глупака.
14:08 01.09.2025
73 Ха ХаХа
14:08 01.09.2025
74 Отдавна
До коментар #71 от "Факти":Ди в гробищата не мучи бе краво ялова
14:09 01.09.2025
75 Единствено
До коментар #5 от "аааа":Още през 2008;)
14:11 01.09.2025
76 САЩ блокира Куба
До коментар #71 от "Факти":Руска ракета сваля разузнавателен U2 над Куба, след което се състоят тайни преговори между Хрушчов и Кенеди. САЩ се съгласява да не напада повече Куба и Русия изтегля ракетите си. Също САЩ е трябвало да изтегли ракетите от Турция, но отново излъгва.
Коментиран от #79
14:14 01.09.2025
77 Бай До Гай
До коментар #14 от "отец Щирлиц":Какъв референдум бе пич. Нали изборите за парламент са точно този референдум.
А като гласуваха конституцията след 1989 ти що не каза, че не искаш правителство и парламент да те представляват, а???
14:17 01.09.2025
78 Ти па кой беше?!
14:19 01.09.2025
79 Факти
До коментар #76 от "САЩ блокира Куба":В следствие на карибската криза САЩ НЕ напада Куба, НЕ окупира Куба и НЕ анексира части Куба - това го прави фашистът Путин в Украйна. НИЩО НЕ Е СЪЩОТО.
Коментиран от #80
14:20 01.09.2025
80 Фашистите са в Украйна
До коментар #79 от "Факти":Там горяха хора, репресираха и ги събират от улицата като пушечно месо. Иначе САЩ многократно напада Куба преди това.
Коментиран от #81
14:22 01.09.2025
81 Тихо прадляк!
До коментар #80 от "Фашистите са в Украйна":Некомпетентен си.
Коментиран от #83
14:25 01.09.2025
82 Смешник
До коментар #23 от "Факти":Е как живеят хората на Запад в рецесия и гей паради
14:25 01.09.2025
83 Е що се обаждаш тогава
До коментар #81 от "Тихо прадляк!":Ходи да четеш, за да си компетентен и да не те ползва пропадналият запад за евтин глу....
14:26 01.09.2025