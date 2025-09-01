Путин: Въпросът за разширяването на НАТО на изток трябва да бъде решен

Въпросът за разширяването на НАТО на изток трябва да бъде решен, за да има устойчив мир в Украйна, заяви днес руският президент Владимир Путин, цитиран от Ройтерс, след разговори с китайския си колега Си Цзинпин и индийския премиер Нарендра Моди, предаде БТА.

В кулоарите на форума на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тянцзин Моди държеше ръката на Путин, докато двамата отиваха към Си. Тримата се усмихваха, докато разговаряха, заобиколени от преводачи, отбеляза Ройтерс.

В речта си пред ШОС Путин заяви, че Западът се е опитал да вкара Украйна в своята орбита, а след това да привлече бившата съветска република във водения от САЩ военен алианс.

"За да бъде украинското споразумение устойчиво и дългосрочно, трябва да бъде елиминирана първопричината за кризата, която току-що споменах и която многократно съм споменавал и преди", каза руският президент.

Трябва да бъде възстановен и "справедливият баланс в сферата на сигурността", отбеляза Путин в съкратено изложение на руските искания за НАТО и европейската сигурност.

По време на срещата на върха на НАТО в Букурещ през 2008 г. лидерите на алианса се споразумяха някой ден Украйна и Грузия да станат членове на блока. През 2019 г. Украйна прие поправка в конституцията си, която отвори пътя за пълноправно членство в НАТО и ЕС.

През май Ройтерс съобщи, че условията на Путин за прекратяване на войната включват искане западните лидери писмено да обещаят да спрат разширяването на военния алианс на изток и да премахнат част от санкциите срещу Русия.

Руският президент днес посочи, че "разбирателството", постигнато с американския му колега Доналд Тръмп на срещата в Аляска през август е отворила път за мир в Украйна, който ще бъде обсъден на срещата на ШОС в Китай.

"Високо ценим усилията и предложенията от Китай и Индия, които имат за цел да улеснят разрешаването на украинската криза", заяви Путин на форума. "Разбирателството, постигнато по време на последната руско-американска среща в Аляска, надявам се, също ще допринесе за (постигането на) тази цел", добави руският президент.

Той каза, че вчера е обсъдил със Си постигнатото по време на преговорите си с Тръмп и "вече тече" работа за разрешаване на конфликта. Путин допълни, че ще даде повече подробности по време на двустранните си срещи с китайския лидер и други държавни ръководители.

Китай и Индия са най-големите купувачи на суров петрол от Русия – втория по големина износител в света. Тръмп наложи допълнителни мита на Индия заради купуването на руски суров петрол, но засега няма признаци, че Делхи или Пекин ще спрат да поръчват петрол от Русия – ключов износ за руската икономика.

Моди от своя страна днес заяви, че Делхи стои "рамо до рамо" с Москва, дори и в "трудни времена", след като Путин го нарече "скъп приятел".

"Дори в най-трудните ситуации Индия и Русия винаги са вървели рамо до рамо", заяви индийският премиер. "Нашето близко сътрудничество е важно не само за народите на двете страни, но и за глобалния мир, стабилност и благополучие", добави той.

По-късно Моди публикува снимка в социалната мрежа "Екс" на себе си и руския президент в бронираната руска лимузина "Аурус" , използвана от Путин.

Междувременно китайският президент призова лидерите от ШОС да използват своя "мегамащабен пазар", докато Путин демонстрира подкрепата си за амбицията му за нов глобален ред в областта на сигурността и икономиката, което представлява предизвикателство към САЩ.

"Трябва да се застъпим за равноправна и подредена мултиполяризация на света, приобщаваща икономическа глобализация и да насърчаваме изграждането на по-справедлива и равноправна система за глобално управление", заяви той. "Трябва да използваме предимството на мегамащабния пазар, да подобрим нивото на търговията и да улесним инвестициите", добави Си, призовавайки блока за сътрудничество, включително в сферите на енергетиката, инфраструктурата, науката, технологиите и изкуствения интелект.

Китайският президент каза още, че партньорите в ШОС трябва да "се противопоставят на манталитета на Студената война и конфронтацията между блокове" и да подкрепят многостранните търговски системи. Това беше очевиден удар срещу митническата война на Тръмп, която непропорционално засегна икономики като Индия, върху чийто износ бяха наложени мита от 50% през последната седмица.

Китай осигури 2 млрд. юана (280 млн. долара) безплатна помощ за страните членки тази година и още 10 млрд. юана заеми за банков консорциум на ШОС, добави Си.

По време на форума на ШОС страните членки се изказаха за необходимостта от реформиране на ООН, така че организацията да се адаптира към съвременната реалност, отбеляза ТАСС. Те подписаха и споразумение за създаването на Универсален център за противодействие на предизвикателствата и заплахите пред сигурността на страните-членки на ШОС и споразумение за Антинаркотичния център на организацията.