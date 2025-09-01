Новини
Путин: Въпросът за разширяването на НАТО на изток трябва да бъде решен
  Тема: Украйна

1 Септември, 2025 13:04 2 238 83

  • украйна-
  • владимир путин-
  • русия-
  • война-
  • путин-
  • нато

За да бъде украинското споразумение устойчиво и дългосрочно, трябва да бъде елиминирана първопричината за кризата, каза руският президент

Путин: Въпросът за разширяването на НАТО на изток трябва да бъде решен - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въпросът за разширяването на НАТО на изток трябва да бъде решен, за да има устойчив мир в Украйна, заяви днес руският президент Владимир Путин, цитиран от Ройтерс, след разговори с китайския си колега Си Цзинпин и индийския премиер Нарендра Моди, предаде БТА.

В кулоарите на форума на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тянцзин Моди държеше ръката на Путин, докато двамата отиваха към Си. Тримата се усмихваха, докато разговаряха, заобиколени от преводачи, отбеляза Ройтерс.

В речта си пред ШОС Путин заяви, че Западът се е опитал да вкара Украйна в своята орбита, а след това да привлече бившата съветска република във водения от САЩ военен алианс.

"За да бъде украинското споразумение устойчиво и дългосрочно, трябва да бъде елиминирана първопричината за кризата, която току-що споменах и която многократно съм споменавал и преди", каза руският президент.

Трябва да бъде възстановен и "справедливият баланс в сферата на сигурността", отбеляза Путин в съкратено изложение на руските искания за НАТО и европейската сигурност.

По време на срещата на върха на НАТО в Букурещ през 2008 г. лидерите на алианса се споразумяха някой ден Украйна и Грузия да станат членове на блока. През 2019 г. Украйна прие поправка в конституцията си, която отвори пътя за пълноправно членство в НАТО и ЕС.

През май Ройтерс съобщи, че условията на Путин за прекратяване на войната включват искане западните лидери писмено да обещаят да спрат разширяването на военния алианс на изток и да премахнат част от санкциите срещу Русия.

Руският президент днес посочи, че "разбирателството", постигнато с американския му колега Доналд Тръмп на срещата в Аляска през август е отворила път за мир в Украйна, който ще бъде обсъден на срещата на ШОС в Китай.

"Високо ценим усилията и предложенията от Китай и Индия, които имат за цел да улеснят разрешаването на украинската криза", заяви Путин на форума. "Разбирателството, постигнато по време на последната руско-американска среща в Аляска, надявам се, също ще допринесе за (постигането на) тази цел", добави руският президент.

Той каза, че вчера е обсъдил със Си постигнатото по време на преговорите си с Тръмп и "вече тече" работа за разрешаване на конфликта. Путин допълни, че ще даде повече подробности по време на двустранните си срещи с китайския лидер и други държавни ръководители.

Китай и Индия са най-големите купувачи на суров петрол от Русия – втория по големина износител в света. Тръмп наложи допълнителни мита на Индия заради купуването на руски суров петрол, но засега няма признаци, че Делхи или Пекин ще спрат да поръчват петрол от Русия – ключов износ за руската икономика.

Моди от своя страна днес заяви, че Делхи стои "рамо до рамо" с Москва, дори и в "трудни времена", след като Путин го нарече "скъп приятел".

"Дори в най-трудните ситуации Индия и Русия винаги са вървели рамо до рамо", заяви индийският премиер. "Нашето близко сътрудничество е важно не само за народите на двете страни, но и за глобалния мир, стабилност и благополучие", добави той.

По-късно Моди публикува снимка в социалната мрежа "Екс" на себе си и руския президент в бронираната руска лимузина "Аурус" , използвана от Путин.

Междувременно китайският президент призова лидерите от ШОС да използват своя "мегамащабен пазар", докато Путин демонстрира подкрепата си за амбицията му за нов глобален ред в областта на сигурността и икономиката, което представлява предизвикателство към САЩ.

"Трябва да се застъпим за равноправна и подредена мултиполяризация на света, приобщаваща икономическа глобализация и да насърчаваме изграждането на по-справедлива и равноправна система за глобално управление", заяви той. "Трябва да използваме предимството на мегамащабния пазар, да подобрим нивото на търговията и да улесним инвестициите", добави Си, призовавайки блока за сътрудничество, включително в сферите на енергетиката, инфраструктурата, науката, технологиите и изкуствения интелект.

Китайският президент каза още, че партньорите в ШОС трябва да "се противопоставят на манталитета на Студената война и конфронтацията между блокове" и да подкрепят многостранните търговски системи. Това беше очевиден удар срещу митническата война на Тръмп, която непропорционално засегна икономики като Индия, върху чийто износ бяха наложени мита от 50% през последната седмица.

Китай осигури 2 млрд. юана (280 млн. долара) безплатна помощ за страните членки тази година и още 10 млрд. юана заеми за банков консорциум на ШОС, добави Си.

По време на форума на ШОС страните членки се изказаха за необходимостта от реформиране на ООН, така че организацията да се адаптира към съвременната реалност, отбеляза ТАСС. Те подписаха и споразумение за създаването на Универсален център за противодействие на предизвикателствата и заплахите пред сигурността на страните-членки на ШОС и споразумение за Антинаркотичния център на организацията.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хех

    19 22 Отговор
    Като не щеш да се разширява на изток, ще се разшири на запад... от Аляска!

    13:05 01.09.2025

  • 2 Финландия и Швеция стигат

    37 26 Отговор
    путин сам разшири НАТО, къв му е проблеча сега ? :)))

    Коментиран от #14

    13:06 01.09.2025

  • 3 604

    18 12 Отговор
    Любов ли бе да я опишеш...и се хванали за ръце е изпушили мухорката на мирът...

    13:08 01.09.2025

  • 4 Прав е

    27 17 Отговор
    Не елиминираш ли причините и не изхвърлиш ли агресивният и вреден за света съюз НАТО от Украйна завинаги, то войната ще е само временно прекратена.

    13:08 01.09.2025

  • 5 аааа

    21 33 Отговор
    Да напомня на всички промити руски тикви, че допреди СВО в Украйна изобщо не се споменаваше за членство в НАТО.

    Коментиран от #21, #38, #63, #75

    13:09 01.09.2025

  • 6 А с Финландия и Швеция

    23 5 Отговор
    Ко праим?

    Коментиран от #8

    13:09 01.09.2025

  • 7 Точен

    15 16 Отговор
    Западът се о.ра...

    13:09 01.09.2025

  • 8 Финландия и Швеция

    23 18 Отговор

    До коментар #6 от "А с Финландия и Швеция":

    ще си берат плодовете на своята глупост и ще видят колко им е струвала в касичката на САЩ.

    Коментиран от #16, #69

    13:10 01.09.2025

  • 9 Сега и Австрия влиза

    21 15 Отговор
    в НАТО!
    Япония също заяви желание!
    Маскалия е обкръжена!

    13:11 01.09.2025

  • 10 ПЪРВОПРИЧИНАТА

    12 12 Отговор
    ЗА КРИЗАТА СИ ТИ...ЗНАЧИ ТЕБ ТРЯБВА ДА ЕЛИМИНИРАТ...САМ ГО КАЗА....

    13:11 01.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Брикс

    12 11 Отговор
    Мачка мърсулите
    Докара тия брюрократи до разпад

    13:13 01.09.2025

  • 14 отец Щирлиц

    15 6 Отговор

    До коментар #2 от "Финландия и Швеция стигат":

    Проблема не му е от сега а от 1989г нато се настани зорноволно в много държави. Да сте чули за референдум някъде.

    Коментиран от #77

    13:15 01.09.2025

  • 15 хххх

    10 12 Отговор
    Темата за украинско членство в НАТО започна да се обсъжда през 2023г. - повече от година след началото на СВО и повече от 9 години след руската окупация на Крим и Донбас. До тогава този въпрос никога не е повдиган от украински официални представители, нито е бил на дневен ред в украинското общество.

    Коментиран от #51

    13:15 01.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Факти

    16 14 Отговор
    Путин не обели нито дума за Финландия, която му лепна 1340 км натовска граница. Няма такъв клоун.

    Коментиран от #30, #47

    13:15 01.09.2025

  • 18 Не може

    12 10 Отговор
    да се “разширяваш на изток” и да се правиш на приятно разсеян.
    Кое не разбирате и как по-ясно да ви се обясни?

    13:16 01.09.2025

  • 19 Тома

    17 6 Отговор
    Забравяте джентълменската дума на краварите да не се разширява нато на изток но всички знаем колко си държат на думата след като си вземат своето

    13:16 01.09.2025

  • 20 хихи

    9 6 Отговор
    Мърсола изтече в канала с нея Боко и Шиши....

    13:17 01.09.2025

  • 21 Не четеш

    11 6 Отговор

    До коментар #5 от "аааа":

    ,, През 2019 г. Украйна прие поправка в Конституцията си,която отвори пътя за пълноправно членство в НАТО и ЕС.”

    13:18 01.09.2025

  • 22 Иванова

    11 14 Отговор
    Е, добре другарю Путин, но по повода Ви като извънредна, вероятно твърде спешна новина, че разширението на НАТО трябва да бъде спряно - та къде остава всъщност за Вас, самоопределението на всяка държава ?! Това не е явно във Вашата идеология. Това понятие "свобода" в Русия и руснаците, недобрали се да почувстват как живеят хората в други демокрации, западни, е силно видоизменено и Ви върши чудесна работа в пропагандата и Вашата диктатура.

    Коментиран от #34, #43

    13:18 01.09.2025

  • 23 Факти

    13 14 Отговор
    НАТО не анексира. Държавите сами се натискат да влязат в НАТО и причината е руската агресия. Русия създаде НАТО и Русия го разширява. Докато Русия не стане нормална държава мир няма да има.

    Коментиран от #28, #33, #82

    13:20 01.09.2025

  • 24 Инж1

    10 4 Отговор
    А Швеция и Финландия??? Що не нападнат и тях!?!?! Ей така - да има движуха!?!?!?!?

    Коментиран от #26, #27

    13:20 01.09.2025

  • 25 ВОДКА КАЗАЧОКОВ

    10 5 Отговор
    ВСЯКА ДЪРЖАВА РЕШАВА ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА .НАМЕСА НЕ Е ДОПУСТИМА.

    13:21 01.09.2025

  • 26 Защото САЩ

    14 4 Отговор

    До коментар #24 от "Инж1":

    не направи преврати в Швеция и Финландия и не спонсорира терористичен и фашистки режим там. А плода на своята глупост ще осъзнаят сами след известно време.

    Коментиран от #31

    13:22 01.09.2025

  • 27 Факти

    9 7 Отговор

    До коментар #24 от "Инж1":

    Не могат да ги нападнат защото вече са в НАТО. То на Путин това му е проблемът - една държава като влезе в НАТО и вече не може да я нападне.

    13:23 01.09.2025

  • 28 Пропагандата

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Факти":

    винаги има за цел глупака.

    13:23 01.09.2025

  • 29 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    5 5 Отговор
    Договорите на московския цар, който и да е той, не струват и 2 копейки.
    С терористи не се преговаря, не се договаря, терористите се изчистват като плевели.

    13:24 01.09.2025

  • 30 1234

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Факти":

    Границата е в съвсем друга посока и далеч от Москва...
    По територия два пъти по малка от Украйна по население няколко пъти... Никаква заплаха...

    Коментиран от #44

    13:24 01.09.2025

  • 31 Факти

    7 7 Отговор

    До коментар #26 от "Защото САЩ":

    Русия като направи преврат в България и инсталира марионетен престъпен комунистически режим защо не я критикувате, а й се кланяте? Май ви тресе Стокхолмския синдром и се влюбихте в похитителя.

    Коментиран от #36

    13:26 01.09.2025

  • 32 Историк

    11 11 Отговор
    Путин Няма право на мнение за НАТО, защото няма нищо общо. НАТО пази света от Путин сега и е създадена за опазване на света от заплахата Русия. От 24.02.2022 г. това стана нагледно ясно. Ако Украйна беше приета в НАТО, Путин нямаше да я нападне. 4 години прави провокации на територии на страни членки на НАТО и тероризира света. Стига вече с НАТО, КГБ винаги обвинява друг за престъпленията си. За тях Украйна не е държава и са решили да я изпепелят. Това е искал и Сталин. В Путин са преродени Хитлер и Сталин и НАТО няма вина за това.

    Коментиран от #40

    13:27 01.09.2025

  • 33 хихи

    9 2 Отговор

    До коментар #23 от "Факти":

    Първо нас ни излъгаха, че да ни приемат в ЕС и да потекат реки мед и масло трябва задължително да сче член на НАТО...Три лъжи..
    Малта не е член на НАТО и е член на на ЕС и меда и маслото са на лице...
    Малта си плаща за сигурността на Великобритания... Не е сигурно, че ако направим оферта на САЩ или Великобритания няма да ни излезне по на сметка...

    13:27 01.09.2025

  • 34 Констатация

    9 0 Отговор

    До коментар #22 от "Иванова":

    НАТО е единственият военен алианс. Няма друг създаден на Изток ,за да се противопоставя на НАТО.

    13:28 01.09.2025

  • 35 Ми то

    3 1 Отговор
    Натютю е съъзадено преди Варшавскиа договор, неграмотний, като негов оттовор.

    13:28 01.09.2025

  • 36 Ти ко не разбра

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "Факти":

    Защото САЩ не направи преврати в Швеция и Финландия и не спонсорира терористичен и фашистки режим там. А плода на своята глупост ще осъзнаят сами след известно време.

    13:28 01.09.2025

  • 37 Ми че НАТО...

    5 3 Отговор
    Се разшири вече.В съюза влезнаха Швеция и Финландия.Така границата на русия с НАТО стана с 1600 км. повече от преди заради войната.Отделно Европа се превъоръжи.И така кой спечели от тази война.Ще речеш,че путин е натовски шпионин.

    Коментиран от #41

    13:28 01.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Пончо

    7 3 Отговор
    В смисъл - премахваме агресора /Русия/ и първопричината за войната изчезва.
    Или надробяваме агресора на няколко държави и така той си се занимава със себе си,
    а Украйна се развива според избора си

    Коментиран от #42

    13:29 01.09.2025

  • 40 Нато глупако

    9 2 Отговор

    До коментар #32 от "Историк":

    е агресивен и вреден за света съюз. За да има НАТО, трябват войни.

    13:30 01.09.2025

  • 41 Кой спечели ли

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ми че НАТО...":

    САЩ спечели и продължава да печели за сметка на Украйна и Европа.

    13:31 01.09.2025

  • 42 И на следващата война

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Пончо":

    на агресора САЩ кой ще премахваш? Прости тро...

    13:32 01.09.2025

  • 43 Айде бе

    10 0 Отговор

    До коментар #22 от "Иванова":

    Как го разбираш самоопределението? Като организираш преврат давайки 5 млрд. долара за него? Хайде не ми се правете на приятно разсеяни.

    13:32 01.09.2025

  • 44 Факти

    9 5 Отговор

    До коментар #30 от "1234":

    Литва е на същото разстояние от Москва и е от 20 години в НАТО. Финландия е на една крачка от Петербург. НАТО не е никаква заплаха за Русия. Само истински uguom може да вярва, че някой ще нападне държавата с най-големия ядрен арсенал на света. Путин си измисля извинения за войната, която е 100% завоевателна.

    Коментиран от #46, #67

    13:36 01.09.2025

  • 45 Ветеран от Протеста

    2 6 Отговор
    ШОС е организация създадена преди всичко , за да попречи на държавите от ОНД и бивши соц републики да се измъкнат от пипалата на руската зависимост.От държави с Тоталитаризъм и Диктатура , да се превърнат в Демокрации ...Всичко останало е демагогия ,пропаганда и риторика !!!

    Коментиран от #49

    13:37 01.09.2025

  • 46 Е що ви изкарват тогава

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "Факти":

    Това е достатъчно показателно, че Русия е права. Никой не се занимава с лъжи и пропаганда срещу Русия за спорта.

    13:38 01.09.2025

  • 47 Финландия отдавна

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Факти":

    е капиталистическа държава. Проблемът с Украйна са километрите петролопроводи и газопроводи,през които Русия продаваше на Европа ресурси.А и Крим с неговата военноморска база не е във Финландия.

    Коментиран от #59

    13:41 01.09.2025

  • 48 Вие сте бунаци

    4 6 Отговор
    Всички европейски страни се страхуват от агресивната Русия.Ще ни нападне при първа възможност! Да сте чули някой (освен Тайланд) да се страхува от Индия или Китай?Те нямат намерение да нападат никого.А Русия има.Затова е НАТО , да ни пази!

    Коментиран от #50

    13:41 01.09.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Пропагандата

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Вие сте бунаци":

    винаги има за цел глупака.

    13:43 01.09.2025

  • 51 Така ли?

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "хххх":

    Чети , чети ! В статията ти е написано -2019 г. поправка в конституцията за чл. в нато !!!

    13:43 01.09.2025

  • 52 Вангя

    4 2 Отговор
    НАТО ке се рашири до Урал.

    13:44 01.09.2025

  • 53 Зеленски

    2 3 Отговор
    Със смъртта на Путлер, проблемът ще се реши от само себе си...
    Дано само по-бързо се реши...

    Коментиран от #54

    13:44 01.09.2025

  • 54 Така е

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "Зеленски":

    Следващият направо ще занули Украйна.

    13:46 01.09.2025

  • 55 не може да бъде

    4 1 Отговор
    Забелязвате ли какво стана -на срещата в Китай дадоха възможност на Путин да легитимира тезата си за Украйна и НАТО -и той я легитимира -в целия останал свят без ЕС и НАТО!?!?Някой още ще каже ли че Путин и Русия са изолирани!?Интересно е че тази среща съвпада с разразяващата се политическа криза във Франция и Великобритания и сриването на доверието към правителството в Германия!?По-удобен момент просто не можеше да бъде избран!?...Украинците отдавна трябваше да си зададат въпроса -а оти ги ручахме жабетата!?А сега ще им дадат да ручат много по-неприятни/трудни за преглъщане неща !?

    13:46 01.09.2025

  • 56 Боб Чорба

    4 5 Отговор
    НАЛИ НАТО Е ОБЕДИНЕНИЕ НА НЯКОЛКО ДЪРЖАВИ ЖЕЛАЕЩИ МИР И ВОЕННО ОБЩО ЗА ОПАЗВАНЕ НА МИРА ВЪВ ВСЯКА ЧЛЕНКА ДЪРЖАВА В НАТО. РУСЧУКА КАКВО СЕ ПЛАШОИ? ЧЕ НЯМА ДА НОЖЕ ДА НАПАДА ДАРЖАВИ ЧЛЕНКИ В НАТО ЛИ ЛИ ???

    13:46 01.09.2025

  • 57 ПУТИН

    4 2 Отговор
    Китай и НАТО да се разберат, къде в Сибир ще са китайските бази и къде базите на НАТО.

    13:47 01.09.2025

  • 58 Абе

    6 1 Отговор
    Финландия и Швеция не бяха само формално във военния блок. В случай на агресия, Руската федерация би се справила с тях лесно и грубо. С Украйна е съвсем различно. Срещу Украйна Кремъл никога не би използвал оръжия за масово унищожаване, тъй като там населението е предимно руско.

    13:48 01.09.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Класически комунист лъжец Путин

    2 1 Отговор
    А вече и фашист. Диктатор и убиец на сънордтиците му,роби

    Коментиран от #62

    13:52 01.09.2025

  • 61 Кой ще нападне САЩ

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Факти":

    че стана кубинската криза? Същото е и сега. Няма как двете световни сили да си разполагат ракетите до границите.

    Коментиран от #71

    13:53 01.09.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Цък

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "аааа":

    Боклук. Край с толеранса към продажниците и лъжците

    13:53 01.09.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Смесваш вътрешната политика

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Факти":

    на Русия със световната геополитика.Вероятно и доктрината Улфовиц не ти говори нищо.И както винаги се случва, обидите и липсата на аргументи вървят ръка за ръка.

    13:57 01.09.2025

  • 66 да питам

    0 0 Отговор
    Що лошад е толкова унил ?

    14:01 01.09.2025

  • 67 Дика

    3 3 Отговор

    До коментар #44 от "Факти":

    Войната за Русия е начин на живот. Путин организира тази срещу Украйна щото видя че вътре в страната положението става все по зле, опозицията започна да се засилва, пияндурниците по цял ден се наливат и нищо свестно не се произвежда и тоя им намери работа. Няма излизане от средновековието там.

    Коментиран от #72

    14:01 01.09.2025

  • 68 руzко = боклук

    1 0 Отговор
    голям глупак да не знеа че който иска в нато може да влезне...

    14:05 01.09.2025

  • 69 ха ха хаааа

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Финландия и Швеция":

    В класиката на ЕС и НАТО , дрънкат много замразени рубли и копейки 😉

    14:05 01.09.2025

  • 70 Чичак

    1 0 Отговор
    Даже и не подозира че единственият начин да се спасят от Украйна е Русия да влезне в НАТО.
    Другия вариант е Украинско Китайска граница

    14:05 01.09.2025

  • 71 Факти

    1 3 Отговор

    До коментар #61 от "Кой ще нападне САЩ":

    Кое му е същото? САЩ не окупираха и не анексираха Куба. Просто спряха да търгуват с нея. Фашистът Путин като направи СЪЩОТО с Украйна тогава разправяй, че "сега е същото"? Нищо не е същото. Русия дори не е държава. Това е ОПГ на Путин.

    Коментиран от #74, #76

    14:07 01.09.2025

  • 72 Пропагандата

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "Дика":

    винаги има за цел глупака.

    14:08 01.09.2025

  • 73 Ха ХаХа

    0 0 Отговор
    Като помиришат разцъфналите Орешници,веднага ще бъде рен въпросът

    14:08 01.09.2025

  • 74 Отдавна

    0 1 Отговор

    До коментар #71 от "Факти":

    Ди в гробищата не мучи бе краво ялова

    14:09 01.09.2025

  • 75 Единствено

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "аааа":

    Още през 2008;)

    14:11 01.09.2025

  • 76 САЩ блокира Куба

    0 1 Отговор

    До коментар #71 от "Факти":

    Руска ракета сваля разузнавателен U2 над Куба, след което се състоят тайни преговори между Хрушчов и Кенеди. САЩ се съгласява да не напада повече Куба и Русия изтегля ракетите си. Също САЩ е трябвало да изтегли ракетите от Турция, но отново излъгва.

    Коментиран от #79

    14:14 01.09.2025

  • 77 Бай До Гай

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "отец Щирлиц":

    Какъв референдум бе пич. Нали изборите за парламент са точно този референдум.

    А като гласуваха конституцията след 1989 ти що не каза, че не искаш правителство и парламент да те представляват, а???

    14:17 01.09.2025

  • 78 Ти па кой беше?!

    0 0 Отговор
    Я марш оттук и повече да не си ми се мяркал!

    14:19 01.09.2025

  • 79 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "САЩ блокира Куба":

    В следствие на карибската криза САЩ НЕ напада Куба, НЕ окупира Куба и НЕ анексира части Куба - това го прави фашистът Путин в Украйна. НИЩО НЕ Е СЪЩОТО.

    Коментиран от #80

    14:20 01.09.2025

  • 80 Фашистите са в Украйна

    0 1 Отговор

    До коментар #79 от "Факти":

    Там горяха хора, репресираха и ги събират от улицата като пушечно месо. Иначе САЩ многократно напада Куба преди това.

    Коментиран от #81

    14:22 01.09.2025

  • 81 Тихо прадляк!

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Фашистите са в Украйна":

    Некомпетентен си.

    Коментиран от #83

    14:25 01.09.2025

  • 82 Смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Факти":

    Е как живеят хората на Запад в рецесия и гей паради

    14:25 01.09.2025

  • 83 Е що се обаждаш тогава

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Тихо прадляк!":

    Ходи да четеш, за да си компетентен и да не те ползва пропадналият запад за евтин глу....

    14:26 01.09.2025

