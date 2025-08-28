Новини
Свят »
Украйна »
Готови ли са хората в Донбас да се откажат от територии?
  Тема: Украйна

Готови ли са хората в Донбас да се откажат от територии?

28 Август, 2025 23:02 1 086 34

  • украйна-
  • донбас-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • покровск

"Днес Путин иска Донецка област, утре ще поиска Лвов, а после и Киев."

Готови ли са хората в Донбас да се откажат от територии? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Тук всеки ден се водят сражения: руски части се опитват да обкръжат и превземат Покровск, а украинската армия прави всичко възможно, за да отблъсква атаките им. В отбраната на тази стратегическа позиция участва и подразделението на Алексей – офицер на батальон от 14-а оперативна бригада на Националната гвардия на Украйна.

Отбраната на Покровск: пълно изтощение

Руски дронове, включително такива с оптични влакна, контролират пътя, така че всяко движение е опасно. Това затруднява изключително снабдяването на частите с провизии и боеприпаси, както и евакуацията на ранените и загиналите. "Не е възможно веднага да приберем телата от бойното поле – понякога се налага да чакаме по-благоприятни метеорологични условия, когато видимостта е по-лоша. Защото е глупаво да извадиш едно тяло, но да загубиш още десетина бойци", обяснява офицерът.

През последния месец Алексей е забелязал още една промяна в тактиката на руснаците: те влизат с мотоциклети в окупираните села, събират се по тези места, разпределят се и на малки групи тръгват към украинските позиции. "Ако успеят да се укрепят там, това е успех за тях", казва Алексей.

Докато вниманието е съсредоточено на едно място, следващата малка група се придвижва към друга позиция. "През деня имаме по 5-6 смени на позициите и нашите войници просто не смогват да ги отблъскват", допълва той.

"Неправилно е да се отстъпват територии, за да спре войната"

Руската армия е осъществила пробив на североизток от Покровск и бързо се придвижва към Добропиля. Въпреки че междувременно украинските военни освободиха няколко селища, районът е подложен на постоянен обстрел и опустява все повече - всеки ден тук евакуират хора, които бягат от руските авиобомби и дронове. "Вярвах много в преговорите, чаках всяка дата. Но сега разбирам, че това е безполезно. Вече съм отчаяна", казва Наталия от Добропиля, с която се срещаме в селище в Донецка област, превърнато в сборен пункт за евакуираните.

"Смятам, че не е правилно да отстъпим територии, за да спре войната. Въпреки че те така или иначе ни се отнемат – разрушават и унищожават всичко и няма никакви гаранции, че тази територия някога ще бъде възстановена", добавя жената. Синът ѝ е военен, бил е ранен и в момента е демобилизиран.

Татяна работи в един от медицинските пунктове по Краматорското направление. Анестезиоложката потвърждава, че украинските военни страдат от тежко изтощение. Понякога при тях докарват войници, които в продължение на месеци не са напускали бойните си позиции.

В медицинския център не се усеща нищо от това, че са започнали някакви мирни преговори. Военните медици следят новините, но се опитват да не се разсейват от събития, на които не могат да повлияят. "Надявам се на най-доброто", казва Татяна, чието внимание изцяло е насочено към оказването на помощ на пострадалите.

Украински бойци: "Няма да им позволим да минат оттук"

"Как ще се проведат преговорите, е въпрос към висшето ръководство на нашата държава. Нашата задача е да сдържаме врага и ние я изпълняваме", казва военнослужещ от 56-а мотопехотна Мариуполска бригада, участваща в отбраната на Часов Яр. Той потвърждава, че в момента украинците не изпълняват щурмови, а само отбранителни задачи: "Само отбрана, задържане на противника. Нашата задача е да не ги допуснем да напреднат даже и със 100 метра", казва военният с позивна Стингър.

По данни на Генералния щаб на украинската армия по Краматорското направление, включващо и района на Часов Яр, се извършват по около десетина нападения на ден.

Има и случаи, когато руските части успяват да пробият украинската отбранителна линия, защитавана от ротата на Стингър. Според военния офицер това се дължи на факта, че руснаците хвърлят в това направление огромни количества жива сила и оръжия, а украинците се опитват да запазят живота на войниците и когато възникне критична ситуация се изтеглят на по-безопасни позиции.

"Днес искат Донбас, а утре Лвов?"

Едновременно с настъплението на фронта руската армия засилва обстрела в тила. Преди седмица над 40 управляеми авиационни бомби поразиха цели в района на Краматорск - най-големия от градовете в Донецка област, които остават под украински контрол. Трима души бяха ранени. След руски обстрел беше разрушена и пететажна сграда в центъра на града – тогава загинаха шестима души, 11 бяха ранени.

Пенсионерката Валентина, чиято дъщеря е пострадала при обстрела, не вярва, че войната може да приключи с мирни преговори. "В същия ден, 15 август, когато започнаха преговорите (срещата между Путин и Тръмп в Аляска – бел. ред.), обстрелваха Славянск, където живее другата ми дъщеря. Какви мирни преговори са това?", възмущава се възрастната жена.

Жителите на Краматорск, с които ДВ разговаря, в по-голямата си част не подкрепят териториални отстъпки в замяна на прекратяване на огъня. "Днес той иска Донецка област, утре ще каже да му дадем Лвовска област, а след седмица може да поиска и Киев", посочва пенсионерът Олег. "В никакъв случай", отговаря пенсионерката Зоя. "Аз съм украинка, обичам Донбас. Колко кръв вече бе пролята, колко хора загинаха... И моят син воюва."

Василий, мъж на средна възраст, разсъждава така: "Защо ни е нужна тази област, ако толкова много хора са загинали? Били ли сте на линията на сблъсъка? Аз дойдох оттам - всичко е разрушено, вече няма нищо."

Заедно със съпругата си той е напуснал родното си село в Константиновския район, към което настъпва руската армия. "На Путин не може да се вярва", продължава Василий. "Не знам какво трябва да направи светът, за да спре това. Знам, че на Зеленски му е трудно, много трудно. Това е много сериозно решение."

Местните жители се затрудняват да отговорят на въпроса какви гаранции могат да предпазят Украйна от повторна руска агресия. "Нашата гаранция за сигурност е във военното ни присъствие на цялата територия на страната", казва пенсионерът Николай. А Светлана, жена на средна възраст, не вярва в силата на каквито и да било гаранции. "Защото не съм видяла реална подкрепа за войната", казва тя.

"За какво умряха толкова много момчета!?"

Ярослав е млад украинец, който следи преговорите. "Много мислех за това", казва той за териториалните отстъпки. "Но стигнах до извода, че лично аз не съм готов да се откажа от Краматорск и Донецка област. Защото за какво тогава загинаха толкова много момчета в Донбас?".

В същото време Ярослав признава, че мирните преговори са неизбежни. "Всяка война завършва с преговори. Който не познава историята си, е обречен историята да се повтори", казва младият мъж.

Автор: Анна Андреас Соколова


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    30 3 Отговор
    Хората в Донбас нито се отказват от територии , нито ги губят ! Само Зелю ще наддава цугтромбоните !!!

    23:05 28.08.2025

  • 2 Давайте братушки!

    28 5 Отговор
    Украйна трябва да бъде освободена от хунтата на зеленски. Всичко друго е капитулация на русия пред врага. Какво значи мир с враг в къщата?

    23:05 28.08.2025

  • 3 иван костов

    31 4 Отговор
    Хората в Донбас отдавна се присъединиха към Русия! Тия от ДВ не са ли го чували?

    23:09 28.08.2025

  • 4 ха-ха

    24 3 Отговор
    Сдържат укрите , ама не удържат ...Укрията се смалява с всеки изминал ден , а солдатите вече са на изчезване . От близо 4 години горките рамбовци са в поза партер - все нападат , а все нападнати остават .

    23:10 28.08.2025

  • 5 Поправка

    26 2 Отговор
    Готови ли са хората в Донбас да се откажат от фашистка украйна?

    Да, с две ръце.

    23:10 28.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Готови са 100

    15 3 Отговор
    Процента

    23:12 28.08.2025

  • 8 Хаха

    5 24 Отговор
    Рушагите засмукаха водица в Украйна.

    Коментиран от #15

    23:12 28.08.2025

  • 9 Хмм

    22 5 Отговор
    само Олег и Ярослав са украински имена, Алексей е руско, украинското е Олексий, Николай е руско, украинското е Микола, разбираемо е - в Донбас живеят руснаци.

    23:13 28.08.2025

  • 10 Българин

    8 6 Отговор
    Няма българин, кой ще тръгне да защитава Делиормана или Родопите. Всички нормални хора искат мир, дори с цената на отстъпки! Всичко друго си е откровен фашизъм!

    23:13 28.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 смотань бандерец..

    21 1 Отговор
    На дойче велето-урсулците му плащат да хвали кiевската хунта-колко готино се отбранява

    23:16 28.08.2025

  • 13 чекисть..

    12 1 Отговор

    До коментар #11 от "Газ":

    Видиш ли бг.бандерец у гьоло,потом сверху и мини на другио бряг

    23:17 28.08.2025

  • 14 стоян георгиев

    3 21 Отговор
    Славната украйнска армия ще отблъсне врага и той ще капитулира. Европа ще заплати всичко по възстановяването, защото Европа това е Украйна. Без нейната славна армия всички щяха да са под руския ботуш и да се кланят на императора Путин.

    Коментиран от #16

    23:23 28.08.2025

  • 15 болгарин..

    15 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хаха":

    А пък бг-тата купуват вода с купони у плевенско,оти двата плондера казват че немат пари за язовири и сондажи а за бандерците имат,даже наредили на бдежето да приюти и да храни овдовелите бандерки по техните станций и они сега са вътре с млни лева

    23:24 28.08.2025

  • 16 хикочко..

    12 2 Отговор

    До коментар #14 от "стоян георгиев":

    И на тоо почна да му клопа..клепалото

    Коментиран от #19

    23:26 28.08.2025

  • 17 стоян георгиев

    4 16 Отговор
    Света се крепи в треперещите ръце на лидера Зеленски. Той показа на целия свят какво е гордост, доблест и чест. Облечен бедно, но покрит с мантията на славата той носи надежда и мир. Не мога да не се преклоня пред такъв герой.

    Коментиран от #32

    23:27 28.08.2025

  • 18 стоян георгиев

    4 15 Отговор
    България скърби с Украйна на днешния ден. Поклон на геройте от Нато, които жертваха живота си за свободата на Европа и целия свят.

    Коментиран от #20

    23:30 28.08.2025

  • 19 стоян георгиев

    3 8 Отговор

    До коментар #16 от "хикочко..":

    Аз съм роден без клепало. Запази минута мълчание в памет на загиналите герой и деца.

    Коментиран от #25

    23:31 28.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ветеран от протеста

    11 1 Отговор
    Няма мой да ги пита хората в Донбас какво искат ,да би мирно седяло не би се в чудо видяло .Победителят взема каквото си поиска .

    23:36 28.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Никой

    11 1 Отговор
    Но - Украйна губи - това няма как. Няма какво да се направи всъщност - дотука бяха. Случва се на всеки - имаш - ама от алчност.

    Искаш още нещо и - то се пука балончето на късмета. Украйна не трябваше да се ориентира към НАТО - това вече преля чашата.

    23:37 28.08.2025

  • 24 оня с кола

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Газ":

    Няма нужда от лопата ,лесно е -един сап зад врата дженди и да се обаждат на погребална агенция Елит Пунчеви .

    23:38 28.08.2025

  • 25 хихочко..

    10 1 Отговор

    До коментар #19 от "стоян георгиев":

    Бравос на бандерците,те успяха да свалят один из девети искандера..а отломките му без да искат паднаха в/у десет етажна сграда..те са си виновни за десетките косвени цивилни жертви..

    23:39 28.08.2025

  • 26 Гориил

    5 1 Отговор
    Странни хора от Донбас се мобилизираха в Житомирска и Виническа области на Украйна.

    23:40 28.08.2025

  • 27 Геренски

    7 4 Отговор
    През нощта Украйна нанесе удари по два руски нефтопреработвателни завода – Новокуйбишевския и Афипския. И на двата обекта избухнаха мащабни пожари.

    Свидетели съобщават за 12–17 попадения на дронове върху територията на предприятието.

    По оценки, представени от командира на Силите за безпилотни системи Роберт „Мадяр“ Бровди, само през изминалата нощ руснаците са загубили 4,7% от нефтопреработвателните си мощности.

    Куйбишевският НПЗ е преработвал 2,5% от руската нефтена продукция, а Афипският – 2,2%.

    По Куйбишевския НПЗ е нанесен удар от 14-и полк на СБС съвместно със ССО на Въоръжените сили на Украйна, а по Афипския – от 14-и полк съвместно с ГУР на Министерството на отбраната.

    По думите на „Мадяр“, общо за две седмици през август руснаците може да са загубили до 21% от своите нефтопреработвателни мощности.

    Още едно видео от пожара в Куйбишевския нефтопреработвателен завод показва мащаба на атаката – очевидец твърди, че ударът е продължил два часа с множество попадения.

    23:42 28.08.2025

  • 28 Пенка от България

    9 1 Отговор
    Ми то хубаво,ма да не поиска и Берлин,кво ща ви правиме тогава?

    23:43 28.08.2025

  • 29 Ами

    10 1 Отговор
    хората в Донбас чакат руските освободители

    Коментиран от #30

    23:46 28.08.2025

  • 30 Фори

    0 7 Отговор

    До коментар #29 от "Ами":

    Хората в Донбас чакат вода в бидони два пъти седмично.

    Коментиран от #31

    23:53 28.08.2025

  • 31 И ние в

    7 0 Отговор

    До коментар #30 от "Фори":

    Плевен сме така. Даже по- зле, и то без война.

    23:56 28.08.2025

  • 32 Пак съм Пенка от България

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "стоян георгиев":

    Бе що не ходиш се прегледаш, ако не са Щатите,къв зеленски бе

    00:01 29.08.2025

  • 33 ЗАЩОТО

    2 0 Отговор
    ХОРАТА В ДОНБАС ВИНАГИ СА СЕ ЧУВСТВАЛИ ...............РУСНАЦИ

    00:11 29.08.2025

  • 34 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    ГАЗОПРОВОДИТЕ И НЕФТОПРОВОДИТЕ МЕЖДИ
    УНГАРИЯ И РУСИЯ
    ЩЕ МИНАВАТ ПО РУСКА ТЕРИТОРИЯ:))
    .....
    А ЗА НАС Е ВАЖНО ДА УРЕДИМ ГРАНИЦАТА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ ДА СИ Е ПАК ПО РЕКА ДУНАВ
    ......
    АКО УДАРИМ СЪЮЗНИЦИТЕ ОТ НАТО РУМЪНЦИТЕ,
    БРАТУШКИТЕ ЩЕ НИ ПРАТЯТ ВЪЗДУШНО ПОДКРЕПЛЕНИЕ :)

    00:11 29.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания