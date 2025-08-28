Мерц: Очевидно няма да има среща между Зеленски и Путин

Германският канцлер Фридрих Мерц каза, че вече не очаква среща между руския президент Владимир Путин и украинския лидер Володимир Зеленски в близко бъдеще, съобщи ДПА, предаде БТА.
По време на среща с френския президент Еманюел Макрон в лятната му резиденция във Форт дьо Брегансон на Лазурния бряг, Мерц заяви, че двамата лидери са обсъдили дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна.
"Днес трябва да се занимаем отново с този въпрос, като се има предвид, че очевидно няма да има среща между президента Зеленски и президента Путин", отбеляза той.
Това е "различно от договореното между президента Тръмп и президента Путин миналата седмица, когато бяхме заедно във Вашингтон", каза още Мерц.
След телефонния си разговор с руския лидер в началото на миналата седмица Тръмп обяви, че Путин е дал съгласие за среща със Зеленски.
Впоследствие Москва говори само за готовност да пренесе предишните двустранни мирни преговори на по-високо ниво. Кремъл е обвинен в тактика на забавяне от Украйна и нейните съюзници, отбелязва ДПА.
Германският външен министър Йохан Вадефул, който е скептичен по отношение на готовността на Москва да преговаря, по-рано изрази подобно мнение като това на Мерц. "Имам най-големи съмнения, че в обозримо бъдеще ще има преговори между Русия и Украйна", каза вчера той пред германското сп. "Фокус".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ще има, ше има!
23:23 28.08.2025
2 Лена
с Путин!!!
23:24 28.08.2025
3 Хайо
23:24 28.08.2025
4 Ффф
23:26 28.08.2025
5 Давайте братушки!
23:27 28.08.2025
6 Пич
23:27 28.08.2025
7 Никой
Без фашизъм и без някакви идеологии, много отвориха човките Украйна специално - хем не им се работи - хем други работи.
23:27 28.08.2025
8 МирО
23:28 28.08.2025
9 Анонимен
23:30 28.08.2025
10 Очевидно Мерц
23:31 28.08.2025
11 УдоМача
23:31 28.08.2025
12 не не няма да има
23:32 28.08.2025
13 Колко мало....
че още да не сте разбрали,
че среща НЯМА ДА ИМА !!!
23:32 28.08.2025
14 Истинския Професор Герджиков
23:32 28.08.2025
15 Очевидно трябваше да разберем
23:33 28.08.2025
16 + за фотографа
23:35 28.08.2025
17 Мерц:
23:35 28.08.2025
18 Гориил
23:36 28.08.2025
19 Mими Кучева🐕🦺
23:38 28.08.2025
20 аз друго не мога да разеба
23:40 28.08.2025
21 Ъхъъъъъ ..."лидери" а?
23:41 28.08.2025
22 Крива нациска
23:43 28.08.2025
23 Жреца на Ботунеца
Коментиран от #26
23:43 28.08.2025
24 стоян георгиев
23:44 28.08.2025
25 Гориил
23:48 28.08.2025
26 хАйши гадателката
До коментар #23 от "Жреца на Ботунеца":На три, на три ще е.....
Три дена, три седмици, три месеца....
третия пръст 🖕😁
23:48 28.08.2025
27 С КОГО , ЗА КАКВО ??С ЦИРКАДЖИЯТА ЛИ?
23:48 28.08.2025
28 Иван
23:51 28.08.2025
29 Абе
23:52 28.08.2025
30 Опа
Коментиран от #32
23:58 28.08.2025
31 Удри
23:59 28.08.2025
32 Бай Ставри
До коментар #30 от "Опа":Ако някой друг беше на мястото на Путин
слънцето вече щеше да е изгряло от Изток.
00:06 29.08.2025
33 ПО ТОЧНО
00:07 29.08.2025
34 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР
00:10 29.08.2025
35 Иван
00:18 29.08.2025