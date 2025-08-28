Новини
Мерц: Очевидно няма да има среща между Зеленски и Путин
  Тема: Украйна

Мерц: Очевидно няма да има среща между Зеленски и Путин

28 Август, 2025 23:21

Тръмп обяви наскоро, че руският президент Путин е дал съгласие за среща със Зеленски

Мерц: Очевидно няма да има среща между Зеленски и Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Германският канцлер Фридрих Мерц каза, че вече не очаква среща между руския президент Владимир Путин и украинския лидер Володимир Зеленски в близко бъдеще, съобщи ДПА, предаде БТА.

По време на среща с френския президент Еманюел Макрон в лятната му резиденция във Форт дьо Брегансон на Лазурния бряг, Мерц заяви, че двамата лидери са обсъдили дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна.



"Днес трябва да се занимаем отново с този въпрос, като се има предвид, че очевидно няма да има среща между президента Зеленски и президента Путин", отбеляза той.

Това е "различно от договореното между президента Тръмп и президента Путин миналата седмица, когато бяхме заедно във Вашингтон", каза още Мерц.

След телефонния си разговор с руския лидер в началото на миналата седмица Тръмп обяви, че Путин е дал съгласие за среща със Зеленски.

Впоследствие Москва говори само за готовност да пренесе предишните двустранни мирни преговори на по-високо ниво. Кремъл е обвинен в тактика на забавяне от Украйна и нейните съюзници, отбелязва ДПА.

Германският външен министър Йохан Вадефул, който е скептичен по отношение на готовността на Москва да преговаря, по-рано изрази подобно мнение като това на Мерц. "Имам най-големи съмнения, че в обозримо бъдеще ще има преговори между Русия и Украйна", каза вчера той пред германското сп. "Фокус".



Оценка 3.3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще има, ше има!

    23 1 Отговор
    Ще има среща, след превземането на Киев и ако тоя не се гръмне по-рано.

    23:23 28.08.2025

  • 2 Лена

    20 1 Отговор
    Победен, нааассрааанн и наееваан да преговаря
    с Путин!!!

    23:24 28.08.2025

  • 3 Хайо

    20 1 Отговор
    Белия байрак или влизате във войната вие .Друго спасение няма .

    23:24 28.08.2025

  • 4 Ффф

    18 1 Отговор
    А добър ден мухльо наркоман

    23:26 28.08.2025

  • 5 Давайте братушки!

    19 1 Отговор
    Украйна трябва да бъде освободена от хунтата на зеленски. Всичко друго е капитулация на русия пред врага. Какво значи мир с враг в къщата?

    23:27 28.08.2025

  • 6 Пич

    21 1 Отговор
    Че кой би се срещнал с комедиант за сериозни неща ?! Защото Зелю президент не е !!!

    23:27 28.08.2025

  • 7 Никой

    14 1 Отговор
    Русия печели срещу фашистите и - защо да се спира - те трябва да се превърнат в едно подобно на Германия нещо.

    Без фашизъм и без някакви идеологии, много отвориха човките Украйна специално - хем не им се работи - хем други работи.

    23:27 28.08.2025

  • 8 МирО

    19 1 Отговор
    Единия е президент на Русия , а джуджето-шут какъв го раздава ,че иска среща???

    23:28 28.08.2025

  • 9 Анонимен

    18 0 Отговор
    Срещата между Сталин и Хитлер никога не се е състояла .

    23:30 28.08.2025

  • 10 Очевидно Мерц

    13 0 Отговор
    Очевидно.....

    23:31 28.08.2025

  • 11 УдоМача

    2 0 Отговор
    И ко??

    23:31 28.08.2025

  • 12 не не няма да има

    17 0 Отговор
    Но пък Мерци може да му оформят нов Нюрнбергдки процес? Щом пък не!

    23:32 28.08.2025

  • 13 Колко мало....

    13 0 Отговор
    .....умни трябва да сте ΕβροΜин ΔиΛите,
    че още да не сте разбрали,
    че среща НЯМА ДА ИМА !!!

    23:32 28.08.2025

  • 14 Истинския Професор Герджиков

    14 0 Отговор
    Какво само го търкаляте този въпрос като бръмбар ..йно.Попитайте НВ В Путин дали би желал да се срещне със Зельоньй Папугай ,човекът е учтив ,завършил е право и ще ви отговори учтиво със всички детайли .

    23:32 28.08.2025

  • 15 Очевидно трябваше да разберем

    11 0 Отговор
    Че и Макрон лятна резиденция във Форт дьо Брегансон на Лазурния бряг си бил имал ....

    23:33 28.08.2025

  • 16 + за фотографа

    5 0 Отговор
    Показателна снимка. Без коментар. Ще ме изтрият.

    23:35 28.08.2025

  • 17 Мерц:

    4 0 Отговор
    И днес трябва да се занимаем отново с този въпрос....

    23:35 28.08.2025

  • 18 Гориил

    11 0 Отговор
    Коренните причини за кризата не са отстранени. Войната ще продължи, докато Европа не бъде напълно изтощена.Най-новите оръжия на Русия ще смажат ресурсите на Брюксел. Руските колесни и верижни дронове влизат във войната, като се катерят по стени с телескопични захващащи устройства.

    23:36 28.08.2025

  • 19 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 0 Отговор
    А добър ден,какъв гениален извод!🥳🤣🤣🤣🤣🖕

    23:38 28.08.2025

  • 20 аз друго не мога да разеба

    6 0 Отговор
    От евреи, С евреи, към евреи, за евреи, само срещу славяни! Що ние плащаме сметките на световния ционизъм?

    23:40 28.08.2025

  • 21 Ъхъъъъъ ..."лидери" а?

    7 0 Отговор
    (Мерц заяви, че двамата лидери са обсъдили дипломатическите усилия..) .....аз вика лидера и другият лидер у Форт дьо Брегансон на Лазурния бряг направихме лидерско телефонно обаждане по лидерският телефон ...и да се знае че сме големи лидери

    23:41 28.08.2025

  • 22 Крива нациска

    12 0 Отговор
    кратуна !!!!!!

    23:43 28.08.2025

  • 23 Жреца на Ботунеца

    7 0 Отговор
    Предлагам да хвъляме боб да видим дали В Путин ще реши да се срещне със ДжууЛенски .

    Коментиран от #26

    23:43 28.08.2025

  • 24 стоян георгиев

    1 4 Отговор
    Колко е красив нашият президент, какъв горд поглед има. Путин за това се страхува от него само с един поглед и ще изгори.

    23:44 28.08.2025

  • 25 Гориил

    7 0 Отговор
    Първо руски термобарични бомби превърнаха позициите на украинските въоръжени сили в изгорена пустиня. След това нахлуха мобилни групи руски войски. След това всички оцелели къщи бяха сринати до основи с противоминни снаряди (хвърляни ръчно в прозорците на мазета и първи етажи). Останаха планини от руини и лунни пейзажи.

    23:48 28.08.2025

  • 26 хАйши гадателката

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Жреца на Ботунеца":

    На три, на три ще е.....
    Три дена, три седмици, три месеца....
    третия пръст 🖕😁

    23:48 28.08.2025

  • 27 С КОГО , ЗА КАКВО ??С ЦИРКАДЖИЯТА ЛИ?

    5 1 Отговор
    СЛЕД БЕЛИЯ БАЙРАК !!

    23:48 28.08.2025

  • 28 Иван

    5 0 Отговор
    Имаше среща между Роналд Рейгън и Осама Бин Ладен.

    23:51 28.08.2025

  • 29 Абе

    5 0 Отговор
    Някой знае ли тия двамата сега кой ги челастри?

    23:52 28.08.2025

  • 30 Опа

    1 5 Отговор
    Ако Путин спре войната руснаците ще си го убият сами защото ги набута много с тази война без да е постигнал нито една цел.

    Коментиран от #32

    23:58 28.08.2025

  • 31 Удри

    1 2 Отговор
    Путин превзе ли кииф?

    23:59 28.08.2025

  • 32 Бай Ставри

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Опа":

    Ако някой друг беше на мястото на Путин
    слънцето вече щеше да е изгряло от Изток.

    00:06 29.08.2025

  • 33 ПО ТОЧНО

    5 0 Отговор
    А МЕРЦавеца УСЕЩА ЛИ СЕ В КАКВА КАЛ ГАЗИ..........?

    00:07 29.08.2025

  • 34 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    0 0 Отговор
    всички богаташчета, бизнесменчета, прокурори, държавни чиновници, шефчета, уродлливвитe и гнyccннии дeцаа и цялата и жалкka poда ще пykkяссат като мpъccни nceтта, каквито са, и ще ги изядат чeppвeeитee и ще вoooннни на ppaзлoжeeннo!

    00:10 29.08.2025

  • 35 Иван

    0 0 Отговор
    Турските муслемски терористи от натовския завод край Киев ще имат среща с Аллах.

    00:18 29.08.2025

