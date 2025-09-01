Новини
Свят »
„Политико“: България е ключов доставчик на боеприпаси за Украйна
  Тема: Украйна

„Политико“: България е ключов доставчик на боеприпаси за Украйна

1 Септември, 2025 11:07 1 482 77

  • украйна-
  • боеприпаси-
  • българия-
  • политико-
  • урсула фон дер лaйен-
  • оръжия-
  • русия-
  • сопот-
  • вмз сопот

Инвазията на Русия в Украйна вдъхна нов живот на българската отбранителна промишленост

„Политико“: България е ключов доставчик на боеприпаси за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
БТА БТА

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен планира два пъти годишно да се прави преглед на инвестициите в отбраната на страните от Европейския съюз, пише в заглавие британският в. "Файненшъл таймс" по повод обиколката ѝ в няколко държави от ЕС, включително България, пише БТА.

Държавите членки на ЕС трябва да оценят пропуските във военните си способности и да изготвят планове за тяхното преодоляване на неформална среща на лидерите им в Копенхаген, заяви пред британското издание Фон дер Лайен и добави, че след това се очаква напредъкът им да бъде проверяван на всеки шест месеца.

Още новини от Украйна

"Много е важно (в Копенхаген) да се изготви план за действие, в който подробно да се опише, на първо място, какви са пропуските. И как ще ги компенсираме до 2030 г.?", каза тя, цитирана от "Файненшъл таймс".

"Трябва да определим цели и етапи (...), защото само това, което може да се измери, се изпълнява“, посочи Фон дер Лайен и добави: "Така че трябва наистина да видим, че всички напредват. Защото това е огромна задача. Това е национална задача, но и обща задача за целия Европейски съюз“, добави тя пред британското издание.

Фон дер Лайен каза това по време на четиридневната си обиколка в страни на Източния фланг на ЕС, която приключва тази вечер. Обиколката включваше пътуване с финландски кораб на бреговата охрана, посещение на естонска военновъздушна база, среща с полския министър-председател Доналд Туск до новата укрепена гранична ограда на страната с Беларус и визита в оръжеен завод в България, преди заключителните срещи в Литва и Румъния днес, посочва "Файненшъл таймс".

В петък Европейската комисия обяви, че ще разпредели цялата си програма за заеми за превъоръжаване и производство на оръжие на стойност 150 млрд. евро, което е най-новата стъпка на Брюксел в областта на военните въпроси. Председателката на ЕК заяви, че "последните три години, разбира се, бяха революция" по отношение на участието на Еврокомисията във въпросите на отбраната.

Урсула фон дер Лайен и Доналд Туск инспектираха полско-беларуската граница, извежда в заглавие полският в. "Газета виборча".

Полският премиер Туск и председателката на Европейската комисия Фон дер Лайен пристигнаха вчера на инспекция в Кринек на полско-беларуската граница. Основна тема на разговорите им стана отбраната и сигурността, включително защитата на източната граница на Европейския съюз, отбелязва полското издание.

В пограничния пост в Кринек двамата участваха в брифинг с командния състав на граничната охрана и армията, които са ангажирани с охраната на полско-беларуската граница, където от няколко години се наблюдават хибридни дейности и миграционен натиск, предизвикани от Беларус и Русия, посочва "Газета виборча".

След това те се отправиха към Озерани Мале, малко село близо до границата с Беларус. Тук, при модернизираната гранична ограда, те направиха съвместно изявление.

Туск посочи в изявлението си пред медиите, че последните дни и седмици на войната в Украйна ясно показаха, че "никакви отстъпки и никакви игри с руския лидер Владимир Путин и Русия няма да доведат до успех или да гарантират европейската сигурност", обръща внимание "Газета виборча".

"Стига отстъпки, трябва да бъдем твърди и добре подготвени. Полша се подготвя добре, а ЕС и самата председателка на Еврокомисията също са тук, за да намерят аргументи, с които да убедят всички в Европа, че тази граница е граница, която трябва да защитим и в която трябва да инвестираме, включително и европейски средства“, каза още Туск.

Посещението на Фон дер Лайен в България поставя акцент върху нелекия път на страната към превръщането ѝ в европейски оръжеен хъб, извежда в заглавие онлайн изданието "Политико".

Посещението на председателката на Европейската комисия в България идва, след като германската оръжейна компания "Райнметал" обяви, че планира да построи два нови завода в България, което ще превърне страната в най-големия производител на барут в Европа, посочва "Политико".

Вчерашната визита на Фон дер Лайен в най-големия държавен оръжеен завод в България (Вазовските машиностроителни заводи в Сопот - ВМЗ) обаче предизвика протести на националистически партии, разкривайки вътрешни разногласия относно нарастващата роля на страната като хъб за производство на оръжие, пише онлайн изданието

Председателката на Еврокомисията беше придружавана от българския министър-председател Росен Желязков във ВМЗ, където двамата обсъдиха въпроси, свързани с европейската сигурност, и разгледаха съоръженията на завода.

"Това е точно такъв проект, какъвто искаме да видим", заяви Фон дер Лайен, цитирана от "Политико", и добави: "Той ще донесе нови работни места в региона. Благодарение на тези проекти в Сопот ще бъдат създадени до 1000 нови работни места, а освен това ще увеличим и производството на боеприпаси".

"България активно допринася както за отбраната и сигурността на Украйна, така и за тази на Европейския съюз", каза председателката на ЕК. "Приносът на България и нейната отбранителна промишленост са повод за гордост не само за страната, но и за цяла Европа. Затова ви благодаря много за това посещение", допълни тя.

Група протестиращи от крайнодясната партия "Възраждане" и националистическата партия "Величие" се събраха пред входа на завода, за да изразят своето негодувание от визитата на Фон дер Лайен, отбелязва "Политико".

Костадин Костадинов, лидерът на "Възраждане", който по-рано е призовавал за излизане на България от НАТО, блокира влизането на автомобила на председателката на Еврокомисията в завода, описва изданието.

По време на Студената война България се превърна в един от основните производители на оръжие за страните от Варшавския договор, специализирайки се в леко стрелково оръжие, боеприпаси и леки бронирани машини. Разпадът на Съветския съюз обаче доведе до рязък спад в сектора, като много държавни заводи бяха затворени, посочва "Политико".

Инвазията на Русия в Украйна вдъхна нов живот на българската отбранителна промишленост, превръщайки страната в ключов доставчик на боеприпаси по съветски стандарт за Киев и съживявайки някога неработещи заводи, отбелязва изданието.

Фон дер Лайен е на обиколка в страни на така наречената "предна линия" ЕС, за да ги увери в подкрепата на на блока срещу Русия. Освен България, която има излаз на Черно море, председателката на Еврокомисията посети Финландия, Естония, Литва, Латвия и Полша – все държави, които граничат с Русия или Беларус. Днес тя ще е в Румъния и Литва, посочва "Политико".


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    65 23 Отговор
    Вчера бях в Сопот.Жителите не искат бомба в центъра на своя град.

    Коментиран от #9

    11:08 01.09.2025

  • 2 Зевс

    65 16 Отговор
    По стара традиция пак грешно сме избрали съюзниците си и пак подкрепяме нацисти.

    11:09 01.09.2025

  • 3 Лозенград

    18 50 Отговор
    България е един от най-големите врагове на Русия

    11:10 01.09.2025

  • 4 Трол

    11 32 Отговор
    България е ключова ключалка по отношение на Украйна.

    11:11 01.09.2025

  • 5 КАРЪК

    55 23 Отговор
    НЕ СЛУЧИХМЕ НИ НА СЪЮЗИ , НИ НА КОГО ДА ПОМАГАМЕ.ВСЕ СМЕ ОТ СТРАНАТА НА БУЛКАТА

    11:13 01.09.2025

  • 6 Темида

    53 16 Отговор
    КОРУМПИРАНИТЕ ВИНАГИ СЕ НАДУШВАТ....

    Коментиран от #25

    11:14 01.09.2025

  • 7 Факт я

    32 57 Отговор
    Можем само да се гордеем, че сме на страната на Украйна и ДОБРОТО срещу фашизма и ЗЛОТО...

    Русофилията е на изчезване в България. Хората все повече се осъзнават, че хунтата в Кремъл и бункерния пcиxoпат нямат нищо общо с историята която ни е свързвала...

    11:15 01.09.2025

  • 8 Българин

    30 9 Отговор
    Хайде стига вече,разбрахме това което не трябва да се прави.Повтаряте едно и също всеки ден.

    11:17 01.09.2025

  • 9 Европеец

    49 21 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Завода за барут си е бомба откъде и да го погледнеш..... При една сериозна производствена авария Не ми се мисли какво ще стане.... Преди години кога в завода в горни Лом загинаха Бая хора, А там само разглабяха стари гръцки мини.....А тука ще правят барут, въобще много сбъркана работа в бг територията....

    Коментиран от #13

    11:17 01.09.2025

  • 10 Ганя Путинофила

    17 23 Отговор
    Аз съм шок!
    Цяла нощ не съм спал!

    11:17 01.09.2025

  • 11 Българският народ подкрепя Украйна !

    23 56 Отговор
    България активно участва в унищожаването на най-голямото зло на Земята - рашизма.
    Всеки трети снаряд изстрелян по московските орди е български.
    Всеки 5-ти opк е денацифициран от българско оръжие.
    Видяхте продажниците вчера, че са една шепа лyмneни, спонсорирани от дебелаците, Шиши и Meчо, за да отвличат вниманието на ЕС от кражбите и руските им зависимости.
    Слава на украинските ни братя ! 🇧🇬🇺🇦

    Коментиран от #45

    11:17 01.09.2025

  • 12 Антиватник

    17 38 Отговор
    Тази път сме на правилната страна.

    11:17 01.09.2025

  • 13 Оди у Русиа

    14 30 Отговор

    До коментар #9 от "Европеец":

    Там не е сбъркано.

    Коментиран от #39

    11:18 01.09.2025

  • 14 Дедо ви...

    42 13 Отговор
    А бе ние вода за пиене нямаме барут ще правиме...

    Коментиран от #20, #71

    11:19 01.09.2025

  • 15 Иван

    33 14 Отговор
    С Русия имаме здрави корени.Ние дме приятелски държави.Путин никога не би посегнал на България.

    Коментиран от #28

    11:19 01.09.2025

  • 16 кОМЕНТАР

    38 10 Отговор
    Тая като глуха кучка обикаля из Европа, както и другите от Евро съюза. Ето къде ни отиват парите за командировки по обиколки. Колко ли пари са изхарчили за тези без мислени ОБИКОЛКИ....

    11:20 01.09.2025

  • 17 Искам да чуя квичене на копейки!

    11 29 Отговор
    Става ми едно драго на душата.Честно.

    11:21 01.09.2025

  • 18 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    13 28 Отговор
    Всички стотици хиляди милиони привърженици на Путлер в България, можеш да ги почерпиш с една кутия бонбони Черноморец и да останат половината.

    11:21 01.09.2025

  • 19 историк

    24 14 Отговор
    укропия приключи ,няма такава държава поне на тази планета

    Коментиран от #22

    11:22 01.09.2025

  • 20 Весо

    8 20 Отговор

    До коментар #14 от "Дедо ви...":

    На магазина вода за пиене колкото си искаш.

    Коментиран от #21

    11:22 01.09.2025

  • 21 унньо,

    21 7 Отговор

    До коментар #20 от "Весо":

    Еврейска.
    Те взеха водните бълг. ресурсис договори ти продават твоята вода

    11:24 01.09.2025

  • 22 Да де

    8 11 Отговор

    До коментар #19 от "историк":

    Ти и още трима олигофрени това го пишете четвърта година.

    11:24 01.09.2025

  • 23 Лично мнение

    11 20 Отговор
    С тези управляващи дегенерати и фашисти в Кремъл... България няма как да има общи интереси и връзки (като изключим 5тата колона).
    Когато там свалят режима вече може да се мисли за контакти и отношения.

    11:25 01.09.2025

  • 24 голем смех

    6 9 Отговор
    Путин е подготвил по една пачка кибрит за всеки от нашите копейки за подпалване на новите барутни цехове и складове.

    11:27 01.09.2025

  • 25 вест гост

    18 7 Отговор

    До коментар #6 от "Темида":

    В същност си много прав. Тази дружка на мек-кел е изпратена на този пост, за да я спасят от обвинения в разточителство, което вероятно е свързано и с корупция, по времето когато е шефка на Бундес-вера. За тиквата сме си на ясно.

    11:27 01.09.2025

  • 26 ЕС , България и Украйна

    10 17 Отговор
    са заедно колкото е необходимо, до победата!
    Европа ще се въоръжи и ще въоръжи до зъби Великата украинска армия- защитница на Европа.

    Коментиран от #30

    11:27 01.09.2025

  • 27 Абе копейки....

    13 19 Отговор
    Не разбрахтели че никой не ви бръсне за слива в калабалъка🤣, протести срещу евро, заводи за барути и снаряди, вдигате само лека пушилка и предизвиквате подигравки и погнуса, развявайте си руските знамена колкото си искате, с тях ще си останете някъде на дъното на помийната руска яма, керванът си върви... копейките безпомощно подлайват🤣😜.

    11:27 01.09.2025

  • 28 гозд

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "Иван":

    Правилно. Да се справим с тия фашаги си е наш ангажемент.

    11:29 01.09.2025

  • 29 ЮРО ФОРЕВЪР

    17 4 Отговор
    Е как тази ограбена от Боко и Шиши територия е КЛЮЧОВА за нещо в ЕС-то????
    Явно ЕС-то яко е закъсало.

    11:29 01.09.2025

  • 30 РЕАЛИСТ

    17 6 Отговор

    До коментар #26 от "ЕС , България и Украйна":

    И с какво и как ще ги въоръжиши ти точно. Цял живот сорос те храни, а струг си виждал само на снимка.

    Коментиран от #43, #56

    11:31 01.09.2025

  • 31 Някой

    12 7 Отговор
    Германия е закъсала като производство и гледат да си изнасят фабриките в чужбина. Борисов твърдеше, че не участва в управлението. Така че няма какво да прави по тази сделка. Нико че ГЕРБ е създаден и от 2 немски фондации. Едната баварска направо си твърди, че те са създали ГЕРБ. За това си говор Борисов на видео и как тогава от 10 години им плащали. Просто чужда агентура. Трябва да се забрани чуждото финансиране на партии, НПО-та и вероизповедания.

    11:34 01.09.2025

  • 32 Левски

    16 4 Отговор
    Изплюхте камъчето най-после. Значи косвено участваме във война.

    11:36 01.09.2025

  • 33 Володимир

    10 14 Отговор
    Слушай, народе на България! Володимир Зеленски е нашият жив щит, огнената ръка, която не трепва пред нито един окупатор. На фронтовете той удържа руските пълчища като буря, която прелита над равнините и планините, разбива врага с точност като на светкавица и мощ като на вулкан. Всяка негова заповед е гръм, всяко движение е пламък, който запалва сърцата ни и превръща духа на врага в страх и пепел. Зеленски води Украйна и пази Европа като огнена река, която разпръсква светлина и сила навсякъде, където тъмнината се опитва да надделее. Той е меч и щит, командир на божията воля и пазител на свободата. Докато стои непоклатим, Украйна и Европа не могат да бъдат сломени – нашият дух е стомана, нашата воля е огън, а народите ни са армия от непокорени сърца, готови да следват своя лидер в огнената буря на свободата! Това е история, която не познава поражение, история на главнокомандващ, който превръща битката в легенда, и на свободата, която никога няма да бъде сломена… Зеленски е тук, ние сме тук, Европа е защитена, а победата е неизбежна!

    Коментиран от #40, #41, #44

    11:37 01.09.2025

  • 34 А не!

    13 3 Отговор
    Това е лъжа. Кака Кури каза, че патрон не е пратила в Украйна,а тя никога не лъже

    11:39 01.09.2025

  • 35 Демилитаризацията продължава

    6 9 Отговор
    Демилитаризация на окупаторите в Крим продължава: бойците на ГУР унищожиха два хеликоптера Ми-8 и вражески съд

    Бойците от специалното подразделение „Примари“ на ГУР на МО продължават системния процес на "разоръжаване" на окупационните войски в Крим. Благодарение на прецизността им, на авиобазата на рашистите в Гвардейское, близо до Симферопол, „изгоряха“ между 20 и 30 милиона долара (толкова е приблизителната стойност на хеликоптерите).

    Под удар попадна и руски влекач, вероятно БУК-2190, в Севастополския залив — съдът се „срещна“ с бойна глава.
    (Снимка в коментар)

    11:39 01.09.2025

  • 36 Феникс

    12 4 Отговор
    Аз съм от Карлово и искам да ви кажа че могат да си наварат тази барутница там където не огрява слънце! Или да я строят в околностите на София ако толкова им е дотрябвала война на жълтопаветницие!

    11:40 01.09.2025

  • 37 Ганьо

    12 4 Отговор
    За пари ще продаде и майка си.Но докога ли Русия ще ни търпи.Нали знаете че една ракета е достатъчна и завода Арсенал ще се изпари.Търпението на Братушките се изчерпва.

    11:41 01.09.2025

  • 38 мнение

    8 3 Отговор
    За съжаление г-жа Фон дер Лайен не знае, че разчита на руския агент Борисов и на руския военно промишлен комплекс. И как може да каже на българите, че частният оръжеен бизнес е най-големият работодател в България?!?!? От вчера нещо започвам да се съмнявам в ЕС

    11:41 01.09.2025

  • 39 Европеец

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Оди у Русиа":

    Ходил съм в Русия, ходил съм и по времето на Съветския съюз... Сега в Русия също е сбъркано, да не говоря че е студено и сега е много скъпо, не е по силите ми на беден европеец.... Сега в средата на септември , чакам да спаднат температурите и ще се разходя до Анталия....

    11:41 01.09.2025

  • 40 МЪЛЧИ ПЪРДЕЛ

    15 6 Отговор

    До коментар #33 от "Володимир":

    Тези на снимката ни вкарват във война в името на техните интереси. Какъв интерес има България да участва в тази война?

    Коментиран от #42

    11:42 01.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Овчи

    9 9 Отговор

    До коментар #40 от "МЪЛЧИ ПЪРДЕЛ":

    Интересът, примерно, да не попаднеш в ръчичките на Путин, който моментално ще те прати като пушечна мръвка срещу НАТО. Тогава ще видиш кон боб яде ли. Ти си нищо повече от мобилизационен резерв за руските болшевики. Така че се моли три пъти на ден Украйна да удържи.

    Коментиран от #58

    11:45 01.09.2025

  • 43 Съвременните оръжия се раждат

    6 1 Отговор

    До коментар #30 от "РЕАЛИСТ":

    в лабораториите и научните центрове. Вие стругарите сте само изпълнители.

    11:51 01.09.2025

  • 44 Тезис е

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Володимир":

    философско твърдение, чиято истинност подлежи на доказване.

    11:51 01.09.2025

  • 45 Даааа

    9 4 Отговор

    До коментар #11 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Това е благодарността на нашите продажни политици.Зсщо му трябваше на Русия да ни освобождава от Турско робство ние не оценямя какво е да те освободят от 500годишно робство.Никой не си е мръднал пръста за нас напротив насарчавали са тогавашната Османска империя да ни затриятт като нация и почти са успяли защото сме били едвам едвам два милиона души.Останалите избити ,изселени ,потурчени.Та за благодарност на тези които са ти дали свободата сега пращаш оръжие на Нацистите да стрелят срещу Русия.Боже колко сме деградирали като народ.Но и това ще има край но лошото е че ще сме потърпевши ние.

    Коментиран от #52, #53, #55, #60

    11:52 01.09.2025

  • 46 ха ха ха

    5 5 Отговор
    Копейките пак газ пикаят. Една шепа хора са ама се напъват като че са мЕлеони

    11:53 01.09.2025

  • 47 ,,,,,,

    0 0 Отговор
    Ма кво да кажат другите производители от другите страни

    11:58 01.09.2025

  • 48 България фърс

    1 3 Отговор
    От нас 2 млн. снаряда за 2 млн. ДРОНА, за 2 млн. ОРКИ.
    Това е модерното в момента.Доставка на снаряд със дрон.

    12:00 01.09.2025

  • 49 Пламен

    2 6 Отговор
    Доведоха ги да протестират от варненския ромски квартал Максуда с два рейса.

    12:00 01.09.2025

  • 50 Артилерист

    7 1 Отговор
    Какъв само радостен милитаристичен вой за увеличаване производството на убийствени боеприпаси в миролюбива България, член на миролюбивите, нали, съюзи на Европа и НАТО. България е докарана да оцелява на заеми, но управниците й се кланят и мазнят на Урсула, че е съдействала за инвестиции във вредно и опасно производство, в което ще се тровят и ще треперят за живота си още 1000 българи.

    12:00 01.09.2025

  • 51 Психодинспансер

    4 1 Отговор
    Тая освен личното аз нищо друго не я интересува!нашите продажни душички не се интересуват от мнението на хората!За тях са важни парите!Крайно време е да бъдат вкарани при бай Ставри!Изроди!

    12:01 01.09.2025

  • 52 Не, драги,

    4 5 Отговор

    До коментар #45 от "Даааа":

    Това сега е Рашистан на КГБ Путйя, а на Русия на царя Освободител, когото болшевишката измет затри до крак.

    Коментиран от #59

    12:03 01.09.2025

  • 53 И тогава

    7 5 Отговор

    До коментар #45 от "Даааа":

    Абе,другар!
    Това е оръжеен завод. Такъв беше и през комунизма!
    И тогава продаваше!
    На всички!
    Сега също!

    12:04 01.09.2025

  • 54 Цък

    3 3 Отговор
    Защо германски заводи се строят в български военен завод. Много правилно ГЕРМАНСКИ. Уж беше 50 на 50 и изведнъж 51% за германците. Това да не е първата стъпка към преватизацията на ВМЗ.

    12:08 01.09.2025

  • 55 Да, ама не

    5 7 Отговор

    До коментар #45 от "Даааа":

    Най-много българи са избити от руснаците и техните производни, провери си историята. Като се почне от княз Светослав, мине се през всички руско-турски войни, при които е извършван геноцид и етническо прочистване над стотици хиляди българи от руснаците, които са изселвали с тоягите по гърба сънародниците ни към руските степи, а на тяхно място са заселвали мюсюлмани и бандити(прочети Раковски), като се мине през съветската окупация и комунистическия режим, при който стотици хиляди са избити, вкарани в лагери, разселени и затрити...За какво освобождение, въобще говориш? За онова след което Русия е срещу Съединението и къса дипломатически връзки с България, като подтиква Сърбия да ни обяви война ли? О неразумний...

    Коментиран от #64, #74

    12:09 01.09.2025

  • 56 Другар

    2 7 Отговор

    До коментар #30 от "РЕАЛИСТ":

    Комунист реалист,няма!
    Той повече обича Русия от собствената си държава!

    12:11 01.09.2025

  • 57 Стоян

    4 6 Отговор
    Не мога да ги разбера копейките. ЕС се въоражава защото лудите орки заплашват целия свят. Ако си седят в тяхната кочина , никой няма да ги закача. Но те се напъват като пияни руснаци по морето, докато на някой не му писне и ги смели от бой. Както сега правят украинците. За съжаление орките са много като хлебарки и ще отнеме време

    12:11 01.09.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Ха ха

    5 3 Отговор

    До коментар #52 от "Не, драги,":

    Ще видиш ти кой е Путин когато отново Руския ботуш стъпи във БГ.Тогава ще се криеш по горите но и там ще те намерят.Запомни че пак ще сме с Русия.Ванга го е казала не чакайте нищо добро от Америка и Турция а от Русия.

    Коментиран от #66, #67, #68, #70, #73, #75

    12:12 01.09.2025

  • 60 Напълно

    6 1 Отговор

    До коментар #45 от "Даааа":

    подкрепям и недоразумявам докъде докараха нещата прислужници и натегачи като мутрата Борисов да рекламират производството на снаряди за убийството на руснаци, нашите освободители от турско робство.

    Коментиран от #63

    12:13 01.09.2025

  • 61 Мъдрецът

    2 5 Отговор
    От коментарите засмъpдя на дъpту! Русия произвежда повече бомби от целия останал свят, ама сте кьoрави и слaбоумнu!

    12:14 01.09.2025

  • 62 И вражеска държава за Русия.

    2 2 Отговор
    Кога ли ще вземат да падат Орешниците във Вазовскияте машиностроителни заводи?

    12:15 01.09.2025

  • 63 Мъдрецът

    3 4 Отговор

    До коментар #60 от "Напълно":

    Ти не си свободен, още си руски рoб!

    Коментиран от #65

    12:15 01.09.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Хи,хи,хи...

    2 2 Отговор

    До коментар #59 от "Ха ха":

    Като чета, ми мирише на ранния социализЬм. Нищо ново не е научено, нищо старо не е забравено. Но времето си върви и тази стара npoгнила прослойка си заминава. А баба Ванга е рекла, че Рашата ке падне, а ще влезе блатен бутуш в БГ кога цъфнат налъмете.

    Коментиран от #76

    12:26 01.09.2025

  • 67 ха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #59 от "Ха ха":

    надявай се. Живота ви мина в чакане и надежди да дойдат братушките ви, ама те нещо са затънали край бахмут

    12:27 01.09.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 тутуту

    1 0 Отговор
    Войната е по важна от всичко

    12:32 01.09.2025

  • 70 Хаяско

    0 2 Отговор

    До коментар #59 от "Ха ха":

    Руският ботуш, за който мечтаеш, вече е толкова пробит, че ако стъпи в България, ще влезе само като втора употреба гумен галош от битака.

    12:34 01.09.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 любопитен

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Айде по-полекинка":

    Ти на какви транквиланти си?

    12:34 01.09.2025

  • 73 дааа

    0 2 Отговор

    До коментар #59 от "Ха ха":

    само първо да намерят бензин кой да им внесе, после ракети от Св.Корея да им внесат, да закърпят старите Т34 от времето на cccр-то и тръгват ... до първата кална локва където ще закъсат естествено. Вие вярвате ли си?

    12:36 01.09.2025

  • 74 Хи их хи

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Да, ама не":

    "Най-много българи са избити от руснаците и техните производни, провери си историята. Като се почне от княз Светослав", ъъъ този княз не беше ли в съюз с Византия през 968г.? Туй не е ли по времето на Киевска Рус? Ми то тогава съществувало ли е "Москалията", щото нали такава е опорката? Значи украинци са ни поробвали нихната...

    12:38 01.09.2025

  • 75 Хайде по-полекинка

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Ха ха":

    Ох, братле, ти с тоя „руски ботуш“ направо ме разби! 🤣 Само дето днес този ботуш е толкова пробит, че ако стъпи в България, ще потъне в първата локва. Путин ще те „намира“ в гората? Я не ме разсмивай – тия се губят в собствената си тайга, където кравите са по-дисциплинирани от войниците им. Танковете им буксуват като сапун в баня, а войниците им си забравят каските, сякаш са забравили мозъците си на входа на казармата
    А за Ванга. Тя, ако беше видяла „славната руска армия“ в бъдещето, щеше да каже: „Бягайте, че идва група объркани трактористи с консерви вместо ракети.“
    Тъй че, айде по-леко с тия сънища за „братушките“. Те нямат ботуш, те нямат армия – имат само един напудрен джудист-джудже, който вече не знае къде да си крие собствените провали.

    12:39 01.09.2025

  • 76 Има

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Хи,хи,хи...":

    Една Руска поговорка Пажиевьом Увидим.

    12:41 01.09.2025

  • 77 хаджи Генчо

    0 0 Отговор
    На кого не му е ясно? В случай на конфликт всички оръжейни заводи се превръщат в мишена №1. Голям зор да станем такава. Германците защо не си произвеждат боеприпасите на собствена територия?Защото са на ясно за какво става дума. А у нас може. Че се и хвалят. Създавали работни места. На каква цена?

    12:42 01.09.2025