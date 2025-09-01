„Политико“: България е ключов доставчик на боеприпаси за Украйна

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен планира два пъти годишно да се прави преглед на инвестициите в отбраната на страните от Европейския съюз, пише в заглавие британският в. "Файненшъл таймс" по повод обиколката ѝ в няколко държави от ЕС, включително България, пише БТА.
Държавите членки на ЕС трябва да оценят пропуските във военните си способности и да изготвят планове за тяхното преодоляване на неформална среща на лидерите им в Копенхаген, заяви пред британското издание Фон дер Лайен и добави, че след това се очаква напредъкът им да бъде проверяван на всеки шест месеца.
"Много е важно (в Копенхаген) да се изготви план за действие, в който подробно да се опише, на първо място, какви са пропуските. И как ще ги компенсираме до 2030 г.?", каза тя, цитирана от "Файненшъл таймс".
"Трябва да определим цели и етапи (...), защото само това, което може да се измери, се изпълнява“, посочи Фон дер Лайен и добави: "Така че трябва наистина да видим, че всички напредват. Защото това е огромна задача. Това е национална задача, но и обща задача за целия Европейски съюз“, добави тя пред британското издание.
Фон дер Лайен каза това по време на четиридневната си обиколка в страни на Източния фланг на ЕС, която приключва тази вечер. Обиколката включваше пътуване с финландски кораб на бреговата охрана, посещение на естонска военновъздушна база, среща с полския министър-председател Доналд Туск до новата укрепена гранична ограда на страната с Беларус и визита в оръжеен завод в България, преди заключителните срещи в Литва и Румъния днес, посочва "Файненшъл таймс".
В петък Европейската комисия обяви, че ще разпредели цялата си програма за заеми за превъоръжаване и производство на оръжие на стойност 150 млрд. евро, което е най-новата стъпка на Брюксел в областта на военните въпроси. Председателката на ЕК заяви, че "последните три години, разбира се, бяха революция" по отношение на участието на Еврокомисията във въпросите на отбраната.
Урсула фон дер Лайен и Доналд Туск инспектираха полско-беларуската граница, извежда в заглавие полският в. "Газета виборча".
Полският премиер Туск и председателката на Европейската комисия Фон дер Лайен пристигнаха вчера на инспекция в Кринек на полско-беларуската граница. Основна тема на разговорите им стана отбраната и сигурността, включително защитата на източната граница на Европейския съюз, отбелязва полското издание.
В пограничния пост в Кринек двамата участваха в брифинг с командния състав на граничната охрана и армията, които са ангажирани с охраната на полско-беларуската граница, където от няколко години се наблюдават хибридни дейности и миграционен натиск, предизвикани от Беларус и Русия, посочва "Газета виборча".
След това те се отправиха към Озерани Мале, малко село близо до границата с Беларус. Тук, при модернизираната гранична ограда, те направиха съвместно изявление.
Туск посочи в изявлението си пред медиите, че последните дни и седмици на войната в Украйна ясно показаха, че "никакви отстъпки и никакви игри с руския лидер Владимир Путин и Русия няма да доведат до успех или да гарантират европейската сигурност", обръща внимание "Газета виборча".
"Стига отстъпки, трябва да бъдем твърди и добре подготвени. Полша се подготвя добре, а ЕС и самата председателка на Еврокомисията също са тук, за да намерят аргументи, с които да убедят всички в Европа, че тази граница е граница, която трябва да защитим и в която трябва да инвестираме, включително и европейски средства“, каза още Туск.
Посещението на Фон дер Лайен в България поставя акцент върху нелекия път на страната към превръщането ѝ в европейски оръжеен хъб, извежда в заглавие онлайн изданието "Политико".
Посещението на председателката на Европейската комисия в България идва, след като германската оръжейна компания "Райнметал" обяви, че планира да построи два нови завода в България, което ще превърне страната в най-големия производител на барут в Европа, посочва "Политико".
Вчерашната визита на Фон дер Лайен в най-големия държавен оръжеен завод в България (Вазовските машиностроителни заводи в Сопот - ВМЗ) обаче предизвика протести на националистически партии, разкривайки вътрешни разногласия относно нарастващата роля на страната като хъб за производство на оръжие, пише онлайн изданието
Председателката на Еврокомисията беше придружавана от българския министър-председател Росен Желязков във ВМЗ, където двамата обсъдиха въпроси, свързани с европейската сигурност, и разгледаха съоръженията на завода.
"Това е точно такъв проект, какъвто искаме да видим", заяви Фон дер Лайен, цитирана от "Политико", и добави: "Той ще донесе нови работни места в региона. Благодарение на тези проекти в Сопот ще бъдат създадени до 1000 нови работни места, а освен това ще увеличим и производството на боеприпаси".
"България активно допринася както за отбраната и сигурността на Украйна, така и за тази на Европейския съюз", каза председателката на ЕК. "Приносът на България и нейната отбранителна промишленост са повод за гордост не само за страната, но и за цяла Европа. Затова ви благодаря много за това посещение", допълни тя.
Група протестиращи от крайнодясната партия "Възраждане" и националистическата партия "Величие" се събраха пред входа на завода, за да изразят своето негодувание от визитата на Фон дер Лайен, отбелязва "Политико".
Костадин Костадинов, лидерът на "Възраждане", който по-рано е призовавал за излизане на България от НАТО, блокира влизането на автомобила на председателката на Еврокомисията в завода, описва изданието.
По време на Студената война България се превърна в един от основните производители на оръжие за страните от Варшавския договор, специализирайки се в леко стрелково оръжие, боеприпаси и леки бронирани машини. Разпадът на Съветския съюз обаче доведе до рязък спад в сектора, като много държавни заводи бяха затворени, посочва "Политико".
Инвазията на Русия в Украйна вдъхна нов живот на българската отбранителна промишленост, превръщайки страната в ключов доставчик на боеприпаси по съветски стандарт за Киев и съживявайки някога неработещи заводи, отбелязва изданието.
Фон дер Лайен е на обиколка в страни на така наречената "предна линия" ЕС, за да ги увери в подкрепата на на блока срещу Русия. Освен България, която има излаз на Черно море, председателката на Еврокомисията посети Финландия, Естония, Литва, Латвия и Полша – все държави, които граничат с Русия или Беларус. Днес тя ще е в Румъния и Литва, посочва "Политико".
Русофилията е на изчезване в България. Хората все повече се осъзнават, че хунтата в Кремъл и бункерния пcиxoпат нямат нищо общо с историята която ни е свързвала...
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Завода за барут си е бомба откъде и да го погледнеш..... При една сериозна производствена авария Не ми се мисли какво ще стане.... Преди години кога в завода в горни Лом загинаха Бая хора, А там само разглабяха стари гръцки мини.....А тука ще правят барут, въобще много сбъркана работа в бг територията....
Цяла нощ не съм спал!
11 Българският народ подкрепя Украйна !
Всеки трети снаряд изстрелян по московските орди е български.
Всеки 5-ти opк е денацифициран от българско оръжие.
Видяхте продажниците вчера, че са една шепа лyмneни, спонсорирани от дебелаците, Шиши и Meчо, за да отвличат вниманието на ЕС от кражбите и руските им зависимости.
Слава на украинските ни братя ! 🇧🇬🇺🇦
Коментиран от #45
12 Антиватник
11:17 01.09.2025
13 Оди у Русиа
До коментар #9 от "Европеец":Там не е сбъркано.
14 Дедо ви...
15 Иван
16 кОМЕНТАР
17 Искам да чуя квичене на копейки!
11:21 01.09.2025
18 Хомосъветикyc си отива, идва светлина
11:21 01.09.2025
19 историк
До коментар #14 от "Дедо ви...":На магазина вода за пиене колкото си искаш.
Коментиран от #21
До коментар #20 от "Весо":Еврейска.
Те взеха водните бълг. ресурсис договори ти продават твоята вода
До коментар #19 от "историк":Ти и още трима олигофрени това го пишете четвърта година.
11:24 01.09.2025
23 Лично мнение
Когато там свалят режима вече може да се мисли за контакти и отношения.
25 вест гост
До коментар #6 от "Темида":В същност си много прав. Тази дружка на мек-кел е изпратена на този пост, за да я спасят от обвинения в разточителство, което вероятно е свързано и с корупция, по времето когато е шефка на Бундес-вера. За тиквата сме си на ясно.
11:27 01.09.2025
26 ЕС , България и Украйна
Европа ще се въоръжи и ще въоръжи до зъби Великата украинска армия- защитница на Европа.
11:27 01.09.2025
28 гозд
До коментар #15 от "Иван":Правилно. Да се справим с тия фашаги си е наш ангажемент.
Явно ЕС-то яко е закъсало.
11:29 01.09.2025
30 РЕАЛИСТ
До коментар #26 от "ЕС , България и Украйна":И с какво и как ще ги въоръжиши ти точно. Цял живот сорос те храни, а струг си виждал само на снимка.
11:31 01.09.2025
35 Демилитаризацията продължава
Бойците от специалното подразделение „Примари“ на ГУР на МО продължават системния процес на "разоръжаване" на окупационните войски в Крим. Благодарение на прецизността им, на авиобазата на рашистите в Гвардейское, близо до Симферопол, „изгоряха“ между 20 и 30 милиона долара (толкова е приблизителната стойност на хеликоптерите).
Под удар попадна и руски влекач, вероятно БУК-2190, в Севастополския залив — съдът се „срещна“ с бойна глава.
(Снимка в коментар)
39 Европеец
До коментар #13 от "Оди у Русиа":Ходил съм в Русия, ходил съм и по времето на Съветския съюз... Сега в Русия също е сбъркано, да не говоря че е студено и сега е много скъпо, не е по силите ми на беден европеец.... Сега в средата на септември , чакам да спаднат температурите и ще се разходя до Анталия....
40 МЪЛЧИ ПЪРДЕЛ
До коментар #33 от "Володимир":Тези на снимката ни вкарват във война в името на техните интереси. Какъв интерес има България да участва в тази война?
42 Овчи
До коментар #40 от "МЪЛЧИ ПЪРДЕЛ":Интересът, примерно, да не попаднеш в ръчичките на Путин, който моментално ще те прати като пушечна мръвка срещу НАТО. Тогава ще видиш кон боб яде ли. Ти си нищо повече от мобилизационен резерв за руските болшевики. Така че се моли три пъти на ден Украйна да удържи.
43 Съвременните оръжия се раждат
До коментар #30 от "РЕАЛИСТ":в лабораториите и научните центрове. Вие стругарите сте само изпълнители.
44 Тезис е
До коментар #33 от "Володимир":философско твърдение, чиято истинност подлежи на доказване.
45 Даааа
До коментар #11 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Това е благодарността на нашите продажни политици.Зсщо му трябваше на Русия да ни освобождава от Турско робство ние не оценямя какво е да те освободят от 500годишно робство.Никой не си е мръднал пръста за нас напротив насарчавали са тогавашната Османска империя да ни затриятт като нация и почти са успяли защото сме били едвам едвам два милиона души.Останалите избити ,изселени ,потурчени.Та за благодарност на тези които са ти дали свободата сега пращаш оръжие на Нацистите да стрелят срещу Русия.Боже колко сме деградирали като народ.Но и това ще има край но лошото е че ще сме потърпевши ние.
48 България фърс
Това е модерното в момента.Доставка на снаряд със дрон.
52 Не, драги,
До коментар #45 от "Даааа":Това сега е Рашистан на КГБ Путйя, а на Русия на царя Освободител, когото болшевишката измет затри до крак.
53 И тогава
До коментар #45 от "Даааа":Абе,другар!
Това е оръжеен завод. Такъв беше и през комунизма!
И тогава продаваше!
На всички!
Сега също!
55 Да, ама не
До коментар #45 от "Даааа":Най-много българи са избити от руснаците и техните производни, провери си историята. Като се почне от княз Светослав, мине се през всички руско-турски войни, при които е извършван геноцид и етническо прочистване над стотици хиляди българи от руснаците, които са изселвали с тоягите по гърба сънародниците ни към руските степи, а на тяхно място са заселвали мюсюлмани и бандити(прочети Раковски), като се мине през съветската окупация и комунистическия режим, при който стотици хиляди са избити, вкарани в лагери, разселени и затрити...За какво освобождение, въобще говориш? За онова след което Русия е срещу Съединението и къса дипломатически връзки с България, като подтиква Сърбия да ни обяви война ли? О неразумний...
56 Другар
До коментар #30 от "РЕАЛИСТ":Комунист реалист,няма!
Той повече обича Русия от собствената си държава!
59 Ха ха
До коментар #52 от "Не, драги,":Ще видиш ти кой е Путин когато отново Руския ботуш стъпи във БГ.Тогава ще се криеш по горите но и там ще те намерят.Запомни че пак ще сме с Русия.Ванга го е казала не чакайте нищо добро от Америка и Турция а от Русия.
60 Напълно
До коментар #45 от "Даааа":подкрепям и недоразумявам докъде докараха нещата прислужници и натегачи като мутрата Борисов да рекламират производството на снаряди за убийството на руснаци, нашите освободители от турско робство.
63 Мъдрецът
До коментар #60 от "Напълно":Ти не си свободен, още си руски рoб!
66 Хи,хи,хи...
До коментар #59 от "Ха ха":Като чета, ми мирише на ранния социализЬм. Нищо ново не е научено, нищо старо не е забравено. Но времето си върви и тази стара npoгнила прослойка си заминава. А баба Ванга е рекла, че Рашата ке падне, а ще влезе блатен бутуш в БГ кога цъфнат налъмете.
67 ха ха
До коментар #59 от "Ха ха":надявай се. Живота ви мина в чакане и надежди да дойдат братушките ви, ама те нещо са затънали край бахмут
70 Хаяско
До коментар #59 от "Ха ха":Руският ботуш, за който мечтаеш, вече е толкова пробит, че ако стъпи в България, ще влезе само като втора употреба гумен галош от битака.
72 любопитен
До коментар #68 от "Айде по-полекинка":Ти на какви транквиланти си?
73 дааа
До коментар #59 от "Ха ха":само първо да намерят бензин кой да им внесе, после ракети от Св.Корея да им внесат, да закърпят старите Т34 от времето на cccр-то и тръгват ... до първата кална локва където ще закъсат естествено. Вие вярвате ли си?
74 Хи их хи
До коментар #55 от "Да, ама не":"Най-много българи са избити от руснаците и техните производни, провери си историята. Като се почне от княз Светослав", ъъъ този княз не беше ли в съюз с Византия през 968г.? Туй не е ли по времето на Киевска Рус? Ми то тогава съществувало ли е "Москалията", щото нали такава е опорката? Значи украинци са ни поробвали нихната...
75 Хайде по-полекинка
До коментар #59 от "Ха ха":Ох, братле, ти с тоя „руски ботуш“ направо ме разби! 🤣 Само дето днес този ботуш е толкова пробит, че ако стъпи в България, ще потъне в първата локва. Путин ще те „намира“ в гората? Я не ме разсмивай – тия се губят в собствената си тайга, където кравите са по-дисциплинирани от войниците им. Танковете им буксуват като сапун в баня, а войниците им си забравят каските, сякаш са забравили мозъците си на входа на казармата
А за Ванга. Тя, ако беше видяла „славната руска армия“ в бъдещето, щеше да каже: „Бягайте, че идва група объркани трактористи с консерви вместо ракети.“
Тъй че, айде по-леко с тия сънища за „братушките“. Те нямат ботуш, те нямат армия – имат само един напудрен джудист-джудже, който вече не знае къде да си крие собствените провали.
76 Има
До коментар #66 от "Хи,хи,хи...":Една Руска поговорка Пажиевьом Увидим.
