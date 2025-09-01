Новини
Путин: Срещата с Тръмп в Аляска откри път към мира в Украйна
  Тема: Украйна

Путин: Срещата с Тръмп в Аляска откри път към мира в Украйна

1 Септември, 2025 09:56 776 16

Путин обсъди това с държавни лидери по време на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество

Путин: Срещата с Тръмп в Аляска откри път към мира в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин днес заяви, че "разбирателството", постигнато с американския президент Доналд Тръмп по време на срещата им миналия месец в Аляска, е открило път към мир в Украйна, предаде Ройтерс. Путин обсъди това с държавни лидери по време на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Китай, уточни агенцията, цитирана от БТА.

Киев и западните му съюзници нарекоха руската пълномащабна инвазия в Украйна през февруари 2022 г. "имперска завоевателна война за анексиране на територии", докато Русия я определя като "специална военна операция с цел демилитаризиране и денацификация на Украйна", отбелязва Ройтерс.

Путин, индийският премиер Нарендра Моди и лидери от Централна Азия, Близкия изток, Южна и Югоизточна Азия се събраха на форума на ШОС в китайския град Тянцзин, чийто домакин е китайският президент Си Цзинпин.

"Високо ценим усилията и предложенията от Китай и Индия, които имат за цел да улеснят разрешаването на украинската криза", заяви Путин на форума. "Разбирателството, постигнато по време на последната руско-американска среща в Аляска, надявам се, също ще допринесе за (постигането на) тази цел", добави руският президент.

Той каза, че вчера е обсъдил със Си постигнатото по време на преговорите си с Тръмп и "вече тече" работа за разрешаване на конфликта. Путин допълни, че ще даде повече подробности по време на двустранните си срещи с китайския лидер и други държавни ръководители.

"За да бъде украинското споразумение устойчиво и дългосрочно, трябва да се обърне внимание на първопричините за кризата", заяви руският президент. Отчасти конфликтът "се дължи на продължаващите опити на Запада да вкара Украйна в НАТО", добави Путин.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    3 7 Отговор
    На срещата у Аляска Вова напомни на Бай Дочно, че договорът за ленд-лийза е на приключване.

    09:59 01.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    5 8 Отговор
    В Аляска Тръмп и Путин изложиха амбициозен план който ще ги направи господари на Света.

    10:00 01.09.2025

  • 4 Забелязал

    6 10 Отговор
    Ха-ха-ха ,как само лъже бункерния плъх ... Тръмп от началото на мандата си постоянно се мотае умишлено и дава време на кремълския ypoд да убива още руснаци и украинци .

    10:05 01.09.2025

  • 5 путин световно Зло

    5 9 Отговор
    путин Фашист

    10:09 01.09.2025

  • 6 всички мразят русия

    6 11 Отговор

    До коментар #3 от "123":

    Късата клечка е ,че мизерна русия е в Европа!

    Коментиран от #13

    10:11 01.09.2025

  • 7 Абсурдистан

    4 10 Отговор
    Путлер не спира с лъжите.

    10:18 01.09.2025

  • 8 хихи

    9 3 Отговор
    Урсула отече в канала... и Бойко и Шиши

    А Магаренко е на Моста на Дружбата с плакат"Добре Дошли Освободители"

    10:27 01.09.2025

  • 9 Блатния плъх

    2 7 Отговор
    предусеща края си. Рушнята оттече в канавката.

    10:30 01.09.2025

  • 10 Българският народ подкрепя Украйна !

    2 9 Отговор
    България активно участва в унищожаването на най-голямото зло на Земята - рашизма.
    Всеки трети снаряд изстрелян по московските орди е български.
    Всеки 5-ти opк е денацифициран от българско оръжие.
    Видяхте продажниците вчера, че са една шепа лyмneни, спонсорирани от дебелаците, Шиши и Meчо, за да отвличат вниманието на ЕС от кражбите и руските им зависимости.
    Слава на украинските ни братя ! 🇧🇬🇺🇦

    10:33 01.09.2025

  • 11 Силиций

    1 0 Отговор
    "Състоянието на най-богатите бизнесмени в Русия се е увеличило с 24,62 млрд. USD от началото на текущата година, сочи индексът на милиардерите на аг. Bloomberg"
    Все ми се струва,че сегашното управление на Русия има причини да не бърза "по пътя към мира",ама това не са май официалните високопарни "опорни точки"

    10:38 01.09.2025

  • 12 Даа

    3 3 Отговор
    Ако се поставиш на мястото на Русия ( Путин) , бих дал на Украйна 24 ултиматум да капитулира и ако не го изпълни я подпуквам с всичко налично.

    Коментиран от #16

    10:39 01.09.2025

  • 13 Баш Балък

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "всички мразят русия":

    Искрено се възхищавам на Вашия интелект

    10:39 01.09.2025

  • 14 Хи,хи,хи...

    2 1 Отговор
    Чудесно! Айде сега в Международния наказателен съд и плащай репарациите на Рашистан. Подкрепям!

    10:39 01.09.2025

  • 16 Кака Пена

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Даа":

    То затуй Господ, на бодлива крава рога не дава. Мечтай си.....мечтите са безплатни.

    10:41 01.09.2025

Новини по държави:
