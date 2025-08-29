Доналд Тръмп не забравя! Президентът на САЩ отне държавната охрана на Камала Харис

Президентът Доналд Тръмп прекрати охраната на Камала Харис от Сикрет сървис. Това предаде Си Ен Ен. Бившите президенти получават защита от тайните служби доживот. Харис, като бивш вицепрезидент, получи шест месеца защита след напускане на поста си, съгласно федералния закон.
Този период приключи на 21 юли 2025 г.. Защитата ѝ обаче е била удължена с още една година чрез директива, подписана от тогавашния президент Джо Байдън малко преди да напусне поста си.
Президентите и кандидатите за президент са изправени пред чести заплахи за сигурността. По време на президентската кампания миналата година имаше два опита за покушение срещу Доналд Тръмп.
Според хора, запознати с нейните операции по сигурността, Харис е била изправена пред специфични опасения за сигурността, предвид факта, че е била първата чернокожа жена на поста вицепрезидент. Тези опасения са се увеличили, след като тя е била номинирана за кандидат за президент на демократите.
Харис ще бъде лишена от агентите, които я охраняват 24/7. Домът ѝ, в центъра на Лос Анджелис, също ще спре да бъде охраняван от федерални агенти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така трябва
Коментиран от #4
16:41 29.08.2025
2 Ха ха ха а така
16:41 29.08.2025
3 Присъда
16:43 29.08.2025
4 миризливия потник
До коментар #1 от "Така трябва":колко бълвоч изхрачи по Тръмп, а сега му се мазни. Напразно, де
Коментиран от #10
16:43 29.08.2025
5 Тази администрация на Тръмп
Зависимостта на Тръмп на ортаците му е национален проблем за САЩ.
Европа може да бъде затруднена от предателствата на Тръмп, но тя ще се оправи и ВСЯКО ЗЛО- ЗА ДОБРО!
Светът няма да спре да се развива заради Тръмп.
Но САЩ ОПРЕДЕЛЕНО ДАВАТ НАЗАД заради Тръмп и проблемът е техен!
Не охраната на Камила Харис е проблем за САЩ!
Коментиран от #11
16:48 29.08.2025
6 Според мен 🤔
Коментиран от #8, #9
16:50 29.08.2025
7 Краснов САЩ
17:00 29.08.2025
8 Стилист Капанов
До коментар #6 от "Според мен 🤔":Оранжевото им отива, особено на Тръмп 👍
17:00 29.08.2025
9 Георгиев
До коментар #6 от "Според мен 🤔":Факти, защо не сте изтрили този фарс? В прочетете какво не толерирате и какво триете.
17:01 29.08.2025
10 Миризливия потник
До коментар #4 от "миризливия потник":разтоварва в куфар и трепери в кремълския бункер. не му остава много.
17:01 29.08.2025
11 Механик
До коментар #5 от "Тази администрация на Тръмп":Ти намери ли отговора на въпроса, дали Тръмпоча е ваше момче и ли е агент Краснов???
Ко стана там с Б-2 Спирит и дълбоко-пентриращата ? Ша ги метате ли над Кремля или ?!
Щото точно ти се беше натопорчил как Тръмп щял да вади "жужето от бункера" с боНбите.
17:04 29.08.2025
12 Данко Харсъзина
17:05 29.08.2025