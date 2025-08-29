Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп не забравя! Президентът на САЩ отне държавната охрана на Камала Харис

Доналд Тръмп не забравя! Президентът на САЩ отне държавната охрана на Камала Харис

29 Август, 2025 16:38 972 12

  • доналд тръмп-
  • камала харис-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия

Домът ѝ, в центъра на Лос Анджелис, също ще спре да бъде охраняван от федерални агенти

Доналд Тръмп не забравя! Президентът на САЩ отне държавната охрана на Камала Харис - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът Доналд Тръмп прекрати охраната на Камала Харис от Сикрет сървис. Това предаде Си Ен Ен. Бившите президенти получават защита от тайните служби доживот. Харис, като бивш вицепрезидент, получи шест месеца защита след напускане на поста си, съгласно федералния закон.

Този период приключи на 21 юли 2025 г.. Защитата ѝ обаче е била удължена с още една година чрез директива, подписана от тогавашния президент Джо Байдън малко преди да напусне поста си.

Президентите и кандидатите за президент са изправени пред чести заплахи за сигурността. По време на президентската кампания миналата година имаше два опита за покушение срещу Доналд Тръмп.

Според хора, запознати с нейните операции по сигурността, Харис е била изправена пред специфични опасения за сигурността, предвид факта, че е била първата чернокожа жена на поста вицепрезидент. Тези опасения са се увеличили, след като тя е била номинирана за кандидат за президент на демократите.

Харис ще бъде лишена от агентите, които я охраняват 24/7. Домът ѝ, в центъра на Лос Анджелис, също ще спре да бъде охраняван от федерални агенти.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така трябва

    25 39 Отговор
    Не е забравил и че укра му продупчи ухото. Поръчителя също не е забравен. Разузнаването му го съобщи.

    Коментиран от #4

    16:41 29.08.2025

  • 2 Ха ха ха а така

    22 39 Отговор
    Пак неква либералистична статийка изсмукана от нищото . Ами свършили са шестте месеца на охрана и толкова , какво има да го увъртате и усуквате .

    16:41 29.08.2025

  • 3 Присъда

    39 27 Отговор
    Тръмп е същия лъжец и пoдлец като кремълския, бункерен пcиxoпат. Безскруполен, долен тип.

    16:43 29.08.2025

  • 4 миризливия потник

    21 31 Отговор

    До коментар #1 от "Така трябва":

    колко бълвоч изхрачи по Тръмп, а сега му се мазни. Напразно, де

    Коментиран от #10

    16:43 29.08.2025

  • 5 Тази администрация на Тръмп

    27 14 Отговор
    неминуемо ще бъде съдена един ден!
    Зависимостта на Тръмп на ортаците му е национален проблем за САЩ.
    Европа може да бъде затруднена от предателствата на Тръмп, но тя ще се оправи и ВСЯКО ЗЛО- ЗА ДОБРО!
    Светът няма да спре да се развива заради Тръмп.
    Но САЩ ОПРЕДЕЛЕНО ДАВАТ НАЗАД заради Тръмп и проблемът е техен!

    Не охраната на Камила Харис е проблем за САЩ!

    Коментиран от #11

    16:48 29.08.2025

  • 6 Според мен 🤔

    14 5 Отговор
    Двамата с кремълския диктатор трябва да бъдат заедно на едно уютно място ☝️

    Коментиран от #8, #9

    16:50 29.08.2025

  • 7 Краснов САЩ

    11 3 Отговор
    Това нефелно старче е вредно за света и САЩ. Само Пуся има файда от него.

    17:00 29.08.2025

  • 8 Стилист Капанов

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "Според мен 🤔":

    Оранжевото им отива, особено на Тръмп 👍

    17:00 29.08.2025

  • 9 Георгиев

    2 8 Отговор

    До коментар #6 от "Според мен 🤔":

    Факти, защо не сте изтрили този фарс? В прочетете какво не толерирате и какво триете.

    17:01 29.08.2025

  • 10 Миризливия потник

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "миризливия потник":

    разтоварва в куфар и трепери в кремълския бункер. не му остава много.

    17:01 29.08.2025

  • 11 Механик

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тази администрация на Тръмп":

    Ти намери ли отговора на въпроса, дали Тръмпоча е ваше момче и ли е агент Краснов???
    Ко стана там с Б-2 Спирит и дълбоко-пентриращата ? Ша ги метате ли над Кремля или ?!
    Щото точно ти се беше натопорчил как Тръмп щял да вади "жужето от бункера" с боНбите.

    17:04 29.08.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Бой по главата.

    17:05 29.08.2025