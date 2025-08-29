Доналд Тръмп не забравя! Президентът на САЩ отне държавната охрана на Камала Харис

Президентът Доналд Тръмп прекрати охраната на Камала Харис от Сикрет сървис. Това предаде Си Ен Ен. Бившите президенти получават защита от тайните служби доживот. Харис, като бивш вицепрезидент, получи шест месеца защита след напускане на поста си, съгласно федералния закон.

Този период приключи на 21 юли 2025 г.. Защитата ѝ обаче е била удължена с още една година чрез директива, подписана от тогавашния президент Джо Байдън малко преди да напусне поста си.

Президентите и кандидатите за президент са изправени пред чести заплахи за сигурността. По време на президентската кампания миналата година имаше два опита за покушение срещу Доналд Тръмп.

Според хора, запознати с нейните операции по сигурността, Харис е била изправена пред специфични опасения за сигурността, предвид факта, че е била първата чернокожа жена на поста вицепрезидент. Тези опасения са се увеличили, след като тя е била номинирана за кандидат за президент на демократите.

Харис ще бъде лишена от агентите, които я охраняват 24/7. Домът ѝ, в центъра на Лос Анджелис, също ще спре да бъде охраняван от федерални агенти.