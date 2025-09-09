Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп: Нима домашното насилие се брои за престъпление?

Доналд Тръмп: Нима домашното насилие се брои за престъпление?

9 Септември, 2025 15:25 1 675 21

  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • републиканска партия-
  • вашингтон

По време на изказване в Музея на Библията във Вашингтон Тръмп направи редица неверни твърдения относно нивото на престъпност в столицата, където е наредил федерално поемане на контрола върху правоприлагането

Доналд Тръмп: Нима домашното насилие се брои за престъпление? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи престъпленията, "извършени у дома", да не се броят при постигнатото от него намаляване на престъпността във Вашингтон, съобщава "Ню Йорк таймс".

Той посочи, че опонентите му използват новини за "малка кавга със съпругата", за да подкопаят репресиите му.

По време на изказване в Музея на Библията във Вашингтон Тръмп направи редица неверни твърдения относно нивото на престъпност в столицата, където е наредил федерално поемане на контрола върху правоприлагането.

Президентът твърди без доказателства, че във Вашингтон вече няма престъпност. Въпреки че престъпността действително намалява в столицата - и кметът на Вашингтон отдава заслугата за този спад на по-големия брой федерални правоприлагащи органи - все още грабежи, нападения и кражби се случват ежедневно.

Само в неделя е имало едно убийство, шест кражби на моторни превозни средства, две нападения със смъртоносно оръжие, четири грабежа и над 30 кражби.

"Няма престъпност. Казаха: "Престъпността е намаляла с 87%. Това е повече от 87% - на практика нищо", изтъкна Тръмп.

Въпреки че американският лидер е правил подобни неверни твърдения и преди, вчера той звучеше особено огорчен, че престъпленията, свързани с домашно насилие, са му вменени.

"Нещата, които се случват в дома, те наричат ​​престъпление", отбеляза той. "Ще направят всичко възможно, за да открият нещо. Ако мъж се скара малко със съпругата си, казват, че това е било престъпление".

Изказването му бързо предизвика критики.

"Просто небрежно отхвърляне на домашното насилие като престъпление", написа в социалните мрежи Сара Лонгуел, дългогодишен републикански политически стратег.

Президентът често се е стремял да създаде алтернативна реалност на статистиката за престъпността, за да подкрепи действията на правоприлагащите органи, които желае да предприеме.

Вчера той заяви, че хората са категоризирали Вашингтон като "най-лошия, най-насилствения град" в Америка, въпреки че статистиката показва голям спад на престъпността в столицата още преди неговите репресии.

Той е насочил вниманието си и към редица други градове, които отчитат спад на престъпността, като Чикаго, Балтимор и Ню Орлиънс.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Миньоро от Перник

    5 7 Отговор
    Ако не и бием два шамара вчера, ще почне да ме подозира и следи

    Коментиран от #2

    15:31 09.09.2025

  • 2 Ха ха

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Миньоро от Перник":

    Вие от Перник направо с винкело ги младите.

    15:33 09.09.2025

  • 3 Дночо

    7 2 Отговор
    У нас е развлечение !

    Коментиран от #6

    15:35 09.09.2025

  • 4 Некой си

    6 7 Отговор
    Прав е!

    15:35 09.09.2025

  • 5 Русенец

    7 3 Отговор
    Всяка империя стига и до падение.
    Е, театърът САЩ беше интересен.

    15:35 09.09.2025

  • 6 Некой си

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Дночо":

    Развлечение, защото са дебили и пияници, така възпитават и децата си!

    15:36 09.09.2025

  • 7 Нормално е

    5 5 Отговор
    Сексуален престъпник да мисли така

    15:41 09.09.2025

  • 8 Ъпстейн

    8 1 Отговор
    И опушването на малки момиченца...

    15:42 09.09.2025

  • 9 Хипотетично

    7 2 Отговор
    С това предложение за премахване на домашното насилие от престъпния списък, умния Тръмп намалява и се справя автоматично с престъпността в САЩ, а кой му е крив на предишния президент , че не са се е сетил?

    15:43 09.09.2025

  • 10 Мрлания

    6 0 Отговор
    Преди вечеря се боксираме !

    15:43 09.09.2025

  • 11 Коко

    6 9 Отговор
    Русия отново постигна „велик подвиг“ – ликвидира страшния „батальон пенсионери“ в Донбас. Дядо Гошо с бастуна и баба Надежда с торбата картофи очевидно са били част от тайна НАТО-вска операция. Кремъл може да добави това към „победите“ си – след детските площадки, болниците, жилищните блокове… и, разбира се, Буча – където „героично“ избиха беззащитни хора, но се уплашиха от украинските войници.
    И ето наградата: вчера Путин връчи медал на Герасимов – главният стратег по унищожаване на пенсионери и детски площадки. В нормален свят това би било позор, но в Русия е повод за шампанско. Така изглежда „великата армия“ – води "героични" битки с баби на опашка за пенсия и после раздава медали за геноцид.

    15:44 09.09.2025

  • 12 Удри Батко Зеленски да се пукат душманит

    1 5 Отговор
    ВСУ извадиха от строя магистрален нефтопровод в Саратовска област на Русия
    С цел да бъдат скрити истинските причини за извънредното произшествие, в местните медии се появи информация за уж „планови учения“ на нефтогазовите обекти съвместно със спешните и специалните служби
    На 8 септември около полунощ местно време в Красноармейския район на Саратовска област в Русия прогърмя мощен взрив на магистрален нефтопровод.
    Както съобщиха източници на УНИАН в Главното управление на разузнаването на Министерството на отбраната на Украйна, в резултат на взрива беше изведен от строя магистралният нефтопровод „Куйбишев-Лисичанск“, който снабдяваше с нефтопродукти окупационната армия на Русия.
    По информация на източника, мощността на засегнатия обект е 82 милиона тона годишно.
    „Според съобщенията в местните публични групи сутринта след взривовете на мястото на произшествието е наблюдавано струпване на работници, които са се опитвали да ликвидират последиците от атаката. Това е третият обект на нефтогазовата инфраструктура на Русия, изведен от строя само за изминалото денонощие“, подчерта събеседникът.

    Коментиран от #15

    15:53 09.09.2025

  • 13 Безухов

    4 1 Отговор
    Евроджендарите го измислиха !

    15:53 09.09.2025

  • 14 Битово насилие

    4 0 Отговор
    Редовно млатим мъжко ми с метлата по главата

    15:57 09.09.2025

  • 15 Коста

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Удри Батко Зеленски да се пукат душманит":

    Хаха и кво? Нито 1 кв.м. територия назад....

    16:06 09.09.2025

  • 16 Даскал

    0 0 Отговор
    Пенчо бе,чети !

    16:07 09.09.2025

  • 17 Факт

    0 0 Отговор
    Е да им вкара войници в домовете ли!?

    16:18 09.09.2025

  • 18 СМЕШНИЦИ!

    0 0 Отговор
    народ, който може да избере президент с умствените способности на тръмп…не му остава много време…

    Коментиран от #19

    16:26 09.09.2025

  • 19 Хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "СМЕШНИЦИ!":

    Да твърдението ти важи с пълна сила и предния падащия джо

    16:34 09.09.2025

  • 20 Ежедневието на обикновения човек

    1 0 Отговор
    преминава по два начина:
    1. Прибира се от работа, набие жената, скара се на децата и заспи на масата след някоя чаша ракия пред някой тъп филм по телевизора.
    2. Прибира се от работа, скара се на жената, набие децата и заспи на масата след някой тъп филм по телевизора пред някоя чаша с ракия.

    16:35 09.09.2025

  • 21 Професор

    1 0 Отговор
    Типична лгбткю анти-Тръмп пропаганда. Репресии? Какви репресии? Стига с тия фейк нюз беге...

    16:51 09.09.2025