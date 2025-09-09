Доналд Тръмп: Нима домашното насилие се брои за престъпление?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи престъпленията, "извършени у дома", да не се броят при постигнатото от него намаляване на престъпността във Вашингтон, съобщава "Ню Йорк таймс".
Той посочи, че опонентите му използват новини за "малка кавга със съпругата", за да подкопаят репресиите му.
По време на изказване в Музея на Библията във Вашингтон Тръмп направи редица неверни твърдения относно нивото на престъпност в столицата, където е наредил федерално поемане на контрола върху правоприлагането.
Президентът твърди без доказателства, че във Вашингтон вече няма престъпност. Въпреки че престъпността действително намалява в столицата - и кметът на Вашингтон отдава заслугата за този спад на по-големия брой федерални правоприлагащи органи - все още грабежи, нападения и кражби се случват ежедневно.
Само в неделя е имало едно убийство, шест кражби на моторни превозни средства, две нападения със смъртоносно оръжие, четири грабежа и над 30 кражби.
"Няма престъпност. Казаха: "Престъпността е намаляла с 87%. Това е повече от 87% - на практика нищо", изтъкна Тръмп.
Въпреки че американският лидер е правил подобни неверни твърдения и преди, вчера той звучеше особено огорчен, че престъпленията, свързани с домашно насилие, са му вменени.
"Нещата, които се случват в дома, те наричат престъпление", отбеляза той. "Ще направят всичко възможно, за да открият нещо. Ако мъж се скара малко със съпругата си, казват, че това е било престъпление".
Изказването му бързо предизвика критики.
"Просто небрежно отхвърляне на домашното насилие като престъпление", написа в социалните мрежи Сара Лонгуел, дългогодишен републикански политически стратег.
Президентът често се е стремял да създаде алтернативна реалност на статистиката за престъпността, за да подкрепи действията на правоприлагащите органи, които желае да предприеме.
Вчера той заяви, че хората са категоризирали Вашингтон като "най-лошия, най-насилствения град" в Америка, въпреки че статистиката показва голям спад на престъпността в столицата още преди неговите репресии.
Той е насочил вниманието си и към редица други градове, които отчитат спад на престъпността, като Чикаго, Балтимор и Ню Орлиънс.
1 Миньоро от Перник
Коментиран от #2
15:31 09.09.2025
2 Ха ха
До коментар #1 от "Миньоро от Перник":Вие от Перник направо с винкело ги младите.
15:33 09.09.2025
3 Дночо
Коментиран от #6
15:35 09.09.2025
4 Некой си
15:35 09.09.2025
5 Русенец
Е, театърът САЩ беше интересен.
15:35 09.09.2025
6 Некой си
До коментар #3 от "Дночо":Развлечение, защото са дебили и пияници, така възпитават и децата си!
15:36 09.09.2025
7 Нормално е
15:41 09.09.2025
8 Ъпстейн
15:42 09.09.2025
9 Хипотетично
15:43 09.09.2025
10 Мрлания
15:43 09.09.2025
11 Коко
И ето наградата: вчера Путин връчи медал на Герасимов – главният стратег по унищожаване на пенсионери и детски площадки. В нормален свят това би било позор, но в Русия е повод за шампанско. Така изглежда „великата армия“ – води "героични" битки с баби на опашка за пенсия и после раздава медали за геноцид.
15:44 09.09.2025
12 Удри Батко Зеленски да се пукат душманит
С цел да бъдат скрити истинските причини за извънредното произшествие, в местните медии се появи информация за уж „планови учения“ на нефтогазовите обекти съвместно със спешните и специалните служби
На 8 септември около полунощ местно време в Красноармейския район на Саратовска област в Русия прогърмя мощен взрив на магистрален нефтопровод.
Както съобщиха източници на УНИАН в Главното управление на разузнаването на Министерството на отбраната на Украйна, в резултат на взрива беше изведен от строя магистралният нефтопровод „Куйбишев-Лисичанск“, който снабдяваше с нефтопродукти окупационната армия на Русия.
По информация на източника, мощността на засегнатия обект е 82 милиона тона годишно.
„Според съобщенията в местните публични групи сутринта след взривовете на мястото на произшествието е наблюдавано струпване на работници, които са се опитвали да ликвидират последиците от атаката. Това е третият обект на нефтогазовата инфраструктура на Русия, изведен от строя само за изминалото денонощие“, подчерта събеседникът.
Коментиран от #15
15:53 09.09.2025
13 Безухов
15:53 09.09.2025
14 Битово насилие
15:57 09.09.2025
15 Коста
До коментар #12 от "Удри Батко Зеленски да се пукат душманит":Хаха и кво? Нито 1 кв.м. територия назад....
16:06 09.09.2025
16 Даскал
16:07 09.09.2025
17 Факт
16:18 09.09.2025
18 СМЕШНИЦИ!
Коментиран от #19
16:26 09.09.2025
19 Хахаха
До коментар #18 от "СМЕШНИЦИ!":Да твърдението ти важи с пълна сила и предния падащия джо
16:34 09.09.2025
20 Ежедневието на обикновения човек
1. Прибира се от работа, набие жената, скара се на децата и заспи на масата след някоя чаша ракия пред някой тъп филм по телевизора.
2. Прибира се от работа, скара се на жената, набие децата и заспи на масата след някой тъп филм по телевизора пред някоя чаша с ракия.
16:35 09.09.2025
21 Професор
16:51 09.09.2025