Доналд Тръмп: Нима домашното насилие се брои за престъпление?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи престъпленията, "извършени у дома", да не се броят при постигнатото от него намаляване на престъпността във Вашингтон, съобщава "Ню Йорк таймс".

Той посочи, че опонентите му използват новини за "малка кавга със съпругата", за да подкопаят репресиите му.

По време на изказване в Музея на Библията във Вашингтон Тръмп направи редица неверни твърдения относно нивото на престъпност в столицата, където е наредил федерално поемане на контрола върху правоприлагането.

Президентът твърди без доказателства, че във Вашингтон вече няма престъпност. Въпреки че престъпността действително намалява в столицата - и кметът на Вашингтон отдава заслугата за този спад на по-големия брой федерални правоприлагащи органи - все още грабежи, нападения и кражби се случват ежедневно.

Само в неделя е имало едно убийство, шест кражби на моторни превозни средства, две нападения със смъртоносно оръжие, четири грабежа и над 30 кражби.

"Няма престъпност. Казаха: "Престъпността е намаляла с 87%. Това е повече от 87% - на практика нищо", изтъкна Тръмп.

Въпреки че американският лидер е правил подобни неверни твърдения и преди, вчера той звучеше особено огорчен, че престъпленията, свързани с домашно насилие, са му вменени.

"Нещата, които се случват в дома, те наричат ​​престъпление", отбеляза той. "Ще направят всичко възможно, за да открият нещо. Ако мъж се скара малко със съпругата си, казват, че това е било престъпление".

Изказването му бързо предизвика критики.

"Просто небрежно отхвърляне на домашното насилие като престъпление", написа в социалните мрежи Сара Лонгуел, дългогодишен републикански политически стратег.

Президентът често се е стремял да създаде алтернативна реалност на статистиката за престъпността, за да подкрепи действията на правоприлагащите органи, които желае да предприеме.

Вчера той заяви, че хората са категоризирали Вашингтон като "най-лошия, най-насилствения град" в Америка, въпреки че статистиката показва голям спад на престъпността в столицата още преди неговите репресии.

Той е насочил вниманието си и към редица други градове, които отчитат спад на престъпността, като Чикаго, Балтимор и Ню Орлиънс.