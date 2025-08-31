Доналд Тръмп: Използвайте само хартиени бюлетини

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще подпише указ, който задължава използването на лични карти от избирателите.

Той дори заяви, че личните карти "трябва да бъдат част от всеки един глас" без изключение.

"Също така, няма гласуване по пощата, с изключение на тези, които са много болни, и военните, които са далеч.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ!!", написа президентът в Truth Social.

"Насладете се на уикенда за Деня на труда. Предстои голяма година за САЩ, може би най-добрата досега, ако митата най-накрая бъдат одобрени от съдилищата!!!", написа Тръмп в последващ пост.

Неговата администрация беше заявила по-рано, че ще обжалва пред Върховния съд решението на апелативния съд, който обяви повечето от тарифите на президента за незаконни.