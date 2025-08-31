Доналд Тръмп: Използвайте само хартиени бюлетини

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще подпише указ, който задължава използването на лични карти от избирателите.
Той дори заяви, че личните карти "трябва да бъдат част от всеки един глас" без изключение.
"Също така, няма гласуване по пощата, с изключение на тези, които са много болни, и военните, които са далеч.
ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ!!", написа президентът в Truth Social.
"Насладете се на уикенда за Деня на труда. Предстои голяма година за САЩ, може би най-добрата досега, ако митата най-накрая бъдат одобрени от съдилищата!!!", написа Тръмп в последващ пост.
Неговата администрация беше заявила по-рано, че ще обжалва пред Върховния съд решението на апелативния съд, който обяви повечето от тарифите на президента за незаконни.
1 Айде
12:05 31.08.2025
2 Гошо
12:06 31.08.2025
3 Поздрави от Москва!
Коментиран от #8
12:08 31.08.2025
4 В Костинброд
12:08 31.08.2025
5 Безухин
12:09 31.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мунчо,
12:09 31.08.2025
8 Гадно
До коментар #3 от "Поздрави от Москва!":Кога Москва ще загори?!!?!
12:10 31.08.2025
9 Пламен
Далеч по-интересни неща стават в Рузпия :
,,Руската църква разреши официално да се благославят банковите карти: От руския парламент подкрепиха идеята " . :) :) :)
Коментиран от #12
12:16 31.08.2025
10 Тематик
Коментиран от #19
12:19 31.08.2025
11 Тръмп тъпото
12:21 31.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ЖЕКО
13:03 31.08.2025
14 Анонимен
13:05 31.08.2025
15 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #20
13:07 31.08.2025
16 А пък при нас
13:07 31.08.2025
17 100% измама
13:20 31.08.2025
18 Хартиени бюлетини лисно се фалшифицират
Грешки при ръчно броене – човешкият фактор води до неточности, особено при голям обем.
Забавено обявяване на резултати – ръчното броене отнема повече време.
Възможност за „контролирано гласуване“ – например с предварително попълнени бюлетини или натиск върху избиратели.
13:31 31.08.2025
19 Така е! Прав си!
До коментар #10 от "Тематик":Първите машини за гласуване ги купи Бойко Борисов!
Заради машините Борисов пак е на власт!!!
13:33 31.08.2025
20 Ирония
До коментар #15 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Викаш по-добре рекетьора крадец от ГЕРБ да прави ала-бала с корумпето Шиши Магнитски и да крадат на воля милиарди от държавния бюджет и ББР, докато българския народ изнемогва в мизерия?!
13:36 31.08.2025