Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп: Използвайте само хартиени бюлетини

Доналд Тръмп: Използвайте само хартиени бюлетини

31 Август, 2025 12:03 1 110 20

  • доналд тръмп-
  • републиканска партия-
  • сащ-
  • джо байдън

Неговата администрация беше заявила по-рано, че ще обжалва пред Върховния съд решението на апелативния съд, който обяви повечето от тарифите на президента за незаконни

Доналд Тръмп: Използвайте само хартиени бюлетини - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще подпише указ, който задължава използването на лични карти от избирателите.

Той дори заяви, че личните карти "трябва да бъдат част от всеки един глас" без изключение.

"Също така, няма гласуване по пощата, с изключение на тези, които са много болни, и военните, които са далеч.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ!!", написа президентът в Truth Social.

"Насладете се на уикенда за Деня на труда. Предстои голяма година за САЩ, може би най-добрата досега, ако митата най-накрая бъдат одобрени от съдилищата!!!", написа Тръмп в последващ пост.

Неговата администрация беше заявила по-рано, че ще обжалва пред Върховния съд решението на апелативния съд, който обяви повечето от тарифите на президента за незаконни.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айде

    6 14 Отговор
    Поредни глупости! Няма да си изкара мандата!

    12:05 31.08.2025

  • 2 Гошо

    15 3 Отговор
    Ше ги резне демократковците от хитрините дето ползваха

    12:06 31.08.2025

  • 3 Поздрави от Москва!

    7 9 Отговор
    Удариха Крим! Крим гори!

    Коментиран от #8

    12:08 31.08.2025

  • 4 В Костинброд

    7 6 Отговор
    Печатат бюлетини на ГЕРП за тоалет ратия.

    12:08 31.08.2025

  • 5 Безухин

    1 1 Отговор
    Аз използвам само найлонови !

    12:09 31.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мунчо,

    9 3 Отговор
    Кирчо, Кокорчо, чухте ли?! Да не се наказваме!

    12:09 31.08.2025

  • 8 Гадно

    9 9 Отговор

    До коментар #3 от "Поздрави от Москва!":

    Кога Москва ще загори?!!?!

    12:10 31.08.2025

  • 9 Пламен

    10 4 Отговор
    Това не е интересно .

    Далеч по-интересни неща стават в Рузпия :
    ,,Руската църква разреши официално да се благославят банковите карти: От руския парламент подкрепиха идеята " . :) :) :)

    Коментиран от #12

    12:16 31.08.2025

  • 10 Тематик

    8 4 Отговор
    Нашите трябва да го насочат да купи модерни машини за гласуване от Венецуела. Вършат чудесна работа за управляващите.

    Коментиран от #19

    12:19 31.08.2025

  • 11 Тръмп тъпото

    5 12 Отговор
    Още един просстак с хартиени бюлетини, Банкьовският няма да е сам...

    12:21 31.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ЖЕКО

    6 2 Отговор
    ТРЪМП СКОРО ЩЯЛ ДА ПОДГОНИ СОРОСИТЕ И В БЪЛГАРИЯ ФАКТИ И ЗА ВАС СЕ ОТНАСЯ

    13:03 31.08.2025

  • 14 Анонимен

    4 0 Отговор
    Машините сами гладуват и избират фаворитите по осмотрение.Правилно ,видял е прозрение ,че това не е честно .

    13:05 31.08.2025

  • 15 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 1 Отговор
    А , ШАРЛАТАНИТЕ ИСКАТ САМО ..................... ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ , ZA ДА МОГАТ .................... ДА ПРАВЯТ АЛА - БАЛА С РЕZИДЕНТА И КРЪСТНИК НА МАФИЯТА , МИСТЪР КЕШ ..................... ФАКТ !

    Коментиран от #20

    13:07 31.08.2025

  • 16 А пък при нас

    3 2 Отговор
    искат да се гласува само с машини...

    13:07 31.08.2025

  • 17 100% измама

    1 1 Отговор
    Гласуването с електронно устройство /в България това е "Мадуровката" на СИЕЛА - 14 годишни елементарни и свръх лесни за манипулиране устройство произведени във Виетнам и купени на "трета ръка" от най "демократичната" държава - Венецуела/ - е СТО ПРОЦЕНТА ИЗМАМА /в САЩ това отдавна се знае , НО - "демократите" и тук и там - нямат друг начин за печелене на избори .

    13:20 31.08.2025

  • 18 Хартиени бюлетини лисно се фалшифицират

    2 0 Отговор
    Фалшификации – възможна е подмяна, добавяне или унищожаване на хартиени бюлетини, особено ако контролът е слаб.
    Грешки при ръчно броене – човешкият фактор води до неточности, особено при голям обем.
    Забавено обявяване на резултати – ръчното броене отнема повече време.
    Възможност за „контролирано гласуване“ – например с предварително попълнени бюлетини или натиск върху избиратели.

    13:31 31.08.2025

  • 19 Така е! Прав си!

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тематик":

    Първите машини за гласуване ги купи Бойко Борисов!
    Заради машините Борисов пак е на власт!!!

    13:33 31.08.2025

  • 20 Ирония

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Викаш по-добре рекетьора крадец от ГЕРБ да прави ала-бала с корумпето Шиши Магнитски и да крадат на воля милиарди от държавния бюджет и ББР, докато българския народ изнемогва в мизерия?!

    13:36 31.08.2025