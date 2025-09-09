САЩ: зависи ли нивото на престъпност от това какъв е кметът

Доналд Тръмп твърди, че в американските градове, управлявани от демократи, престъпността е по-висока, отколкото в тези с кметове републиканци. Влияе ли се престъпността от партийната принадлежност?

Американският президент Доналд Тръмп и администрацията му многократно са заявявали, че градовете в САЩ, които са управлявани от демократи, имат много по-високи нива на престъпност. Тръмп дори изпрати националната гвардия по улиците на Вашингтон, след като обяви, че столицата е "извън контрол". Преди това военните бяха изпратени в Лос Анджелис, където имаше протести. Това решение беше обявено за незаконно от съд в Калифорния.

Има ли наистина връзка между партийна принадлежност и висока престъпност? ДВ провери това.

Повечето големи градове са управлявани от демократи

Преди да анализираме статистиките за престъпността, е важно да се обясни политическият пейзаж в големите американски градове. През 2024 г. от стоте най-големи града в страната 65 са управлявани от кметове от Демократическата партия, а 23 от кметове републиканци.

Според изследователския център "Пю" селските райони по-често са републикански, а жителите на градовете в много от случаите гласуват за демократите. По-големите градове пък имат по-високи нива на престъпност от селските райони. Припокриването на лидерството на Демократическата партия и по-високата престъпност може да изглежда като подкрепа за твърдението на Тръмп, но корелацията не означава причинно-следствена връзка.

Данните от градовете не обясняват достатъчно добре ситуацията

При сортиране на данните за престъпността през 2024 г. по градове и партийна принадлежност на кметовете, на пръв поглед се вижда, че някои градове с кметове от Демократическата партия имат едни от най-високите нива на насилие през тази година. Но в повечето градове, управлявани от демократи, нивата на престъпност са сходни с тези в градовете, управлявани от кметове, принадлежащи към Републиканската партия.

ФБР коментира пред ДВ, че изрично не препоръчва използването на данните си за съставяне на класации на градове и окръзи "като начин за измерване на ефективността на правоприлагането", тъй като те не включват многобройните променливи, които играят роля в престъпността, като гъстота на населението и урбанизация, икономически условия, вариации в населението, както и практики на гражданите за сигнализиране на престъпления.

В рамките на един и същи град също може да има огромни различия в престъпността, като например наличието на безопасни квартали в град с високи нива на престъпност. Тъй като броят на жителите може да повлияе на броя на извършените престъпления, си заслужава да се разгледат не само престъпленията, извършени в съотношение с населението (насилствени престъпления на 100 000 жители), но и нивата на престъпност в градове с подобен брой жители.

Например: Мемфис, щата Тенеси и Ел Пасо, щата Тексас, и двата управлявани от кметове, свързани с Демократическата партия, са сходни по размер, но броят на насилствени престъпления в Мемфис е около десет пъти повече от този в Ел Пасо.

Друг пример: Ървайн, Калифорния, и Вирджиния Бийч, Вирджиния. Ървайн има най-ниската престъпност сред най-големите градове в САЩ през 2024 г. и се управлява от кмет, свързан с Демократическата партия. Вирджиния Бийч има сходна престъпност, но се управлява от кмет, свързан с Републиканската партия.

Политическата принадлежност на кмета не влияе на престъпността

Ние разгледахме най-новите налични данни от 2024 г., публикувани през август, но изследователи от няколко университета, вкл. Харвард, Питсбърг и "Джордж Вашингтон", са направили пълен анализ, обхващащ почти три десетилетия.

Тяхното проучване, публикувано през януари 2025 г., разглежда данни от 400 средни и големи градове в САЩ. То е установило, че политическата принадлежност на кметовете няма голямо значение за престъпността и полицейската работа.

"Изборът на кмет от Демократическата партия, а не от Републиканската, не води до забележимо влияние върху полицията или разходите за наказателно правосъдие, нито води до промени в нивото на престъпността или арестите", заключават авторите на проучването. "През последните 30 години почти всеки град в САЩ е отбелязал значително намаление на престъпността, както на насилствените престъпления, така и на престъпленията срещу собствеността", заяви пред вестник The Harvard Gazette Джъстин де Бенедиктис-Кеснер, доцент по публична политика в Харвардския университет и един от авторите на проучването.

Престъпността в САЩ, свързана с насилие, е намаляла с около 4,5% през 2024 г. в сравнение с прогнозите за 2023 г., сочи последният доклад на ФБР, докато убийствата, в т.ч. непредумишлените, са намалели с почти 15% в сравнение с предходната година.

Разглеждането на престъпността за една конкретна година е само моментно изображение. Сравнението на престъпността в отделни градове от една година към друга обаче показва по-скоро големи колебания, отколкото ясна тенденция. Това също сочи, че престъпността не се влияе от партийната принадлежност на кмета, като се има предвид, че кметовете заемат поста си в продължение на няколко години, в зависимост от продължителността на мандата и дали са преизбрани.

Въпреки спада в престъпността, общественото мнение често сочи, че усещането на хората е обратно. Изследователският център "Пю" установи, че много американци вярват, че престъпността нараства, дори когато данните показват обратното. Между 1993 и 2022 г. престъпността в САЩ е спаднала с 49%, включително грабежите (спад от 74%), тежките телесни повреди (спад от 39%) и убийствата (спад от 34%).

Данните и дългосрочните проучвания не подкрепят твърдението, че градовете, управлявани от демократите, са по-опасни по същество. Нивото на престъпността обаче се влияе от сложна комбинация от социално-икономически, географски и културни фактори, а не от политическата принадлежност на кмета.