Триъгълникът Тръмп – Путин – Зеленски и търсенето на формула за мир

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Двете срещи, проведени в САЩ през август - първо между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, а след това между американския президент и Володимир Зеленски във Вашингтон - бележат нов етап в опитите за намиране на политическо решение на войната в Украйна. Макар че конкретни договорености все още липсват, очертанията на бъдещия преговорен процес започват да се проясняват.

Готовност за среща, но без гаранции

Основният резултат от двете срещи е самото допускане на възможност за преки разговори между Путин и Зеленски. В последните три години Кремъл категорично отказваше подобна перспектива, а сега, по думите на държавния секретар Марко Рубио, фактът, че Москва дори говори за среща, вече е "значимо постижение". Въпреки това потвърдена договореност за среща все още няма - Кремъл оставя вратичка за маневри чрез термина "повишаване на нивото на представители". Това може да означава както евентуална поява на външния министър Сергей Лавров, така и на самия Путин. Москва играе на времето, за да запази контрол върху формата.

От "прекратяване на огъня" към "мирно споразумение"

Забележима промяна е и в позицията на Тръмп. Първоначално той споделяше европейската и украинската линия, че прекратяването на огъня е задължително условие. Но след срещата с Путин в Анкъридж, Тръмп прие аргумента на Кремъл, че примирието може да бъде използвано от Киев за укрепване на фронта.

Сега американският президент говори за "бързо мирно споразумение", което може да бъде постигнато дори по време на активни бойни действия. Зеленски също смекчи позицията си, заявявайки, че срещата с Москва трябва да се състои "без условия", за да се отвори път към решение. Това показва, че и двете страни са готови да влязат в диалог, дори и цената да е отказ от предварителни изисквания.

Гаранции за сигурност - нова архитектура, но без ясно съдържание

Във Вашингтон Тръмп за пръв път публично призна, че Украйна ще получи гаранции за сигурност. Те ще бъдат предоставени от европейски държави в координация със САЩ. Но конкретиката липсва: какво точно означават тези гаранции - военен чадър, обмен на разузнавателна информация, разполагане на системи за противовъздушна отбрана или постоянни доставки на оръжия - тепърва ще се решава. Зеленски настоя за "всичко", а според Bloomberg проектите вървят към укрепване на украинската армия без ограничения по численост и с перспектива за многонационални сили. Това влиза в директен сблъсък с изискванията на Кремъл: никакви западни войски в Украйна и лимитиране на украинската армия.

Икономическата страна: "помощ срещу договори"

Тръмп е ясен: безплатната военна помощ за Украйна приключва, Европа трябва да поеме основната тежест. Но Киев вече търси нова формула: според Financial Times Зеленски е предложил закупуване на американско оръжие за 100 млрд. долара в замяна на гаранции за сигурност. В пакета влизат десет системи Patriot и сделка за производство на дронове за 50 млрд. Това би превърнало американската помощ в бизнес модел - инвестиция в оръжейната индустрия на САЩ и едновременно в украинската отбранителна способност.

Териториалният въпрос - най-болезнената точка

Най-чувствителната част остава бъдещето на териториите. Според източници на Bloomberg, Русия е готова да задържи контрол над части от Донецка област, но да се откаже от Запорожие и Херсон, които фактически не контролира изцяло. Зеленски публично отхвърли всякакви териториални отстъпки, но сигналите от НАТО и САЩ са по-гъвкави: допуска се сценарий, при който Киев юридически не признава окупацията, но фактически се примирява с нея. Тръмп подчерта, че разговор за територии може да се води единствено между Путин и Зеленски, с което намали страховете в Киев, че съдбата на Украйна може да се реши зад гърба ѝ.

Европа - едновременно предпазлива и солидарна

Реакциите на европейските лидери показват смес от тревога и подкрепа. Германия настоява за прекратяване на огъня като предварително условие, Франция предупреждава да не се вярва на Путин, а Великобритания и Италия демонстрират по-близка координация с Тръмп. Въпреки различията, европейците се подредиха в обща линия - подкрепа за инициативата на Вашингтон, но и твърдост в защита на украинските позиции. Самият факт, че те пристигнаха лично за срещата със Зеленски в Белия дом, беше символ на европейска сплотеност.

Зеленски - урок по тактика в Белия дом

Втората визита на Зеленски при Тръмп бе подчертано различна от предишната, когато украинският президент бе упрекван за "неблагодарност". Този път той демонстрира адаптация към стила на американския лидер: пристигна в костюм, получи похвала за външния си вид, изрази благодарност 16 пъти в рамките на брифинга и предаде лично писмо от съпругата си на първата дама на САЩ. Това бе дипломатическа игра по правилата на Тръмп - лоялност и уважение в замяна на благосклонност.

Процесът започва, но изходът е далеч

Двете срещи очертаха рамките на бъдещи преговори: възможна среща Путин-Зеленски, нова архитектура на гаранциите за сигурност, отказ от идеята за незабавно примирие и труден разговор за териториите. Европа остава в деликатна роля - между солидарността с Украйна и реализма, налаган от САЩ и Русия. Зеленски показва готовност за тактически компромиси, но за Киев рисковете са огромни - всяко споразумение, включващо териториални отстъпки, може да предизвика вътрешна политическа буря.

Въпреки всичко, за първи път от години изглежда, че пряк диалог между лидерите на Русия и Украйна е на масата. Самото отваряне на тази възможност вече е промяна в динамиката на войната. Но дали то ще доведе до реален мир или само до ново отлагане на конфликта - зависи от следващите срещи и от готовността на страните да превърнат тактическите ходове в стратегическо решение.