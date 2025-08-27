Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф съобщи, че тази седмица има насрочена среща с представители на Украйна в Ню Йорк. Това заяви самият той в интервю за Fox News.
"През тази седмица се срещам с украинци. Ще се срещна с тях в Ню Йорк и това е силен сигнал. С руснаците разговаряме всеки ден," подчерта Уиткоф, без да уточнява кои украински представители ще участват и на коя дата ще се проведе разговорът.
Уиткоф, който отговаря за въпросите, свързани с войната в Украйна, вече няколко пъти се е срещал с руския президент Владимир Путин, включително и на руско-американската среща на върха в Аляска на 15 август.
"Мисля, че той (Путин) направи добросъвестно усилие да се включи в процеса. На срещата в Аляска определено го направи.
Назначен лично от президента Доналд Тръмп, Стив Уиткоф играе ключова роля като посредник между Москва и Киев в рамките на усилията на Вашингтон да подготви терен за бъдещо мирно споразумение. Той е сред малкото американски представители, които поддържат директен канал за комуникация с Кремъл, като същевременно подготвя и срещи на високо равнище с украинската страна.
Според анализатори присъствието му в преговорния процес е знак, че Белият дом търси по-гъвкав подход - комбинирайки дипломатически инициативи и икономически стимули за Русия с цел прекратяване на военните действия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ванга
Коментиран от #7
10:18 27.08.2025
2 Преподобна Стойка
10:20 27.08.2025
3 честен ционист
10:21 27.08.2025
4 минувач
Коментиран от #12
10:21 27.08.2025
5 .......
Коментиран от #10
10:21 27.08.2025
6 Хехе
10:21 27.08.2025
7 оли ,
До коментар #1 от "Ванга":Гледай да не го смени с Медведев , че тогава ще стане много , много интересно .
10:22 27.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 дядото
10:23 27.08.2025
10 ха-ха
До коментар #5 от ".......":Объркал си орки с укри , нали ?
10:23 27.08.2025
11 Верно бе червеноармеец
10:24 27.08.2025
12 оооооооф
До коментар #4 от "минувач":Няма да смеят , затова си измислят санкции да плашат гаргите с тях . Дреме му на Путин за техните щуротии .
10:26 27.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 12345
До коментар #15 от "Ха ХаХа":не се обаждай бе съветско л @й но
10:29 27.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Мишел
10:34 27.08.2025
20 Бай Бай
10:35 27.08.2025
21 Последния Софиянец
10:41 27.08.2025
22 Иуфаа
11:00 27.08.2025
23 Историк
Коментиран от #25
11:46 27.08.2025
24 Елементарно Уотсън!
11:52 27.08.2025
25 Хахахаха
До коментар #23 от "Историк":Ти явно си македонски историк,те обичат така да лъжат.
12:05 27.08.2025