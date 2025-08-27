Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф съобщи, че тази седмица има насрочена среща с представители на Украйна в Ню Йорк. Това заяви самият той в интервю за Fox News.

"През тази седмица се срещам с украинци. Ще се срещна с тях в Ню Йорк и това е силен сигнал. С руснаците разговаряме всеки ден," подчерта Уиткоф, без да уточнява кои украински представители ще участват и на коя дата ще се проведе разговорът.

Уиткоф, който отговаря за въпросите, свързани с войната в Украйна, вече няколко пъти се е срещал с руския президент Владимир Путин, включително и на руско-американската среща на върха в Аляска на 15 август.

"Мисля, че той (Путин) направи добросъвестно усилие да се включи в процеса. На срещата в Аляска определено го направи.

Назначен лично от президента Доналд Тръмп, Стив Уиткоф играе ключова роля като посредник между Москва и Киев в рамките на усилията на Вашингтон да подготви терен за бъдещо мирно споразумение. Той е сред малкото американски представители, които поддържат директен канал за комуникация с Кремъл, като същевременно подготвя и срещи на високо равнище с украинската страна.

Според анализатори присъствието му в преговорния процес е знак, че Белият дом търси по-гъвкав подход - комбинирайки дипломатически инициативи и икономически стимули за Русия с цел прекратяване на военните действия.