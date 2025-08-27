Новини
Белият дом търси по-гъвкав подход
Белият дом търси по-гъвкав подход

27 Август, 2025 10:15

Назначен лично от президента Доналд Тръмп, Стив Уиткоф играе ключова роля като посредник между Москва и Киев в рамките на усилията на Вашингтон да подготви терен за бъдещо мирно споразумение

Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф съобщи, че тази седмица има насрочена среща с представители на Украйна в Ню Йорк. Това заяви самият той в интервю за Fox News.

"През тази седмица се срещам с украинци. Ще се срещна с тях в Ню Йорк и това е силен сигнал. С руснаците разговаряме всеки ден," подчерта Уиткоф, без да уточнява кои украински представители ще участват и на коя дата ще се проведе разговорът.

Уиткоф, който отговаря за въпросите, свързани с войната в Украйна, вече няколко пъти се е срещал с руския президент Владимир Путин, включително и на руско-американската среща на върха в Аляска на 15 август.

"Мисля, че той (Путин) направи добросъвестно усилие да се включи в процеса. На срещата в Аляска определено го направи.

Назначен лично от президента Доналд Тръмп, Стив Уиткоф играе ключова роля като посредник между Москва и Киев в рамките на усилията на Вашингтон да подготви терен за бъдещо мирно споразумение. Той е сред малкото американски представители, които поддържат директен канал за комуникация с Кремъл, като същевременно подготвя и срещи на високо равнище с украинската страна.

Според анализатори присъствието му в преговорния процес е знак, че Белият дом търси по-гъвкав подход - комбинирайки дипломатически инициативи и икономически стимули за Русия с цел прекратяване на военните действия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  Ванга

    Путин ке даде властта на новия си наследник - Краснов, който ке стане Президент на Бензиностанцията.

    10:18 27.08.2025

  Преподобна Стойка

    Русия ке падне

    10:20 27.08.2025

  честен ционист

    В чест на Стефан Витков накрая ще преименуват украинския Ню Йорк на родното му село - Макреш, Видинско.

    10:21 27.08.2025

  минувач

    Гъвкав подход , а пък ще налагат санкции . Големи майтапчии са тези американци .Да пробват да нападнат директно Русия , че целият Свят да им се смее после ...Явно още много дълго време ще измислят санкции , докато разберат , че само и единствено Путин ще реши кога , с кого и къде ще станат нещата .

    10:21 27.08.2025

  .......

    Всички орки на украинска земя на тор и молекули

    10:21 27.08.2025

  Хехе

    Стефан Витков вече се изчерпа. Що не си гледа бизнеса и пенсията, ами се прави на Лавров.

    10:21 27.08.2025

  оли ,

    До коментар #1 от "Ванга":

    Гледай да не го смени с Медведев , че тогава ще стане много , много интересно .

    10:22 27.08.2025

  дядото

    този "гъвкав" подход за натиск против русия и китай няма да мине,не го ли разбрахте.

    10:23 27.08.2025

  ха-ха

    До коментар #5 от ".......":

    Объркал си орки с укри , нали ?

    10:23 27.08.2025

  Верно бе червеноармеец

    Путин е обещал да спре войната. Веднага след като и последният руснак е пукнал в Украйна.

    10:24 27.08.2025

  оооооооф

    До коментар #4 от "минувач":

    Няма да смеят , затова си измислят санкции да плашат гаргите с тях . Дреме му на Путин за техните щуротии .

    10:26 27.08.2025

  12345

    До коментар #15 от "Ха ХаХа":

    не се обаждай бе съветско л @й но

    10:29 27.08.2025

  Мишел

    Единственият работещ подход е приемане руските условия. Останалото не е гъвкав подход, а гърчене.

    10:34 27.08.2025

  Бай Бай

    Огромната беда,която Путлер срупа на главите на руснацете ще се плаща поколения напред. Огромно нещасгие. Огромна глупост и престъпление ,заради кефа на един доказан психпат

    10:35 27.08.2025

  Последния Софиянец

    Тръмп готви пакет санкции срещу Урсула и ЕС.

    10:41 27.08.2025

  Иуфаа

    Учете руски език, ей!!!

    11:00 27.08.2025

  Историк

    Уиткоф е борсов играч с недвижими имоти и е професионалист колкото Тръмп покерджията, който чрез залагания, блъфиране и изнудване ще решава световните проблеми. Речникът на Уиткоф към Путин е като този на Тръмп - Путин е добросъвестен масов убиец, а според Тръмп е мил,добронамерен и честен военнопрестъпник. САЩ вече не съществува, това е Тръмпландия, а Тръмп е КГБ агент Краснов ,страхливец,който не смее да предприеме нищо срещу шефа си в Кремъл и откакто е на власт зверствата срещу Украйна нарастнаха двойно.

    11:46 27.08.2025

  Елементарно Уотсън!

    Тръмп и пуделите му умишлено се мотаят както прави и бункерния пcиxoпат в Кремъл. Преговори между президент Зеленски и военнопрестъпника Путлер едва ли ще има.

    11:52 27.08.2025

  Хахахаха

    До коментар #23 от "Историк":

    Ти явно си македонски историк,те обичат така да лъжат.

    12:05 27.08.2025