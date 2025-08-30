САЩ доставят на Украйна оръжия за по-дълбоки удари на руска територия

Американският лидер Доналд Тръмп разбира, че трябва да осигури продължаващото присъствие на руския президент Владимир Путин на преговорите за уреждане на конфликта в Украйна, заяви постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър.

„Президентът Тръмп знае всички карти, които все още може да изиграе. Той обаче разбира също, че трябва да осигури продължаващото присъствие на Владимир Путин на масата на преговорите, както и на Зеленски“, каза американският дипломат.

Още новини от Украйна

Той отказа да направи прогнози кога може да се състои среща между Путин и Зеленски. „Ще се случи ли за една нощ? Най-вероятно не. Но мисля, че сме на прав път и двете страни все още преговарят и това е добре“, подчерта Уитакър на живо по Fox News.

Той беше помолен и да изясни колко още време е „готов да даде“ Тръмп на Путин, за да се подготви за среща със Зеленски, преди САЩ да започнат да прилагат евентуални нови ограничителни мерки срещу Русия. „Е, разбира се, президентът Тръмп ще му даде толкова време, колкото сметне за необходимо, за да създаде правилната ситуация“, отговори постоянният представител, без да навлиза в повече подробности и обяснения.

Според него „Доналд Тръмп създаде съвсем различен сценарий, осигури присъствието на Владимир Путин на масата, за да проведе дискусии“. „Приключили ли са? Не. Но страните все още преговарят, разменят затворници“, заяви Уитакър. „Има много добри новини“, отбеляза дипломатът. „Всички искаме тази война да приключи. Това не е войната на Доналд Тръмп“, увери Уитакър.

Съединените щати доставят на Украйна оръжия, които ѝ позволяват да нанася удари по-дълбоко на руска територия, призна Уитакър.

"Ние предоставяме на Киев някои възможности, които им позволяват да нанасят удари по-дълбоко в руска територия. И украинците вероятно ще ги използват“, каза дипломатът. Той не уточни за кои системи говори, но спомена плановете на Вашингтон да продаде на Киев повече от 3000 въздушни ракети ERAM, както и на съюзниците от НАТО, които купуват оръжия от Съединените щати за Украйна.

„Президентът Тръмп гарантира, първо, че Украйна може да продължи да се защитава, включително като им предоставя някои ударни възможности, които им позволяват да нанасят удари по-дълбоко в руска територия и, разбира се, това може да им помогне в настъпление“, повтори Уитакър.