САЩ доставят на Украйна оръжия за по-дълбоки удари на руска територия

Американският лидер Доналд Тръмп разбира, че трябва да осигури продължаващото присъствие на руския президент Владимир Путин на преговорите за уреждане на конфликта в Украйна, заяви постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър.
„Президентът Тръмп знае всички карти, които все още може да изиграе. Той обаче разбира също, че трябва да осигури продължаващото присъствие на Владимир Путин на масата на преговорите, както и на Зеленски“, каза американският дипломат.
Той отказа да направи прогнози кога може да се състои среща между Путин и Зеленски. „Ще се случи ли за една нощ? Най-вероятно не. Но мисля, че сме на прав път и двете страни все още преговарят и това е добре“, подчерта Уитакър на живо по Fox News.
Той беше помолен и да изясни колко още време е „готов да даде“ Тръмп на Путин, за да се подготви за среща със Зеленски, преди САЩ да започнат да прилагат евентуални нови ограничителни мерки срещу Русия. „Е, разбира се, президентът Тръмп ще му даде толкова време, колкото сметне за необходимо, за да създаде правилната ситуация“, отговори постоянният представител, без да навлиза в повече подробности и обяснения.
Според него „Доналд Тръмп създаде съвсем различен сценарий, осигури присъствието на Владимир Путин на масата, за да проведе дискусии“. „Приключили ли са? Не. Но страните все още преговарят, разменят затворници“, заяви Уитакър. „Има много добри новини“, отбеляза дипломатът. „Всички искаме тази война да приключи. Това не е войната на Доналд Тръмп“, увери Уитакър.
Съединените щати доставят на Украйна оръжия, които ѝ позволяват да нанася удари по-дълбоко на руска територия, призна Уитакър.
"Ние предоставяме на Киев някои възможности, които им позволяват да нанасят удари по-дълбоко в руска територия. И украинците вероятно ще ги използват“, каза дипломатът. Той не уточни за кои системи говори, но спомена плановете на Вашингтон да продаде на Киев повече от 3000 въздушни ракети ERAM, както и на съюзниците от НАТО, които купуват оръжия от Съединените щати за Украйна.
„Президентът Тръмп гарантира, първо, че Украйна може да продължи да се защитава, включително като им предоставя някои ударни възможности, които им позволяват да нанасят удари по-дълбоко в руска територия и, разбира се, това може да им помогне в настъпление“, повтори Уитакър.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 12340
Коментиран от #12
06:02 30.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Нито ден по-рано ☝️
Вттакава ситуация Путлер не може да разчита на търпението на руснаците За момента руското общество все още не осъзнава, че има война.
06:05 30.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Оди у Русиа
До коментар #4 от "кая калас":На ценните външни тоалетни.
Коментиран от #17
06:07 30.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Никой не напада НАТО!
До коментар #8 от "Факти":Умира много бързо.
Коментиран от #13, #22
06:11 30.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пацо
До коментар #1 от "12340":С другата също се гали - тея военни корпорации да не са на диета?!
Трябва да се бълват пари във военната промишленост, защото коронавируса ХИЧ не се справи със задачата!
Китай и Индия се чудят, това майтап ли беше?!
Дълбоките удари ще са с какво - 70-90кг. взривно вещество, иначе къде ще си сложат горивото в тая ракета било то и планираща, което означава, че ще се жертва някой, за да я пусне - С-500 не спят!
3500 ракети - грубо по 100 кила взривно вещество - ко прайм??
Гледаме картата и се чудим - ко ще променят, няколко взрива в Руската Федерация, която се разширява за сметка на тези взривове - населението иска мъст!
Коментиран от #15, #16
06:19 30.08.2025
13 Сахиб
До коментар #9 от "Никой не напада НАТО!":Кажи го на виетнамците и афганците
Коментиран от #18
06:21 30.08.2025
14 Анонимен
06:25 30.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Пацо, Пацо 😂😂😂
До коментар #12 от "Пацо":Това са бомби (подобни на ФAБ) с радиус на действие около 400 километра... С-500 е безпомощна срещу тях.
Коментиран от #23
06:29 30.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Нито
До коментар #13 от "Сахиб":Виетнам, нито авганите са нападнали НАТО.
Коментиран от #25
06:38 30.08.2025
19 Путинистче идиотче
До коментар #17 от "Оди у Кравария":Бегаме у Америка или у ЕС.....като Волгин....
06:39 30.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Сводниците на Зелко недоумяват
И май още се надяват заварката да стане?
Коментиран от #24
06:44 30.08.2025
22 Ха-ха-ха
До коментар #9 от "Никой не напада НАТО!":Никой и не иска да напада нато. Това че ще ги нападнат е само в главите на натовци, за да оправдаят съществуването си.
06:50 30.08.2025
23 Пацо
До коментар #16 от "Пацо, Пацо 😂😂😂":Ехеее - тука ме разсмя и мене!
Планираща бомба и определение за ракета - двигател има ли?
Ко прайм с майтапите щом има крила за планиране, двигател, управлява се - то и топката за тебе сигурно е бомба без взривно вещество!
С-500 била безпомощна, срещу въздушни цели - Турция знае ли как се набутаха, тогава, че си развалиха дослука и със САЩ, за да могат да си защитават небето?!?!
Ма много сте се изнасилили с тая логика сутринта - факти са неща, които вече са доказани - не са фантазия, а С-500 я пробутаха, даже на турците - смятай как са ги впечатлили техните генерали, за да се продаде такъв комплекс на най-хитрите, сред хитрите...
06:52 30.08.2025
24 Путин би се навил само
До коментар #21 от "Сводниците на Зелко недоумяват":ако срещата е тристранна и с Тръмп. А Зеленски да им носи кафето и свири на пиано.
06:53 30.08.2025
25 Ев Тийн
До коментар #18 от "Нито":Дааа - пък НАТОвски войници мрат навсякъде!
06:58 30.08.2025