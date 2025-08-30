Новини
FT: Доналд Тръмп покани китайски миротворци в Украйна
  Тема: Украйна

30 Август, 2025 10:45 537 34

  • доналд тръмп-
  • китай-
  • украйна-
  • русия

Идеята се отхвърля от европейските столици и преди това е била отхвърлена от украинския президент Володимир Зеленски поради критичната подкрепа на Пекин за военните действия на Русия

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Доналд Тръмп предложи да се разположат китайски войски като миротворци в следвоенна Украйна.

Така президентът на САЩ подкрепи предложението, което за първи път беше направено от руския президент Владимир Путин.

Това коментира "Файненшъл таймс" (FT). Водещото делово издание цитира четирима души, запознати с дискусиите в Белия дом.

Тръмп предложи да се покани Китай да предостави миротворци, които да наблюдават неутралната зона по 1300-километровата фронтова линия на Украйна, като част от мирно споразумение с Русия. Това е станло по време на среща с европейски лидери и украинския президент в Белия дом миналата седмица.

"Това е невярно", заяви високопоставен служител от администрацията на Тръмп, добавяйки че "не е имало дискусия за китайски миротворци".

Руските представители за първи път повдигнаха идеята за китайски миротворци в контекста на рамката за гаранции за сигурност по време на ранните преговори между Русия и Украйна в Истанбул през пролетта на 2022 г.

Идеята се отхвърля от европейските столици и преди това е била отхвърлена от украинския президент Володимир Зеленски поради критичната подкрепа на Пекин за военните действия на Русия.

Срещата от миналата седмица беше част от продължаващите дискусии за налагане на възможно примирие, западни гаранции за сигурност, които да бъдат предоставени на Украйна, и структурата на всяко постконфликтно споразумение.

Тръмп натиска двете страни да се споразумеят за мирно споразумение, но Москва и Киев остават далеч една от друга по важни детайли, включително териториалния контрол след войната.

Висши военни и политически представители от САЩ, Украйна и големите европейски столици обсъдиха структура, в която като първи етап от мирно споразумение ще бъде създадена демилитаризирана зона, патрулирана от неутрални миротворци.

Китай заяви, че е готов да играе "конструктивна роля" в разрешаването на войната, след като Русия наскоро предложи Пекин да бъде един от гарантите за сигурността на Украйна в рамките на мирно споразумение.

Руският външен министър Сергей Лавров предложи този месец постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН, сред които са Русия и Китай, да подкрепят гаранцията за сигурността на Украйна в споразумение, което да сложи край на войната на Кремъл.

Китайското външно министерство обаче заяви тази седмица, че медийните съобщения, че Пекин е предложил да участва в миротворчески сили за Украйна, "не са верни".


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 минувач

    9 2 Отговор
    И марсианци да поканят - все тая . Боят за урките ще е до посиняване и докрай ! Те това е положението .

    Коментиран от #13

    10:47 30.08.2025

  • 2 И защо

    10 0 Отговор
    Идеята се отхвърля от европейските столици ? А? Мерц: Германия е в състояние на конфликт с Русия
    Бербок заяви, че европейските страни „водят война срещу Русия, ... Министърът заяви още, че „Германия вече е във война с Русия“....

    Коментиран от #4

    10:48 30.08.2025

  • 3 Иля Оренбург

    9 3 Отговор
    Говорит Москва!
    Уукрайна проиграла война!
    Победа будет за нами!

    Коментиран от #16

    10:49 30.08.2025

  • 5 Идеята се отхвърля от европейските

    9 2 Отговор
    столици. И от София ли? И кога точно е обсъдено това на заседание на МС? Има ли стенограма ? А?

    10:50 30.08.2025

  • 7 Требе

    9 2 Отговор
    И севернокорейски и индийски.

    10:51 30.08.2025

  • 8 Изкукуригал

    4 2 Отговор
    Значи Китай има пряко участие във войната и не може да постави войски а европейските страни нямат и могат

    10:52 30.08.2025

  • 9 Не е добре

    7 2 Отговор
    Ако Русия не освободи цяла украйна, това ще е стратегическо поражение. Фашистите ще останат на територията на СССР и това ще е прецедент и за други страни в които има продажници, както навсякъде.

    Коментиран от #14

    10:52 30.08.2025

  • 11 Иля Оренбург

    7 1 Отговор
    Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва!

    Наша цел Берлин!
    Красная армия всех силней!
    Победа будет за нами!

    Коментиран от #20

    10:53 30.08.2025

  • 12 Министърът заяви още, че „Германия вече

    5 1 Отговор
    е във война с Русия“.. а България? А малоумният дЖилезку нещо сочил ли е?

    10:53 30.08.2025

  • 13 Ха ха

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "минувач":

    Егати и посиняване.1 милион ушанки в казана на Жириновски

    Коментиран от #24

    10:53 30.08.2025

  • 16 Не, драги,

    1 6 Отговор

    До коментар #3 от "Иля Оренбург":

    Мацква да си говорит у дома. Тук е България. И подкрепя Украйна.

    Коментиран от #30, #31

    10:54 30.08.2025

  • 17 Величко

    2 1 Отговор
    Оффф ... , ето това показва липсата на здрав разум и всякаква логика !

    10:55 30.08.2025

  • 18 Иля Оренбург

    3 2 Отговор
    Говорит Москва!
    Надо дратся за Родину и уедем на Берлину.
    Победа будет за нами!

    Коментиран от #25, #28

    10:55 30.08.2025

  • 19 Да припомня за по младите

    4 2 Отговор
    Всички до една"Мисии на българската армия" в състава на НАТО са незаконни и престъпни. Нито една от тях не е била под егидата и с мандат на ООН. На всякъде сме били окупатор а дори в Ирак имахме и "окупационен управител" на територия ... която знаем как завърши с трупове и репатрация. Да припомня за по младите
    Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления ..

    10:55 30.08.2025

  • 20 Пипи

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Иля Оренбург":

    Будет за вани на оня свят.

    10:56 30.08.2025

  • 21 Дам

    2 1 Отговор
    Украйна е руския Тайван. Китайците много добре разбират това.

    10:56 30.08.2025

  • 23 Хаха

    3 2 Отговор
    Тръмп все повече ме кефи.
    Направо се гаргари с урсулите на зелката.

    10:56 30.08.2025

  • 24 ОЛИ,

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ха ха":

    Колкото и да са ,,ушанките ,, , уркията си заминава ! Свиквай !

    10:57 30.08.2025

  • 25 Механик

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Иля Оренбург":

    Превзехте ли селото?

    10:57 30.08.2025

  • 26 стоян георгиев

    1 2 Отговор
    Какво като има китайски миротворци?нищо няма да се реши от тях.тръмп се прави на интересен само и само да забави санкциите срещу Путлер.

    10:57 30.08.2025

  • 27 Полковник

    2 0 Отговор
    НАТО нияма работа във източна Европа.1989 година Русия доброволно напусна източна Германия и донесе демокрацията и свободата без воина без жертви.Сега ЕС мие мозъците на неграмотните политици че иска воина Русия.Ами защо строи НАТО бази и вооръжава източна Европа Кои иска воина кои Обгражда Русия.

    10:58 30.08.2025

  • 28 Немезида

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Иля Оренбург":

    Ако ня бяха западните държави да Ви подкрепят през ВСВ, днес в блатата щеше да се говори на немски. Понимаеш???

    10:58 30.08.2025

  • 29 Това е съвсем нормално

    3 1 Отговор
    За нацисткият ЕС и нацистката ЕК

    10:58 30.08.2025

  • 30 е , да ,де ,

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Не, драги,":

    Не говори от твое име ! Подкрепяй си когото искаш , не не всички са НЕумни като теб да защитават зелената въшка !

    Коментиран от #34

    10:58 30.08.2025

  • 31 Иля Оренбург

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Не, драги,":

    Говорит Москва!
    Болгар, братушка. Вссех болгарский народ любит Росия.
    Болгарский народ, братский народ!

    10:59 30.08.2025

  • 32 Раптил е тромпета сламен

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Имало свобода на словото, ама друг път":

    Тръмп е сатанист като НАТАНЯХУ

    10:59 30.08.2025

  • 33 Име

    0 0 Отговор
    В библиотеката ми е Иля Еренбург. Поне да провокира грамотно. Взломаджия!

    11:00 30.08.2025

  • 34 Не, драги,

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "е , да ,де ,":

    ще видим, ще видим. Времето ще си покаже.

    11:01 30.08.2025