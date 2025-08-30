FT: Доналд Тръмп покани китайски миротворци в Украйна

Доналд Тръмп предложи да се разположат китайски войски като миротворци в следвоенна Украйна.

Така президентът на САЩ подкрепи предложението, което за първи път беше направено от руския президент Владимир Путин.

Това коментира "Файненшъл таймс" (FT). Водещото делово издание цитира четирима души, запознати с дискусиите в Белия дом.

Тръмп предложи да се покани Китай да предостави миротворци, които да наблюдават неутралната зона по 1300-километровата фронтова линия на Украйна, като част от мирно споразумение с Русия. Това е станло по време на среща с европейски лидери и украинския президент в Белия дом миналата седмица.

"Това е невярно", заяви високопоставен служител от администрацията на Тръмп, добавяйки че "не е имало дискусия за китайски миротворци".

Руските представители за първи път повдигнаха идеята за китайски миротворци в контекста на рамката за гаранции за сигурност по време на ранните преговори между Русия и Украйна в Истанбул през пролетта на 2022 г.

Идеята се отхвърля от европейските столици и преди това е била отхвърлена от украинския президент Володимир Зеленски поради критичната подкрепа на Пекин за военните действия на Русия.

Срещата от миналата седмица беше част от продължаващите дискусии за налагане на възможно примирие, западни гаранции за сигурност, които да бъдат предоставени на Украйна, и структурата на всяко постконфликтно споразумение.

Тръмп натиска двете страни да се споразумеят за мирно споразумение, но Москва и Киев остават далеч една от друга по важни детайли, включително териториалния контрол след войната.

Висши военни и политически представители от САЩ, Украйна и големите европейски столици обсъдиха структура, в която като първи етап от мирно споразумение ще бъде създадена демилитаризирана зона, патрулирана от неутрални миротворци.

Китай заяви, че е готов да играе "конструктивна роля" в разрешаването на войната, след като Русия наскоро предложи Пекин да бъде един от гарантите за сигурността на Украйна в рамките на мирно споразумение.

Руският външен министър Сергей Лавров предложи този месец постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН, сред които са Русия и Китай, да подкрепят гаранцията за сигурността на Украйна в споразумение, което да сложи край на войната на Кремъл.

Китайското външно министерство обаче заяви тази седмица, че медийните съобщения, че Пекин е предложил да участва в миротворчески сили за Украйна, "не са верни".