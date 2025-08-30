FT: Доналд Тръмп покани китайски миротворци в Украйна

Доналд Тръмп предложи да се разположат китайски войски като миротворци в следвоенна Украйна.
Така президентът на САЩ подкрепи предложението, което за първи път беше направено от руския президент Владимир Путин.
Това коментира "Файненшъл таймс" (FT). Водещото делово издание цитира четирима души, запознати с дискусиите в Белия дом.
Тръмп предложи да се покани Китай да предостави миротворци, които да наблюдават неутралната зона по 1300-километровата фронтова линия на Украйна, като част от мирно споразумение с Русия. Това е станло по време на среща с европейски лидери и украинския президент в Белия дом миналата седмица.
"Това е невярно", заяви високопоставен служител от администрацията на Тръмп, добавяйки че "не е имало дискусия за китайски миротворци".
Руските представители за първи път повдигнаха идеята за китайски миротворци в контекста на рамката за гаранции за сигурност по време на ранните преговори между Русия и Украйна в Истанбул през пролетта на 2022 г.
Идеята се отхвърля от европейските столици и преди това е била отхвърлена от украинския президент Володимир Зеленски поради критичната подкрепа на Пекин за военните действия на Русия.
Срещата от миналата седмица беше част от продължаващите дискусии за налагане на възможно примирие, западни гаранции за сигурност, които да бъдат предоставени на Украйна, и структурата на всяко постконфликтно споразумение.
Тръмп натиска двете страни да се споразумеят за мирно споразумение, но Москва и Киев остават далеч една от друга по важни детайли, включително териториалния контрол след войната.
Висши военни и политически представители от САЩ, Украйна и големите европейски столици обсъдиха структура, в която като първи етап от мирно споразумение ще бъде създадена демилитаризирана зона, патрулирана от неутрални миротворци.
Китай заяви, че е готов да играе "конструктивна роля" в разрешаването на войната, след като Русия наскоро предложи Пекин да бъде един от гарантите за сигурността на Украйна в рамките на мирно споразумение.
Руският външен министър Сергей Лавров предложи този месец постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН, сред които са Русия и Китай, да подкрепят гаранцията за сигурността на Украйна в споразумение, което да сложи край на войната на Кремъл.
Китайското външно министерство обаче заяви тази седмица, че медийните съобщения, че Пекин е предложил да участва в миротворчески сили за Украйна, "не са верни".
1 минувач
Коментиран от #13
10:47 30.08.2025
2 И защо
Бербок заяви, че европейските страни „водят война срещу Русия, ... Министърът заяви още, че „Германия вече е във война с Русия“....
Коментиран от #4
10:48 30.08.2025
3 Иля Оренбург
Уукрайна проиграла война!
Победа будет за нами!
Коментиран от #16
10:49 30.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Идеята се отхвърля от европейските
10:50 30.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Требе
10:51 30.08.2025
8 Изкукуригал
10:52 30.08.2025
9 Не е добре
Коментиран от #14
10:52 30.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Иля Оренбург
Наша цел Берлин!
Красная армия всех силней!
Победа будет за нами!
Коментиран от #20
10:53 30.08.2025
12 Министърът заяви още, че „Германия вече
10:53 30.08.2025
13 Ха ха
До коментар #1 от "минувач":Егати и посиняване.1 милион ушанки в казана на Жириновски
Коментиран от #24
10:53 30.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Не, драги,
До коментар #3 от "Иля Оренбург":Мацква да си говорит у дома. Тук е България. И подкрепя Украйна.
Коментиран от #30, #31
10:54 30.08.2025
17 Величко
10:55 30.08.2025
18 Иля Оренбург
Надо дратся за Родину и уедем на Берлину.
Победа будет за нами!
Коментиран от #25, #28
10:55 30.08.2025
19 Да припомня за по младите
Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления ..
10:55 30.08.2025
20 Пипи
До коментар #11 от "Иля Оренбург":Будет за вани на оня свят.
10:56 30.08.2025
21 Дам
10:56 30.08.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хаха
Направо се гаргари с урсулите на зелката.
10:56 30.08.2025
24 ОЛИ,
До коментар #13 от "Ха ха":Колкото и да са ,,ушанките ,, , уркията си заминава ! Свиквай !
10:57 30.08.2025
25 Механик
До коментар #18 от "Иля Оренбург":Превзехте ли селото?
10:57 30.08.2025
26 стоян георгиев
10:57 30.08.2025
27 Полковник
10:58 30.08.2025
28 Немезида
До коментар #18 от "Иля Оренбург":Ако ня бяха западните държави да Ви подкрепят през ВСВ, днес в блатата щеше да се говори на немски. Понимаеш???
10:58 30.08.2025
29 Това е съвсем нормално
10:58 30.08.2025
30 е , да ,де ,
До коментар #16 от "Не, драги,":Не говори от твое име ! Подкрепяй си когото искаш , не не всички са НЕумни като теб да защитават зелената въшка !
Коментиран от #34
10:58 30.08.2025
31 Иля Оренбург
До коментар #16 от "Не, драги,":Говорит Москва!
Болгар, братушка. Вссех болгарский народ любит Росия.
Болгарский народ, братский народ!
10:59 30.08.2025
32 Раптил е тромпета сламен
До коментар #14 от "Имало свобода на словото, ама друг път":Тръмп е сатанист като НАТАНЯХУ
10:59 30.08.2025
33 Име
11:00 30.08.2025
34 Не, драги,
До коментар #30 от "е , да ,де ,":ще видим, ще видим. Времето ще си покаже.
11:01 30.08.2025