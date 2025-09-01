Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп: Индия е предложила да намали митата върху американски стоки до нула
  Тема: Войната на митата

Доналд Тръмп: Индия е предложила да намали митата върху американски стоки до нула

1 Септември, 2025 19:48 977 19

  • сащ-
  • индия-
  • мита-
  • доналд тръмп-
  • нарендра моди

Индийското посолство във Вашингтон не е коментирало изявлението, което идва след въвеждането на общо 50-процентно мито върху индийски стоки, наложено от САЩ

Доналд Тръмп: Индия е предложила да намали митата върху американски стоки до нула - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Индия е предложила да намали до нула митата върху американски стоки. Това съобщи самият той в профила си в социалната мрежа "Трут Сошъл" (Truth Social), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Наричайки отношенията на САЩ с Индия "едностранчиви", Тръмп написа в профила си: "Те предложиха да намалят митата си до нула, но вече е късно. Трябваше да го направят още преди години".

Индийското посолство във Вашингтон не е коментирало изявлението, което идва след въвеждането на общо 50-процентно мито върху индийски стоки, наложено от САЩ.

Данни, публикувани миналата седмица, показаха, че икономиката на Индия се е разширила със 7,8 на сто през тримесечието април-юни – най-висок темп от повече от година и значително над средната прогноза от 6,7 на сто, според проучване на "Блумбърг" сред икономисти.

През уикенда пък индийският министър на търговията Пиюш Гоял заяви, че страната няма да "се преклони" пред американските мита и ще търси нови пазари. "Няма да се поддадем и никога няма да покажем слабост. Ще продължим да вървим напред заедно и да завладяваме нови пазари", каза той на конференция в Делхи.

Също през уикенда апелативен съд в САЩ постанови, че повечето от митата на американския президент Доналд Тръмп са незаконни, нанасяйки удар на амбициите на стопанина на Белия дом да използва митата като основно средство във външнотърговската си политика. Въпреки, че обяви повечето от митата на Тръмп за незаконни, апелативният съд ги остави в сила, докато делото не бъде решено от Върховния съд, където съдиите републиканци имат мнозинство.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    15 4 Отговор
    Отново халюцинации в жълтата тиква.

    Коментиран от #10, #14

    19:50 01.09.2025

  • 2 Хеми значи бензин

    7 10 Отговор
    Паркирай два самолетоносача пред Тач Махал и ще се ук ендзат.
    Те с Пъкистан немой се оправят кво остава за Ю ес нейви

    Коментиран от #15

    19:56 01.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Индия дори ще внася стоки от кравария

    6 3 Отговор
    Като им плаща 100 % мита за вход ...ВЕРВАЙТЕ МИ анатоли ти изби рибата. Няма ли да те уволняват скоро ?????!!!!

    20:16 01.09.2025

  • 7 Анатоли я си вземай багажа и

    6 2 Отговор
    Дим да те няма от фалшивите факти !!!

    20:18 01.09.2025

  • 8 Има голяма цензура !

    6 2 Отговор
    Тия фалшиви новини , не искат да има гласност от НАРОДА !

    20:19 01.09.2025

  • 9 УдоМача

    4 1 Отговор
    Ами да! Това е цената Тръмп да ги остави на мира да си правят алъш-вериша в рамките на БРИКС,. Умен ход на индийците!

    20:20 01.09.2025

  • 10 както при развод

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Жената не била добра домакиня, а мъжът не изкарвал дистатъчно пари..

    20:20 01.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Един дребен детайл

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Митата не са беше лоши. Просто държавата печели повече, а народа плаща по-скъпо.

    20:22 01.09.2025

  • 15 Хайо

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хеми значи бензин":

    Аз ще маркирам моя в гаража на тази която е виновна да те има .Много и харесват паркирани в гаража и .

    20:23 01.09.2025

  • 16 Ега ти пеее......

    3 0 Отговор
    Трият все умните изказвания и оставят пееееед....

    20:24 01.09.2025

  • 17 А наатоли

    1 1 Отговор
    Толкова ли я закъса за баничка сутрен ?? Ще ти пратя 100 лева да не се излагаш повече !!!

    20:28 01.09.2025

  • 18 Мишел

    1 1 Отговор
    Нищо чудно. След като Индия отказа сделките със закупуване на F35 и на други американски оръжия, не остана внос на американски стоки в Индия.

    20:38 01.09.2025

  • 19 Анджо

    1 0 Отговор
    Защо плачат сега индийците, нали си има шос.
    Руснаците търсят сделка със САЩ,китаецо и той се пъчи. Няма логика да е така, Азия е най населеният континент и може да са самодостатъчни.

    20:53 01.09.2025