Изключително рядко за Владимир Путин! Руският президент с особено натоварена програма в Пекин

29 Август, 2025 21:19 1 088 45

  • русия-
  • китай-
  • шос-
  • владимир путин-
  • си дзинпин-
  • ким чен-ун

Визитата идва на фона на тенденция към спад в търговията между Русия и Китай, след като през последните години тя достигна рекордни нива заради международната изолация на Москва вследствие на войната в Украйна

Изключително рядко за Владимир Путин! Руският президент с особено натоварена програма в Пекин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Руският президент Владимир Путин ще посети Китай от 31 август до 3 септември, където ще проведе преговори с президента Си Дзинпин, ще участва в среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) и ще бъде "главен гост" на военния парад на площад "Тянанмън" в Пекин, съобщи Кремъл, цитиран от "Ройтерс".

Според съветника по външната политика Юрий Ушаков, толкова дълго посещение е изключително рядко за руския лидер. Първите два дни от визитата ще бъдат посветени на срещата на върха на ШОС в град Тянджин. След това Путин ще отпътува за Пекин, където ще разговаря със Си Дзинпин и ще присъства на парада на 3 септември, организиран по повод годишнината от капитулацията на Япония и края на Втората световна война.

Кремъл подчерта, че Путин ще бъде настанен отдясно на Си, докато севернокорейският лидер Ким Чен-ун ще бъде отляво. Освен с китайския президент, Путин ще има и серия двустранни срещи с държавни ръководители, включително индийския премиер Нарендра Моди, иранския президент Масуд Пезешкиян и турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Среща с Ким Чен-ун също е предмет на подготовка.

В делегацията на Русия ще участват редица високопоставени представители: външният министър Сергей Лавров, министърът на отбраната Андрей Белоусов, управителят на Централната банка Елвира Набиулина, шефът на "Газпром" Алексей Милер и ръководители на най-големите руски банки и компании. Очаква се да бъдат подписани три документа, свързани с "Газпром", но съдържанието им не бе оповестено.

Визитата идва на фона на тенденция към спад в търговията между Русия и Китай, след като през последните години тя достигна рекордни нива заради международната изолация на Москва вследствие на войната в Украйна. Според източници, цитирани от Ройтерс, Путин ще се стреми да обърне тази тенденция и да задълбочи икономическите връзки с Пекин.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    12 24 Отговор
    По време на визитата Путин ще продаде Сибир на Китай за 1 юан.

    Коментиран от #6, #15, #19, #22

    21:22 29.08.2025

  • 2 Сатана Z

    20 5 Отговор
    Слава на РусКит в борбата им срещу световното зло.

    21:23 29.08.2025

  • 3 Мара се правеше на ударена

    23 4 Отговор
    с мокър парцал преди дни за тази среща, която е планирана още януари.

    21:23 29.08.2025

  • 4 Путин е велик лидер

    26 5 Отговор
    Направи Русия отново велика, свали хегемонията на САЩ, раздели света и по достойната част застанаха зад него.

    21:24 29.08.2025

  • 5 Бай Дончо

    20 5 Отговор
    Пак не е поканен да се снима с двамата световни лидери.

    Коментиран от #8, #20

    21:24 29.08.2025

  • 6 То това да не ти е

    23 4 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    зеления наркоман, дал всичко на Монсанто без пари

    21:24 29.08.2025

  • 7 Какви брътвежи

    19 2 Отговор
    Сте нашляпали пак в началото, бе?!? Една проста мисъл не можете да изкажете - сигурно, щото нямате мисли, а само повтаряте чужди инструкции, които дори не сте разбрали!

    21:26 29.08.2025

  • 8 Бай Дончо ще гледа

    20 4 Отговор

    До коментар #5 от "Бай Дончо":

    ШОС през крив макарон.
    А еврозелките пак ще видят до бога месеци наред, колко е лош Путин.

    21:26 29.08.2025

  • 9 Сатана Z

    18 5 Отговор
    Да ви дам програмата на изолираният Владимир Путин и си водете бележки.
    ⚡️Ушаков: Путин ще посети Индия през декември.

    🟢На 5 септември Путин ще говори на пленарната сесия на Източния икономически форум;

    🟢Президентът има планирани над 10 двустранни срещи на срещата на върха на ШОС, включително „в движение“ с премиерите на Камбоджа и Непал;

    🟢Няма специални споразумения за среща с Алиев в Пекин, но „всичко е възможно“;

    🟢В същото време Тръмп няма да присъства на парада в Пекин на 3 септември в чест на края на Втората световна война

    Коментиран от #11, #28

    21:27 29.08.2025

  • 10 Сатана Z

    16 2 Отговор
    Жълтопаветните гризачи по всяко време повтарят мантрата: Сбогом Газпром "

    ⚡️Китай и Газпром обсъждат увеличаване на доставките на газ чрез „Силата на Сибир“ с 6 милиарда кубически метра от 2031 г., — Ройтерс

    Коментиран от #25

    21:30 29.08.2025

  • 11 Факт

    16 1 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    Коментиращите са по информирани, знаещи и умни от пишещите.👋👋

    21:31 29.08.2025

  • 12 БОЛШЕВИК

    14 3 Отговор
    Китай, Русия и КНДР са сила нямаща равна!

    21:31 29.08.2025

  • 13 Иван

    15 4 Отговор
    А ние си мислехме,че Япония и Просто Шиле Киро никога не капитулират.

    21:31 29.08.2025

  • 14 Ясно е !

    5 14 Отговор
    Ще получи инструкции бункерното фюрерче.

    Коментиран от #17

    21:33 29.08.2025

  • 15 Европеец

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Зает е човека, а зеления наркоман е свободен да проси среща с Путин, за да се легитимира, че не е просрочен...

    21:34 29.08.2025

  • 16 Kaлпазанин

    10 1 Отговор
    Е па ,как става ся пак тука .нали беше изолиран бря шорошки мисирки

    21:35 29.08.2025

  • 17 БОЛШЕВИК

    9 3 Отговор

    До коментар #14 от "Ясно е !":

    Инструкциите от приятели и съюзници не е лошо нещо! Инструкции когато се спущат на марионетки и подлоги като тия в ЕС, това е лошо.

    21:36 29.08.2025

  • 18 Ами

    9 2 Отговор
    На фона на това, че лидер на изолирана от международната общност държава, има
    толкова много срещи се питам, какво се има в предвид под "международна общост"?

    21:37 29.08.2025

  • 19 Атина Палада

    3 13 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Сибир е китайски.

    Коментиран от #26, #27, #30

    21:37 29.08.2025

  • 20 Kaлпазанин

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Бай Дончо":

    Нямало диванчета и за еврупейските ни "лидери"щото там за наркозависими джендъри с неизвестен пол било забранено ,а само за хора (човеци)

    Коментиран от #29

    21:38 29.08.2025

  • 21 Иван

    10 2 Отговор
    Боклука Доналд Тръмп ще си чатка с гнусния сбъркан евреин Джефри Епщайн, живеещ в Израел.

    21:38 29.08.2025

  • 22 Данчо

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    А па за тебе нема кой и толкова да даде!

    21:38 29.08.2025

  • 23 На снимката

    9 2 Отговор
    Се вижда Путин в обичайния си бункер

    21:38 29.08.2025

  • 24 Н.КОЛЕВВВ

    1 8 Отговор
    Обикаля и търси съюзници.

    21:39 29.08.2025

  • 25 Мишел

    3 12 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    От Силата на Сибир са построени 2 метра.

    Коментиран от #31, #32

    21:39 29.08.2025

  • 26 Гошо

    13 2 Отговор

    До коментар #19 от "Атина Палада":

    А па Украйна руска...

    Коментиран от #34

    21:39 29.08.2025

  • 27 Иван

    11 2 Отговор

    До коментар #19 от "Атина Палада":

    Сибир е руски, Австралия е китайска.

    21:39 29.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Урсула фон без Миндер

    8 1 Отговор

    До коментар #20 от "Kaлпазанин":

    ще се изям. Язък.

    21:41 29.08.2025

  • 30 Ами

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "Атина Палада":

    За Сибир незнам ... Но се носят слухове, че Китай давал на Русия за Аляска по-изгодни условия от САЩ :)

    21:42 29.08.2025

  • 31 Иван

    9 1 Отговор

    До коментар #25 от "Мишел":

    Търсят се укри, колумбийци, англичани, французи, италианци, германци, холандци, датчани, скандинавци, балтийци, джихадисти, хървати, канадци, мамалигари.

    21:43 29.08.2025

  • 32 Сатана Z

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Мишел":

    Които са напълно достатъчни да те заровят там.

    21:45 29.08.2025

  • 33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    ПО ВАЖНО Е ЧЕ ИНДИЯ И КИТАЙ
    ЩЕ СКЛЮЧАТ ГОЛЕМИ СДЕЛКИ
    ....
    А МИР И БИЗНЕС МЕЖДУ ИНДИЯ И КИТАЙ Е КОШМАР ЗА ЗАПАДНИТЕ РИЦАРИ:))
    .....
    ЗА РУСИЯ И КИТАЙ И РУСИЯ И ИНДИВ Е ИЗВЕСТНО
    ЧЕ РАБОТЯТ

    21:45 29.08.2025

  • 34 Гого

    1 7 Отговор

    До коментар #26 от "Гошо":

    Кобзон е руски.Концерта имам предвид.

    Коментиран от #36

    21:47 29.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 сиси

    6 0 Отговор

    До коментар #34 от "Гого":

    Бандера е украински. Гроба имам предвид.

    Коментиран от #43

    21:49 29.08.2025

  • 37 Лукашенко

    1 5 Отговор
    Путин отива на килимчето при императора.

    Коментиран от #40

    21:50 29.08.2025

  • 38 Бах

    4 1 Отговор
    Ами тази среща е на две трети от света .
    Не разбирам как една Америка и западните p.e.d.a.l.i . ще се противопоставят . Световният капитализъм и колониализъм приключи!

    21:51 29.08.2025

  • 39 Газ

    1 2 Отговор
    Си е събрал двете джуджета Ким и Пу да им обяснява какво се се прави от тук нататък. Положението е натопорчено защото след 2 месеца започва дъждът от американски и украински ракети по руската икономика и армия.

    Коментиран от #41

    21:53 29.08.2025

  • 40 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Лукашенко":

    Овцата Урсула Фон Дер Лайен отива на тревичката.

    21:53 29.08.2025

  • 41 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Газ":

    Няма страшно!!! Американците са на Луната и руските ракети не могат да ги достигнат.

    21:56 29.08.2025

  • 42 Урсулчо

    1 2 Отговор
    Дупе да им яко на руснаците. Европоловите им готвят клане с хиляди ракети. Украйна от месец октомври започва да произвежда по над 200 ракети фламинго месечно. Отделно нептуни и сапсани.

    Коментиран от #44

    21:57 29.08.2025

  • 43 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "сиси":

    ЗА КОНЦЕРТА НА ЙОСИФ КОБЗОН
    ШИРОКО РЕКЛАМИРАН ОТ УКРАИНСКИТЕ ДЕБИЛИ НЕ СЕ ЗНАЕ ДАЛИ ВЪОБЩЕ ЩЕ ГО ИМА
    .....
    ПОНЕЖЕ ЕВРЕИТЕ НЕ ВЯРВАТ ЧЕ ИМА РАЙ И АД :)) И ЗА ЗЕЛЯ Е СЪЩОТО :))

    21:59 29.08.2025

  • 44 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Урсулчо":

    Само Аллах и Мешията липсват.

    21:59 29.08.2025

  • 45 Гледай

    0 0 Отговор
    Как се радват нашите копейки,вече тренират как да ядът ориз с клечки ,и да пият водка на екс

    22:02 29.08.2025

