Изключително рядко за Владимир Путин! Руският президент с особено натоварена програма в Пекин

Руският президент Владимир Путин ще посети Китай от 31 август до 3 септември, където ще проведе преговори с президента Си Дзинпин, ще участва в среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) и ще бъде "главен гост" на военния парад на площад "Тянанмън" в Пекин, съобщи Кремъл, цитиран от "Ройтерс".
Според съветника по външната политика Юрий Ушаков, толкова дълго посещение е изключително рядко за руския лидер. Първите два дни от визитата ще бъдат посветени на срещата на върха на ШОС в град Тянджин. След това Путин ще отпътува за Пекин, където ще разговаря със Си Дзинпин и ще присъства на парада на 3 септември, организиран по повод годишнината от капитулацията на Япония и края на Втората световна война.
Кремъл подчерта, че Путин ще бъде настанен отдясно на Си, докато севернокорейският лидер Ким Чен-ун ще бъде отляво. Освен с китайския президент, Путин ще има и серия двустранни срещи с държавни ръководители, включително индийския премиер Нарендра Моди, иранския президент Масуд Пезешкиян и турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Среща с Ким Чен-ун също е предмет на подготовка.
В делегацията на Русия ще участват редица високопоставени представители: външният министър Сергей Лавров, министърът на отбраната Андрей Белоусов, управителят на Централната банка Елвира Набиулина, шефът на "Газпром" Алексей Милер и ръководители на най-големите руски банки и компании. Очаква се да бъдат подписани три документа, свързани с "Газпром", но съдържанието им не бе оповестено.
Визитата идва на фона на тенденция към спад в търговията между Русия и Китай, след като през последните години тя достигна рекордни нива заради международната изолация на Москва вследствие на войната в Украйна. Според източници, цитирани от Ройтерс, Путин ще се стреми да обърне тази тенденция и да задълбочи икономическите връзки с Пекин.
