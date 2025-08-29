Руски шпионаж: дроновете на Путин кръжат над Германия

Руски дронове систематично шпионират Германия. И по-конкретно: те наблюдават пътя на оръжейните доставки за Украйна. За това информират "Ню Йорк Таймс" и "Виртшафтсвохе".

Русия систематично шпионира маршрутите на военните доставки за Украйна в Германия и други европейски държави, съобщават "Ню Йорк Таймс" и "Виртшафтсвохе", позовавайки се на източници от разузнавателни агенции. "Западните служби предполагат, че Русия е добре информирана за това кой произвежда оръжия за Украйна, колко са важни тези оръжия, какъв е броят им", пише "Виртшафтсвохе".

Още новини от Украйна

Игра на котка и мишка

Американският "Ню Йорк Таймс" съобщава, че Москва използва дронове, за да следи пътя на военната техника, която Германия доставя на Украйна. Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че това не го учудва. Бундесверът няма как да наблюдава цивилна територия или пътища, обясни той. "Фактът, че дронове летят над пътища и влакови линии не бива да ни изненадва. Не може обаче да се направи особено много, за да се противодейства на това", каза Писториус.

Министърът на отбраната подчерта, че сигурността на военните конвои е подсилена и спомена, че се използват някои техники за прихващане на дронове. "Това обаче е непрестанна игра на котка и мишка в технически аспект между разработчиците на дроновете и нас", каза той. В тази връзка външното министерство на Германия заяви, че приема руската заплаха за европейската сигурност много сериозно.

Кремъл отрече обвиненията. По думите на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков е "трудно за вярване, че германците са знаели за това и не са казали нищо".

Убийства и саботажи

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте отказа да коментира информацията, предоставена от "Ню Йорк Таймс" и "Виртшафтсвохе". Рюте обаче посочи, че Русия е способна да води хибридна война. "Ако сметнат за нужно, могат дори да извършат убийства", каза генералният секретар на НАТО. Той добави, че Москва се опитва да смущава и цивилното въздухоплаване в Германия и Балтийските държави.

Руски дронове летят не само по маршрутите на изпращаната за Украйна военна техника, съобщават журналистите. Базата на НАТО в Гайленкирхен също е била шпионирана. Представители на службите в Германия съобщават, че броят на прелитащите над военната база дронове е трицифрен. Бундесверът потвърди, че има покачване на засечените дронове около военни бази след началото на руската пълномащабна инвазия в Украйна.

Промяна в последните месеци

След като достигат най-високото си ниво през миналата година, руските саботажи значително са намалели през 2025 година, посочва "Ню Йорк Таймс". Според американския вестник това поне до известна степен е резултат от концентрираните усилия на Европа и САЩ да възпрат такива хибридни атаки.

Спадът в броя на тези операции обаче отразява и раздвижването на дипломатическия фронт. Според Сет Джоунс от Центъра за стратегически и международни отношения "не е необосновано да се предположи, че руснаците са малко по-внимателни сега, когато все пак се водят някакви преговори".

Пред американската медия обаче експертът Джоунс предупреждава, че ако Русия пожелае отново да засили саботажните си и хибридни атаки срещу Запада, то със сигурност ще се възползва от информацията, която е събрана от полетите с дронове над военни бази и маршрути на доставки.