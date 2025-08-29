Руски шпионаж: дроновете на Путин кръжат над Германия

Руски дронове систематично шпионират Германия. И по-конкретно: те наблюдават пътя на оръжейните доставки за Украйна. За това информират "Ню Йорк Таймс" и "Виртшафтсвохе".
Русия систематично шпионира маршрутите на военните доставки за Украйна в Германия и други европейски държави, съобщават "Ню Йорк Таймс" и "Виртшафтсвохе", позовавайки се на източници от разузнавателни агенции. "Западните служби предполагат, че Русия е добре информирана за това кой произвежда оръжия за Украйна, колко са важни тези оръжия, какъв е броят им", пише "Виртшафтсвохе".
Игра на котка и мишка
Американският "Ню Йорк Таймс" съобщава, че Москва използва дронове, за да следи пътя на военната техника, която Германия доставя на Украйна. Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че това не го учудва. Бундесверът няма как да наблюдава цивилна територия или пътища, обясни той. "Фактът, че дронове летят над пътища и влакови линии не бива да ни изненадва. Не може обаче да се направи особено много, за да се противодейства на това", каза Писториус.
Министърът на отбраната подчерта, че сигурността на военните конвои е подсилена и спомена, че се използват някои техники за прихващане на дронове. "Това обаче е непрестанна игра на котка и мишка в технически аспект между разработчиците на дроновете и нас", каза той. В тази връзка външното министерство на Германия заяви, че приема руската заплаха за европейската сигурност много сериозно.
Кремъл отрече обвиненията. По думите на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков е "трудно за вярване, че германците са знаели за това и не са казали нищо".
Убийства и саботажи
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте отказа да коментира информацията, предоставена от "Ню Йорк Таймс" и "Виртшафтсвохе". Рюте обаче посочи, че Русия е способна да води хибридна война. "Ако сметнат за нужно, могат дори да извършат убийства", каза генералният секретар на НАТО. Той добави, че Москва се опитва да смущава и цивилното въздухоплаване в Германия и Балтийските държави.
Руски дронове летят не само по маршрутите на изпращаната за Украйна военна техника, съобщават журналистите. Базата на НАТО в Гайленкирхен също е била шпионирана. Представители на службите в Германия съобщават, че броят на прелитащите над военната база дронове е трицифрен. Бундесверът потвърди, че има покачване на засечените дронове около военни бази след началото на руската пълномащабна инвазия в Украйна.
Промяна в последните месеци
След като достигат най-високото си ниво през миналата година, руските саботажи значително са намалели през 2025 година, посочва "Ню Йорк Таймс". Според американския вестник това поне до известна степен е резултат от концентрираните усилия на Европа и САЩ да възпрат такива хибридни атаки.
Спадът в броя на тези операции обаче отразява и раздвижването на дипломатическия фронт. Според Сет Джоунс от Центъра за стратегически и международни отношения "не е необосновано да се предположи, че руснаците са малко по-внимателни сега, когато все пак се водят някакви преговори".
Пред американската медия обаче експертът Джоунс предупреждава, че ако Русия пожелае отново да засили саботажните си и хибридни атаки срещу Запада, то със сигурност ще се възползва от информацията, която е събрана от полетите с дронове над военни бази и маршрути на доставки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
20:12 29.08.2025
2 си дзън
Коментиран от #4
20:13 29.08.2025
3 И кво
20:13 29.08.2025
4 Путин
До коментар #2 от "си дзън":е под миндера ти,
20:14 29.08.2025
5 путин е железен
20:15 29.08.2025
6 Kaлпазанин
Коментиран от #16
20:15 29.08.2025
7 Атина Палада
Коментиран от #20
20:16 29.08.2025
8 Щом кръжат, явно са недосегаеми
20:16 29.08.2025
9 Наблюдател
20:16 29.08.2025
10 Механик
Е тука има един облъчен дето твърди, че спътниците брояли колко руснака са убити и вече били станали 2 милиона.
Тоест, или Дойчезеленцето лъже, или Възпаления си фантазира яко, понеже мозъкът му е отекал от напъни и безсъние.
20:16 29.08.2025
11 Последния Софиянец
20:17 29.08.2025
12 4 милиона руски роба бъхтят в Германия!
Коментиран от #22
20:17 29.08.2025
13 Бат Вальо -Истинския
20:17 29.08.2025
14 Обсесията Путин
24/7 😉😁
20:18 29.08.2025
15 Моряка
Коментиран от #19
20:18 29.08.2025
16 даже русите знаят,
До коментар #6 от "Kaлпазанин":дали комшийката ти,дето си пие кафето на балкона е с гащи или няма.🤣🤣🤣
Коментиран от #32
20:18 29.08.2025
17 Механик
Коментиран от #21, #24
20:19 29.08.2025
18 ТОЧНО ТАКА Е
ПОРАДИ СПЕЦИФИКАТА НА МЯСТОТО СЕ РАЗРАБОТВА НОВ МОДЕЛ ЗА ПОЛЕТ В БЕЗВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО
ТИПИЧЕН ПРИМЕР СА ПОЗНАТИТЕ ВИ ДЖУЖАК СТОЕНЧО И МАНГ.....АЛА С НИК БЪЛГАРИН
20:19 29.08.2025
19 От теб ли
До коментар #15 от "Моряка":Бре морски ? 🤣🤣🤣
20:20 29.08.2025
20 Механик
До коментар #7 от "Атина Палада":Няма вече вермахт, мале. Няма германски мъже за армията. Третополовите войници не са войници, щото командата залегни я изпълняват по гръб с вирнати крака.
А на Меркел нано-физиците не искат в армията. Те са в Немция, за да оплождат немските кранти.
20:20 29.08.2025
21 Ти фаш
До коментар #17 от "Механик":ист ли си ?
20:20 29.08.2025
22 Руските наташки вече бягат от Германия
До коментар #12 от "4 милиона руски роба бъхтят в Германия!":и се преселват в България!
Казват, че не искат във великата матушка!
Коментиран от #31
20:21 29.08.2025
23 Иииииии?
Коментиран от #33
20:21 29.08.2025
24 АМИ МОЖЕ
До коментар #17 от "Механик":АМА ТИ И ПОДОБНИТЕ ТИ ЩЕ Я ЛИЖЕТЕ
20:22 29.08.2025
25 Я пък тоя
20:22 29.08.2025
26 Ма н аф
20:22 29.08.2025
27 Жк ха г
20:22 29.08.2025
28 Дойче зеле
20:23 29.08.2025
29 Име
Коментиран от #35
20:23 29.08.2025
30 бебето
Коментиран от #36
20:23 29.08.2025
31 Временното явление ЕС
До коментар #22 от "Руските наташки вече бягат от Германия":А след като Германия се напълни с уКраИнки
немците казват:
Слава на Путин, доволни сме 😁
20:24 29.08.2025
32 Kaлпазанин
До коментар #16 от "даже русите знаят,":😂😂😂😂😂😀да ама Дойче зеле не знаят ,те само за дронове са чували
20:24 29.08.2025
33 Механик
До коментар #23 от "Иииииии?":Не знам какво трепе немското оръжие, ама се оказа неспособно да защити Немция от руските дронове, дето фърчат в немското небе.
В статията пише, че бройката на тия дронове е ТРИЦИФРЕНА. Дето се вика с ловна пушка да гръмнеш наслука и ще уцелиш. А "немското оръжие" и това не може.
20:24 29.08.2025
34 Лъжите на тия станаха като на баце
20:24 29.08.2025
35 Само питам
До коментар #29 от "Име":Колко тоалетни чинии откраднаха руснаците от Херсон преди да бъдат избити а?
20:25 29.08.2025
36 пиночет
До коментар #30 от "бебето":Така ли бе прррр d льоо,на гзоо си вуна немаш,на другите кусури търсиш !?
20:25 29.08.2025