Руски шпионаж: дроновете на Путин кръжат над Германия
Руски шпионаж: дроновете на Путин кръжат над Германия

29 Август, 2025 20:09

Американският "Ню Йорк Таймс" съобщава, че Москва използва дронове, за да следи пътя на военната техника, която Германия доставя на Украйна

Руски дронове систематично шпионират Германия. И по-конкретно: те наблюдават пътя на оръжейните доставки за Украйна. За това информират "Ню Йорк Таймс" и "Виртшафтсвохе".

Русия систематично шпионира маршрутите на военните доставки за Украйна в Германия и други европейски държави, съобщават "Ню Йорк Таймс" и "Виртшафтсвохе", позовавайки се на източници от разузнавателни агенции. "Западните служби предполагат, че Русия е добре информирана за това кой произвежда оръжия за Украйна, колко са важни тези оръжия, какъв е броят им", пише "Виртшафтсвохе".

Игра на котка и мишка

Американският "Ню Йорк Таймс" съобщава, че Москва използва дронове, за да следи пътя на военната техника, която Германия доставя на Украйна. Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че това не го учудва. Бундесверът няма как да наблюдава цивилна територия или пътища, обясни той. "Фактът, че дронове летят над пътища и влакови линии не бива да ни изненадва. Не може обаче да се направи особено много, за да се противодейства на това", каза Писториус.

Министърът на отбраната подчерта, че сигурността на военните конвои е подсилена и спомена, че се използват някои техники за прихващане на дронове. "Това обаче е непрестанна игра на котка и мишка в технически аспект между разработчиците на дроновете и нас", каза той. В тази връзка външното министерство на Германия заяви, че приема руската заплаха за европейската сигурност много сериозно.

Кремъл отрече обвиненията. По думите на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков е "трудно за вярване, че германците са знаели за това и не са казали нищо".

Убийства и саботажи

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте отказа да коментира информацията, предоставена от "Ню Йорк Таймс" и "Виртшафтсвохе". Рюте обаче посочи, че Русия е способна да води хибридна война. "Ако сметнат за нужно, могат дори да извършат убийства", каза генералният секретар на НАТО. Той добави, че Москва се опитва да смущава и цивилното въздухоплаване в Германия и Балтийските държави.

Руски дронове летят не само по маршрутите на изпращаната за Украйна военна техника, съобщават журналистите. Базата на НАТО в Гайленкирхен също е била шпионирана. Представители на службите в Германия съобщават, че броят на прелитащите над военната база дронове е трицифрен. Бундесверът потвърди, че има покачване на засечените дронове около военни бази след началото на руската пълномащабна инвазия в Украйна.

Промяна в последните месеци

След като достигат най-високото си ниво през миналата година, руските саботажи значително са намалели през 2025 година, посочва "Ню Йорк Таймс". Според американския вестник това поне до известна степен е резултат от концентрираните усилия на Европа и САЩ да възпрат такива хибридни атаки.

Спадът в броя на тези операции обаче отразява и раздвижването на дипломатическия фронт. Според Сет Джоунс от Центъра за стратегически и международни отношения "не е необосновано да се предположи, че руснаците са малко по-внимателни сега, когато все пак се водят някакви преговори".

Пред американската медия обаче експертът Джоунс предупреждава, че ако Русия пожелае отново да засили саботажните си и хибридни атаки срещу Запада, то със сигурност ще се възползва от информацията, която е събрана от полетите с дронове над военни бази и маршрути на доставки.


  • 1 Факт

    16 0 Отговор
    Нали вече нямало!

    20:12 29.08.2025

  • 2 си дзън

    3 17 Отговор
    Руските шпиони са навсякъде. Решението е да се изгонят всички руснаци от ЕС.

    Коментиран от #4

    20:13 29.08.2025

  • 3 И кво

    14 0 Отговор
    Нас .аха ли се....

    20:13 29.08.2025

  • 4 Путин

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    е под миндера ти,

    20:14 29.08.2025

  • 5 путин е железен

    17 0 Отговор
    и в жерманито пуснал дронове.Страшна работа ти казвам.И за какво са му дронове,след като има сателити,които виждат всичко?Ама лаф да става.

    20:15 29.08.2025

  • 6 Kaлпазанин

    11 0 Отговор
    За сведение на Дойче зеле аз да опровергая пак по@@@@@ ви ,видях балони с камери .и да сте чували че всичко се знае щото русите имат и сателити ,важното е че само те следят ,не бе вие пък нищо не знаете за тях

    Коментиран от #16

    20:15 29.08.2025

  • 7 Атина Палада

    1 13 Отговор
    Вермахта няма да го трае много-германците не си поплюват-този път САЩ няма да спасяват братушките

    Коментиран от #20

    20:16 29.08.2025

  • 8 Щом кръжат, явно са недосегаеми

    12 0 Отговор
    Признанието не е грях.

    20:16 29.08.2025

  • 9 Наблюдател

    11 0 Отговор
    И под леглата да гледате преди да си легнете и там има руски дронове.

    20:16 29.08.2025

  • 10 Механик

    11 0 Отговор
    И за какво с дронове, като има спътници??
    Е тука има един облъчен дето твърди, че спътниците брояли колко руснака са убити и вече били станали 2 милиона.
    Тоест, или Дойчезеленцето лъже, или Възпаления си фантазира яко, понеже мозъкът му е отекал от напъни и безсъние.

    20:16 29.08.2025

  • 11 Последния Софиянец

    2 7 Отговор
    Скоро знамето на Германия ще се вее над Кремъл

    20:17 29.08.2025

  • 12 4 милиона руски роба бъхтят в Германия!

    2 9 Отговор
    Още 1 милион наташки бъхтят в германските бардаци! След работа излизат по улиците, веят руски знамена и врякат: "слава путину"!

    Коментиран от #22

    20:17 29.08.2025

  • 13 Бат Вальо -Истинския

    1 8 Отговор
    пак ще отидат 20 милиона руснака .....

    20:17 29.08.2025

  • 14 Обсесията Путин

    3 0 Отговор
    Трябва да преследва ΕβροΜин ΔиΛиΤε
    24/7 😉😁

    20:18 29.08.2025

  • 15 Моряка

    2 6 Отговор
    Русийка ще бъде закрита

    Коментиран от #19

    20:18 29.08.2025

  • 16 даже русите знаят,

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Kaлпазанин":

    дали комшийката ти,дето си пие кафето на балкона е с гащи или няма.🤣🤣🤣

    Коментиран от #32

    20:18 29.08.2025

  • 17 Механик

    2 2 Отговор
    Хаяско ще пусне една кафява линия в бункера ,като дойде Вермахта

    Коментиран от #21, #24

    20:19 29.08.2025

  • 18 ТОЧНО ТАКА Е

    6 0 Отговор
    РУСКИТЕ МИНИДРОНОВЕ СЕ КРИЯТ В ДОМАШНИТЕ ЕЛЕКТРОУРЕДИ И НОЩНО ВРМЕ ПРЕЗ УШИТЕ ВЛИЗАТ В ПРАЗНИТЕ КРАТ...УНИ НА ЕВРОБАНДЕРАС....ТИТЕ
    ПОРАДИ СПЕЦИФИКАТА НА МЯСТОТО СЕ РАЗРАБОТВА НОВ МОДЕЛ ЗА ПОЛЕТ В БЕЗВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО
    ТИПИЧЕН ПРИМЕР СА ПОЗНАТИТЕ ВИ ДЖУЖАК СТОЕНЧО И МАНГ.....АЛА С НИК БЪЛГАРИН

    20:19 29.08.2025

  • 19 От теб ли

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Моряка":

    Бре морски ? 🤣🤣🤣

    20:20 29.08.2025

  • 20 Механик

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    Няма вече вермахт, мале. Няма германски мъже за армията. Третополовите войници не са войници, щото командата залегни я изпълняват по гръб с вирнати крака.
    А на Меркел нано-физиците не искат в армията. Те са в Немция, за да оплождат немските кранти.

    20:20 29.08.2025

  • 21 Ти фаш

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Механик":

    ист ли си ?

    20:20 29.08.2025

  • 22 Руските наташки вече бягат от Германия

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "4 милиона руски роба бъхтят в Германия!":

    и се преселват в България!
    Казват, че не искат във великата матушка!

    Коментиран от #31

    20:21 29.08.2025

  • 23 Иииииии?

    2 5 Отговор
    Немско оръжие пак трепе ватенки.

    Коментиран от #33

    20:21 29.08.2025

  • 24 АМИ МОЖЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Механик":

    АМА ТИ И ПОДОБНИТЕ ТИ ЩЕ Я ЛИЖЕТЕ

    20:22 29.08.2025

  • 25 Я пък тоя

    3 0 Отговор
    Явно руснаците са измислили летящи лопати с камери.

    20:22 29.08.2025

  • 26 Ма н аф

    3 1 Отговор
    Укръински медии съобщават, че Зеленски е подложен на много голям стрес поради което сфинктера му не работел и се налагало честа смяна на бельо.

    20:22 29.08.2025

  • 27 Жк ха г

    0 1 Отговор
    Срещнеш ли копейка трепИ!

    20:22 29.08.2025

  • 28 Дойче зеле

    1 0 Отговор
    Амзн от идиоти! Спътници, спътниции!

    20:23 29.08.2025

  • 29 Име

    1 1 Отговор
    Колко ли перални са разглобили за чиповете на тези дронове... Бяха ми досадни, вече се забавлявам с тъпотиите на публикуваното тук.

    Коментиран от #35

    20:23 29.08.2025

  • 30 бебето

    0 1 Отговор
    путин не се е бръснал от 2000 година.от тогава не е виждал и жена

    Коментиран от #36

    20:23 29.08.2025

  • 31 Временното явление ЕС

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Руските наташки вече бягат от Германия":

    А след като Германия се напълни с уКраИнки
    немците казват:
    Слава на Путин, доволни сме 😁

    20:24 29.08.2025

  • 32 Kaлпазанин

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "даже русите знаят,":

    😂😂😂😂😂😀да ама Дойче зеле не знаят ,те само за дронове са чували

    20:24 29.08.2025

  • 33 Механик

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Иииииии?":

    Не знам какво трепе немското оръжие, ама се оказа неспособно да защити Немция от руските дронове, дето фърчат в немското небе.
    В статията пише, че бройката на тия дронове е ТРИЦИФРЕНА. Дето се вика с ловна пушка да гръмнеш наслука и ще уцелиш. А "немското оръжие" и това не може.

    20:24 29.08.2025

  • 34 Лъжите на тия станаха като на баце

    2 1 Отговор
    Дето президента му пускал дрон в спалнята. 😄 Смятай какво падение удари запада.

    20:24 29.08.2025

  • 35 Само питам

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Име":

    Колко тоалетни чинии откраднаха руснаците от Херсон преди да бъдат избити а?

    20:25 29.08.2025

  • 36 пиночет

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "бебето":

    Така ли бе прррр d льоо,на гзоо си вуна немаш,на другите кусури търсиш !?

    20:25 29.08.2025

