Първият дипломат на ЕС: Москва няма да си получи замразените активи, без да плати репарации
  Тема: Украйна

30 Август, 2025 13:45

ЕС замрази руски активи на стойност 210 млрд. евро, съгласно санкциите, наложени на Москва заради нахлуването ѝ в Украйна

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Русия няма да си получи замразените активи заради войната в Украйна, без да плати репарации. Това заяви върховният представител на външната политика на Европейския съюз Кая Калас, цитирана от Ройтерс.

"Не можем да си представим, че ако има примирие или мирно споразумение, тези активи ще бъдат върнати на Русия, ако тя не е платила репарациите", поясни тя пред журналисти в Копенхаген.

ЕС замрази руски активи на стойност 210 млрд. евро, съгласно санкциите, наложени на Москва заради нахлуването ѝ в Украйна.

Украйна и някои страни от ЕС, включително Полша и балтийските държави, призоваха ЕС да конфискува активите и да ги използва в подкрепа на Киев. Франция, Германия и Белгия, които държат по-голямата част от активите, отхвърлиха тези призиви.

Дебатът сега се насочва към това как средствата могат да бъдат използвани, след като войната в Украйна приключи.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    48 11 Отговор
    най-великия император на света е ПУТИН

    ВСИЧКИ му се ккланят и червени килими му редят

    Коментиран от #14

    13:47 30.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Уточнение

    72 7 Отговор
    Какаякалас явно не знае, че репарации плащат победените

    Коментиран от #24

    13:47 30.08.2025

  • 4 оня с коня

    57 7 Отговор
    путин показа колко е жалко натото-то

    13:47 30.08.2025

  • 5 русия е джудже

    8 43 Отговор
    Ще плащат джуджетата и хоро ще играят,ако не искат и шамарите да играят

    Коментиран от #18, #30

    13:47 30.08.2025

  • 6 Москва си въна каквото и трябва

    45 46 Отговор
    от чуждите фирми , които работеха в Русия
    Върна си и богатия Донбас. Също- перлата Крим. Азовско море и ЗАЕЦ......и т.н.

    Коментиран от #8, #32

    13:48 30.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да се чете

    29 4 Отговор

    До коментар #6 от "Москва си въна каквото и трябва":

    Върна.

    13:48 30.08.2025

  • 9 Аааахааа

    45 7 Отговор
    И ЮАР каза, замразите ли руските и те ще си изтеглят своите от запад ите банки.

    13:49 30.08.2025

  • 10 Бумеранг

    50 5 Отговор
    Ха,да видим вече коя голяма държава ще си държи парите в европейски и американски трезори?Във финансите най-важно е доверието и сигурносттаТо затова и се появи БРИКС.

    13:50 30.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Като ги замразихте

    38 5 Отговор
    Що толкова време не смеете да ги профукате. Шубе, а.

    13:51 30.08.2025

  • 13 Наблюдател

    33 4 Отговор
    А целият свят ги гледа как крадат и си води записки.
    И светът не е само Запада.

    13:51 30.08.2025

  • 14 Европеец

    43 4 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Спокойно.... Руснаците ще се разходят и с Европа и ще си приберат паричките.... Що се касае за репарациите, и малките деца знаят, че репарациите ги плащат победените.... Така че недоразумението на урсулата- кая да мобилизира пуделите и да почнат от сега да заделят парички за да плащат на повелителката Русия...

    13:51 30.08.2025

  • 15 Замислен

    35 4 Отговор
    Все едно да набия жената и банката да ми замрази сметките.Нерде Ямбол-нерде Стамбул.Те затова големите икономики си изтеглят златните и валутни резерви от Европа и САЩ.

    13:52 30.08.2025

  • 16 И Ко плашите

    25 3 Отговор
    други начини май нямате да победите Русия. Хахаха.

    13:52 30.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 урсула

    17 2 Отговор

    До коментар #5 от "русия е джудже":

    ВЕЛИКАН на РЪСТ и МИСЪЛ----като твоя милост

    13:53 30.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 много скромно представяне

    9 5 Отговор
    на кухата хралупа,изоставена даже и от белите мечки преди 100 години.🤣Къде остана върховния нам си какво на Европа?🤣

    13:53 30.08.2025

  • 21 И Киев е Руски

    27 4 Отговор
    Всъщност, ако не продължим военния конфликт в Украйна, как можем да обясним на европейците защо военните разходи са в допълнение към всички социални и други програми, които преди това осигуряваха благосъстоянието на европейските граждани? Дори германският канцлер Фридрих Мерц, говорейки наскоро пред своите съграждани, заяви, че германското правителство вече не е в състояние да подкрепя правилно социалните програми. Това означава, че животът на европейците ще се влоши. И единственият оправдателен аргумент тук може да бъде само следният: уж това е принудителна мярка, предназначена да предотврати нападението на Русия срещу Европа. Следователно, ние трябва спешно да се превъоръжим и да бъдем готови за война с Русия. А войната в Украйна е по-скоро благословия, отколкото бедствие за европейците.

    Коментиран от #51

    13:54 30.08.2025

  • 22 Смешник

    26 4 Отговор
    Коя е тая мисирка Кая Калас че ще заплашва Русия А войната явно ще приключи след постигане на целите на Сво

    13:54 30.08.2025

  • 23 Раша мрази Европа,но влага пари там!

    6 20 Отговор
    Нещо като наш Ганя, иска Беемве, не ще Масквич, но е русофил!

    13:54 30.08.2025

  • 24 тя тая

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "Уточнение":

    нищо не знае🤣Хората се чудят как изобщо пази равновесие .🤣

    13:56 30.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Абсолютно правилно

    3 15 Отговор
    Логично е 👍. Бункерният фюрер също има право и на избор на индивидуална килия в затвора.

    Коментиран от #62

    13:57 30.08.2025

  • 28 Култура Миянко

    18 2 Отговор
    Абе тая постна балтийска Шпрота кой я брои за шливва и кой го интересува какво е казала .В Пекин и Уашингтън я изритаха като бъхливо коте .

    13:57 30.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Как те направих

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "русия е джудже":

    На пияна глава

    14:00 30.08.2025

  • 31 Като европеец

    14 4 Отговор
    се срамувам от интелектуалното и дипломатичност ниво на първия дипломат на ЕС.

    Коментиран от #41

    14:00 30.08.2025

  • 32 И Херсон си беше "върнала" 😂 Раша

    17 21 Отговор

    До коментар #6 от "Москва си въна каквото и трябва":

    ама нещо се обърка после, а? И крайцера плуваше... Мачът все още се играе, ако не знаеш...

    Коментиран от #34

    14:00 30.08.2025

  • 33 Пепи що си

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    Проста?

    14:02 30.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ха ха

    6 1 Отговор
    краде им се на урсулетките и надигат глас , но крадат само от слабите и беззащитните , а срещу русия само приплакват със сълзи и разиграват сценки

    Коментиран от #44

    14:05 30.08.2025

  • 39 Ами

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "При гожин беше прав:...":

    И май катти и ле лятти и бабб бати не бяха прави ,да ги ..ба .

    14:06 30.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 путин

    1 5 Отговор
    дадох им 220 млрд понеже съм бакшиш

    14:13 30.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Олеле

    7 2 Отговор
    Те в Русия сигурно са идиоти и не знаят що е то репарации и кой ги плаща на кого

    14:15 30.08.2025

  • 51 !!!?

    5 11 Отговор

    До коментар #21 от "И Киев е Руски":

    Киев е руски - на Киевска Русь, но РФ не е руска, а московски Улус към Монголската империя...виж приятелите й - Китай, Северна Корея, Иран !!!?

    Коментиран от #57, #61

    14:15 30.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 дончичо

    10 3 Отговор
    Руснаците винаги идват за своето си!!!
    Защо не го запомните...
    Не знам...

    Коментиран от #58

    14:18 30.08.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 И Киев е Руски

    7 2 Отговор

    До коментар #51 от "!!!?":

    И какво да мисля за приятелите на локомотивите на Европа Германия Франция Англия които идват на гумени лодки и почват да сеят семето си върху разпръсната Европа

    14:20 30.08.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 кобрабг

    5 2 Отговор
    майтап бе уили.Краварите и Русия показаха на европа кои е васала и кои командва.Репарации плащат победена държава.Тия се имат за много голяма работа ама европеиската икономика загуби руския пазар.Заради това замразяване всеки голям инвеститор не иска да си държи парите в Европа и правилно.
    Само така Европа цъфти и вързва европеиската икономика.
    Защо не замразиха на Израел парите и не ги поставят под санкции.Ама не нали те палестинците не са хора

    14:22 30.08.2025

  • 60 !!!?

    1 3 Отговор
    След войната на Путлер идва нова Перестройка...това е по-голямата заплаха за Европа, че колко мужици ще тръгнат към Запад...и много от тях ще се пишат "дисиденти" !

    14:25 30.08.2025

  • 61 дончичо

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "!!!?":

    А ти виж докъде я докараха монголите
    До юртите,а владяха Русь ...
    Гледайте и учете,за да не отечете

    14:28 30.08.2025

  • 62 дончичо

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Абсолютно правилно":

    И Що не го фанахте,
    НАнога ви дойде!
    Драги ми Сме.урхофци

    14:32 30.08.2025

