Първият дипломат на ЕС: Москва няма да си получи замразените активи, без да плати репарации

Русия няма да си получи замразените активи заради войната в Украйна, без да плати репарации. Това заяви върховният представител на външната политика на Европейския съюз Кая Калас, цитирана от Ройтерс.

"Не можем да си представим, че ако има примирие или мирно споразумение, тези активи ще бъдат върнати на Русия, ако тя не е платила репарациите", поясни тя пред журналисти в Копенхаген.

ЕС замрази руски активи на стойност 210 млрд. евро, съгласно санкциите, наложени на Москва заради нахлуването ѝ в Украйна.

Украйна и някои страни от ЕС, включително Полша и балтийските държави, призоваха ЕС да конфискува активите и да ги използва в подкрепа на Киев. Франция, Германия и Белгия, които държат по-голямата част от активите, отхвърлиха тези призиви.

Дебатът сега се насочва към това как средствата могат да бъдат използвани, след като войната в Украйна приключи.