Първият дипломат на ЕС: Москва няма да си получи замразените активи, без да плати репарации

Русия няма да си получи замразените активи заради войната в Украйна, без да плати репарации. Това заяви върховният представител на външната политика на Европейския съюз Кая Калас, цитирана от Ройтерс.
"Не можем да си представим, че ако има примирие или мирно споразумение, тези активи ще бъдат върнати на Русия, ако тя не е платила репарациите", поясни тя пред журналисти в Копенхаген.
ЕС замрази руски активи на стойност 210 млрд. евро, съгласно санкциите, наложени на Москва заради нахлуването ѝ в Украйна.
Украйна и някои страни от ЕС, включително Полша и балтийските държави, призоваха ЕС да конфискува активите и да ги използва в подкрепа на Киев. Франция, Германия и Белгия, които държат по-голямата част от активите, отхвърлиха тези призиви.
Дебатът сега се насочва към това как средствата могат да бъдат използвани, след като войната в Украйна приключи.
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
ВСИЧКИ му се ккланят и червени килими му редят
Коментиран от #14
13:47 30.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Уточнение
Коментиран от #24
13:47 30.08.2025
4 оня с коня
13:47 30.08.2025
5 русия е джудже
Коментиран от #18, #30
13:47 30.08.2025
6 Москва си въна каквото и трябва
Върна си и богатия Донбас. Също- перлата Крим. Азовско море и ЗАЕЦ......и т.н.
Коментиран от #8, #32
13:48 30.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Да се чете
До коментар #6 от "Москва си въна каквото и трябва":Върна.
13:48 30.08.2025
9 Аааахааа
13:49 30.08.2025
10 Бумеранг
13:50 30.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Като ги замразихте
13:51 30.08.2025
13 Наблюдател
И светът не е само Запада.
13:51 30.08.2025
14 Европеец
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Спокойно.... Руснаците ще се разходят и с Европа и ще си приберат паричките.... Що се касае за репарациите, и малките деца знаят, че репарациите ги плащат победените.... Така че недоразумението на урсулата- кая да мобилизира пуделите и да почнат от сега да заделят парички за да плащат на повелителката Русия...
13:51 30.08.2025
15 Замислен
13:52 30.08.2025
16 И Ко плашите
13:52 30.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 урсула
До коментар #5 от "русия е джудже":ВЕЛИКАН на РЪСТ и МИСЪЛ----като твоя милост
13:53 30.08.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 много скромно представяне
13:53 30.08.2025
21 И Киев е Руски
Коментиран от #51
13:54 30.08.2025
22 Смешник
13:54 30.08.2025
23 Раша мрази Европа,но влага пари там!
13:54 30.08.2025
24 тя тая
До коментар #3 от "Уточнение":нищо не знае🤣Хората се чудят как изобщо пази равновесие .🤣
13:56 30.08.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Абсолютно правилно
Коментиран от #62
13:57 30.08.2025
28 Култура Миянко
13:57 30.08.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Как те направих
До коментар #5 от "русия е джудже":На пияна глава
14:00 30.08.2025
31 Като европеец
Коментиран от #41
14:00 30.08.2025
32 И Херсон си беше "върнала" 😂 Раша
До коментар #6 от "Москва си въна каквото и трябва":ама нещо се обърка после, а? И крайцера плуваше... Мачът все още се играе, ако не знаеш...
Коментиран от #34
14:00 30.08.2025
33 Пепи що си
До коментар #11 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":Проста?
14:02 30.08.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ха ха
Коментиран от #44
14:05 30.08.2025
39 Ами
До коментар #35 от "При гожин беше прав:...":И май катти и ле лятти и бабб бати не бяха прави ,да ги ..ба .
14:06 30.08.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 путин
14:13 30.08.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Олеле
14:15 30.08.2025
51 !!!?
До коментар #21 от "И Киев е Руски":Киев е руски - на Киевска Русь, но РФ не е руска, а московски Улус към Монголската империя...виж приятелите й - Китай, Северна Корея, Иран !!!?
Коментиран от #57, #61
14:15 30.08.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 дончичо
Защо не го запомните...
Не знам...
Коментиран от #58
14:18 30.08.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 И Киев е Руски
До коментар #51 от "!!!?":И какво да мисля за приятелите на локомотивите на Европа Германия Франция Англия които идват на гумени лодки и почват да сеят семето си върху разпръсната Европа
14:20 30.08.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 кобрабг
Само така Европа цъфти и вързва европеиската икономика.
Защо не замразиха на Израел парите и не ги поставят под санкции.Ама не нали те палестинците не са хора
14:22 30.08.2025
60 !!!?
14:25 30.08.2025
61 дончичо
До коментар #51 от "!!!?":А ти виж докъде я докараха монголите
До юртите,а владяха Русь ...
Гледайте и учете,за да не отечете
14:28 30.08.2025
62 дончичо
До коментар #27 от "Абсолютно правилно":И Що не го фанахте,
НАнога ви дойде!
Драги ми Сме.урхофци
14:32 30.08.2025