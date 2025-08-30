Унгария чака отговор от ЕК на искането си Украйна да спре атаките срещу нефтопровода „Дружба“

Унгария все още не е получила отговор от Европейската комисия на писмото си, с което се иска Украйна да спре атаките срещу нефтопровода „Дружба“. Това съобщи унгарският външен министър Петер Сиярто, който участва в неформална среща на външните министри на ЕС в Копенхаген.

Той заяви, че настоящата Европейска комисия, противно на предназначението си, гарантира интересите на Украйна, а не на страните от ЕС.

„Това е ясно и от факта, че все още не сме получили отговор на писмото, което заедно със Словакия изпратихме до Европейската комисия с искане да предприеме действия срещу Украйна, която заплашва енергийната сигурност на държавите от ЕС“, каза Сийярто.

На 14 и 22 август украинските въоръжени сили извършиха няколко удара с дронове и ракети по инфраструктурата на нефтопровода „Дружба“ на руска територия. Доставките на петрол за Унгария и Словакия бяха спрени, докато тръбопроводът беше в ремонт. Будапеща и Братислава поискаха Киев да спре атаките и напомниха на Европейската комисия, че е поела ангажимент да гарантира енергийната сигурност на страните от ЕС. На 22 август те изпратиха писмо до Брюксел. На 28 август доставките на петрол от Русия за Унгария и Словакия бяха възобновени.

Унгария продължава да блокира отпускането на 6 милиарда евро военна помощ за Украйна от Европейския фонд за мир.

Според Сиярто, правителството на страната е против този механизъм на ЕС да бъде използван за финансиране на украинската армия.

Ръководителят на външното министерство заяви, че на днешната среща на външните министри на ЕС в Копенхаген е бил „подложен на силен натиск да отпусне над 6 милиарда евро от Европейския фонд за мир за въоръжаване на Украйна“. Сиярто обаче заяви, че правителството „няма да позволи парите на унгарския народ да бъдат използвани за въоръжаване и финансиране на украинската армия“.

„Следователно ние няма да подкрепим използването на парите на европейските данъкоплатци от Европейския фонд за мир за тези цели“, каза министърът на среща с унгарски журналисти в датската столица, която беше излъчена от телевизионния канал M1.