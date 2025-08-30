Унгария чака отговор от ЕК на искането си Украйна да спре атаките срещу нефтопровода „Дружба“

Унгария все още не е получила отговор от Европейската комисия на писмото си, с което се иска Украйна да спре атаките срещу нефтопровода „Дружба“. Това съобщи унгарският външен министър Петер Сиярто, който участва в неформална среща на външните министри на ЕС в Копенхаген.
Той заяви, че настоящата Европейска комисия, противно на предназначението си, гарантира интересите на Украйна, а не на страните от ЕС.
„Това е ясно и от факта, че все още не сме получили отговор на писмото, което заедно със Словакия изпратихме до Европейската комисия с искане да предприеме действия срещу Украйна, която заплашва енергийната сигурност на държавите от ЕС“, каза Сийярто.
На 14 и 22 август украинските въоръжени сили извършиха няколко удара с дронове и ракети по инфраструктурата на нефтопровода „Дружба“ на руска територия. Доставките на петрол за Унгария и Словакия бяха спрени, докато тръбопроводът беше в ремонт. Будапеща и Братислава поискаха Киев да спре атаките и напомниха на Европейската комисия, че е поела ангажимент да гарантира енергийната сигурност на страните от ЕС. На 22 август те изпратиха писмо до Брюксел. На 28 август доставките на петрол от Русия за Унгария и Словакия бяха възобновени.
Унгария продължава да блокира отпускането на 6 милиарда евро военна помощ за Украйна от Европейския фонд за мир.
Според Сиярто, правителството на страната е против този механизъм на ЕС да бъде използван за финансиране на украинската армия.
Ръководителят на външното министерство заяви, че на днешната среща на външните министри на ЕС в Копенхаген е бил „подложен на силен натиск да отпусне над 6 милиарда евро от Европейския фонд за мир за въоръжаване на Украйна“. Сиярто обаче заяви, че правителството „няма да позволи парите на унгарския народ да бъдат използвани за въоръжаване и финансиране на украинската армия“.
„Следователно ние няма да подкрепим използването на парите на европейските данъкоплатци от Европейския фонд за мир за тези цели“, каза министърът на среща с унгарски журналисти в датската столица, която беше излъчена от телевизионния канал M1.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #19
18:10 30.08.2025
2 дядото
18:10 30.08.2025
3 Делю Хайдутин
18:10 30.08.2025
4 Така де
18:11 30.08.2025
5 Урсула 1984
18:11 30.08.2025
6 минувач
18:12 30.08.2025
7 12340
°°°°°°°°°°
помощ за Украйна от Европейския фонд за мир"
°°°°°°°°.
...такива ми ти работи.
18:12 30.08.2025
8 Анонимен
18:12 30.08.2025
9 Така е
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Няма лошо. Важното е руският башибозук да бъде ликвидиран!
Коментиран от #11, #13, #15
18:12 30.08.2025
10 Мишел
18:19 30.08.2025
11 По точно
До коментар #9 от "Така е":Много бих се радвал да видя руският башибозук да марширува в центъра на Будапеща. И Орбан да им ръкопляска.
Коментиран от #17
18:20 30.08.2025
12 УБИЙЦИ И НА ЕВРОПЕСКИТЕ СИ ГРАЖДАНИ!!
ТЕЗИ БРЮКСЕЛСКИ ЛЕЛЕПУТИ СА УБИЙЦИ НА ОБИКНОВЕНИТЕ ЕВРОПЕЙЦИ !!
МАЛКО ЛИ СА БЕЗДОМНИТЕ , ГЛАДНИЕ, БОЛНИТЕ , ПЕНСИОНЕРИТЕ В ЕВРОПА ,КОИТО ЕДВА ПРЕЖИВЯВАТ С НИЩОЖНИТЕ СИ СРЕДСТВА , ПАК ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ТАЯ ВЪРХУШКА ?? А КОЛКО УМИРАТ ЗАРАДИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА ЗАКУПЯТ ЖИВОТОСПАСЯВАЩИТЕ СИ ЛЕКАРСТВА ??
НОООО, ЗА ХУНТАДЖИИТЕ ТРЯБВА ДА ВАЛЯТ СТОТИ МИЛЯРДИ , ЗАЩОТО ФАШИСТКАТА ЕВРОСГАН СПРЕТНА ТАЗИ ВОЙНА И СТОВАРИ ВСИЧКО НА НАШ ГРЪБ .
НЯМА ЛИ КОЙ ДА ГИ СПРЕ ТЕЯ КРЪВОЖАДНИ ФАШАГИ???
Коментиран от #20
18:27 30.08.2025
13 Тъй лий?!!!
До коментар #9 от "Така е":Ами ти защо не си на фронта, да ликвидирваш "руския башибозук", а се плюнчиш по форумите?!!!
18:34 30.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩
До коментар #9 от "Така е":Ей заарски мин дилл,внимавай като мина през Богомилово,ще играе теслата .
18:39 30.08.2025
16 Малко им е било
Коментиран от #18
18:40 30.08.2025
17 гробар
До коментар #11 от "По точно":Много бих се радвал да ти хвърля последната лопата пръст .
18:40 30.08.2025
18 оня с кола
До коментар #16 от "Малко им е било":На теб ще ти бъде достатъчно,един сап зад врата .
18:41 30.08.2025
19 Украйна
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Воюва за цяла Европа, ако не са те да ги спират, вече да са цъфнали и при нас, разбират само от сила. Относно заема, то е дело на новите левичари Асен Василев, той заложи тези разходи и профука остатък от 8милиарда за 8 дни, тоя кога ще дава обяснения
Коментиран от #27
18:44 30.08.2025
20 Пийте си хапчетата
До коментар #12 от "УБИЙЦИ И НА ЕВРОПЕСКИТЕ СИ ГРАЖДАНИ!!":Редовно, бе хора, оффф
18:46 30.08.2025
21 Всичко е по план ☝️👍
Отделно, Държавният департамент на САЩ одобри две други оръжейни сделки в полза на Украйна. Първо, 179,1 млн. долара за оборудване и поддръжка на системите Patriot, които Украйна използва за защита от руските ракети. В този пакет влиза и софтуерна поддръжка Второ - 150 млн. долара за разширяване на сателитните възможности на терминалите Starlink, които Украйна използва.
Коментиран от #25
18:46 30.08.2025
22 Маджарите го
18:47 30.08.2025
23 Уточнение
Коментиран от #26
18:48 30.08.2025
24 Вики е агент от КГБ,доказано
18:59 30.08.2025
25 Клати Курти
До коментар #21 от "Всичко е по план ☝️👍":Хубууу ,ще бъдат купени ама още не са произведени ,след няколко месеца я камилата я камиларя .
19:00 30.08.2025
26 Овчи
До коментар #23 от "Уточнение":Мирът се постига с адекватна защита срещу агресора. Така беше срещу Хитлер. Така беше срещу Съветския съюз и така нататък и така нататък.
Коментиран от #28
19:01 30.08.2025
27 Димитър Георгиев
До коментар #19 от "Украйна":Ами не искам никой да воюзава за мен ,разбра ли небинарен пррррр ∆ льооо,оакннн?
19:02 30.08.2025
28 Аналена Гресор
До коментар #26 от "Овчи":Явно с агресор не си контактувал,ако си любопитен ,дай координати .
Коментиран от #30
19:03 30.08.2025
29 Раковски
19:06 30.08.2025
30 Вики Жабата
До коментар #28 от "Аналена Гресор":Мястото ти е в други приложения за запознанства с лица от същия пол, а не във факти. Айде бягай да пишкаш.
19:08 30.08.2025
31 Орбан и Сиярто скоро отиват в историята
19:12 30.08.2025
32 СЪВЕТ
19:18 30.08.2025
33 Птахи Мадяра
19:19 30.08.2025