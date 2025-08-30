Новини
Унгария чака отговор от ЕК на искането си Украйна да спре атаките срещу нефтопровода „Дружба“
  Тема: Украйна

Унгария чака отговор от ЕК на искането си Украйна да спре атаките срещу нефтопровода „Дружба“

30 Август, 2025 18:04, обновена 30 Август, 2025 19:10 1 056 33

Унгария продължава да блокира отпускането на 6 млрд. евро военна помощ за Киев от Европейския фонд за мир

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Унгария все още не е получила отговор от Европейската комисия на писмото си, с което се иска Украйна да спре атаките срещу нефтопровода „Дружба“. Това съобщи унгарският външен министър Петер Сиярто, който участва в неформална среща на външните министри на ЕС в Копенхаген.

Той заяви, че настоящата Европейска комисия, противно на предназначението си, гарантира интересите на Украйна, а не на страните от ЕС.

„Това е ясно и от факта, че все още не сме получили отговор на писмото, което заедно със Словакия изпратихме до Европейската комисия с искане да предприеме действия срещу Украйна, която заплашва енергийната сигурност на държавите от ЕС“, каза Сийярто.

На 14 и 22 август украинските въоръжени сили извършиха няколко удара с дронове и ракети по инфраструктурата на нефтопровода „Дружба“ на руска територия. Доставките на петрол за Унгария и Словакия бяха спрени, докато тръбопроводът беше в ремонт. Будапеща и Братислава поискаха Киев да спре атаките и напомниха на Европейската комисия, че е поела ангажимент да гарантира енергийната сигурност на страните от ЕС. На 22 август те изпратиха писмо до Брюксел. На 28 август доставките на петрол от Русия за Унгария и Словакия бяха възобновени.

Унгария продължава да блокира отпускането на 6 милиарда евро военна помощ за Украйна от Европейския фонд за мир.

Според Сиярто, правителството на страната е против този механизъм на ЕС да бъде използван за финансиране на украинската армия.

Ръководителят на външното министерство заяви, че на днешната среща на външните министри на ЕС в Копенхаген е бил „подложен на силен натиск да отпусне над 6 милиарда евро от Европейския фонд за мир за въоръжаване на Украйна“. Сиярто обаче заяви, че правителството „няма да позволи парите на унгарския народ да бъдат използвани за въоръжаване и финансиране на украинската армия“.

„Следователно ние няма да подкрепим използването на парите на европейските данъкоплатци от Европейския фонд за мир за тези цели“, каза министърът на среща с унгарски журналисти в датската столица, която беше излъчена от телевизионния канал M1.


Унгария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    37 2 Отговор
    Росен Желязков без разрешение от парламента тегли 14 млрд заем за оръжие за Украйна които ще плащаме 45 години.

    Коментиран от #9, #19

    18:10 30.08.2025

  • 2 дядото

    26 0 Отговор
    то е формулирането е едно - от фонда за мир на ес,6 милиарда за оръжия на украйна

    18:10 30.08.2025

  • 3 Делю Хайдутин

    37 0 Отговор
    Фонда за мир купува оръжие.Абсурд!

    18:10 30.08.2025

  • 4 Така де

    4 29 Отговор
    Унгарците бързо забравиха 1956 г. Май руския ботуш трябва пак да се разходи до Будапеща.

    18:11 30.08.2025

  • 5 Урсула 1984

    20 1 Отговор
    Войната е мир.Невежеството е сила.Свободата е робство.

    18:11 30.08.2025

  • 6 минувач

    37 3 Отговор
    Адмирации за Унгария и нейните ръководители !

    18:12 30.08.2025

  • 7 12340

    19 0 Отговор
    "Унгария продължава да блокира отпускането на 6 млрд. евро военна
    °°°°°°°°°°

    помощ за Украйна от Европейския фонд за мир"
    °°°°°°°°.
    ...такива ми ти работи.

    18:12 30.08.2025

  • 8 Анонимен

    27 3 Отговор
    Браво на Унгария! Стига са наливали в каца без дъно.

    18:12 30.08.2025

  • 9 Така е

    4 22 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Няма лошо. Важното е руският башибозук да бъде ликвидиран!

    Коментиран от #11, #13, #15

    18:12 30.08.2025

  • 10 Мишел

    22 0 Отговор
    Днес Белгия блокира даването на Украйна на замразените руски активи. Причината- в Русия има много повече активи на ЕС.

    18:19 30.08.2025

  • 11 По точно

    6 10 Отговор

    До коментар #9 от "Така е":

    Много бих се радвал да видя руският башибозук да марширува в центъра на Будапеща. И Орбан да им ръкопляска.

    Коментиран от #17

    18:20 30.08.2025

  • 12 УБИЙЦИ И НА ЕВРОПЕСКИТЕ СИ ГРАЖДАНИ!!

    25 21 Отговор
    БРАВО , САМО УНГАРИЯ ЛИ , НЯМА ЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ???? ПАК ЗА ТАЯ НАЦИСТКА ХУНТА , ПАК НА НАШ ГРЪБ!!!!
    ТЕЗИ БРЮКСЕЛСКИ ЛЕЛЕПУТИ СА УБИЙЦИ НА ОБИКНОВЕНИТЕ ЕВРОПЕЙЦИ !!
    МАЛКО ЛИ СА БЕЗДОМНИТЕ , ГЛАДНИЕ, БОЛНИТЕ , ПЕНСИОНЕРИТЕ В ЕВРОПА ,КОИТО ЕДВА ПРЕЖИВЯВАТ С НИЩОЖНИТЕ СИ СРЕДСТВА , ПАК ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ТАЯ ВЪРХУШКА ?? А КОЛКО УМИРАТ ЗАРАДИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА ЗАКУПЯТ ЖИВОТОСПАСЯВАЩИТЕ СИ ЛЕКАРСТВА ??
    НОООО, ЗА ХУНТАДЖИИТЕ ТРЯБВА ДА ВАЛЯТ СТОТИ МИЛЯРДИ , ЗАЩОТО ФАШИСТКАТА ЕВРОСГАН СПРЕТНА ТАЗИ ВОЙНА И СТОВАРИ ВСИЧКО НА НАШ ГРЪБ .
    НЯМА ЛИ КОЙ ДА ГИ СПРЕ ТЕЯ КРЪВОЖАДНИ ФАШАГИ???

    Коментиран от #20

    18:27 30.08.2025

  • 13 Тъй лий?!!!

    12 2 Отговор

    До коментар #9 от "Така е":

    Ами ти защо не си на фронта, да ликвидирваш "руския башибозук", а се плюнчиш по форумите?!!!

    18:34 30.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Така е":

    Ей заарски мин дилл,внимавай като мина през Богомилово,ще играе теслата .

    18:39 30.08.2025

  • 16 Малко им е било

    1 7 Отговор
    На тия 56г, малко

    Коментиран от #18

    18:40 30.08.2025

  • 17 гробар

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "По точно":

    Много бих се радвал да ти хвърля последната лопата пръст .

    18:40 30.08.2025

  • 18 оня с кола

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Малко им е било":

    На теб ще ти бъде достатъчно,един сап зад врата .

    18:41 30.08.2025

  • 19 Украйна

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Воюва за цяла Европа, ако не са те да ги спират, вече да са цъфнали и при нас, разбират само от сила. Относно заема, то е дело на новите левичари Асен Василев, той заложи тези разходи и профука остатък от 8милиарда за 8 дни, тоя кога ще дава обяснения

    Коментиран от #27

    18:44 30.08.2025

  • 20 Пийте си хапчетата

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "УБИЙЦИ И НА ЕВРОПЕСКИТЕ СИ ГРАЖДАНИ!!":

    Редовно, бе хора, оффф

    18:46 30.08.2025

  • 21 Всичко е по план ☝️👍

    9 3 Отговор
    Държавният департамент на САЩ одобри сделка, при която Дания ще купи 6 ПВО системи Patriot ("Пейтриът") на стойност 8,5 млрд. долара. Системите ще бъдат купени за нуждите на противовъздушната отбрана на Украйна.

    Отделно, Държавният департамент на САЩ одобри две други оръжейни сделки в полза на Украйна. Първо, 179,1 млн. долара за оборудване и поддръжка на системите Patriot, които Украйна използва за защита от руските ракети. В този пакет влиза и софтуерна поддръжка Второ - 150 млн. долара за разширяване на сателитните възможности на терминалите Starlink, които Украйна използва.

    Коментиран от #25

    18:46 30.08.2025

  • 22 Маджарите го

    3 8 Отговор
    Играят немци в тил, да напускат ЕС и да приключва тяхната драма

    18:47 30.08.2025

  • 23 Уточнение

    8 1 Отговор
    Явно съм много глупав, хем фонда е за мир, хем се използва за война, тия шизофреници ли са

    Коментиран от #26

    18:48 30.08.2025

  • 24 Вики е агент от КГБ,доказано

    0 8 Отговор
    Виктор Жабата и чугунените му глави отново демонстрират, че егоизмът и безсмислената бюрокрация имат лице – и това лице е жалко. 6 милиарда евро за Украйна? Малко им беше като ги газиха танковете през комунизма, явно сега им доставя садистично удоволствие да тормозят от разстояние съседите си. Свободата и страданието на другите са просто играчка за Жабата и неговите чугунени глави – класическа комбинация от глупост и безсърдечие.

    18:59 30.08.2025

  • 25 Клати Курти

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Всичко е по план ☝️👍":

    Хубууу ,ще бъдат купени ама още не са произведени ,след няколко месеца я камилата я камиларя .

    19:00 30.08.2025

  • 26 Овчи

    0 5 Отговор

    До коментар #23 от "Уточнение":

    Мирът се постига с адекватна защита срещу агресора. Така беше срещу Хитлер. Така беше срещу Съветския съюз и така нататък и така нататък.

    Коментиран от #28

    19:01 30.08.2025

  • 27 Димитър Георгиев

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Украйна":

    Ами не искам никой да воюзава за мен ,разбра ли небинарен пррррр ∆ льооо,оакннн?

    19:02 30.08.2025

  • 28 Аналена Гресор

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Овчи":

    Явно с агресор не си контактувал,ако си любопитен ,дай координати .

    Коментиран от #30

    19:03 30.08.2025

  • 29 Раковски

    0 2 Отговор
    Всички нормални българи сме крайно възмутени от поведението на Виктор Орбан и придворната му администрация от шутове и фашистки подлоги на Кремъл. Тези циркаджии и пионки на кървавия Путин трябва да бъдат наритани с мощни шутове от Европейския съюз до Сибир по най-бързия начин.

    19:06 30.08.2025

  • 30 Вики Жабата

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "Аналена Гресор":

    Мястото ти е в други приложения за запознанства с лица от същия пол, а не във факти. Айде бягай да пишкаш.

    19:08 30.08.2025

  • 31 Орбан и Сиярто скоро отиват в историята

    1 3 Отговор
    Той Мадяра ще ги оправи тях. Охоо. Няма да са вечно на власт. Ще бъдат посетени от когото трябва.

    19:12 30.08.2025

  • 32 СЪВЕТ

    2 0 Отговор
    Не чакайте на Урсула. Пишете на Путин.

    19:18 30.08.2025

  • 33 Птахи Мадяра

    0 2 Отговор
    Ще има да чака Унгария. И ние чакаме да закърпят тръбопровода и да го боядисат, за да го смажем отново. Няма да допуснем този тръбопровод да финансира войната срещу нас, която убива нашите деца. Унгарските фашаги имаха предостатъчно време да диверсифицират доставките си. Това че са избрали да бъдат подлоги и да служат на кремълския шут си е лично тяхно извращение.

    19:19 30.08.2025

