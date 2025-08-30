Дания: Израел подкопава двудържавното решение на кризата в Близкия изток

Израел подкопава двудържавното решение на кризата в Близкия изток с действията си в Газа, заяви днес датският външен министър Ларс Льоке Расмусен, цитиран от Ройтерс и БТА.



„Израел в момента подкопава двудържавното решение“, заяви Расмусен пред репортери след срещата на външните министри на страните членки на ЕС в Копенхаген.



Двудържавното решение предполага създаването на независима Палестинска държава на Западния бряг и в ивицата Газа, която да съществува съвместно с Израел. Подобно решение обаче става все по-трудно осъществимо предвид опустошението в Газа, причинено от войната на Израел срещу ислямистката групировка „Хамас“, както и спорното заселване на израелци на Западния бряг.

Европейският съюз призова САЩ да "преразгледат" отказа си да издаде визи на палестинските лидери, които планират да присъстват на септемврийската сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

"Всички ние настояваме това решение да бъде преразгледано, като се има предвид международното право", заяви върховният представител на ЕС за външните работи Кая Калас, която се изказа в Копенхаген след среща на външните министри на 27-те държави членки.

Вашингтон обяви това решение снощи, няколко седмици преди Общото събрание на ООН, на което Франция ще се застъпи за признаването на палестинската държава.

Държавният департамент заяви, че "отменя и отказва" издаването на визи "на членовете на Организацията за освобождение на Палестина и на Палестинската автономна власт" в навечерието на тази международна среща.

"Трябва да можем да обсъждаме заедно. Не могат да ни вземат за заложници", заяви люксембургският външен министър Ксавие Бетел, като предложи да се организира специална сесия на Общото събрание на ООН в Женева, за да се гарантира присъствието на палестинците.

Ако бъде потвърдена, тази извънредна мярка на Вашингтон ще сближи още повече администрацията на Тръмп с израелското правителство. Последното категорично отхвърля идеята за палестинска държава и се стреми да постави на една и съща основа отношенията с Палестинската автономия на Западния бряг и с "Хамас" в Газа, отбелязва АФП.

Администрацията на палестинския президент Махмуд Абас също призова правителството на САЩ да преразгледа решението си да му откаже виза, предаде Асошиейтед прес.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отмени визите на Абас и 80 други палестински длъжностни лица преди годишната среща на високо равнище на Общото събрание на ООН следващия месец. Абас е говорил дълги години пред Общото събрание и обикновено ръководи палестинската делегация.

„Призоваваме американската администрация да преразгледа решението си. То само ще засили напрежението и ескалацията“, заяви говорителят на палестинския президент Набил Абу Рудейне пред АП. Той призова другите държави да окажат натиск върху администрацията на Тръмп да отмени решението, по-специално Франция и Саудитска Арабия, които организираха конференция на високо равнище на 22 септември за възраждане на усилията за постигането на решение с две държави на кризата в Близкия изток.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро протестира срещу ограниченията и заяви, че ще обсъди въпроса с колегите си от ЕС.

„Централата на ООН е място на неутралитет, посветено на мира светилище, където се разрешават конфликти. Общото събрание на ООН не може да търпи никакви ограничения за достъп“, заяви той.

Палестинската администрация осъди отнемането на визите като нарушение на ангажиментите на САЩ като домакин на ООН. Говорителят на организацията Стефан Дюжарик заяви, че световната организация ще поиска разяснения от Държавния департамент.