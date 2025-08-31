Болните палестинците не могат да напускат Газа за лечение от март

Болни и ранени палестинци, нуждаещи се от медицинска помощ, не могат да напуснат ивицата Газа за лечение от март тази година, когато споразумението за прекратяване на огъня в анклава, което беше в сила от януари, беше нарушено.

Това съобщи на кореспондент на ТАСС Халед Мугауи, губернатор на египетската провинция Северен Синай.

„Не успяхме да евакуираме никого от Газа, който се нуждаеше от лечение, откакто прекратяването на огъня беше нарушено“, заяви той.

На въпрос за евентуалното възобновяване на евакуацията на ранените от анклава в близко бъдеще, губернаторът отговори отрицателно.