Болните палестинците не могат да напускат Газа за лечение от март

31 Август, 2025 07:25, обновена 31 Август, 2025 07:28 458 4

  • газа-
  • лечение-
  • палестинци-
  • египет-
  • синай

Това съобщи губернаторът на египетската провинция Северен Синай Халед Мугавир

Болните палестинците не могат да напускат Газа за лечение от март - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Болни и ранени палестинци, нуждаещи се от медицинска помощ, не могат да напуснат ивицата Газа за лечение от март тази година, когато споразумението за прекратяване на огъня в анклава, което беше в сила от януари, беше нарушено.

Това съобщи на кореспондент на ТАСС Халед Мугауи, губернатор на египетската провинция Северен Синай.

„Не успяхме да евакуираме никого от Газа, който се нуждаеше от лечение, откакто прекратяването на огъня беше нарушено“, заяви той.

На въпрос за евентуалното възобновяване на евакуацията на ранените от анклава в близко бъдеще, губернаторът отговори отрицателно.


Египет
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Злобното Джуджи

    1 1 Отговор
    Болни палестинци......😄😄😄

    07:30 31.08.2025

  • 2 Европа е катун

    0 0 Отговор
    Кога оон и свободният свят ще влезе в западните терористични режими и избеси нпо "демократите" на Моссад в тях?

    07:32 31.08.2025

  • 3 Факти

    0 0 Отговор
    Египет защо не отвори границата и не помогне на своите братя араби/мюсюлмани?

    08:10 31.08.2025

  • 4 На статия от пет реда

    0 0 Отговор
    Заглавие с граматическа грешка!
    Цъ цъцъ

    08:16 31.08.2025