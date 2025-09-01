Новини
Свят »
Пакистан »
Петима души загинаха при катастрофа на тренировъчен хеликоптер в Северен Пакистан

1 Септември, 2025 11:28 480 2

  • пакистан-
  • тренировъчен полет-
  • хеликоптер

Вертолетът се разбил по време на тренировъчен полет в Гилгит-Балтистан

Петима души загинаха при катастрофа на тренировъчен хеликоптер в Северен Пакистан - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Петима души загинаха днес, след като изпълняващ тренировъчен полет хеликоптер се разби в Северен Пакистан, съобщи високопоставеният служител на местната полиция Абдул Хамид, цитиран от Франс прес, предава БТА.

Вертолетът, собственост на местните власти, с екипаж от двама пилоти и трима техници, е изпълнявал тренировъчен полет за кацане на нова хеликоптерна площадка в администрираната територия Гилгит-Балтистан в географската област Кашмир, когато се разбил.


Пакистан
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да попитам

    2 0 Отговор
    Срамно ли е да напишете, че хеликоптерът е хАмерикански - Sikorsky CH-124???

    11:34 01.09.2025

  • 2 Иван

    0 0 Отговор
    Точно на мястото, където се срещнаха еврейския психопат Збигнев Бжежински и Осама Бин Ладен.

    11:38 01.09.2025