Петима души загинаха при катастрофа на тренировъчен хеликоптер в Северен Пакистан

Петима души загинаха днес, след като изпълняващ тренировъчен полет хеликоптер се разби в Северен Пакистан, съобщи високопоставеният служител на местната полиция Абдул Хамид, цитиран от Франс прес, предава БТА.

Вертолетът, собственост на местните власти, с екипаж от двама пилоти и трима техници, е изпълнявал тренировъчен полет за кацане на нова хеликоптерна площадка в администрираната територия Гилгит-Балтистан в географската област Кашмир, когато се разбил.