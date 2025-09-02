Новини
Китай въвежда безвизов режим за руски граждани

Китай въвежда безвизов режим за руски граждани

2 Септември, 2025 13:06 819 36

Политиката ще важи за обикновени руски паспорти от септември 2025 до септември 2026

Китай въвежда безвизов режим за руски граждани - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китай реши да предостави на притежателите на обикновени руски задгранични паспорти възможност да се възползват от безвизовия режим, предадоха ТАСС и Синхуа, като цитираха говорителя на китайското външно министерство Гуо Цзякун, предава БТА.

„С цел по-нататъшно насърчаване на взаимните пътувания на граждани на КНР и други страни, китайската страна взе решение да разшири кръга от страни, чиито граждани имат право на безвизово влизане. От 15 септември 2025 г. до 14 септември 2026 г. ще бъде в сила пробна безвизова политика по отношение на граждани на Русия, притежаващи обикновени паспорти“, съобщи той на брифинг.

Руснаците могат да посещават Китай без визи с цел бизнес, туризъм, посещение на роднини или приятели или обмен за срок до 30 дни.

„Под стратегическото ръководство на държавните глави на двете държави китайско-руските отношения запазват високо ниво на развитие“, подчерта Гуо. „Китай придава голямо значение на активизацията на контактите между народите на двете страни, подкрепя укрепването на взаимодействието между тях и дава положителен принос за развитието на всеобхватно стратегическо партньорство и координация между Китай и Русия в новата ера“.

„Приветстваме идеята все повече руски приятели да посещават Китай по-често“, добави той.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сега всички наташки

    2 14 Отговор
    ще се юрнат към Китай!

    Коментиран от #3, #8, #27

    13:11 02.09.2025

  • 2 ясновидец

    6 4 Отговор
    Безвизово ще процъфти куфарната търговия на китайски чипове, моторчета за дронове и всичко друго за което се сетите.

    13:11 02.09.2025

  • 3 Защо

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Сега всички наташки":

    Да апат малки чушки

    13:12 02.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 безделников

    3 1 Отговор
    Руснаците и украинците са си без визи за китай

    13:13 02.09.2025

  • 7 СВОБОДАТА СВЪРШИ

    5 1 Отговор
    ДОРИ И НА ТРИЙСЕ ГОДИШНИ ЗАКОННИ ЕМИГРАНТИ ВУСА ДАЖЕ ЖЕНЕНИ ЗА УСАДЖИЙКИ ПРИ ВЛИЗАНЕ ВУСА ГИ АРЕСТУВАТ И ГИ ПРАЩАТ В АРЕСТА ЗА МЕСЕЦИ ЗАРАДИ ЗАБЕЛЕЖЕТЕ ДОРИ СТАРО МИТНИЧЕСКО НАРУШЕНИЕ ОТ ТИПА ДЕСЕТКУБИНСКИ ПУРИ ИЛИ 5 БРОЯ СУДЖУКА.ЧАКАШ С МЕСЕЦИ В АРЕСТА ЗА ДАТА НА ДЕЛО ЗА ДА СА ЗАЩИТИШ ПРЕД СЪДИЯТА.....

    13:14 02.09.2025

  • 8 делиорманець..

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сега всички наташки":

    А всички объсани памашки..чекат безкюлоти да влезнат при оджата

    Коментиран от #10

    13:16 02.09.2025

  • 9 да питам

    0 0 Отговор
    Какво е - обикновени паспорти , що Гергин е с необикновен ?!

    13:16 02.09.2025

  • 10 изглежда

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "делиорманець..":

    монголоида хванал да обижда на помаци.

    13:18 02.09.2025

  • 11 Голем смех

    2 2 Отговор
    А за мъже в боеспособна възраст свободния безвизов режим важи ли? :) хахаххахахахаха

    13:18 02.09.2025

  • 12 Кривоверен алкаш

    2 4 Отговор
    Явно се подготвя почвата...едните имат 1,5 милиарда население а другите 18 мил.кв.км площ...да видим кой ще е на далавера повече...Само да не стане в един момент Русия да тръгне да освобождава Китай....те и с Украйна бяха бис бизе повече от 100 г.и каква стана накрая...

    Коментиран от #13, #14, #21

    13:18 02.09.2025

  • 13 Факти

    3 7 Отговор

    До коментар #12 от "Кривоверен алкаш":

    Русия вече е китайска губерния. Китай има 10 пъти по-голямо население и 10 пъти по-голяма икономика. Цялото това "приятелство" означава само едно - асимилация. Русия приключи.

    Коментиран от #17, #18, #23

    13:26 02.09.2025

  • 14 Евроатлантическа Атлантида

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Кривоверен алкаш":

    По скоро подготвят почвата да погребат Европистан. Америка, Русия и Китай... на три ката на европистанците! За които остава ислямизацията, прогресивното обедняване поради деиндустриализацията и заплахата от поредна унищожителна война.

    Коментиран от #24

    13:27 02.09.2025

  • 15 Новата раса ще е от руснаци и китайци с

    2 2 Отговор
    Цел побратимяване и увеличаване на работническата класа в двете страни

    13:28 02.09.2025

  • 16 сръбче..

    2 0 Отговор
    А пък ние немаме визи с кремля и летиме до питер,да си пиеме кафето у въртящата се сладкарница на най високата сграда у юръпо а сега ще прайме бизнес с масковците дето идват от пекине..и че напълниме илиенци с джапань хакерчипове та урсулците дакражат почас и нещо,и да не излазат отwc-то на самолето

    13:28 02.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ха ха ха ...

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Факти":

    да ама не , каквото кажат от Кремъл -това става . Китайците не смеят и да пр ,,,нат без разрешение .

    13:31 02.09.2025

  • 19 Жените в Русия са 10 милиона повече от

    1 2 Отговор
    Мъжете трябва да се употребят по предназначение да родят две три кирусЧета

    13:32 02.09.2025

  • 20 Истината:

    6 0 Отговор
    Урсулиците Ускориха сключване на Положителни-
    Политически, Икономически и Военни
    договори между Китай и Русия.

    13:32 02.09.2025

  • 21 бат Венци

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Кривоверен алкаш":

    Ще ви занимая малко с история. Ще се върнем към 1654 г., годината, в която Украйна е отправила прошение към Русия да бъде присъединена към Руската империя, поради невъзможност да опази границите си от външни нападения. Ако погледнем границите на Украйна по онова време, ще видим, че те са някъде на около 40 километра около Киев. Ни-повече, ни по–малко. И ето през 1922 г. на Ленин му дошла идеята отново да създаде украинска държава в рамките на Съветска Русия. И понеже това само около Киев му се сторило много малко, притурил значителна територия от Русия. Впоследствие и Сталин като видял, че Украинската федерация не може да се изхрани сама, добавил допълнително територия от Русия, Полша, Унгария, Румъния и Беларус. Впоследствие Хрушчов във връзка с 300 годишнината от присъединяването на Украйна към Русия добавил Кримския полуостров. Оказва се, че 78 % от територията на днешна Украйна е все подаръци от Русия. Но какво прави в момента Украйна? Върху подарената от Русия земя е изградила 74 бази на НАТО, 27 биолаборатории и 14 завода за кемтрейс. И всичко това в нарушение на споразумението за гарантиране суверинитета на Украйна от 1994 г., в който и Русия е един от гарантите. В това споразумение Украйна е поела ангажимент с нищо да не вреди на съседката си Русия, а Украйна в същото време с американска техническа помощ /американски ядрени центрофуги/ е била на прага на изработването на свое ядрено оръжие.

    Коментиран от #26, #36

    13:33 02.09.2025

  • 22 а кажете че не е вярно

    3 2 Отговор
    Проблемът не е Украйна, нито САЩ, проблемът е Европа. всички злини в новата история на човечеството, всички те са причинени и започнали от Европа - фашизъм, нацизъм, геноциди, войни, масови убийствa, грабежи, колониализъм, експерименти с хора. Аурата на Монтескьо, Данте, Волтер, Рафаело е само една микроскопична част от Европа. Европа е най-тежкият проблем на човечеството. Целта на СВО е да реши проблема с Европа, и Русия се надява да го реши по мирен път.

    13:35 02.09.2025

  • 23 факт 2..

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Факти":

    Злобата и пенята от бг.бандерците нямат край,що масква сега ще изнася вода за шанхай-водопровода е вече до границата на кремля,а вода у сибир много и то без пари и ще се продава за много пари,а у бг-то след годин-две-ще я купуват с купони..

    13:35 02.09.2025

  • 24 ма да

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "Евроатлантическа Атлантида":

    и после кой ще ги храни?
    Ти верваш ли че злото русия може да се храни сама?

    Коментиран от #29

    13:35 02.09.2025

  • 25 Само питам

    3 1 Отговор
    Урсула ще ходи ли на Тянанмън ? Или никой не я е канил ...

    13:37 02.09.2025

  • 26 фактчекър

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "бат Венци":

    Предполагам говорите за Московското царство, а не за бъдещата руска империя?

    13:37 02.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 защо Георге

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Гошо":

    ти не си европеец?

    13:39 02.09.2025

  • 29 жик так

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "ма да":

    да ви имам и козляците ..

    Най слабите са най зли !!
    Най жалките са лицемери....

    Коментиран от #30

    13:42 02.09.2025

  • 30 ма да

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "жик так":

    Значи викаш, щом бият злата русийка като маче от дирек, начи е най-зла!

    Коментиран от #32

    13:43 02.09.2025

  • 31 ха ха ха ...каква стана тя ..

    3 1 Отговор
    Краварите си измиха ръцете ..
    Белият дом обвинява европейските лидери за провала на мирните преговори за Украйна??!!!
    Да се смееш ли , да плачеш ли ...

    13:45 02.09.2025

  • 32 жик так

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "ма да":

    Бе не знам кой кого бие , ама руснаците погребаха две роти англета и петлета преди една седмица . Всичкото на козя пастарма .

    Коментиран от #34

    13:46 02.09.2025

  • 33 Кочо

    1 0 Отговор
    А Севрна Корея кога ще стори същото?
    Сталин, Мао, Ким Ир Сен - дружба навеки!

    13:47 02.09.2025

  • 34 ужасТ

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "жик так":

    Цели 2 роти, а? Фашисти!

    13:48 02.09.2025

  • 35 бай Доньо каза

    2 1 Отговор
    Ще има нова среща в чакалнята на бялата колиба . Да си носят сандвичи и чисто бельо .

    13:48 02.09.2025

  • 36 бат Генци

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "бат Венци":

    Тази "история" Путин ли ти я разказа? Чети повече книги, а не фейсбук. Т..пунгер!

    13:52 02.09.2025

Новини по държави:
