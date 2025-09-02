Китай въвежда безвизов режим за руски граждани

Китай реши да предостави на притежателите на обикновени руски задгранични паспорти възможност да се възползват от безвизовия режим, предадоха ТАСС и Синхуа, като цитираха говорителя на китайското външно министерство Гуо Цзякун, предава БТА.
„С цел по-нататъшно насърчаване на взаимните пътувания на граждани на КНР и други страни, китайската страна взе решение да разшири кръга от страни, чиито граждани имат право на безвизово влизане. От 15 септември 2025 г. до 14 септември 2026 г. ще бъде в сила пробна безвизова политика по отношение на граждани на Русия, притежаващи обикновени паспорти“, съобщи той на брифинг.
Руснаците могат да посещават Китай без визи с цел бизнес, туризъм, посещение на роднини или приятели или обмен за срок до 30 дни.
„Под стратегическото ръководство на държавните глави на двете държави китайско-руските отношения запазват високо ниво на развитие“, подчерта Гуо. „Китай придава голямо значение на активизацията на контактите между народите на двете страни, подкрепя укрепването на взаимодействието между тях и дава положителен принос за развитието на всеобхватно стратегическо партньорство и координация между Китай и Русия в новата ера“.
„Приветстваме идеята все повече руски приятели да посещават Китай по-често“, добави той.
1 Сега всички наташки
13:11 02.09.2025
2 ясновидец
13:11 02.09.2025
3 Защо
До коментар #1 от "Сега всички наташки":Да апат малки чушки
13:12 02.09.2025
6 безделников
13:13 02.09.2025
7 СВОБОДАТА СВЪРШИ
13:14 02.09.2025
8 делиорманець..
До коментар #1 от "Сега всички наташки":А всички объсани памашки..чекат безкюлоти да влезнат при оджата
13:16 02.09.2025
9 да питам
13:16 02.09.2025
10 изглежда
До коментар #8 от "делиорманець..":монголоида хванал да обижда на помаци.
13:18 02.09.2025
11 Голем смех
13:18 02.09.2025
12 Кривоверен алкаш
13:18 02.09.2025
13 Факти
До коментар #12 от "Кривоверен алкаш":Русия вече е китайска губерния. Китай има 10 пъти по-голямо население и 10 пъти по-голяма икономика. Цялото това "приятелство" означава само едно - асимилация. Русия приключи.
13:26 02.09.2025
14 Евроатлантическа Атлантида
До коментар #12 от "Кривоверен алкаш":По скоро подготвят почвата да погребат Европистан. Америка, Русия и Китай... на три ката на европистанците! За които остава ислямизацията, прогресивното обедняване поради деиндустриализацията и заплахата от поредна унищожителна война.
13:27 02.09.2025
15 Новата раса ще е от руснаци и китайци с
13:28 02.09.2025
16 сръбче..
13:28 02.09.2025
18 ха ха ха ...
До коментар #13 от "Факти":да ама не , каквото кажат от Кремъл -това става . Китайците не смеят и да пр ,,,нат без разрешение .
13:31 02.09.2025
19 Жените в Русия са 10 милиона повече от
13:32 02.09.2025
20 Истината:
Политически, Икономически и Военни
договори между Китай и Русия.
13:32 02.09.2025
21 бат Венци
До коментар #12 от "Кривоверен алкаш":Ще ви занимая малко с история. Ще се върнем към 1654 г., годината, в която Украйна е отправила прошение към Русия да бъде присъединена към Руската империя, поради невъзможност да опази границите си от външни нападения. Ако погледнем границите на Украйна по онова време, ще видим, че те са някъде на около 40 километра около Киев. Ни-повече, ни по–малко. И ето през 1922 г. на Ленин му дошла идеята отново да създаде украинска държава в рамките на Съветска Русия. И понеже това само около Киев му се сторило много малко, притурил значителна територия от Русия. Впоследствие и Сталин като видял, че Украинската федерация не може да се изхрани сама, добавил допълнително територия от Русия, Полша, Унгария, Румъния и Беларус. Впоследствие Хрушчов във връзка с 300 годишнината от присъединяването на Украйна към Русия добавил Кримския полуостров. Оказва се, че 78 % от територията на днешна Украйна е все подаръци от Русия. Но какво прави в момента Украйна? Върху подарената от Русия земя е изградила 74 бази на НАТО, 27 биолаборатории и 14 завода за кемтрейс. И всичко това в нарушение на споразумението за гарантиране суверинитета на Украйна от 1994 г., в който и Русия е един от гарантите. В това споразумение Украйна е поела ангажимент с нищо да не вреди на съседката си Русия, а Украйна в същото време с американска техническа помощ /американски ядрени центрофуги/ е била на прага на изработването на свое ядрено оръжие.
13:33 02.09.2025
22 а кажете че не е вярно
13:35 02.09.2025
23 факт 2..
До коментар #13 от "Факти":Злобата и пенята от бг.бандерците нямат край,що масква сега ще изнася вода за шанхай-водопровода е вече до границата на кремля,а вода у сибир много и то без пари и ще се продава за много пари,а у бг-то след годин-две-ще я купуват с купони..
13:35 02.09.2025
24 ма да
До коментар #14 от "Евроатлантическа Атлантида":и после кой ще ги храни?
Ти верваш ли че злото русия може да се храни сама?
13:35 02.09.2025
25 Само питам
13:37 02.09.2025
26 фактчекър
До коментар #21 от "бат Венци":Предполагам говорите за Московското царство, а не за бъдещата руска империя?
13:37 02.09.2025
28 защо Георге
До коментар #27 от "Гошо":ти не си европеец?
13:39 02.09.2025
29 жик так
До коментар #24 от "ма да":да ви имам и козляците ..
Най слабите са най зли !!
Най жалките са лицемери....
13:42 02.09.2025
30 ма да
До коментар #29 от "жик так":Значи викаш, щом бият злата русийка като маче от дирек, начи е най-зла!
13:43 02.09.2025
31 ха ха ха ...каква стана тя ..
Белият дом обвинява европейските лидери за провала на мирните преговори за Украйна??!!!
Да се смееш ли , да плачеш ли ...
13:45 02.09.2025
32 жик так
До коментар #30 от "ма да":Бе не знам кой кого бие , ама руснаците погребаха две роти англета и петлета преди една седмица . Всичкото на козя пастарма .
13:46 02.09.2025
33 Кочо
Сталин, Мао, Ким Ир Сен - дружба навеки!
13:47 02.09.2025
34 ужасТ
До коментар #32 от "жик так":Цели 2 роти, а? Фашисти!
13:48 02.09.2025
35 бай Доньо каза
13:48 02.09.2025
36 бат Генци
До коментар #21 от "бат Венци":Тази "история" Путин ли ти я разказа? Чети повече книги, а не фейсбук. Т..пунгер!
13:52 02.09.2025