Румъния отчита рязък скок на случаите на COVID-19

Здравните власти в Румъния регистрират съществено нарастване на случаите на COVID-19 през последните две седмици, съобщава телевизия Digi 24, предава БТА.

Въпреки че повечето случаи протичат в лека или средна форма, експерти предупреждават, че новата вълна показва активната циркулация на вируса сред населението.

Според Националния институт за обществено здраве, през периода 18-24 август са отчетени 3850 нови случая на КОВИД-19, ръст от 87,2% спрямо предходната седмица.

Д-р Михай Краю обясни пред Digi 24, че в момента в Румъния се наблюдават два основни типа протичане на заболяването. Първият е сходен с грип с респираторни оплаквания и мускулни болки. Вторият включва повръщане и диария, което крие риск от дехидратация при малки деца.

„Рискът е значителен на фона на началото на активния сезон в детските градини“, предупреди специалистът.