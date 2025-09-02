Румъния отчита рязък скок на случаите на COVID-19

Здравните власти в Румъния регистрират съществено нарастване на случаите на COVID-19 през последните две седмици, съобщава телевизия Digi 24, предава БТА.
Въпреки че повечето случаи протичат в лека или средна форма, експерти предупреждават, че новата вълна показва активната циркулация на вируса сред населението.
Според Националния институт за обществено здраве, през периода 18-24 август са отчетени 3850 нови случая на КОВИД-19, ръст от 87,2% спрямо предходната седмица.
Д-р Михай Краю обясни пред Digi 24, че в момента в Румъния се наблюдават два основни типа протичане на заболяването. Първият е сходен с грип с респираторни оплаквания и мускулни болки. Вторият включва повръщане и диария, което крие риск от дехидратация при малки деца.
„Рискът е значителен на фона на началото на активния сезон в детските градини“, предупреди специалистът.
3 Това е от посещението
7 Бустера и сте готови за фронта, мамалигарчета😁😁😁
Казва се Муфтаджийски.
До коментар #2 от "Ген Мутафчийски":😂😂😂😂
КОВИД19
И няма и да си тръгне!
Един Господ знае дали няма да мутира в по- злокачествена форма и пак да се развихри.
До коментар #2 от "Ген Мутафчийски":Можеш ли да си представиш,да плъзне само в англия зараза като онази във филма "Заразно зло"(с участието на Мила Йовович)?Всички хора на тази земна твърд биха се хванали за ръце ръченица да играят,от щастието
До коментар #12 от "КОВИД19":бЕгай си δий δγςΤερΗαΤа....
