Румъния отчита рязък скок на случаите на COVID-19

Румъния отчита рязък скок на случаите на COVID-19

2 Септември, 2025 15:36 1 166 21

Новите варианти на вируса протичат като грип или с гастроинтестинални симптоми, предупреждават лекари

Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Здравните власти в Румъния регистрират съществено нарастване на случаите на COVID-19 през последните две седмици, съобщава телевизия Digi 24, предава БТА.

Въпреки че повечето случаи протичат в лека или средна форма, експерти предупреждават, че новата вълна показва активната циркулация на вируса сред населението.

Според Националния институт за обществено здраве, през периода 18-24 август са отчетени 3850 нови случая на КОВИД-19, ръст от 87,2% спрямо предходната седмица.

Д-р Михай Краю обясни пред Digi 24, че в момента в Румъния се наблюдават два основни типа протичане на заболяването. Първият е сходен с грип с респираторни оплаквания и мускулни болки. Вторият включва повръщане и диария, което крие риск от дехидратация при малки деца.

„Рискът е значителен на фона на началото на активния сезон в детските градини“, предупреди специалистът.


Румъния
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    7 4 Отговор
    Xиляди богаташaци , бизнесмени ,жалкитте и урродливви чааветта и целите и шиббaaнни cceмейccтваа ще претърпят каттастроффи. Ще станат xxppaнна за черрвеиттee, ще се разввоннят на ppaзлложено и на никой няма му дppeмме! Даже ще се keффим ще и снимаме paaзллагащите и се пъплещи от чeppвеи телца и ще ги качваме по сайтовете! Гавратa с тези ooтppeпки и нищожeccтвa ще е пълна.!.

    15:39 02.09.2025

  • 2 Ген Мутафчийски

    14 3 Отговор
    Яко ще се мре.

    Коментиран от #5, #16

    15:39 02.09.2025

  • 3 Това е от посещението

    27 1 Отговор
    на вещицата с метлата.
    7 Бустера и сте готови за фронта, мамалигарчета😁😁😁

    15:40 02.09.2025

  • 4 Фермер

    21 2 Отговор
    Отчитам рязък скок и при танзанийските кози и папаята. Много ги лови тоя вирус завалиите....

    15:40 02.09.2025

  • 5 Казва се Муфтаджийски.

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ген Мутафчийски":

    😂😂😂😂

    15:41 02.09.2025

  • 6 Доказано

    21 3 Отговор
    Кърти пейки! Няма по сигурен начин за борба с фалшиви вируси от къртенето на пейки!

    15:41 02.09.2025

  • 7 Трол

    19 1 Отговор
    Стомашните симптоми на ковида са ги докарали румънски туристи от Слънчака.

    15:42 02.09.2025

  • 8 Веднага

    21 1 Отговор
    Разпъвайте полеви болници, циркаджии!....хи хи хи

    15:42 02.09.2025

  • 9 Мнение

    13 1 Отговор
    Предлагам да се пуснат хладилни камиони да обикалят за достоверност.

    15:45 02.09.2025

  • 10 ха ха

    11 1 Отговор
    от където мина оная чума все проблеми , в полша падна самолет , у нас GPS сигнал , в румъния ковид

    15:52 02.09.2025

  • 11 Киро Шарнира

    9 1 Отговор
    Мръсна пропаганда !!!

    15:53 02.09.2025

  • 12 КОВИД19

    3 10 Отговор
    никога не си е тръгвал от самото начало на пандемията до ден днешен!
    И няма и да си тръгне!
    Един Господ знае дали няма да мутира в по- злокачествена форма и пак да се развихри.

    Коментиран от #18

    15:55 02.09.2025

  • 13 Ний ша Ва упрайм

    4 0 Отговор
    като скакалци са плъзнали кат нищо ша го друснат тука

    15:56 02.09.2025

  • 14 Кунчев

    7 0 Отговор
    ЗАТВАРЯЙЙЙ !

    16:00 02.09.2025

  • 15 Урсуса

    9 0 Отговор
    Веднага Пфайзера !

    16:01 02.09.2025

  • 16 Неподписан

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ген Мутафчийски":

    Можеш ли да си представиш,да плъзне само в англия зараза като онази във филма "Заразно зло"(с участието на Мила Йовович)?Всички хора на тази земна твърд биха се хванали за ръце ръченица да играят,от щастието

    16:07 02.09.2025

  • 17 Фрау фон SS – Урсуланка

    2 0 Отговор
    Дали си е взела бустерната, че докато обикаля да провежда инструктаж из колониите на първа линия току виж е барнала нещо останало от ковид фашизма И.

    16:08 02.09.2025

  • 18 вЪксиниран ГМО δροйΛερ

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "КОВИД19":

    бЕгай си δий δγςΤερΗαΤα....

    16:10 02.09.2025

  • 19 Геро

    4 0 Отговор
    Дойде есента и се почна. Давай Пфайзера. То Баба Урсула е тука, тя го докара Ясно е!!!. Луди умора нямат.

    16:12 02.09.2025

  • 20 604

    2 0 Отговор
    Ар почвайте дъ съ дупчите...пак...лумпени не до клатени!

    16:32 02.09.2025

  • 21 Васил

    1 0 Отговор
    Искат още парички и пак захапаха темата!

    16:58 02.09.2025

