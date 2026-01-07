Новини
Свят »
Румъния »
Никушор Дан: Румъния няма да праща войски в Украйна, подкрепата за Киев ще е логистична
  Тема: Украйна

Никушор Дан: Румъния няма да праща войски в Украйна, подкрепата за Киев ще е логистична

7 Януари, 2026 03:18, обновена 7 Януари, 2026 03:25 965 7

  • румъния-
  • украйна-
  • войски-
  • родкрепа-
  • никушор дан

Букурещ се превръща във важна транзитна точка между трансконтиненталния транспорт и източния фронт, докато преди това тази роля беше отредена само на Полша“, пише stiripesurse.ro

Никушор Дан: Румъния няма да праща войски в Украйна, подкрепата за Киев ще е логистична - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Румъния не възнамерява да изпраща войски в Украйна. Това беше потвърдено от президента Никушор Дан на пресконференция в румънското посолство в Париж след среща на представители на страните от „коалицията на желаещите“.

„Румъния се ангажира да предоставя не войски в Украйна, а логистична подкрепа, обучение на украински войски в Румъния или други европейски страни в сътрудничество с армиите на съответните страни и участие в съвместни програми за въоръжаване“, каза румънският президент.

Още новини от Украйна

„По-важното е, че в резултат на работата на технически групи, началници на генерални щабове, съветници по сигурността и т.н. е изготвен военен документ, който не е публичен и който конкретно очертава как ще бъдат прилагани тези гаранции за сигурност, какви отговорности носи и приема всеки член на тази коалиция и кой координира всеки елемент от гаранциите. От решаващо значение е Съединените щати да участват в тези гаранции за сигурност", съобщи Дан.

Румънският президент обяви, че логистичният център за подкрепа на Украйна в 71-ва авиобаза в Къмпия Турзи „вече функционира“. Румънските медии съобщиха, че този стратегически център ще обработва значителна част от транспортирането на оръжия и оборудване, предназначени за Украйна.

Това е вторият логистичен център за прехвърляне на военна помощ за Украйна след този на международното летище Жешов-Ясьонки в Полша.

„С откриването на този център, наречен LEN-R (Логистичен възел за подпомагане - Румъния), Румъния се превръща във важна транзитна точка между трансконтиненталния транспорт и източния фронт, докато преди това тази роля беше отредена само на Полша“, пише например порталът stiripesurse.ro.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Историята се повтаря

    5 0 Отговор
    Румъния ще смени полюса при

    03:33 07.01.2026

  • 2 нннн

    12 0 Отговор
    За Румъния знаем, за България не знаем какви ангажименти е поела. Информирайте ни, де! Изборите наближават...

    Коментиран от #5

    03:45 07.01.2026

  • 3 Румъния отдавна е ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР

    5 0 Отговор
    За Доставка на Оръжия, Мониции и Гориво за Украйна! Нищо ново!

    03:48 07.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 БГ парламенът гласува

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "нннн":

    натовско командване на армията ри незнамсикаква ситуация. Така че ...

    03:59 07.01.2026

  • 6 Уса

    1 0 Отговор
    С превземането на Одеса,Канада и Гренландия всичко свършва

    04:20 07.01.2026

  • 7 Бааа

    5 0 Отговор
    Едно заглавие не можете да напишете като хората !!!

    04:50 07.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания