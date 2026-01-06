Новини
Проучване: Румънците са разделени по въпроса за задължителната военна служба

6 Януари, 2026 16:06 380 3

Изследване отчита силна подкрепа за превъоръжаване и разнопосочни нагласи към САЩ и Русия

Проучване: Румънците са разделени по въпроса за задължителната военна служба - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Близо половината от румънците - 49 процента - подкрепят възстановяването на задължителната военна служба, докато 47 на сто са против подобна мярка. Това показват резултатите от най-новото социологическо проучване на „Авангард“, озаглавено „Регионална сигурност - възприятия и очаквания“, цитирано от румънските медии, предава БТА.

Анкетата сочи още, че 68 процента от запитаните смятат, че евентуален мир в Украйна трябва да бъде подписан при условията, предложени от Съединените щати. Против такъв вариант се обявяват 18 процента от участниците, а 14 на сто не изразяват мнение или не дават отговор.

Относно ускореното превъоръжаване на Румъния с цел засилване на отбранителния ѝ капацитет, 71 процента от анкетираните заявяват подкрепа, 22 на сто са против, а 7 процента не са дали конкретен отговор.

По темата за двустранните отношения между Румъния и САЩ 36 процента от респондентите изразяват удовлетворение от настоящото им ниво, докато 56 на сто са недоволни. Останалите 8 процента не са заели позиция.

Мненията за по-тясно икономическо сътрудничество с Руската федерация са почти равномерно разпределени - 48 процента гледат положително на подобна перспектива, 49 на сто са против, а 3 процента не знаят или не отговарят.


Румъния
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Искам да целуна топките на Тръмп!💋🥳🤣🖕

    16:09 06.01.2026

  • 2 Смрад

    1 0 Отговор
    Когато имахме традиционна за страната, задължителна военна служба, западняците по з@дник се провлачиха да я премахнат, но сега си мислят, че младите са достатъчно промити, за да я набутат пак, но в свой интерес. Голяма работа са "принципите" на запада и лицемерието на слугите им в източната част на Европа.

    16:15 06.01.2026

  • 3 Ха.. ха

    1 0 Отговор
    Какво е общото? И едните и другите искат оръжия. Едните за да го използват срещу московците, другите срещу брюкселци. Накрая ще се сбият и ще го използват за да се избият вдаимно. Накрая Великите сили ще се съберат за да рапарчетосат обгорелите територии. И всяка Велика сила да получи голяма територия с туземни диво население. Тона е колониализъм, вече го гледаме отвътре над 500 години.

    16:21 06.01.2026

