Проучване: Румънците са разделени по въпроса за задължителната военна служба

Близо половината от румънците - 49 процента - подкрепят възстановяването на задължителната военна служба, докато 47 на сто са против подобна мярка. Това показват резултатите от най-новото социологическо проучване на „Авангард“, озаглавено „Регионална сигурност - възприятия и очаквания“, цитирано от румънските медии, предава БТА.

Анкетата сочи още, че 68 процента от запитаните смятат, че евентуален мир в Украйна трябва да бъде подписан при условията, предложени от Съединените щати. Против такъв вариант се обявяват 18 процента от участниците, а 14 на сто не изразяват мнение или не дават отговор.

Относно ускореното превъоръжаване на Румъния с цел засилване на отбранителния ѝ капацитет, 71 процента от анкетираните заявяват подкрепа, 22 на сто са против, а 7 процента не са дали конкретен отговор.

По темата за двустранните отношения между Румъния и САЩ 36 процента от респондентите изразяват удовлетворение от настоящото им ниво, докато 56 на сто са недоволни. Останалите 8 процента не са заели позиция.

Мненията за по-тясно икономическо сътрудничество с Руската федерация са почти равномерно разпределени - 48 процента гледат положително на подобна перспектива, 49 на сто са против, а 3 процента не знаят или не отговарят.