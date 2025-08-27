Новини
Тръмп срещу Фед: Това може да срине цялата финансова система

Тръмп срещу Фед: Това може да срине цялата финансова система

27 Август, 2025 17:39

Защо е тази безпрецедентна атака и какви са рисковете за световната финансова система?

Тръмп срещу Фед: Това може да срине цялата финансова система - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че уволнява Лиса Кук от управата на Федералния резерв на САЩ в своята платформа Truth Social. Той се позова на клауза в Закона за Федералния резерв, но ходът му е безпрецедентен в историята на централната банка на САЩ - никога досега американски президент не се е опитвал да уволни член на Фед. Още преди дни Тръмп предупреди, че ще уволни Кук, ако тя сама не си подаде оставката, пише германската обществена медия.

В какво Тръмп обвинява Лиса Кук?

Тръмп обвинява Кук, че е представила неверни данни, за да вземе изгодни заеми за недвижими имоти. Според назначения от него ръководител на Федералната агенция за жилищно финансиране (FHFA) Бил Пюлт Кук е посочила две жилища като основни, като по този начин си е осигурила по-благоприятни условия за ипотеките. Тръмп обвинява Кук в "измамно и потенциално престъпно поведение", както и в недостатъчни компетентност и надеждност.

Има ли правно основание за действията на Тръмп?

Президентът на САЩ има само ограничени правомощия да уволнява служители на централната банка. Законът за Федералния резерв предвижда 14-годишен мандат за управителите на централната банка - освен ако няма „основателна причина“ („for cause“) за тяхното освобождаване. Върховният съд все още не е определил ясно каква може да бъде тази "основателна причина".

Според експерти като Питър Конти-Браун от Университета на Пенсилвания такова уволнение трябва да е свързано с неправомерно изпълнение на служебните задължения, а не с частни въпроси. Следователно правната ситуация е неясна, но много неща не говорят в полза на Тръмп.

Как реагира управителката на Фед?

Лиса Кук даде ясно да се разбере, че възнамерява да се бори за поста си и да съди Тръмп. Според Федералния резерв мандатът ѝ всъщност продължава до 31 януари 2038 г. Икономистката настоява, че законно заема длъжността си и обвинява Тръмп, че е превишил правомощията си.

„Президентът твърди, че има причини да бъда уволнена, но чисто юридически не съществува никаква причина, а той няма правомощие да го извърши", цитира АРД изявлението на адвокатската кантора на Кук. "Ще предприемем всички необходими стъпки, за да осуетим този опит за нелегални действия", заяви адвокатът на Кук Аби Дейвид Лоуел, цитиран от АРД.

Какво може да последва?

Отстраняването на Кук може да бъде оспорено и да се стигне чак до Върховния съд, а дотогава тя може да остане на поста си, разяснява АРД. Ако Кук продължи ефективно да се противопоставя, не е ясно как тя би могла да бъде отстранена от длъжност. Федералният резерв разполага със собствени сили за сигурност.

Предисторията на скандала

Президентът на САЩ многократно е критикувал председателя на Управителния съвет на Фед Джером Пауъл за нежеланието му да намали основния лихвен процент. Лихвената политика на Фед съвсем не е по вкуса на Тръмп, който се е самопровъзгласил за "човек на ниските лихви".

Откакто Тръмп встъпи в длъжност през януари 2025 г., Фед се въздържа от понижаване на лихвените проценти - не въпреки Тръмп, а точно заради него. Според икономистите въведените от него мита имат потенциала да повишат потребителските цени в САЩ. Това поведение на централните банкери подхранва гнева на американския президент.

Поради това експертите предполагат, че Тръмп ще засили допълнително натиска върху Фед за намаляване на лихвените проценти. Освен това Тръмп вероятно ще продължи да се бори срещу Пауъл. Неговият мандат изтича през май 2026 година, припомня АРД.

Защо Тръмп иска по-ниски лихви?

По-ниските лихвени проценти правят заемите за компаниите и потребителите по-евтини: за фирмите това е възможност да инвестират повече, а частните домакинства биха могли по-лесно да финансират ипотечни кредити или да харчат за потребление, например да си купуват автомобили. Това подпомага растежа на американската икономика – заслуга, която Тръмп би искал да си припише от тактически съображения – с оглед на задаващите се догодина междинни избори.

По-ниските лихвени проценти обикновено водят и до ръст в цените на акциите, тъй като ги правят по-привлекателни в сравнение с облигациите, а Тръмп е президент, който обича да гледа на фондовите пазари като на барометър за нагласите към неговата политика. Не на последно място, по-ниските лихвени проценти улесняват рефинансирането на държавния дълг на САЩ, което дава на Тръмп повече възможности за маневриране по отношение на фискалната политика, посочва АРД.

Уврежда ли Тръмп имиджа на Федералния резерв на САЩ?

Да, категорични са експертите. Опитът на Тръмп да "политизира" централната банка на САЩ е атака срещу независимостта на Фед. От времето на унищожителното влияние на президента Ричард Никсън върху решенията на централната банка за лихвените проценти през 1970-те години тя се смята за практически неприкосновена. Независимостта на Фед е в основата на статута на долара като световна резервна валута и на привлекателността на американските държавни облигации като "сигурно убежище".

Какъв риск поема Тръмп?

С многократните си нападки срещу Фед Тръмп рискува да накара инвеститорите на финансовите пазари да загубят доверие в надеждността и независимостта на централната банка. Това има потенциал да доведе до сривове на световните фондови пазари и да лиши САЩ от възможността да рефинансират чрез капиталовите пазари гигантския си държавен дълг, който в момента възлиза е над 37 трилиона долара. Така че на карта е заложена самата стабилност на световната финансова система, пише обществената германска медия АРД.

Автор: Ангела Гьопферт ARD


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 стига паника

    21 1 Отговор
    Тръмп изрита излишната пача , а дларът поскъпна и акциите се качиха.
    Какъв е проблемът?

    Коментиран от #11

    17:41 27.08.2025

  • 2 Гост

    19 2 Отговор
    Водата на Плевен е била замърсена при строежа на Турски поток и река Вит е пресъхнала ще има ли червен картон за Тиквата ?

    17:42 27.08.2025

  • 3 Я разкажете

    15 2 Отговор
    за гражданската война в Кравария. Не се срамувайте.

    17:42 27.08.2025

  • 4 Родина

    15 1 Отговор
    Печатницата за пари , трябва да спре . Зло за целият
    свят .

    17:43 27.08.2025

  • 5 Бай Дончо

    8 0 Отговор
    де бори с ДДС.
    Ще има ли сили ще видим.

    Коментиран от #8

    17:43 27.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Не с ДДС бе коректоре

    14 1 Отговор

    До коментар #5 от "Бай Дончо":

    Бай Дончо се бори с ДД- дълбоката държава.

    17:45 27.08.2025

  • 9 Гост

    15 1 Отговор
    Краварите помпат природните ресурси на България злато, минерална вода, както искат да завземат ресурсите на Украйна даже вече палавината им земеделска земя е продадена на сина на Байдън и са накупили американски трактори и комбайни.

    Коментиран от #21

    17:45 27.08.2025

  • 10 Сталин

    13 1 Отговор
    Краварите фалираха 3 трилиона е дефицита 1,2 трилиона на година са само лихвите по дълга на фащ

    17:46 27.08.2025

  • 11 Ти пък!

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "стига паника":

    Къде си видял финансов консултант или инвестиционен посредник да не лъже? Че нали ако не послъгва по яко ще умре от глад бре. Чуеш ли нещо са посредник или финансов консултант бягай надалеч, докато не са те оглозгали нацяло.

    17:46 27.08.2025

  • 12 От няколко дни

    11 0 Отговор
    Доларът върви нагоре.
    В данните на фет в последните месеци имаше абсолютно манипулирани данни за американската икономика и броят на работните места и не заетите такива. Президентът Тръмп няколко пъти ги предупреди че няма да търпи манипулация на данните с цел демократите да се опитат да получат дивиденти спрямо новото управление.
    Розовите европейски понита със също в далаверата защото европейската икономика е в рецесия и затъва а еврото по някакви неведоми пътища върви нагоре.
    За мен е странно това развитие А за вас

    17:46 27.08.2025

  • 13 Сталин

    19 0 Отговор
    Алоо факти кога ще пишете за бунтовете във Швейцария,вече втори ден в Лозана има бунтове на емигранти ,запалени автобуси,коли и разбити магазини заради смъртта на 17 годишен от Конго,защото е бил преследван от полицията заради открадната тротинетка и се е блъснал в стена примата и пукнал на място ,и заради това вече втори ден са масови бунтове в Лозана също бунтовниците за малко да линчуват и политик който е бил на улицата и едвам се измъкнал само с побой.Кога в България ще ги стигнем тези от Конго ,а в България цървулите се крият под масата и Тикви и Прасета ги тероризират

    17:47 27.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Уса

    16 2 Отговор
    ФЕД клати икономиката на САЩ и обърква целия свят.Войната е на Тръмп срещу Ротшилд и Сорос,които са най-големите измамници на тоя свят

    17:48 27.08.2025

  • 16 Кога

    6 1 Отговор
    Кога ООН ще влезе в този открито терористичен ке еф САЩ и ще окошари всичките т.нар. "демократи" от партиите?

    17:48 27.08.2025

  • 17 Руснаков

    5 1 Отговор
    Че Клоуна,колко пъти се облагодетелства благодарение на това че е Президент на САЩ...има си държавата като своя фирма...но...американците си заслужават Президента...ТЕ си го избраха...

    17:49 27.08.2025

  • 18 Николета Лозанова

    16 1 Отговор
    ФЕД има ли отговор как се е стигнало да рекордната задлъжнялост от 37 трилиона долара?

    17:49 27.08.2025

  • 19 Долу цензорите от Факти, да живее

    9 0 Отговор
    свободата!

    17:49 27.08.2025

  • 20 Сатана Z

    10 0 Отговор
    Целта на Бай Дончо е да девалвира долара както са го правили и преди.Нищо няма да се срине,но много държави ,които купуват американски дълг ще загубят.

    Коментиран от #24

    17:50 27.08.2025

  • 21 демократ

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    А кой да ги копа. Руснаците не даваха да се копа за да си продяват ресурсите. А американците копат и дават препотание на хиляди копачи.

    Коментиран от #25

    17:52 27.08.2025

  • 22 Дедо Дончо е прав, но не ФЕД ще срине

    6 0 Отговор
    световния финансов ред, а огромните правителствени борчове. Прав е че личните борчове си ги плащаш, след като ти обелят гърба от бачкане за некой дребен лев , а правителтсвените се погасяват с инфлация, а инфлация се създава с виоски мита , които се калкулират в обмитяваните стоки и разбира се с ниски лихви на централните банки. за това карайте я по по фукарията както го беше написал поетът "И лучец еж, водица пий и пак поглеж дий воле дий. Като няма прокопсия плюл съм в тая орисия".

    17:52 27.08.2025

  • 23 китайски балон

    6 0 Отговор
    БайДончо явно иска дял от тази еврейска чадтна дружинка😉
    Защо не се споменава в бг медиите за огромния скандал в Гренландия, където БайДончо провежда операция, чрез инфилтрирани агенти, които да, вербувст гренландци за отцепвсне и ореминаване, към САЩ? Един вид гренландска пролет им прави, ама тихичка стил си ай ей😉
    Датчаните са като треснати, чудят се какво се случва!

    17:53 27.08.2025

  • 24 Рублата струва 2 цента, дека

    1 10 Отговор

    До коментар #20 от "Сатана Z":

    си тръгнал бе, другар? Рублата вече не струва хартията, на която е напечатана.

    Коментиран от #33

    17:53 27.08.2025

  • 25 Гост

    1 4 Отговор

    До коментар #21 от "демократ":

    Препитание да едно село това е национално богатство и трябва да влиза в хазната.

    Коментиран от #26

    17:54 27.08.2025

  • 26 я бегай бе

    6 1 Отговор

    До коментар #25 от "Гост":

    А защо Пловдив или Стара Загора да храни хазната в София например и да спасява топлофикация с неговите ресурси.

    17:58 27.08.2025

  • 27 000

    4 1 Отговор
    Господството на долара обслужвя единствено световния капиталов олигархад, позициониран в рондон и ню йорк. Икономическия възход та сащ минава през унищожаване на долара като водеща световна валута, което сега води со изпомпване на долари от реалната икономика на сящ към финансовия пазар, който е балон. Тръмп ще овладее ФЕД и това окончателно ще прочете присъдата на стария ред.

    17:59 27.08.2025

  • 28 Реалност

    2 4 Отговор
    Все още ли мислите, че сте най-бедните?
    България и БРИКС (БВП на глава от населението).
    Това са жестоки авторитарни държави с огромно класово разслоение и сегрегация. Крепостни и олигарси в Русия. Селячество и градско население в Китай. Касти в Индия. Фавели с коптори и въоръжени тартори вътре. Бодлива тел и ток около къщите в ЮАР.
    Какъвто и икономически успех да демонстрират, такива държави не могат да са пример за нормални общества. Обикновено в дългосрочен план и икономиката им пропада по същите причини.
    И запомнете! Обикновено най-кресливите копейки изобщо не уважават рубли, рупии и юани. Тачат само долар и евро.

    Bulgaria 17,412.4
    Russian Federation 14,889.0
    China 13,303.1
    Brazil 10,280.3
    India 2,696.7

    Коментиран от #32

    18:04 27.08.2025

  • 29 Име

    0 1 Отговор
    Вре да проверим морето!

    18:04 27.08.2025

  • 30 Научиха се от бегето

    2 0 Отговор
    да краднат!
    Тръмп ще ги спре!

    18:12 27.08.2025

  • 31 Механик

    5 0 Отговор
    Кой е тоя Фед? От кой клас е?
    п.п.
    Знам ви, че не сте много грамотни, ама да изпишете ФЕД по тоя начин както сте направили си е за присмех.

    18:13 27.08.2025

  • 32 Ганя Путинофила

    1 5 Отговор

    До коментар #28 от "Реалност":

    Ганя иска да се вози в Беемве, не иска в масквич!
    Но иначе е върл русофил!
    Сбъркана работа!

    Коментиран от #35

    18:14 27.08.2025

  • 33 Механик

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Рублата струва 2 цента, дека":

    А колко е японската йена?
    Що един долар се купува за цели 148 йени и САМО за 80 рубли??? Май йената е почти 2 пъти по-евтина дори от рублата? М?
    Нали Япония са ваши бе?

    Коментиран от #39

    18:21 27.08.2025

  • 34 зашката

    1 0 Отговор
    на всякъде лъжи и кражби-либерална демокрация

    18:34 27.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Кооо

    0 0 Отговор
    Мерцедес и БМВ са най търсените сгнски марки автомобили а за качеството да не говорим,яко фабрични дефекти.Каквито са днешните германци такова и качеството

    Коментиран от #38

    18:43 27.08.2025

  • 37 луд луд луд

    0 0 Отговор
    тоя старец е за лудницата

    18:43 27.08.2025

  • 38 ник

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Кооо":

    нищо не става от тия германски еднодневки мерцедес и бмв

    18:45 27.08.2025

  • 39 ник

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Механик":

    И какво от това. Ти сравняваш жалката руска икономика с японската ли??? Ама по какво ги сравняваш - по стандарт на живот, по-промишленост , по БВП, по какво може да сравниш дивака руснак с японеца?

    Коментиран от #41

    18:47 27.08.2025

  • 40 Да, да

    1 0 Отговор
    И Кенеди я срина.

    18:51 27.08.2025

  • 41 По броя на

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "ник":

    Ядрените бойни глави. Япония няма нито една. А Русия има най-много. Та каква икономика, кви 5 лева?

    18:53 27.08.2025