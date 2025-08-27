Тръмп срещу Фед: Това може да срине цялата финансова система

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че уволнява Лиса Кук от управата на Федералния резерв на САЩ в своята платформа Truth Social. Той се позова на клауза в Закона за Федералния резерв, но ходът му е безпрецедентен в историята на централната банка на САЩ - никога досега американски президент не се е опитвал да уволни член на Фед. Още преди дни Тръмп предупреди, че ще уволни Кук, ако тя сама не си подаде оставката, пише германската обществена медия.

В какво Тръмп обвинява Лиса Кук?

Тръмп обвинява Кук, че е представила неверни данни, за да вземе изгодни заеми за недвижими имоти. Според назначения от него ръководител на Федералната агенция за жилищно финансиране (FHFA) Бил Пюлт Кук е посочила две жилища като основни, като по този начин си е осигурила по-благоприятни условия за ипотеките. Тръмп обвинява Кук в "измамно и потенциално престъпно поведение", както и в недостатъчни компетентност и надеждност.

Има ли правно основание за действията на Тръмп?

Президентът на САЩ има само ограничени правомощия да уволнява служители на централната банка. Законът за Федералния резерв предвижда 14-годишен мандат за управителите на централната банка - освен ако няма „основателна причина“ („for cause“) за тяхното освобождаване. Върховният съд все още не е определил ясно каква може да бъде тази "основателна причина".

Според експерти като Питър Конти-Браун от Университета на Пенсилвания такова уволнение трябва да е свързано с неправомерно изпълнение на служебните задължения, а не с частни въпроси. Следователно правната ситуация е неясна, но много неща не говорят в полза на Тръмп.

Как реагира управителката на Фед?

Лиса Кук даде ясно да се разбере, че възнамерява да се бори за поста си и да съди Тръмп. Според Федералния резерв мандатът ѝ всъщност продължава до 31 януари 2038 г. Икономистката настоява, че законно заема длъжността си и обвинява Тръмп, че е превишил правомощията си.

„Президентът твърди, че има причини да бъда уволнена, но чисто юридически не съществува никаква причина, а той няма правомощие да го извърши", цитира АРД изявлението на адвокатската кантора на Кук. "Ще предприемем всички необходими стъпки, за да осуетим този опит за нелегални действия", заяви адвокатът на Кук Аби Дейвид Лоуел, цитиран от АРД.

Какво може да последва?

Отстраняването на Кук може да бъде оспорено и да се стигне чак до Върховния съд, а дотогава тя може да остане на поста си, разяснява АРД. Ако Кук продължи ефективно да се противопоставя, не е ясно как тя би могла да бъде отстранена от длъжност. Федералният резерв разполага със собствени сили за сигурност.

Предисторията на скандала

Президентът на САЩ многократно е критикувал председателя на Управителния съвет на Фед Джером Пауъл за нежеланието му да намали основния лихвен процент. Лихвената политика на Фед съвсем не е по вкуса на Тръмп, който се е самопровъзгласил за "човек на ниските лихви".

Откакто Тръмп встъпи в длъжност през януари 2025 г., Фед се въздържа от понижаване на лихвените проценти - не въпреки Тръмп, а точно заради него. Според икономистите въведените от него мита имат потенциала да повишат потребителските цени в САЩ. Това поведение на централните банкери подхранва гнева на американския президент.

Поради това експертите предполагат, че Тръмп ще засили допълнително натиска върху Фед за намаляване на лихвените проценти. Освен това Тръмп вероятно ще продължи да се бори срещу Пауъл. Неговият мандат изтича през май 2026 година, припомня АРД.

Защо Тръмп иска по-ниски лихви?

По-ниските лихвени проценти правят заемите за компаниите и потребителите по-евтини: за фирмите това е възможност да инвестират повече, а частните домакинства биха могли по-лесно да финансират ипотечни кредити или да харчат за потребление, например да си купуват автомобили. Това подпомага растежа на американската икономика – заслуга, която Тръмп би искал да си припише от тактически съображения – с оглед на задаващите се догодина междинни избори.

По-ниските лихвени проценти обикновено водят и до ръст в цените на акциите, тъй като ги правят по-привлекателни в сравнение с облигациите, а Тръмп е президент, който обича да гледа на фондовите пазари като на барометър за нагласите към неговата политика. Не на последно място, по-ниските лихвени проценти улесняват рефинансирането на държавния дълг на САЩ, което дава на Тръмп повече възможности за маневриране по отношение на фискалната политика, посочва АРД.

Уврежда ли Тръмп имиджа на Федералния резерв на САЩ?

Да, категорични са експертите. Опитът на Тръмп да "политизира" централната банка на САЩ е атака срещу независимостта на Фед. От времето на унищожителното влияние на президента Ричард Никсън върху решенията на централната банка за лихвените проценти през 1970-те години тя се смята за практически неприкосновена. Независимостта на Фед е в основата на статута на долара като световна резервна валута и на привлекателността на американските държавни облигации като "сигурно убежище".

Какъв риск поема Тръмп?

С многократните си нападки срещу Фед Тръмп рискува да накара инвеститорите на финансовите пазари да загубят доверие в надеждността и независимостта на централната банка. Това има потенциал да доведе до сривове на световните фондови пазари и да лиши САЩ от възможността да рефинансират чрез капиталовите пазари гигантския си държавен дълг, който в момента възлиза е над 37 трилиона долара. Така че на карта е заложена самата стабилност на световната финансова система, пише обществената германска медия АРД.

Автор: Ангела Гьопферт ARD