  Тема: Украйна

Канцлерът на Германия: Путин е най-сериозният военнопрестъпник на нашето време

2 Септември, 2025 22:15

Канцлерът Мерц засили острите си критики срещу Русия, след като встъпи в длъжност през май

Канцлерът на Германия: Путин е най-сериозният военнопрестъпник на нашето време - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Руският президент Владимир Путин "може би е най-сериозният военнопрестъпник на нашето време", каза тази вечер канцлерът на Германия Фридрих Мерц в интервю, излъчено по германската телевизия "Зат Айнц" (Sat.1), предаде ДПА, съобщи БТА.

"Той е военнопрестъпник", заяви Мерц. "Просто трябва да сме наясно как да се справяме с военнопрестъпниците. Няма място за снизходителност", добави германският канцлер.

Още новини от Украйна

Мерц засили острите си критики срещу Русия, след като встъпи в длъжност през май. Той обвини Москва в "най-тежките военни престъпления" и "терор срещу цивилното население". Персоналното описание на руския президент като военнопрестъпник обаче е ново, отбелязва ДПА.

Мерц направи коментара в отговор на журналистически въпрос какво име ще даде на Путин, след като председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен го описа като "хищник" по време на пътуването си до Полша.

ЕС не носи отговорност за решенията за военна подкрепа за Киев, добави Мерц в отговор на коментарите на Фон дер Лайен относно гаранциите за сигурност.

Военната подкрепа за Украйна е тема на членовете на "Коалицията на желаещите", добави германският канцлер.

Коментарите му последваха подобни критики, отправени от министъра на отбраната Борис Писториус вчера, след като британският в. "Файненшъл Таймс" съобщи, че председателката на ЕК е говорила за конкретни планове за изпращане на сухопътни войски в Украйна в случай на прекратяване на огъня.

Мерц подчерта, че няма подобни конкретни планове за военни действия - "поне не и в Германия".

Дългосрочните гаранции за сигурност могат да бъдат решени само след прекратяване на огъня или мирно споразумение, заяви германският канцлер.

Дори тогава по думите на Мерц ще има "значителни резерви" относно разполагането на германски войски. Той подчерта, че такова решение ще трябва да бъде одобрено от германския парламент. Разполагането ще зависи и от вида на споразумението, постигнато с Русия, добави Мерц. "Все още има много препятствия за преодоляване, вероятно за доста дълъг период от време", каза германският канцлер.


Германия
  • 1 Жоро

    89 8 Отговор
    Евала! С 18 пакета от санкции ЕС щеше да отслаби Русия, а вместо това отслаби Франция и Германия.

    22:18 02.09.2025

  • 2 Помак

    82 6 Отговор
    Зависи от гледната точка ...за 50-100 млна може да е престъпник но за 4-5 000 000 ,000 милиарда може да е пазите,герой, добродетел...

    Коментиран от #48

    22:18 02.09.2025

  • 3 Град Козлодуй

    9 78 Отговор
    Путин е Убиец на Руския Народ и погреба страната си и Унижи Русия

    Коментиран от #7, #21, #28

    22:18 02.09.2025

  • 4 Георги

    86 5 Отговор
    от гледна точка на военни престъпления, Путин е като пеленаче в сравнение с натаняху!

    Коментиран от #11

    22:19 02.09.2025

  • 5 Пич

    67 7 Отговор
    Надяваме се Шмерц да прав , и Путин да се разходи до Берлин !!! После Рим Париж и Лондон!!! Огънят най ефективно унищожава бацилите и микробите !!!

    22:19 02.09.2025

  • 6 Атина Палада

    86 5 Отговор
    Обзалагам се,че тоя е напудрил нослето :) Боже,Божееее до къде стигнахме,наркомани да стоят на върха на ЕС ..За резил..

    22:19 02.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Верно ли

    52 3 Отговор
    Какъв ли е натеняху. Продажен нещастник.

    22:20 02.09.2025

  • 9 Съгласен

    6 55 Отговор
    Много точно казано! С немска прямота и прецизност!

    Коментиран от #16, #27

    22:21 02.09.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    55 5 Отговор
    Канцлерът на Германия ще получи руснаци пред портите. Те скоро не са били в Берлин.

    Коментиран от #19

    22:21 02.09.2025

  • 11 Атина Палада

    37 5 Отговор

    До коментар #4 от "Георги":

    И с всички американски Президенти.За сега с изключение на Тръмп,който вече втори мандат не е подпалил война..

    Коментиран от #20

    22:21 02.09.2025

  • 12 Радио Елто

    5 50 Отговор
    Господин Путин вие Убихте 2 милиона клети Руснаци господин Путин Недей да свършваш като Саддам Предай се в Хага сам

    Коментиран от #36

    22:21 02.09.2025

  • 13 Тоя

    54 5 Отговор
    Не е наред с главата.

    22:22 02.09.2025

  • 14 пешо

    32 4 Отговор
    не е по голям от дядо ти

    22:22 02.09.2025

  • 15 Архимандрисандрит Бибиян

    3 22 Отговор
    Путилифона бато Пунди каза каде е готов да се качи на салкъма,ма знаеме- требе да е старателно и ритоално окастрен!

    22:23 02.09.2025

  • 16 Атина Палада

    26 4 Отговор

    До коментар #9 от "Съгласен":

    шМерцИ не е германец

    Коментиран от #37

    22:23 02.09.2025

  • 17 Фрау фон SS – Урсуланка

    43 4 Отговор
    Мерцата взе да става нещо нервен !!!

    22:23 02.09.2025

  • 18 Умрелия глист

    28 4 Отговор
    пак до спомни дядо му нациста какъв бой яде от дядо си и как си излежа присъдата, и как се скри след това и умря в болница без близки и бе погребан в незнаен гроб . Хахаха.

    Коментиран от #25

    22:23 02.09.2025

  • 19 Съдрана кАпейка на задна

    4 22 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    Аз от 4 години чакам путя в България а той бил още пред Вовчанск на 6 км.от рашистката граница и пред Покровск и Турецк!!! Кофа в Берлин пyтe😂🤣😅😆😁😄

    22:23 02.09.2025

  • 20 Подпали с Иран

    16 2 Отговор

    До коментар #11 от "Атина Палада":

    Но като му удариха базата и му казаха, че е само началото и бързо поиска примирие. Просто усетиха, че с Иран ще понесат много поражения.

    Коментиран от #44

    22:23 02.09.2025

  • 21 Путин

    27 3 Отговор

    До коментар #3 от "Град Козлодуй":

    Трябва да бъде канонизиран от православната църква и обявен за Светец за борбата му срещу сатанистите.

    22:24 02.09.2025

  • 22 Гориил

    32 4 Отговор
    На триумфалните тържества в Китай изтъкнат лидер диктува условията на бъдещия световен ред. А в Лвов погребват агента на Запада и гангстера Парубий.

    22:24 02.09.2025

  • 23 Либерастин

    33 5 Отговор
    Евролибераста Мерц е най-пропадналия канцлер. Боклука със зависимостите дава оценка за други. Вместо в затвор, тоя е канцлер.

    22:24 02.09.2025

  • 24 Боруна Лом

    25 3 Отговор
    А БОРСУЛАТА КОЯТО ПОДТИКВА КЪМ ТРЕТА СВЕТОВНА ВОЙНА КАКВА Е? А НЕРАЗУМНИИ ГЕЙЗЕР?

    22:25 02.09.2025

  • 25 Да де чете

    21 4 Отговор

    До коментар #18 от "Умрелия глист":

    Бой яде от руснаците

    22:25 02.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 СоциалЛанд /Германия/

    19 3 Отговор

    До коментар #9 от "Съгласен":

    Те вече не останаха немци из СоциалЛанд.
    Кво правим , 🤣

    22:26 02.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Долу фашиста Мерц

    29 5 Отговор
    Мерц е най- големият фашист и е от фашистко потекло!

    22:26 02.09.2025

  • 30 минаващ

    25 4 Отговор
    Този е опасен и ще ни вкара и нас в беля.

    22:26 02.09.2025

  • 31 НИЕ

    24 4 Отговор
    Учителю наш,..Путине,..водини!!! На кого ни оставяш!?!??

    22:26 02.09.2025

  • 32 ПУТИН

    19 3 Отговор
    ДО КАТО ТОЯ НЕ МИ ГО Л.......Е МИР НЯМА ДА ИМА
    ИЛИ НА ЛАВРОВ

    22:27 02.09.2025

  • 33 Архимандрит Володемир Зе

    27 5 Отговор
    Евала Путине, мaчкaй нацистката чyма от Украйна до Германия както едно време Сmалин пpoчисти света от тези uзчaguя.

    22:27 02.09.2025

  • 34 Читател

    19 3 Отговор
    Щом нацистите и сатанисти мякат значи всичко е наред.

    22:27 02.09.2025

  • 35 Ганьо иска да е Московец

    3 16 Отговор
    Ама на изток човешкият живот не купува нищо, а на Ганя когато татуираното дебилче отнесе шамар в училище, цялата рода отива да се бие с учителите, докато блатнити изпращат щастливо ухилени своите на фронта

    22:27 02.09.2025

  • 36 Боруна Лом

    13 2 Отговор

    До коментар #12 от "Радио Елто":

    КОЗЛОДУЙСКИ НЕ ТЕ ЛИ ИЗЯДОХА СКАРИДИТЕ?

    22:28 02.09.2025

  • 37 Той и Чичо Ади

    13 2 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    Не беше немец 😉
    А е от Osterland /източния райх/
    откъдето напрактика тръгва
    фашистката идеология...

    22:29 02.09.2025

  • 38 Глюпости ,

    3 3 Отговор
    Колко па да е сериоаен , малкият принц ?! 7

    22:31 02.09.2025

  • 39 Рекъл...

    10 3 Отговор
    ...евтиният заплатаджия на Блекрок Къмпани, мбухахахахаха -> огледал се Илия - пак тия!

    22:31 02.09.2025

  • 40 Ами

    8 3 Отговор
    Лобист който много лае, не хапе :)

    22:32 02.09.2025

  • 41 Пловдив

    6 4 Отговор
    Изкарай си дилдото, че ти личи по сурата, че те притеснява, бе!

    22:35 02.09.2025

  • 42 ФАтКИТЕ

    3 2 Отговор
    Вървите по пътеката на БЛИЙЗ ... 🤭

    22:36 02.09.2025

  • 43 9689

    5 4 Отговор
    На такива казваме-колкото си дълъг и толкова си тъп.

    22:38 02.09.2025

  • 44 Атина Палада

    9 2 Отговор

    До коментар #20 от "Подпали с Иран":

    Колко съм чела относно конфликта Израел,Иран и накрая САЩ ....За мен е,че Лондон се опитаха да вкарат САЩ във война с Иран..Не е скрито вече,че САЩ и Англия са в конфликт .. По други теми Русия и САЩ може да имат разногласия ,интересите да им се разминават ,но по темата -Великобритания ,то Русия и САЩ са в комбина срещу Англия и Турция..Така се очертаха коалицииките ..Погледни само Тулси Габърд какво прави ..
    И Тръмп съвсем интелигентно се измъкна..Изпрати там някакъв самолет да пусне една бомба над едни скали и готово..Мисията е изпълнена,Унищожихме всичко,каза Тръмп нна следващият ден .В замяна Иран отговори,че ще си отмъстят и посочиха коя американска база ще ударят! Иран изчакаха американците да изнесат всичко от базата и тогава я избомбиха ..
    Мнението ми е,че всичко беше театро..
    Малко преди САЩ да избомбят скалите в Иран,където били Я съоръжения ,Тръмп разговаря с Путин по телефона.

    22:39 02.09.2025

  • 45 Борис Стоянов

    9 3 Отговор
    Хитлер също искаше да разположи войски в СССР, и какво се получи?

    22:40 02.09.2025

  • 46 Древен

    15 3 Отговор
    Не знам за Путин...
    Обаче Шморц ми изглежда наистина като престъпник...
    Мига като мишок в трици

    22:40 02.09.2025

  • 47 Анонимен

    10 2 Отговор
    Такова со кротне ,со благо.Голям залък хапни,голяма дума не казвай.Не призовавай руснаци в Берлин.Вече сте го преживяли през 1945.

    22:41 02.09.2025

  • 48 РЕАЛИСТ

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Помак":

    От гледна точка на ламята, юнаците са най-голямата напаст.

    22:43 02.09.2025

  • 49 Дойче зеле

    6 2 Отговор
    В сравнение с Нетаниаху, Порошенко и Зеления е като първокласник

    22:44 02.09.2025

  • 50 БПФ

    16 3 Отговор
    Изказване абсолютно недопустимо за политик !!! Първо, нито един легитимен съд не е обявил Путин за престъпник. Няма ли вече презумпция за невинност?
    Второ, подобни обиди към чужд държавен глава са направо безумие. Войни са започвали и по много по-дребни поводи. Тоя дългият пeдъp май иска руската армия да влезе в Берлин за трети път?
    Русия незабавно трябва да изгони германският посланик, да изтегли своите дипломати от Берлин и да скъса всички дипломатически и търговски отношения с Германия.

    22:44 02.09.2025

  • 51 шаа

    12 2 Отговор
    този нещо не е много адекватен, а който му публикува думите - също

    22:45 02.09.2025

  • 52 Хахахаха

    14 2 Отговор
    Погледнете го добре тоя наркоман ,това е новият "Фюрер"на Германия.

    22:45 02.09.2025

  • 53 ХА ХА

    5 6 Отговор
    ХА ХА, не е лесно да гледаш руцкотв и да му вярваш.
    И накрая пак купони за хляб и говежди консерви, пилета и салам от САЩ.
    Ама тоя път нема пилета и консерви и хляб за купоните нема да има.

    22:45 02.09.2025

  • 54 РюТЕ

    8 1 Отговор
    НАТО е платил на Украйна 2 милиарда долара за американски оръжия, каза Рюте.
    „Там има както смъртоносни, така и несмъртоносни оръжия. Говорим за боеприпаси, съвременни системи за противовъздушна отбрана и други оръжия“, каза генералният секретар на НАТО, добавяйки, че подкрепата на НАТО за Киев „само се засилва“.
    Схемата е проста: САЩ осигуряват оръжията, а европейците покриват сметката от 2 милиарда долара.

    22:46 02.09.2025

  • 55 Хеми значи бензин

    4 4 Отговор
    Путин е на вшаст от близо 30 години колко канцлера се изредихте да му въртите ми нети.То не беше шрьодер меркел 3 мандата литвиненко шолц и тн.

    22:48 02.09.2025

  • 56 Помнещ

    17 9 Отговор
    Западът и САЩ с пасивноста си позволиха на Путлер и хунтата му още през 2014 година да стане военнопрестъпник когато той анексира Крим, а в последствие и системно нарушаваше Минските споразумения.

    Сега да си понасят последствията.

    22:50 02.09.2025

  • 57 Мимч

    6 9 Отговор
    Престъпниците сте вие швабите,а не Путин.Какъв го търсите,че се месите в руските работи.То и през ВСВ си го търсехте и го намерихте.Внимавайте сега много ,щото втори път няма да има Германия...

    Коментиран от #60

    22:56 02.09.2025

  • 58 Смешник

    4 7 Отговор
    ”За първи път в историята "крайнодесните" партии едновременно водят в анкетите в три от най-големите европейски страни - Франция, Великобритания и Германия” - пише Wall Street Journal.

    22:58 02.09.2025

  • 59 да ве да

    2 8 Отговор
    Аз пък мисля, че Хитлер и дядо ти бяха, а?

    22:59 02.09.2025

  • 60 Тия ги разправяй на пияниците

    8 3 Отговор

    До коментар #57 от "Мимч":

    по селските кръчми. Явно не си запознат с чия помощ оцеля СССР.

    22:59 02.09.2025

  • 61 000

    2 5 Отговор
    Путин, си и моди определят новия световен пед. Мерц и никаквец. Нека си дрънка.

    Коментиран от #63

    23:02 02.09.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Путлер и Моди са джуджета

    4 2 Отговор

    До коментар #61 от "000":

    в сравнение с Мерц... В буквален и всякакъв смисъл.

    Коментиран от #67

    23:05 02.09.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Все повече ще ревете

    0 0 Отговор
    Новият световен ред се очерта, а вие ма дъното.

    23:12 02.09.2025

  • 66 ХА ХА

    0 0 Отговор
    "Слава на русия" що е то.

    23:12 02.09.2025

  • 67 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Путлер и Моди са джуджета":

    Само че старите хора казвавт "Акъл на високо не верее"

    23:12 02.09.2025

