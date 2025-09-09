Оръжия за Украйна: Каква роля ще играе България

Най-важната гаранция за сигурността на Украйна е въоръжаването на страната: по думите на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Украйна трябва да се превърне в нещо като „бодливо свинче от стомана“, което „бъдещи нашественици като Русия да не могат да погълнат“. Същото беше казано и на срещата на „Коалицията на желаещите“ миналата седмица в Париж - това е кръг от около 30 страни, които под ръководството на Франция и Великобритания се споразумяха около план за подкрепа на Украйна, включващ дори разполагане на западни сухопътни войски след постигането на примирие с Русия.
Но как Украйна би могла да се превърне в такова „стоманено бодливо свинче“? „Още от съветско време те са се специализирали в производството на леко стрелково оръжие, леки оръжия и боеприпаси от всички калибри“, казва българският военен експерт и бивш министър на отбраната Тодор Тагарев в интервю за ДВ.
Масивни инвестиции в модерни фабрики
В началото на мащабната инвазия на Путин в Украйна България успя бързо да достави на атакуваната страна военно оборудване от съветските времена, с което армията на някогашната съветска република можеше веднага да борави.
София дълго време пазеше тези доставки в тайна поради опасения от руски саботаж. В повечето случаи оборудването и мунициите бяха доставяни през Полша, най-често през летището в Жешов, близо до границата с Украйна, което е защитено от системите „Пейтриът“ на НАТО.
Именно Тагарев, докато беше министър на отбраната от юни 2023 г. до април 2024 г., състави в условия на строга секретност един от най-обширните пакети с помощ за Украйна, включващ старо съветско оръжие. Но сега България трябва да произведе значителна част от предвидените общо два милиона артилерийски снаряда – и правителството говори открито за това. Доставките ще бъдат платени от ЕС. „България има значителен принос в това отношение, който може да бъде разширен още повече“, казва Тагарев.
Бюджет от един милиард евро и съвместно предприятие с „Райнметал“
В края на август германският оръжеен концерн „Райнметал“ обяви, че планира да построи нова фабрика за боеприпаси в България на стойност от един милиард евро. Проектът ще бъде частично финансиран с кредити от ЕС и ще бъде реализиран съвместно с българското държавно оръжейно предприятие ВМЗ-Сопот. Предвижда се да се произвеждат барут и 155-милиметрови артилерийски гранати по стандарта на НАТО. Още през февруари, в интервю за ДВ по време на конференцията по сигурността в Мюнхен, председателят на борда на „Райнметал“ Армин Папергер обяви допълнителни инвестиции в Европа.
„След производството на муниции по съветски стандарт за Украйна, това е решаваща промяна в българската оръжейна промишленост“, казва българският експерт по сигурност Велизар Шаламанов в интервю за ДВ.
„С това отваряме нов пазар. И мисля, че инвестицията на „Райнметал“ е признание за възможностите и качеството на нашите предприятия за производство на боеприпаси“, казва Шаламанов, който е член на проевропейския „Атлантически клуб“ на България.
Той очаква, че доставките на боеприпаси за Украйна ще станат по-лесни в бъдеще: „Това ще стане по-пряко“, смята Шаламанов. „Особено с участието на „Райнметал-Логистик“ би могло да бъде много по-лесно да се минава директно през Румъния. И – защо не – дори през западната част на Черно море, която поне в нашите териториални води е сигурна“, казва Шаламанов.
Европейски инвестиции и в Украйна?
Но и малките оръжейни предприятия в Украйна се надяват на пари от Брюксел. „През 2025 г. производственият потенциал на украинската отбранителна промишленост се оценява на 30 до 35 милиарда долара, но държавата може да възложи поръчки, чиято максимална стойност е най-много половината от тази сума“, казва за ДВ Ихор Федирко, главен лобист на Асоциацията на украинските производители на оръжие. Асоциацията представлява 800 частни оръжейни компании, „които всички търсят инвеститори“. Ще рече, че европейските инвеститори имат голям избор за сътрудничество.
Би било много добре, ако съществуващите финансови програми бъдат разширени така, че европейски средства да бъдат използвани и за закупуването на украински оръжия, посочва още Федирко. Това би намалило значително логистичните разходи, а самите муниции биха стигали още по-бързо до украинските войници на фронта, аргументира се той.
Въпреки това той е наясно, че евентуалните западни инвеститори „се нуждаят от надеждни механизми за намаляване на военните рискове“. Това означава, че докато противовъздушната отбрана на Украйна не може да защити трайно и по-малките предприятия в страната от руски въздушни атаки, европейските инвестиции по-скоро ще облагодетелстват оръжейни предприятия извън Украйна, като например тези в България.
Тагарев: "Войната ще продължи"
И то вероятно още дълго време. „Не виждам край на войната в близко бъдеще. Няма дори предпоставки за примирие, да не говорим за мирно решение“, казва бившият военен министър Тагарев. Такова не се очертава дори и след последните инициативи в тази посока - срещата между Тръмп и Путин в Аляска, срещата на върха на европейските лидери във Вашингтон и плановете на Париж от миналата седмица на 30-те държави, подкрепящи Украйна.
„Войната ще продължи. Путин не е отстъпил от амбициите си да контролира Украйна териториално и политически“, казва Тагарев. А нападнатите няма да се предадат: „Украйна ще продължи да оказва съпротива - с подкрепата на Европа и – в по-малка степен – на САЩ“, посочва още бившият военен министър на България.
Автор: Франк Хофман
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Шопо
3 Последния Софиянец
4 Наблюдател
Вода няма, оръжие и барут има!
Време е за Възраждане!
5 Механик
Щото руснаците ще търпят, търпят, па накрая ще запукат и нас. Ама го май това се и цели. Да се провокира Русия да удари някой клафкар като нас, та после да има какво да вият тротинетките.
6 Ха,ха
До коментар #2 от "Шопо":Бе нема ли Фронтекс бе саксонски....готованци
7 Ха,ха
До коментар #5 от "Механик":Бе руснаците не са толко тъпи колкото мислиш, знаят от къде се дърпат конците
8 Брюкселско зеле
9 пешо
10 Ха,ха,ха
11 Макробиолог
12 Паси
13 ,,,,,,
14 А МЕЖДУВРЕМЕННО
07:46 09.09.2025
15 Никой
Сега си продадохме и военната индуестрия - но както и златото - това е временно. Добре - че гелогически и така да се каже - нямаме уранови залежи - щеха да ни бацнат.
Бацнаха ни пак - за сметка на едни чиновници с вратовръзки.
16 Писториус
17 Дойче веле ,🚮🚾
Коментиран от #20, #33
18 ,,,,,,
До коментар #4 от "Наблюдател":Рекетьори
19 Как,каква роря ще играе България
Що за въпрос!
Вече сме били 45 години част от световния тероризъм, който ни коства милиарди
20 Куртев
До коментар #17 от "Дойче веле ,🚮🚾":Но първо ще засилим теб към москва
21 Сигурно е само едно☝️
07:50 09.09.2025
22 Куртев
До коментар #9 от "пешо":И теб едвам те търпим,ама на! Глупак си остана
25 Димо Падарски
27 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО
28 Кмета
29 Явно
До коментар #19 от "Как,каква роря ще играе България":тогава Вие сте бил на топло в тсшкент пиленце.
30 Последния Софиянец
31 Мимч
32 о.з.
33 Според копейките е така!
До коментар #17 от "Дойче веле ,🚮🚾":Много мразят някой да им казва истината в очите...
34 Ястребинчето
35 Търновец
36 Механик
37 Възрожденец
38 Лъжите Продължават
Български фирми са продавали на чужди клиенти специална продукция, а клиентите са правели, каквото си е тяхна работа. Пито платена - кръчмарят не пита, какво прави клиентът след кръчмата.
Така че Нинова казва истината. Ръцете ни са чисти.
39 Макробиолог
40 Руц
До коментар #5 от "Механик":Дано да ударят по тебе, но да оживееш макар и самовар.
41 ЕВРОТО ИДВА
До коментар #4 от "Наблюдател":Време е да ходите в Русия.
43 Основна
44 Пределно ясно е!
Знае се каква е целта, а именно да се принуди агресора Русия да напусне цялата територия на Украйна.
45 оня с коня
46 Ха,ха
47 Опелото
48 Мислещ
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Ако имах роднина работещ във военен завод, щях да го посъветвал да си намери друга работа.
Тези пари там са грешни, а и човек не знае кога на руснаците ще им писне и работниците ще си носят големите заплати към Свети Петър.
49 Наблюдател
До коментар #41 от "ЕВРОТО ИДВА":Не искаме в калното блато, тук тьота ни е обещала светло бъдеще както преди, но от години само ни лъже!
50 Ха,ха
До коментар #43 от "Основна":Ми не смеят да метнат към малобритания, за тва
51 Някой
Имаше принципа да не се продават оръжия на държави във война.
В момента има примерно около 30 военни конфликта. Можеха да продават и на Газа например. Кога в историята си България е помагала на чужда държава, когато не се бие за територия? При Тервел 700+ година подкрепа за Византия срещу араби. Кога после? И ни обясняват как било нормалното. Нормално само за националните предатели.
52 Мислещ
До коментар #47 от "Опелото":Така е, пълни вагони и камази трябва да вървят нон стоп към мордористан, а крематорките край калния площад да не спират да пушат!
53 1488
54 Бай вую
55 Фен
56 Зълва ви
57 мьрсуль + разбойко 💋❤️
НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ
днес в 12 ч ще залееме с бензин кауфланд и лидл и ще драснеме клечката, а следобед сме в банкя да бесиме 🎃, а довечера ще хапваме 🐷 пържоли
ВРЕМЕ Е ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ И ЗА ВЕЛИЧИЕ
ВРЕМЕ Е ЗА АТАКААА
58 Някой
До коментар #48 от "Мислещ":Ще си ровите цял живот по сметищата копейки гладни, какви роднини, какви заводи!
59 Комик
До коментар #35 от "Търновец":Всичко американско е лошо включително софтуерът и изчислителна техника, които ползваш да пишеш, колко е лоша Америка. Не е ли смешно това?
Дали са добри за България няма да коментирам, но ЕФките и Страйкърите са отлични съвременни и доказани машини.
Можеше да си продължим да държим на склад онези 100 ръждиви БТРа, за които ни компенсираха 300 милиона.
А собствени няма да произведем, защото народът иска да ряботи като интернет трол, а не в производство. Казвам ти го като някой, който се е занимавал с това.
60 Макробиолог
До коментар #39 от "Макробиолог":За Тагарев ли говориш,?Така е.
61 681
До коментар #54 от "Бай вую":Мъгливата малобритания ква роля ще играе
62 Злобното Джуджи
😄😄😄
Щеше са е смешно ако не беше истина.
Баба Меца кофти си набоде муцуната с Украна, а от вчера в Русия свърши бензина. Конец 😁👍
64 Ха,ха
До коментар #61 от "681":Ах забравих, те там нали са че.дали
65 Българин
До коментар #51 от "Някой":Точно пък България продава на Газа. Ама на комунетата много ви е мерак да въоръжавате ислямисти, които после да убиват българи.
Това вашето е предателство!
68 Всеки снаряд от Сопот
Копейките се пръскат от яд, че вече никой не им обръща внимание и рублите ще секнат
