Новини
Свят »
Украйна »
Оръжия за Украйна: Каква роля ще играе България
  Тема: Украйна

Оръжия за Украйна: Каква роля ще играе България

9 Септември, 2025 07:35 1 036 68

  • украйна-
  • оръжия-
  • българия-
  • боеприпаси-
  • нато-
  • русия-
  • война-
  • урсула фон дер лaйен-
  • райнметал-
  • тодор тагарев

В началото на руската инвазия срещу Украйна доставки на муниции от България буквално спасиха нападнатата страна

Оръжия за Украйна: Каква роля ще играе България - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Най-важната гаранция за сигурността на Украйна е въоръжаването на страната: по думите на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Украйна трябва да се превърне в нещо като „бодливо свинче от стомана“, което „бъдещи нашественици като Русия да не могат да погълнат“. Същото беше казано и на срещата на „Коалицията на желаещите“ миналата седмица в Париж - това е кръг от около 30 страни, които под ръководството на Франция и Великобритания се споразумяха около план за подкрепа на Украйна, включващ дори разполагане на западни сухопътни войски след постигането на примирие с Русия.

Но как Украйна би могла да се превърне в такова „стоманено бодливо свинче“? „Още от съветско време те са се специализирали в производството на леко стрелково оръжие, леки оръжия и боеприпаси от всички калибри“, казва българският военен експерт и бивш министър на отбраната Тодор Тагарев в интервю за ДВ.

Масивни инвестиции в модерни фабрики

В началото на мащабната инвазия на Путин в Украйна България успя бързо да достави на атакуваната страна военно оборудване от съветските времена, с което армията на някогашната съветска република можеше веднага да борави.

София дълго време пазеше тези доставки в тайна поради опасения от руски саботаж. В повечето случаи оборудването и мунициите бяха доставяни през Полша, най-често през летището в Жешов, близо до границата с Украйна, което е защитено от системите „Пейтриът“ на НАТО.

Именно Тагарев, докато беше министър на отбраната от юни 2023 г. до април 2024 г., състави в условия на строга секретност един от най-обширните пакети с помощ за Украйна, включващ старо съветско оръжие. Но сега България трябва да произведе значителна част от предвидените общо два милиона артилерийски снаряда – и правителството говори открито за това. Доставките ще бъдат платени от ЕС. „България има значителен принос в това отношение, който може да бъде разширен още повече“, казва Тагарев.

Бюджет от един милиард евро и съвместно предприятие с „Райнметал“

В края на август германският оръжеен концерн „Райнметал“ обяви, че планира да построи нова фабрика за боеприпаси в България на стойност от един милиард евро. Проектът ще бъде частично финансиран с кредити от ЕС и ще бъде реализиран съвместно с българското държавно оръжейно предприятие ВМЗ-Сопот. Предвижда се да се произвеждат барут и 155-милиметрови артилерийски гранати по стандарта на НАТО. Още през февруари, в интервю за ДВ по време на конференцията по сигурността в Мюнхен, председателят на борда на „Райнметал“ Армин Папергер обяви допълнителни инвестиции в Европа.

„След производството на муниции по съветски стандарт за Украйна, това е решаваща промяна в българската оръжейна промишленост“, казва българският експерт по сигурност Велизар Шаламанов в интервю за ДВ.

„С това отваряме нов пазар. И мисля, че инвестицията на „Райнметал“ е признание за възможностите и качеството на нашите предприятия за производство на боеприпаси“, казва Шаламанов, който е член на проевропейския „Атлантически клуб“ на България.

Той очаква, че доставките на боеприпаси за Украйна ще станат по-лесни в бъдеще: „Това ще стане по-пряко“, смята Шаламанов. „Особено с участието на „Райнметал-Логистик“ би могло да бъде много по-лесно да се минава директно през Румъния. И – защо не – дори през западната част на Черно море, която поне в нашите териториални води е сигурна“, казва Шаламанов.

Европейски инвестиции и в Украйна?

Но и малките оръжейни предприятия в Украйна се надяват на пари от Брюксел. „През 2025 г. производственият потенциал на украинската отбранителна промишленост се оценява на 30 до 35 милиарда долара, но държавата може да възложи поръчки, чиято максимална стойност е най-много половината от тази сума“, казва за ДВ Ихор Федирко, главен лобист на Асоциацията на украинските производители на оръжие. Асоциацията представлява 800 частни оръжейни компании, „които всички търсят инвеститори“. Ще рече, че европейските инвеститори имат голям избор за сътрудничество.

Би било много добре, ако съществуващите финансови програми бъдат разширени така, че европейски средства да бъдат използвани и за закупуването на украински оръжия, посочва още Федирко. Това би намалило значително логистичните разходи, а самите муниции биха стигали още по-бързо до украинските войници на фронта, аргументира се той.

Въпреки това той е наясно, че евентуалните западни инвеститори „се нуждаят от надеждни механизми за намаляване на военните рискове“. Това означава, че докато противовъздушната отбрана на Украйна не може да защити трайно и по-малките предприятия в страната от руски въздушни атаки, европейските инвестиции по-скоро ще облагодетелстват оръжейни предприятия извън Украйна, като например тези в България.

Тагарев: "Войната ще продължи"

И то вероятно още дълго време. „Не виждам край на войната в близко бъдеще. Няма дори предпоставки за примирие, да не говорим за мирно решение“, казва бившият военен министър Тагарев. Такова не се очертава дори и след последните инициативи в тази посока - срещата между Тръмп и Путин в Аляска, срещата на върха на европейските лидери във Вашингтон и плановете на Париж от миналата седмица на 30-те държави, подкрепящи Украйна.

„Войната ще продължи. Путин не е отстъпил от амбициите си да контролира Украйна териториално и политически“, казва Тагарев. А нападнатите няма да се предадат: „Украйна ще продължи да оказва съпротива - с подкрепата на Европа и – в по-малка степен – на САЩ“, посочва още бившият военен министър на България.

Автор: Франк Хофман


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Шопо

    31 2 Отговор
    Вярвате ли че Урсула е дошла в България заради един цех за барут ?
    Става дума за нещо много по голямо, договорила е да изпратим жива сила.
    Понеже нямаме армия и никой не иска да служи в армията сега набират 400 човека за гранична полиция.

    Коментиран от #6, #66

    07:39 09.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    34 3 Отговор
    Бутат ни в една гражданска война която продължава 11 години и може да продължи още толкова.

    Коментиран от #48

    07:39 09.09.2025

  • 4 Наблюдател

    36 1 Отговор
    5% от БВП за въоръжаване? - зависимите от компромати казват "Да"- болни и стари хора да събират капачки.
    Вода няма, оръжие и барут има!

    Време е за Възраждане!

    Коментиран от #18, #41

    07:39 09.09.2025

  • 5 Механик

    34 1 Отговор
    Каква роля ще играем ли? Ами, ще играем роля на евентуална мишена.
    Щото руснаците ще търпят, търпят, па накрая ще запукат и нас. Ама го май това се и цели. Да се провокира Русия да удари някой клафкар като нас, та после да има какво да вият тротинетките.

    Коментиран от #7, #40

    07:40 09.09.2025

  • 6 Ха,ха

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Бе нема ли Фронтекс бе саксонски....готованци

    07:41 09.09.2025

  • 7 Ха,ха

    19 1 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Бе руснаците не са толко тъпи колкото мислиш, знаят от къде се дърпат конците

    07:42 09.09.2025

  • 8 Брюкселско зеле

    13 1 Отговор
    Военната доктрина и националната сигурност напоследък се крепят на това, че не си струва да се хабят скъпи високотехнологични ракети и дронове тук.

    07:43 09.09.2025

  • 9 пешо

    24 22 Отговор
    пак ли тая украйна омръзнахте на хората

    Коментиран от #22

    07:43 09.09.2025

  • 10 Ха,ха,ха

    15 17 Отговор
    Ми кво да кажем за джонсън и преговорите

    07:43 09.09.2025

  • 11 Макробиолог

    15 19 Отговор
    Вместо в пътища,цехове,детски градини и т.н.,в ВСУ които след края на войната ще имат нужда единствено от светлоотразителни жилетки.

    07:44 09.09.2025

  • 12 Паси

    17 0 Отговор
    Кат ни метнат една бомба по завода ще видите кон боб яде ли?

    07:45 09.09.2025

  • 13 ,,,,,,

    9 1 Отговор
    Ааууу не дава Путин на хиенските кланове нищо,хаха

    07:45 09.09.2025

  • 14 А МЕЖДУВРЕМЕННО

    18 2 Отговор
    Франция фалира.

    07:46 09.09.2025

  • 15 Никой

    2 2 Отговор
    Добре че бихме Испания - мисля че - 6 на нула, в продължението. Не сме лоши футболисти.

    Сега си продадохме и военната индуестрия - но както и златото - това е временно. Добре - че гелогически и така да се каже - нямаме уранови залежи - щеха да ни бацнат.


    Бацнаха ни пак - за сметка на едни чиновници с вратовръзки.

    07:46 09.09.2025

  • 16 Писториус

    5 2 Отговор
    Ааууу ,мечката идва

    07:47 09.09.2025

  • 17 Дойче веле ,🚮🚾

    15 6 Отговор
    Трябва да бъде забранено и изгонено от България

    Коментиран от #20, #33

    07:47 09.09.2025

  • 18 ,,,,,,

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Наблюдател":

    Рекетьори

    07:47 09.09.2025

  • 19 Как,каква роря ще играе България

    12 8 Отговор
    Същата,каквато играят десетките демократични страни от света ,плюс цяла Европа, щатите,Канада,эАвстралия, Япония и т н
    Що за въпрос!
    Вече сме били 45 години част от световния тероризъм, който ни коства милиарди

    Коментиран от #29

    07:48 09.09.2025

  • 20 Куртев

    9 6 Отговор

    До коментар #17 от "Дойче веле ,🚮🚾":

    Но първо ще засилим теб към москва

    07:49 09.09.2025

  • 21 Сигурно е само едно☝️

    7 10 Отговор
    Агресорът ще си получи заслуженото с лихвите. България ще има съществена роля в това...

    07:50 09.09.2025

  • 22 Куртев

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "пешо":

    И теб едвам те търпим,ама на! Глупак си остана

    07:50 09.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Димо Падарски

    5 1 Отговор
    Гейрманцоте пак ще падат по врат

    07:52 09.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО

    1 12 Отговор
    ЗАВИНАГИ със ДОЙЧЛАНД, ЕС, Ю ЕС ЕЙ И ДЖАПАН

    07:53 09.09.2025

  • 28 Кмета

    12 1 Отговор
    Производството на барут не беше ли токсично, причиняващо рак и замърсяващо трайно цели раиони около фабриките ? Поради тази причина и досега бе нежелано навсякъде. Как стана така, че от целия ЕС го натресоха на България ?

    07:54 09.09.2025

  • 29 Явно

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Как,каква роря ще играе България":

    тогава Вие сте бил на топло в тсшкент пиленце.

    07:55 09.09.2025

  • 30 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    Ще черпя цял месец в заведението със самагон като капитулира и разпадне алкохолния халифат и бункерното висне от башнята!

    07:55 09.09.2025

  • 31 Мимч

    6 1 Отговор
    Тоя стана най противната българска личност.Абсолютен душманин...

    07:55 09.09.2025

  • 32 о.з.

    7 1 Отговор
    България се тика като някакъв важен доставчик за украйна, което е лъжа. Това е Пропаганда за да ни направят неприятелска държава за Русия. ВМЗ не могат да произведат нищо без Русия. Ако помните на Урсула показаха една счупена машина, която не работеше и няма как да произведе нищо. Продадени бяха военните резерви и сега нямаме нищо и нищо не можем да произведем освен дронове да сглабяме от интернет.

    07:56 09.09.2025

  • 33 Според копейките е така!

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Дойче веле ,🚮🚾":

    Много мразят някой да им казва истината в очите...

    07:56 09.09.2025

  • 34 Ястребинчето

    1 6 Отговор
    30 години запада (ЕС и САЩ) наливаха по два милиарда долара на ден в Русия, плащайки скъпо и прескъпо петрол и газ. С тези пари Русия, вместо да се развива и да стане Дубай, тя правеше танкове и ракети, които насочваше към същия този запад. Надуваха ни главите всеки ден с това, какво ново оръжие придобила Русия, каква нова безаналогова военна технология имала, какъв самолет извадила, какъв танк изобретила. То не бяха снимки, видеа, анимации на свръхзвукови, космически инджектопляктори., то не бяха тиради и дитирамби с приповдигнат и заплашителен тон, а путинофилите се подмокряха като млади булки в брачното ложе на първата брачна нощ. И целият този цирк и панаир, накрая за да им покаже Украйна къде зимуват раците и с евтини дронове и подръчни средства да им размаже наглата фашистка физиономия. Да им изтръмбуши 11 хиляди танка, бронетехника, самолети и какво ли още не, и да им оголи задните части пред целия свят за срам и позор 😂😂😂

    07:56 09.09.2025

  • 35 Търновец

    1 2 Отговор
    Преди години Китай и Южна Корея получиха Руската верижна БМП-3 и я използуваха за да развият собствена и конкурентна бронирана машина а Корея купи и Немски лиценз и сега са далеч пред нас. Какво направи Тагарев Тагарев? Купи демоде Страйкери и ефки правени в САЩ и

    Коментиран от #59

    07:56 09.09.2025

  • 36 Механик

    1 3 Отговор
    Блатните терористи и копейките им разбират само от загрузка с 200, от мен да го запомните.

    07:56 09.09.2025

  • 37 Възрожденец

    3 5 Отговор
    Всякаква виенна помощ за братска Православна и независима Украйна , вероломно нападната от Ф(р)ашисткия Г--- ЕЙ режим вкремля.

    07:56 09.09.2025

  • 38 Лъжите Продължават

    2 3 Отговор
    България не е доставяла оръжие на Украйна. Същото като да кажете, че Русия е доставяла оръжие на Украйна, защото 90% от украинското оръжие е било произведено в Русия.
    Български фирми са продавали на чужди клиенти специална продукция, а клиентите са правели, каквото си е тяхна работа. Пито платена - кръчмарят не пита, какво прави клиентът след кръчмата.

    Така че Нинова казва истината. Ръцете ни са чисти.

    07:57 09.09.2025

  • 39 Макробиолог

    2 2 Отговор
    Но до като милиционера не се извлече от калното мазе и не се прати в Хага няма да има мир по света.

    Коментиран от #60

    07:58 09.09.2025

  • 40 Руц

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Дано да ударят по тебе, но да оживееш макар и самовар.

    07:58 09.09.2025

  • 41 ЕВРОТО ИДВА

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Наблюдател":

    Време е да ходите в Русия.

    Коментиран от #49

    07:59 09.09.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Основна

    2 2 Отговор
    според Конгреса на САЩ, късане на всички връзки с Азия икономически газ, ядрено гориво, подготовка за военни действия в Черно море ако Укр. загубят Одеса. В прав текст го казаха България и Румъния ако Русия има претенции към черноморски градове. Акцентираха върху България, не толкова Румъния. Сега и боеприпасите с обеднен уран близки по мощност до ядрен взрив,мръсно производство отказано в европейски държави и протести срещу него в Германия. 3 години Сопот ще е без печалби, защото теглим заем, който ще изплащаме с лихви, и ще имаме няколко нищожни процента собственост след изплащането. Направиха ни цел на бъдещи атаки, поне ще е само заводът в Сопот със съвременните оръжия , а не гражданска инфраструктура и цивилно население в Сопот.

    Коментиран от #50

    08:00 09.09.2025

  • 44 Пределно ясно е!

    1 2 Отговор
    България е в НАТО и ЕС,а хунтата в Кремъл и бункерния пcиxoпат са врага.

    Знае се каква е целта, а именно да се принуди агресора Русия да напусне цялата територия на Украйна.

    08:00 09.09.2025

  • 45 оня с коня

    3 3 Отговор
    Заводът е отлична Инвестиция на доказала се международна Фирма което пряко ще се отрази на Икономиката ни,а в гр. Сопот Безработицата ще бъде почти Нула.

    08:00 09.09.2025

  • 46 Ха,ха

    2 1 Отговор
    германия е тъпа и не може да разбере че англичаните я лашкат напред,назад

    08:01 09.09.2025

  • 47 Опелото

    3 2 Отговор
    Важното е да има Милиони блатна ЛЕШ

    Коментиран от #52

    08:01 09.09.2025

  • 48 Мислещ

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ако имах роднина работещ във военен завод, щях да го посъветвал да си намери друга работа.
    Тези пари там са грешни, а и човек не знае кога на руснаците ще им писне и работниците ще си носят големите заплати към Свети Петър.

    Коментиран от #58

    08:01 09.09.2025

  • 49 Наблюдател

    0 2 Отговор

    До коментар #41 от "ЕВРОТО ИДВА":

    Не искаме в калното блато, тук тьота ни е обещала светло бъдеще както преди, но от години само ни лъже!

    08:01 09.09.2025

  • 50 Ха,ха

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Основна":

    Ми не смеят да метнат към малобритания, за тва

    08:02 09.09.2025

  • 51 Някой

    5 0 Отговор
    Вкарването ни във война е предателство и се наказва с до 15 години затвор по НК член 98. Цитираният предател Тагарев и без това трябваше да е в затвора. И където защитаваше сайт реално кои да се убият, където бяха вкарани и български журналисти. И лъжеше че нямат общо с държавата, после официално обявявано какви от нея слагат там.
    Имаше принципа да не се продават оръжия на държави във война.
    В момента има примерно около 30 военни конфликта. Можеха да продават и на Газа например. Кога в историята си България е помагала на чужда държава, когато не се бие за територия? При Тервел 700+ година подкрепа за Византия срещу араби. Кога после? И ни обясняват как било нормалното. Нормално само за националните предатели.

    Коментиран от #63, #65

    08:02 09.09.2025

  • 52 Мислещ

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Опелото":

    Така е, пълни вагони и камази трябва да вървят нон стоп към мордористан, а крематорките край калния площад да не спират да пушат!

    08:03 09.09.2025

  • 53 1488

    1 0 Отговор
    ще играе ролята на пината

    08:03 09.09.2025

  • 54 Бай вую

    1 1 Отговор
    България ще играе сексуална роля,откъм булката ще е

    Коментиран от #61

    08:03 09.09.2025

  • 55 Фен

    2 1 Отговор
    Добрата новина е, че евро кочината се разпада. И Франция води хорото, отзад плътно я следва Германия. Лошото е, че с еврото повличат и нас...

    Коментиран от #67

    08:04 09.09.2025

  • 56 Зълва ви

    1 1 Отговор
    Продажните на феновете на руския сатрап убиват на ден хиляди руснаци. Точно те с роболепието си. Те си! България вече е на страната на светлина, прогреса и свободното демократично развитие. Кое не е ясно?

    08:04 09.09.2025

  • 57 мьрсуль + разбойко 💋❤️

    4 1 Отговор
    ЧЕСТИТ 9ТИ СЕПТЕМВРИ
    НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ

    днес в 12 ч ще залееме с бензин кауфланд и лидл и ще драснеме клечката, а следобед сме в банкя да бесиме 🎃, а довечера ще хапваме 🐷 пържоли

    ВРЕМЕ Е ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ И ЗА ВЕЛИЧИЕ
    ВРЕМЕ Е ЗА АТАКААА

    08:04 09.09.2025

  • 58 Някой

    1 2 Отговор

    До коментар #48 от "Мислещ":

    Ще си ровите цял живот по сметищата копейки гладни, какви роднини, какви заводи!

    08:04 09.09.2025

  • 59 Комик

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Търновец":

    Всичко американско е лошо включително софтуерът и изчислителна техника, които ползваш да пишеш, колко е лоша Америка. Не е ли смешно това?
    Дали са добри за България няма да коментирам, но ЕФките и Страйкърите са отлични съвременни и доказани машини.

    Можеше да си продължим да държим на склад онези 100 ръждиви БТРа, за които ни компенсираха 300 милиона.

    А собствени няма да произведем, защото народът иска да ряботи като интернет трол, а не в производство. Казвам ти го като някой, който се е занимавал с това.

    08:05 09.09.2025

  • 60 Макробиолог

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Макробиолог":

    За Тагарев ли говориш,?Така е.

    08:06 09.09.2025

  • 61 681

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Бай вую":

    Мъгливата малобритания ква роля ще играе

    Коментиран от #64

    08:06 09.09.2025

  • 62 Злобното Джуджи

    4 0 Отговор
    „бодливо свинче от стомана“

    😄😄😄

    Щеше са е смешно ако не беше истина.
    Баба Меца кофти си набоде муцуната с Украна, а от вчера в Русия свърши бензина. Конец 😁👍

    08:07 09.09.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "681":

    Ах забравих, те там нали са че.дали

    08:07 09.09.2025

  • 65 Българин

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "Някой":

    Точно пък България продава на Газа. Ама на комунетата много ви е мерак да въоръжавате ислямисти, които после да убиват българи.

    Това вашето е предателство!

    08:07 09.09.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Всеки снаряд от Сопот

    2 0 Отговор
    Един пирон в ковчега на руските агресори
    Копейките се пръскат от яд, че вече никой не им обръща внимание и рублите ще секнат

    08:10 09.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания